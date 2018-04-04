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Как «Спартак» из Кубка России вылетал

04 апреля 2018, 13:05
Как «Спартак» из Кубка России вылетал

«Спартак» не брал Кубок России с 2003 года, и «Соккер.ру» не спешит отдавать трофей москвичам. «Крылья» сегодня постараются стать еще одной командой, выбившей «Спартак».

После доминирования на внутренней арене в 90-е годы «Спартак» полтора десятилетия растрачивал победный менталитет, пока не остался у разбитого корыта, которое удалось склеить только итальянскому мастеру Каррере. «Красно-белые» получили незнакомый опыт побед – в РФПЛ и Суперкубке, однако о формировании менталитета победителей говорить пока рано. Как минимум нужно взять трофеи в двух сезонах подряд, чего со «Спартаком» не было со стыка веков. Кубок России – прекрасная цель, особенно с учетом вылета из розыгрыша всех топ-клубов. «Красно-белых» справедливо считают фаворитами, отталкиваясь от их возможностей, однако это вовсе не означает, что титул уже в кармане у москвичей, ведь большинство поражений в Кубке России за последние 15 лет «Спартак» потерпел как раз в статусе фаворита.

Кубок России 2003/2004

Поражение в 1/16 финала от «Кубани» (1:2; 1:1)

Еще раз напомню, что в 2003 году «Спартак» завоевал Кубок России, переиграв в финале «Ростсельмаш». Решающий мяч забил Егор Титов, а после этой победы началась 14-летняя бестрофейная серия «Спартака». В ранге действующего обладателя Кубка России «красно-белые» недолго защищали свой титул: в первом же раунде следующего розыгрыша по сумме двух встреч уступили представителю Первого дивизиона – «Кубани», причем краснодарцы сумели одержать волевую победу в Москве.

Кубок России 2004/2005

Поражение в 1/16 финала от липецкого «Металлурга» (0:2; 1:1)

Год спустя – точно такой же крах. Представитель низшего дивизиона выбил из розыгрыша Кубка России «Спартак» в первом же раунде, где вступают в борьбу представители элиты. Причем «красно-белые» вновь начали с поражения в родных стенах, а ведь на поле были Аленичев, Павлюченко и Видич – превосходство в классе никак не помогло.

Кубок России 2005/2006

Поражение в финале от ЦСКА (0:3)

Дюжину лет назад «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка России вплотную, но попадание в финал – это еще не победа. ЦСКА в те годы был сильнее, к тому же длилась долга серия армейцев без поражений от принципиальных соперников. В финале кубка ЦСКА выиграл уверенно, а «Спартак» с тех пор больше не добирался до финала, предпочитая проигрывать на более ранних стадиях менее статусным противникам.

Кубок России 2006/2007

Поражение в полуфинале от «Локомотива» (0:3; 1:2)

Впрочем, на следующий сезон «Спартак» еще ходил в соискателях трофея. В четвертьфинале москвичи прошли «Зенит», однако в следующем раунде нарвались на «Локомотив» под руководством Анатолия Бышовца. Железнодорожники выиграли с общим счетом 5:1 по сумме двух встреч. Получается, у «Спартака» в Кубке России в основном либо сенсационные вылеты от уступающих в классе соперников, либо жестокие поражения от серьезных оппонентов.

Кубок России 2007/2008

Поражение в 1/16 финала от «Терека» (1:1; 3:4 по пенальти)

На момент этого матча «Спартак» и «Терек» (ныне – «Ахмат») играли в разных дивизионах. В Грозном москвичи открыли счет – Дмитрий Торбинский забил в начале второго тайма, однако Владислав Кулик уравнял шансы в концовке, а в серии пенальти лучше били хозяева. Кстати, «Спартаком» в этом матче руководил Станислав Черчесов. Таким образом, третий (но не последний) с 2003 вылет «красно-белых» от представителя низшего дивизиона на его совести.

