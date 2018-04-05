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«Арсенал» - главная надежда ЦСКА

05 апреля 2018, 10:30
«Арсенал» - главная надежда ЦСКА

«Армейцы» - однозначный аутсайдер футбольной схватки в Лиге Европы, но блогер «Соккер.ру» Neomorph видит в этом плюс, ведь играют против самого странного фаворита в топ-5.

С «Арсеналом» важно огрызаться

От ЦСКА конечный результат зависит лишь частично. Могут выдать лучший поединок при Ганчаренко, сыграть образцово и с вдохновением, но один пас от Озила, Уилшира или Мхитаряна все перечеркнет. У Венгера давно нет заслуженных и незаслуженных побед, завязка на индивидуальных действиях. А если «Арсенал» подарит сенсацию в этой паре, то сделает это необязательно после шикарной игры ЦСКА.

Зато точно благодаря знаменитой командной глупости. Поражения и осечки «Арсенала» делятся на три основные категории. Первая – когда соперники намного мощнее, тогда разница в счете вроде 0:3 против Гвардиолы или 1:5 с «Баварией». Вторая – когда враг намного слабее, но «Арсенал» делает все, чтобы проиграть. Но есть еще третья категория осечек – когда «канониры» вроде бы поступают верно, но уступают.

Их соперники всегда атакуют. Например, по воротам «Манчестер Сити» наносят по 6.3 удара за игру в среднем в АПЛ. По воротам «Арсенала» - по 10.6. Разница существенная, по пропущенным голам «канониры» всего восьмые в АПЛ. Выше команды Венгера и «Бернли», и «Ньюкасл». Более того, «Арсенал» посредственно прессингует. Их игра один в один, персональное давление – футбол девяностых. Бороться не умеют, по перехватам и отборам - середняки АПЛ.

На вид топовая команда, на деле – набор сильных футболистов без современного тренера. ЦСКА важно сегодня огрызаться, вопреки стартовому давлению или очевидной разнице в скорости. Команды из разных миров, но АПЛ не всегда показывает финансовое превосходство на поле.

Венгер не контролирует команду

Что злит фанатов лондонцев? Рандомные победы и такие же случайные поражения. У «Арсенала» богатый опыт сливов не только боссам, но и клубам, чей индивидуальный и командный класс заметно ниже. «Канониры» в 2018 году проигрывали «Брайтону», «Эстерсунду», «Суонси», «Борнмуту» и «Ноттингем Форест». Чем ЦСКА хуже этих ребят? Только не говорите о разнице в настрое, поскольку «Арсенал» чудит, даже когда на кону проход в плей-офф ЛЧ.

Венгер ни против лидеров АПЛ, ни против середняков с характером, не контролирует свою команду и саму игру. Француз мечется от тактики к тактике, возвращаясь к тому, с чего начинал. Ганчаренко с ЦСКА играет «3-5-2», изменяя только нюансы. «Арсенал» только в АПЛ применял четыре разные схемы, а в ЛЕ прямо по ходу матчей скачет от «4-3-3» к «4-4-2». Сам отказ от тройки в центре защиты произошел на фоне ужасных результатов в обороне.  

В ЛЕ «Эстерсунд» громили в гостях по схеме «4-2-3-1», а дома пропустили от шведов два гола за две минуты, выбрав ту же тактику. Венгеру повезло, что Гаттузо не большой мастер расстановки. Но даже  у «Милана» дома было 16 атак с ударами против «Арсенала», поражение 0:2 не значит, что у англичан все получалось. Так что Ганчаренко – тренер-тактик, должен удивить Венгера. Вспомните, что, вернувшись к «4-2-3-1», мсье Арсен не попал на «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» с тремя защитниками, его переигрывали по схеме с четверками в линию.

При этом сам «Арсенал» пользуется искусственной шириной и ищет пространство между линиями, как это делает команда со схемой «3-5-2». А что будет, если встретят оппонента с тремя в центре? Вспомните игру с «Челси» - даже возвращение к трем центральным не помогло Венгеру победить, увидели ничью 2:2. «Арсенал» стал гибче тактически, но бардак в схемах как был – так и остался. И бардак в защите тоже, не пропускали всего в 5 матчах из 18 в новом году.

«Арсенал» меняется без Обамеянга

Хвала регламенту УЕФА – Пьер-Эмерик не сможет сыграть против ЦСКА в Лиге Европы. Венгер жаловался на это правило, ведь на счету габонского форварда пять результативных действий в трех последних матчах, его отсутствие – плюс для ЦСКА. Обамеянг влияет на «Арсенал» не только резкостью, но и морально. В игре со «Сток Сити» центральный нападающий «канониров» проявил небывалую для форварда щедрость – отдал пенальти Ляказетту, хотя мог сделать хет-трик в АПЛ.

