Как «Спартак» из Кубка России вылетал

«Спартак» не брал Кубок России с 2003 года, и «Соккер.ру» не спешит отдавать трофей москвичам. «Крылья» сегодня постараются стать еще одной командой, выбившей «Спартак».

После доминирования на внутренней арене в 90-е годы «Спартак» полтора десятилетия растрачивал победный менталитет, пока не остался у разбитого корыта, которое удалось склеить только итальянскому мастеру Каррере. «Красно-белые» получили незнакомый опыт побед – в РФПЛ и Суперкубке, однако о формировании менталитета победителей говорить пока рано. Как минимум нужно взять трофеи в двух сезонах подряд, чего со «Спартаком» не было со стыка веков. Кубок России – прекрасная цель, особенно с учетом вылета из розыгрыша всех топ-клубов. «Красно-белых» справедливо считают фаворитами, отталкиваясь от их возможностей, однако это вовсе не означает, что титул уже в кармане у москвичей, ведь большинство поражений в Кубке России за последние 15 лет «Спартак» потерпел как раз в статусе фаворита.

Кубок России 2003/2004

Поражение в 1/16 финала от «Кубани» (1:2; 1:1)

Еще раз напомню, что в 2003 году «Спартак» завоевал Кубок России, переиграв в финале «Ростсельмаш». Решающий мяч забил Егор Титов, а после этой победы началась 14-летняя бестрофейная серия «Спартака». В ранге действующего обладателя Кубка России «красно-белые» недолго защищали свой титул: в первом же раунде следующего розыгрыша по сумме двух встреч уступили представителю Первого дивизиона – «Кубани», причем краснодарцы сумели одержать волевую победу в Москве.

Кубок России 2004/2005

Поражение в 1/16 финала от липецкого «Металлурга» (0:2; 1:1)

Год спустя – точно такой же крах. Представитель низшего дивизиона выбил из розыгрыша Кубка России «Спартак» в первом же раунде, где вступают в борьбу представители элиты. Причем «красно-белые» вновь начали с поражения в родных стенах, а ведь на поле были Аленичев, Павлюченко и Видич – превосходство в классе никак не помогло.

Кубок России 2005/2006

Поражение в финале от ЦСКА (0:3)

Дюжину лет назад «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка России вплотную, но попадание в финал – это еще не победа. ЦСКА в те годы был сильнее, к тому же длилась долга серия армейцев без поражений от принципиальных соперников. В финале кубка ЦСКА выиграл уверенно, а «Спартак» с тех пор больше не добирался до финала, предпочитая проигрывать на более ранних стадиях менее статусным противникам.

Кубок России 2006/2007

Поражение в полуфинале от «Локомотива» (0:3; 1:2)

Впрочем, на следующий сезон «Спартак» еще ходил в соискателях трофея. В четвертьфинале москвичи прошли «Зенит», однако в следующем раунде нарвались на «Локомотив» под руководством Анатолия Бышовца. Железнодорожники выиграли с общим счетом 5:1 по сумме двух встреч. Получается, у «Спартака» в Кубке России в основном либо сенсационные вылеты от уступающих в классе соперников, либо жестокие поражения от серьезных оппонентов.

Кубок России 2007/2008

Поражение в 1/16 финала от «Терека» (1:1; 3:4 по пенальти)

На момент этого матча «Спартак» и «Терек» (ныне – «Ахмат») играли в разных дивизионах. В Грозном москвичи открыли счет – Дмитрий Торбинский забил в начале второго тайма, однако Владислав Кулик уравнял шансы в концовке, а в серии пенальти лучше били хозяева. Кстати, «Спартаком» в этом матче руководил Станислав Черчесов. Таким образом, третий (но не последний) с 2003 вылет «красно-белых» от представителя низшего дивизиона на его совести.

Кубок России 2008/2009

Поражение в 1/4 финала от московского «Динамо» (0:3)

На этот раз «Спартак» не без скрипа прошел брянское «Динамо» и ярославский «Шинник», но в четвертьфинале нарвался на ярость других «бело-голубых» - московских. Динамовцы отправили в ворота своего принципиального противника три безответных мяча и были таковы. Забивали в ворота «Спартака» представители, можно сказать, трех разных футбольных поколений: Дмитрий Хохлов, Александр Кержаков и Федор Смолов.

Кубок России 2009/2010

Поражение в 1/8 финала от «Москвы» (1:2)

«Спартак» начал тот розыгрыш с победы над молодым «Краснодаром», в ворота которого забил совсем юный Джано, но уже в следующем раунде «Москва» стала поперек горла, несмотря на быстрый гол Евгения Макеева. К слову, в составе «Москвы» провел 90 минут на поле Александр Самедов – воспитанник «Спартака» и действующий игрок «красно-белых», который, в отличие от подавляющего большинства нынешних партнеров, выигрывал Кубок России.