Кубок России 2008/2009

Поражение в 1/4 финала от московского «Динамо» (0:3)

На этот раз «Спартак» не без скрипа прошел брянское «Динамо» и ярославский «Шинник», но в четвертьфинале нарвался на ярость других «бело-голубых» - московских. Динамовцы отправили в ворота своего принципиального противника три безответных мяча и были таковы. Забивали в ворота «Спартака» представители, можно сказать, трех разных футбольных поколений: Дмитрий Хохлов, Александр Кержаков и Федор Смолов.

Кубок России 2009/2010

Поражение в 1/8 финала от «Москвы» (1:2)

«Спартак» начал тот розыгрыш с победы над молодым «Краснодаром», в ворота которого забил совсем юный Джано, но уже в следующем раунде «Москва» стала поперек горла, несмотря на быстрый гол Евгения Макеева. К слову, в составе «Москвы» провел 90 минут на поле Александр Самедов – воспитанник «Спартака» и действующий игрок «красно-белых», который, в отличие от подавляющего большинства нынешних партнеров, выигрывал Кубок России.

Кубок России 2010/2011

Поражение в полуфинале от ЦСКА (3:3, 4:5 по пенальти)

Пожалуй, ближе всего к трофею «Спартак» был даже не в 2006, когда в пух и прах проиграл ЦСКА в финале, а вот в этот сезон под руководством Валерия Карпина. Победитель чудеснейшего полуфинального матча Кубка России был выявлен только по итогам серии пенальти, где армейцы не допустили ошибок, а тогдашний спартаковский штатный пенальтист Дмитрий Комбаров проиграл дуэль Игорю Акинфееву. В итоге, ЦСКА вышел в финал, где переиграл «Аланию», которая добралась до решающего матча Кубка России, не забив ни единого гола.

Кубок России 2011/2012

Поражение в 1/8 финала от «Волги» (1:1, 5:6 по пенальти)

В этом матче Эйден Макгиди забил уже на четвертой минуте, игровое преимущество «Спартака» было огромным, моменты возникали постоянно, но, оставив счет скользким, команда Валерия Карпина поскользнулась на нем в концовке. Сначала Маркос Рохо заработал красную карточку, вскоре «Волга» сравняла счет, выяснение отношений переросло в дополнительное время и серию пенальти, где нижегородцы оказались точнее, как ни старался Артем Ребров. Не использовали свои попытки Николас Пареха и Веллитон.

Кубок России 2012/2013

Поражение в 1/8 финала от «Ростова» (0:0, 2:3 по пенальти)

Три года подряд «Спартак» вылетал из Кубка России после неудачных серий пенальти. Сначала ЦСКА прибегнул к этому методу выяснения отношений в полуфинале, затем его дважды успешно использовали «Волга» и «Ростов» на стадии 1/8-й. И ведь в двух этих матчах «Спартак» считался фаворитом.

Кубок России 2013/2014

Поражение в 1/8 финала от «Тосно» (0:1)

1/8 на долгое время стала для москвичей непреодолимым Рубиконом. На момент этой игры «Тосно» представлял даже не ФНЛ, а второй дивизион, что делает домашнее поражение особенно досадным. Это был важный шаг к отставке Валерия Карпина с поста главного тренера, только вот не сказать, что после его ухода результаты «Спартака» в Кубке России существенно улучшились.

Кубок России 2014/2015

Поражение в 1/8 финала от «Рубина» (0:2)

Четвертый год подряд «Спартак» вылетает после 1/8 финала Кубка России. Под руководством Мурата Якина на стадии 1/16-й финала москвичи переиграли на выезде «Смену» из Комсомольска-на-Амуре, но уже в следующем раунде не справились с «Рубином», который забил свои мячи в овертайме после сухих 90 минут основного времени.

Кубок России 2015/2016

Поражение в 1/8 финала от «Кубани» (0:1)

Под руководством Дмитрия Аленичева «Спартак» стартовал в Кубке России с победы 7:0 над нижегородской «Волгой», но на привычной стадии «красно-белые» вновь оступились, пропустив в четвертьфинал «Кубань». Единственный мяч в этой игре забил Лоренцо Мельгарехо, ныне защищающий цвета «Спартака».

