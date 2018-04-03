«Это наша земля!» «Краснодар» продолжает свой путь

Новость о назначении Мурада Мусаева главным тренером «Краснодара» и другие слова Галицкого трактовали так, будто «быки» меняют вектор. «Соккер.ру» объяснит, почему это не так.

Галицкий не сказал ничего нового

Сергей Николаевич выдал программное интервью о своем клубе в эфире тематического футбольного канала, поведал о причинах отставки Шалимова и назначении Мурада Мусаева главным тренером «Краснодара», в очередной раз подчеркнул, что хочет делать ставку на местных игроков и специалистов. Но почему-то этот разговор с Галицким породил массу статей с кричащими заголовками, которые ради получения концентрированного хайпа сообщают о том, что Краснодар = Бильбао, а местный клуб мечтает стать побратимом «Атлетика», славящегося своей кадровой политикой, основанной на национальном принципе. Баск – играешь, не баск – не по пути.

Во-первых, принципы все-таки немного разные: в «Атлетик» берут футболистов, которые хотя бы по одному из родителей имеют баскское происхождение, либо тех, кто родился на территории Страны Басков. Сергей Николаевич говорил об 11 воспитанниках в составе команды. И впервые он заговорил об этом очень давно, так чтобы на всю страну – наверное, в год выхода «быков» в РФПЛ. Но тогда «Краснодар» не был «Атлетиком», а теперь вдруг стал. Говорил Галицкий прежде и о том, что у нас интересный чемпионат, в отличие от первенств «Баварии» и ПСЖ, и о стиле игры, ориентированном на атаку, тоже было не раз сказано.

По-моему, владелец «Краснодара» уже много лет стоит на своих убеждениях, естественным образом некоторые из них развиваются, но развитие это тоже совершенно логичное. Разве нет? Человек годами вещает, что мечтает о воспитанниках в составе главной команды, и когда эти воспитанники подрастают и готовы стучаться в двери основы, тренером становится человек, который уже хорошо знаком с молодыми ребятами. Это смена вектора? Ни в коем случае, просто тот самый момент, о котором говорилось на протяжении многих лет подряд, наступил. И не стоит пропускать мимо ушей слова о селекции, об участии в ней нового главного тренера – команда будет укреплена не только за счет внутренних резервов.

«Краснодар» ждут перемены

Впрочем, все это не отменяет того факта, что «Краснодар» будет меняться грядущим летом. Предстоит избавиться от ряда селекционных неудач, подумать о продуктивности целого ряда игроков, но главное – два лидера покинут команду. Один уйдет наверняка, швед Гранквист возвращается на родину, будущее Федора Смолова пока не столь строго предопределено, но у него банально не осталось дел в Краснодаре. Если Галицкий говорит, что у его клуба шестой в РФПЛ бюджет, то Смолов должен идти в клуб с одним из самых больших бюджетов, чтобы бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов, либо ехать в один из ведущих чемпионатов и доказывать свою состоятельность там. На уровне «Краснодара» у Федора уже не будет мотивации, особенно, если третий сезон подряд выиграет бомбардирскую гонку.

Летом «быкам» придется искать центрального защитника, вероятно, ударного форварда, а также подумать об усилении ряда позиций, выглядящих условно проблемными. И этого всего не сделать только за счет внутренних резервов, обязательно состоится выход на рынок, возможно, «Краснодар» даже побьет личный рекорд по дороговизне трансфера, учитывая, что особенных игроков нужно заменить тоже особенными парнями, чтобы не потерять свой текущий уровень, а Сергей Николаевич заметил: «С пятой-шестой командой в лиге по финансированию Мурад Мусаев должен быть там, где он должен быть». В этой фразе содержатся два важных указателя: сказав о бюджете, Галицкий дал понять, что не собирается его сокращать (основное беспокойство болельщиков), а в напутствие тренеру указал на наличие турнирных задач и реальных целей. «Краснодар» не ведет праздную жизнь, а еще реагирует на настроение болельщиков.

«Это наша земля!»

В наибольшее смущение всех привела фраза о «нашей земле» и местных ребятах, которые должны ее защищать, а также играть на ней против интервентов в полузащите и нападении. Снова же – этими репликами Галицкий не шокировал, все это уже проскакивало раньше, разве что бравады на фоне прорастающей самоидентификации стало немного больше. Бравады, к слову, совершенно заслуженной, ведь такие истории, как полные трибуны на игре юношеской команды или наполовину заполненный стадион в матче между основой и дублем, не могут не сдвигать сознание.

Людям интересно поддерживать местных мальчишек – это одна из точек связи с аудиторией, собственный суперсовременный стадион стал храмом для адептов относительно нового ответвления футбольной веры, но есть еще ценность зрелища. Нужно понимать, что утопический принцип Сергея Галицкого про 11 воспитанников в составе главной команды «Краснодара» сработает только в том случае, когда эти самые 11 футболистов будут сильнее любой другой доступной вариации, в том числе с игроками, которых «быки» себе могут позволить пригласить извне. Как я понимаю, это не искусственная история, ведь нарочно можно выпустить 11 ребят из академии в любом матче, но цель совсем не в этом.

Поэтому я и не жду в ближайшие месяцы и даже годы кардинальных перемен от «Краснодара»: команда продолжит балансировать, совершать трансферы и чистить состав. Воспитанники будут получать шансы и приоритет при прочих равных, но это достаточно продолжительный процесс – внедрение в команду молодых футболистов из академии. Проблемы профессионального и личностного роста никто не отменял, так что спешить с переименованием «Краснодара» в «Атлетик» не будем.