Кубок России 2010/2011

Поражение в полуфинале от ЦСКА (3:3, 4:5 по пенальти)

Пожалуй, ближе всего к трофею «Спартак» был даже не в 2006, когда в пух и прах проиграл ЦСКА в финале, а вот в этот сезон под руководством Валерия Карпина. Победитель чудеснейшего полуфинального матча Кубка России был выявлен только по итогам серии пенальти, где армейцы не допустили ошибок, а тогдашний спартаковский штатный пенальтист Дмитрий Комбаров проиграл дуэль Игорю Акинфееву. В итоге, ЦСКА вышел в финал, где переиграл «Аланию», которая добралась до решающего матча Кубка России, не забив ни единого гола.

Кубок России 2011/2012

Поражение в 1/8 финала от «Волги» (1:1, 5:6 по пенальти)

В этом матче Эйден Макгиди забил уже на четвертой минуте, игровое преимущество «Спартака» было огромным, моменты возникали постоянно, но, оставив счет скользким, команда Валерия Карпина поскользнулась на нем в концовке. Сначала Маркос Рохо заработал красную карточку, вскоре «Волга» сравняла счет, выяснение отношений переросло в дополнительное время и серию пенальти, где нижегородцы оказались точнее, как ни старался Артем Ребров. Не использовали свои попытки Николас Пареха и Веллитон.

Кубок России 2012/2013

Поражение в 1/8 финала от «Ростова» (0:0, 2:3 по пенальти)

Три года подряд «Спартак» вылетал из Кубка России после неудачных серий пенальти. Сначала ЦСКА прибегнул к этому методу выяснения отношений в полуфинале, затем его дважды успешно использовали «Волга» и «Ростов» на стадии 1/8-й. И ведь в двух этих матчах «Спартак» считался фаворитом.

Кубок России 2013/2014

Поражение в 1/8 финала от «Тосно» (0:1)

1/8 на долгое время стала для москвичей непреодолимым Рубиконом. На момент этой игры «Тосно» представлял даже не ФНЛ, а второй дивизион, что делает домашнее поражение особенно досадным. Это был важный шаг к отставке Валерия Карпина с поста главного тренера, только вот не сказать, что после его ухода результаты «Спартака» в Кубке России существенно улучшились.

Кубок России 2014/2015

Поражение в 1/8 финала от «Рубина» (0:2)

Четвертый год подряд «Спартак» вылетает после 1/8 финала Кубка России. Под руководством Мурата Якина на стадии 1/16-й финала москвичи переиграли на выезде «Смену» из Комсомольска-на-Амуре, но уже в следующем раунде не справились с «Рубином», который забил свои мячи в овертайме после сухих 90 минут основного времени.

Кубок России 2015/2016

Поражение в 1/8 финала от «Кубани» (0:1)

Под руководством Дмитрия Аленичева «Спартак» стартовал в Кубке России с победы 7:0 над нижегородской «Волгой», но на привычной стадии «красно-белые» вновь оступились, пропустив в четвертьфинал «Кубань». Единственный мяч в этой игре забил Лоренцо Мельгарехо, ныне защищающий цвета «Спартака».

Кубок России 2016/2017

Поражение в 1/16 финала от «СКА-Хабаровска» (0:1)

И только Массимо Каррера сломал традицию: после пяти подряд вылетов в 1/8 финала «Спартак» под его руководством проиграл в первом же доступном для себя раунде – 1/16. Выезд на Дальний Восток принес поражение от СКА, который вообще стал крайне неприятным соперником для «красно-белых». И это пятый вылет из Кубка России от представителя низшего дивизиона.

Кубок России 2017/2018

Пять поражений от соперников априори ниже классом за 14 розыгрышей – это очень много. И сегодня может случиться шестое, тем более «Спартак» однажды уже проигрывал в Самаре с неприличным счетом 0:4, и это во время своего чемпионского похода. Нет, конечно, над достижениями Массимо Карреры можно не только иронизировать: впервые за семь лет «Спартак» играет в четвертьфинале Кубка России, однако никаких гарантий на успех нет. Повторюсь, в 14-ти предыдущих розыгрышах, прошедших с момента последней победы в этом турнире, «Спартак» пять раз вылетал от клубов, представляющих ФНЛ или даже второй дивизион, еще трижды уступал соперникам из РФПЛ, в матчах с которыми считался фаворитом. В общем, «Спартаку» не обязательно встретить на своем пути всесильного противника, чтобы попрощаться с Кубком России. Если будет недостаточный настрой на «Крылья» или сами волжане выдадут «матч года», то уже сегодня «красно-белые» могут лишиться шанса на титул, который вроде бы сам плывет в руки. И это может стать серьезным ударом по самолюбию и настроению.

Клубы ФНЛ в финалах Кубка России