Кубок России 2016/2017

Поражение в 1/16 финала от «СКА-Хабаровска» (0:1)

И только Массимо Каррера сломал традицию: после пяти подряд вылетов в 1/8 финала «Спартак» под его руководством проиграл в первом же доступном для себя раунде – 1/16. Выезд на Дальний Восток принес поражение от СКА, который вообще стал крайне неприятным соперником для «красно-белых». И это пятый вылет из Кубка России от представителя низшего дивизиона.

Кубок России 2017/2018

Пять поражений от соперников априори ниже классом за 14 розыгрышей – это очень много. И сегодня может случиться шестое, тем более «Спартак» однажды уже проигрывал в Самаре с неприличным счетом 0:4, и это во время своего чемпионского похода. Нет, конечно, над достижениями Массимо Карреры можно не только иронизировать: впервые за семь лет «Спартак» играет в четвертьфинале Кубка России, однако никаких гарантий на успех нет. Повторюсь, в 14-ти предыдущих розыгрышах, прошедших с момента последней победы в этом турнире, «Спартак» пять раз вылетал от клубов, представляющих ФНЛ или даже второй дивизион, еще трижды уступал соперникам из РФПЛ, в матчах с которыми считался фаворитом. В общем, «Спартаку» не обязательно встретить на своем пути всесильного противника, чтобы попрощаться с Кубком России. Если будет недостаточный настрой на «Крылья» или сами волжане выдадут «матч года», то уже сегодня «красно-белые» могут лишиться шанса на титул, который вроде бы сам плывет в руки. И это может стать серьезным ударом по самолюбию и настроению.

Клубы ФНЛ в финалах Кубка России

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ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
06 апреля в 00:35
Кубок России 2005/2006

Поражение в финале от ЦСКА (0:3)

Кубок России 2010/2011

Поражение в полуфинале от ЦСКА (3:3, 4:5 по пенальти)

Помним, помним, не забудем!
Colonist
Colonist
05 апреля в 11:19
А ведь в Союзе Спартак носил статус кубковой команды!
Багров-брат
Багров-брат
04 апреля в 17:11
Пусть победит сильнейший! Конечно, странно предполагать, если играют один из лидеров РПЛ и команда из ФНЛ...))) Но, если "народные" сегодня продолжат эту историю, то...))) Это ИСТОРИЯ!
vka1970
vka1970
04 апреля в 15:54
Риелтор с берегов НевыРиелтор с берегов Невы ответил vka1970
------------------------------------------------
Ну в принципе слезать с разговора на шопы, вы мастаки.У вас видать слабость на это дело.То, что у Вас пробоина доказал и кубок России и кубок УЕФА и чемпионат.И кто только этого Вам не говорил.Хотя и слов не надо.Все всё видят.
Да и визг это ваше ноу хау.Как и в Питере ныть.....(автор Шнур)
Кстати насколько нужно быть инфантильным товарищем, чтобы приклеить к себе погремуху Риелтор с берегов Невы ? Ты б ещё "Конана" какого нибудь нарисовал или "победителявсех".Причём именно слитно.Сейчас у учеников младших классов это модно.Дерзай.Полёт фантазии неограничен по своим возможностям.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил vka1970
04 апреля в 15:11
vka1970:
Спартак пишет сейчас свою историю на футбольном поле и не оборачивается на соперников.И кстати автор укажи какие клубы вышибли из этого розыгрыша соискателей на медали.Сдаётся мне , что клубов ФНЛ там будет до фига и больше. Бакланы уже устали штаны зашивать.Пробоин на пятой точке явно прибавилось.
    milan-f
    milan-f ответил Jum13
    04 апреля в 15:00
    С Зенитом в финале:))
    Jum13
    Jum13 ответил Насри в Зените
    04 апреля в 14:39
    Насри в Зените:
    Жимка номерной, а с кем лошадина играет в кр?
    С кем спартак играет в ЛЕ? Никак не найду в расписании матчей.
    Ой - тебя же сейчас под "тролинг" засунут. Зато не на премодерации )))
    Насри в Зените
    Насри в Зените
    04 апреля в 14:38
      Jum13
      Jum13
      04 апреля в 14:34
      Свиньи - это же (дословно) "никому не нужный кубок". А что так? Вдруг понадобился? У Федуна в музее "героев Энфилда" насморк начинается? )))
      vka1970
      vka1970
      04 апреля в 14:21
      Спартак пишет сейчас свою историю на футбольном поле и не оборачивается на соперников.И кстати автор укажи какие клубы вышибли из этого розыгрыша соискателей на медали.Сдаётся мне , что клубов ФНЛ там будет до фига и больше.
      Бакланы уже устали штаны зашивать.Пробоин на пятой точке явно прибавилось.
      mikysss
      mikysss ответил Фата лист
      04 апреля в 14:16
      Фата лист:
      Желаю Спартаку выиграть кубок, не дай Бог команда из ФНЛ в ЛЕ пробьется...
      первый не спартаковский адекватный коммент, бро ты лучший!!!)))
      MALOVAR
      MALOVAR
      04 апреля в 14:15
      Покаркать решил,автор? после матча поговорим
      Фата лист
      Фата лист
      04 апреля в 14:06
      Желаю Спартаку выиграть кубок, не дай Бог команда из ФНЛ в ЛЕ пробьется...
      Литейный 4
      Литейный 4
      04 апреля в 14:05
      В общем у пупсиков потолок 1/8 или 1/16. В этот раз высоко залезли не без помощи судей. Ну их Крылышки сегодня приземлят. Гыгыгы.
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил mikysss
      04 апреля в 13:59
      mikysss:
      Понятно что автор статьи не за Спартак. но утрем нос и ему и всем глорам и порвем самару на крылья... Вперед Спартак!!!!!
      ...автор статьи самый объективный эксперт , статистика и никакой фантастики...
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      04 апреля в 13:57
      ...а гдесуперклуЗенит ?
      ...а гдесуперчемпионсицка ?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      04 апреля в 13:55
      Без всяких недооценок и трепета, приехать победить и порадовать своих болельщиков. Вперёд Спартак.!!!
      parallels
      parallels
      04 апреля в 13:48
      я в тот день даже пошёл на их сайт и заскринил на память, чтобы напомнить при удобном случае)