Такие вещи соединяют коллектив, а вот отсутствие Обамеянга попросту меняет подход. Понятно, Пьер-Эмерик не спасет, если «Арсенал» сам попадает под каток – как в двух матчах с «Манчестер Сити». Но если оценивать резервиста Ляказетта на острие, то увидите Бензема лондонского разлива. Александру хотят доверять, но ему сложно найти себя в схеме. Что хорошо для ЦСКА – Ляказетт в «Арсенале» не научился стягивать игру на себя, как в «Лионе», который «армейцы» смогли пройти.

Так что возможны два варианта. Уэлбек на острие или Ляказетт в паре с англичанином – мастером симуляций, за которые должно быть стыдно. А вот кем «канониры» могут гордиться, так это Уилширом. Капитан Джек Воробей – ключевой игрок «Арсенала». Связывает оборону и атаку, в него вселился дух Уэсли Снейдера. Развороты, передачи, удары, отборы – главная фигура на поле, прямо как Головин в лучших матчах за ЦСКА. Причем Уилшир, разумеется, опытнее и сильнее.

Но если нейтрализовать Джека, вся конструкция может посыпаться, поскольку Мхитарян и Озил без мяча не эффективны, ширину «канониры» задают переходом на три центральных в фазе начала атаки – известный трюк, для которого у ЦСКА есть опорник Вернблум в атаке, способный подковать любого Мустафи.

«Канониры» тактически очень примитивные

Делают все аккуратно, хрестоматийно правильно и при этом смертельно скучно. Если руководствоваться стереотипами, то против ЦСКА играет «непредсказуемость» «Арсенала» и важность задачи. Потеряв шансы на успех в АПЛ, путевку в ЛЧ мечтают затащить на остров через окно в Европу. Венгер обладает составом, который может вынести команду Ганчаренко со счетом 5:2. Но эти ребята способны проиграть 1:2, причем в обычном ритме. «Арсенал» скучный в своей дикости, и поскольку от ЦСКА всегда ждем подвоха в обороне, им важно быть смелыми в атаке.

Добравшись до ворот Оспины, можно огорчить старину Венгера. Француз мечтает о финале, но давно не изучает соперников так, как следует. «Арсенал» играет от себя, а Ганчаренко даже против «СКА-Хабаровска» или «Ростова» работает от соперников, стараясь показать то, что выделяло ЦСКА – умение выкрутиться в моменты, когда на них никто не ставит. Сейчас «армейцам» нужен такой футбол, как три с половиной года тому назад против «Манчестер Сити», когда в гостях у фаворита победили 1:2, а дома устроили перестрелку 2:2. 

«Арсенал» всего шестая команда АПЛ, на полпути между «Челси» и «Бернли» - пятой и седьмой бандами лиги. Но если заговорите о лидере «Манчестер Сити», то увидите пропасть в 33 очка на данный момент. «Арсенал» также хуже МЮ, с которым ЦСКА бодался осенью. И хотя армейцы не смогут скопировать игру Моуриньо против Венгера (победил 1:3 в Лондоне) или Гвардиолы против Арсена, речь о фаворите, которого годами никто не боится.

За счет класса «канониры» могут победить любую российскую команду легко и уверенно. Но ЦСКА добрался дальше всех за счет характера, и настало время его показать. Не испугаются имени клуба «Арсенал» - достойно сыграют с небезупречной командой без тренера-чемпиона.  

«Арсенал» притворяется, что на ходу

Все красиво по цифрам – четыре подряд победы, 11 забитых мячей, всего один пропущенный. А до этого был «Брайтон», были два чистых влета «Манчестер Сити». Любая серия «Арсенала» - череда совпадений. Обыграли «Милан» дома 3:1, но в обороне чудили. Забили три мяча «Сток Сити», но первый случился 75-й минуте, разгром оформили на 89-й. Плюс дважды отличились с пенальти, за которые вы бы ругали арбитров в РФПЛ.

В чем главная слабость такого «выносящего всех» «Арсенала»? Венгер притворяется модным тренером. Пробовал три центральных, не зашло. Берет за руку Мустафи и в начальной фазе «билд-апа» переводит команду в три центральных, превращая новоиспеченного вегетарианца Бельерина в хищника в стиле Фернандеса, которого сегодня ЦСКА будет не хватать. Но все эти ходы, как и переход на два форварда по ситуации – попытка показаться готовым вести «Арсенал» к большим победам.