      Adollinn
      Adollinn
      04 апреля в 13:45
      Опять стыдно за спартак.
      mikysss
      mikysss ответил parallels
      04 апреля в 13:45
      parallels:
      «Спартак» не брал Кубок России с 2003 года Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1043231позор-то какой!
      о единорожка появился))) че бан за неумные комменты сняли?)))
      Pozitivs
      Pozitivs
      04 апреля в 13:42
      Откуда только спартак не вылетал и не упомнишь.
      parallels
      parallels
      04 апреля в 13:39
      «Спартак» не брал Кубок России с 2003 года
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1043231

      позор-то какой!
      mikysss
      mikysss
      04 апреля в 13:35
      Понятно что автор статьи не за Спартак. но утрем нос и ему и всем глорам и порвем самару на крылья... Вперед Спартак!!!!!
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы ответил d_fincher
      04 апреля в 13:30
      d_fincher:
      Соккер всегда так радуется поражениям Спартака. Интересно, в руководстве сайта есть хоть один болельщик красно-белых?
      Одни результаты, минимум коментариев. Голые факты. Нет бы прозреть, запалить шарфик. И сидя у костерка сказать: А и в правду спартак стрёмно играет. Нет начинаете ковыряться: а кто в соккере, рассуждать про чемоданы гинера, лимоны газпрома. А правда вот она: Играть надо!
      ivany4
      ivany4
      04 апреля в 13:22
      Какая ни какая, а тоже история.
      Все закономерно, без поражений, не бывает побед!!!
      Удачи Спартаку сегодня!!!
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
      04 апреля в 13:15
      "В финале кубка ЦСКА выиграл уверенно, а «Спартак» с тех пор больше не добирался до финала, предпочитая проигрывать на более ранних стадиях менее статусным противникам."
      ========================
      Браво, Александр! В десяточку!!! =D =D =D
      d_fincher
      d_fincher
      04 апреля в 13:08
      Соккер всегда так радуется поражениям Спартака. Интересно, в руководстве сайта есть хоть один болельщик красно-белых?
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