Неслучайно «канониры» хороши только в матчах против соперников, которые сдаются и позволяют ему играть в удобном стиле. Закономерно, что эта команда годами впечатляет эпизодически, но сдувается на длительной дистанции. Очевидно, что Венгер виноват в сползании на шестое место. И хотя Акинфеев шикарно пошутил – сегодня ему стоит ждать угрозы и от своих, и от чужих, если ЦСКА поступит так, как с «канонирами» порой поступают уверенные в себе середняки АПЛ – все возможно.

В игре фаворита против аутсайдера, если второго все поголовно недооценивают, может скрываться подвох. И подвох этот в том, что ЦСКА – не «Милан». «Армейцы» опытнее как команда и целостный организм. У москвичей суперстарая оборона, которая может проиграть просто за счет разницы в скорости – тогда ЦСКА не спасет ни Игорь, ни даже заметно сдавший тренер Венгер. Но у англичан все настолько запущенно, что Арсена могут оставить в команде, даже если они вылетят от «армейцев». ЦСКА сыграет не против «Атлетико», «Ливерпуля» или даже МЮ – других солидных соперников российских клубов в сезоне.

«Шансов нет, но они есть». Это правило каждого оппонента «канониров», уступающего им в классе. Ганчаренко важно дать понять игрокам ЦСКА, что лондонцы никогда не готовятся к соперникам и всегда играют от себя. С такими коллективами можно сражаться и наказывать за недооценку, тактическую предсказуемость и отсутствие уважения. Класс есть, они однозначные фавориты, но класса «Арсеналу» для больших трофеев не хватает четырнадцатый год подряд.

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Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
05 апреля в 16:55
...Удачной игры !...я думаю вы сумеете дать бой аглицким пушкарям. Все адекватные болелы России за вас !
Deville
Deville
05 апреля в 16:13
это последняя надежда у деда на евро трофей. МЮ и Моур показали, что не в коем случаи нельзя брезговать ЛЕ, если нету шанса попасть в лЧ на прямую, можно сделать через второй турнир.

Правда, вряд ли если Арсенал скажем выйдет финал, им в пару попадет нечто похожее на Аякс.

ЦСКА умеет играть, но против английских команд не особо у них прет, по этому армейцам хорошей игры и победы хотя бы в одном матче, а в другом пускай будет ничья.
Parovoznic
Parovoznic
05 апреля в 16:00
Кони, удачи!
И всё-таки жаль, что вам не достались французы. Неудачно вы отжеребились...

P.S. С другой стороны, как сказал мне сёдня сёдня приятель-конь, "Ладно, хоть не Атлетико" )
Багров-брат
Багров-брат
05 апреля в 15:34
Удачи нашему единственному клубу в Европе! А Венгер пусть продолжает, это легенда клуба...)))
Правдин Семён
Правдин Семён
05 апреля в 15:19
Сегодня за ЦСКА! Характер и опыт у команды есть,а это немало. Да и игроки неплохие.Ещё раз удачи!
Roger Young
Roger Young
05 апреля в 14:35
Слишком много слов и надежд.

А выйдет, как Локомотив с Атлетико, у которого дрожали колени даже больше, чем нужно.

Команда из топ-чемпионата легко наколотит нашим "грандам" по 3-5 мячей, просто потому что наши трясутся еще до игры.
Neall
Neall
05 апреля в 14:30
Обожаю шапкозакидательство))
Арсенал пройдет ЦСКА)) приятного просмотра!
dinoel
dinoel
05 апреля в 14:29
ЦСКА сейчас на ходу. Вполне по силам пройти Арсенал.
Буду болеть за коней
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
05 апреля в 13:09
Ребят, просто чтобы вы знали, чтО такое сем25

В топе в одной из тем про сегодняшний матч висит следующая гадость про ЦСКА -

Т34
Сегодня 09:24
Не будет ничего удивительного, если вскоре после матча, на страницах соккера пойдут выводы диванных болел коней, что опять поехали в Лондон 500 переодетых спартачей, чтобы опозорить страну своими провокациями и подставить великий армейский клуп. Это уже проходили и не один раз. А подпоет эту веселую песню питерский ансамбль клонотроллей.
****
И вот, сем25, который так возмущается по поводу литейного и его клонов, их комментариев о чемпионе спартаке, АБСОЛЮТНО не возмущается откровенным мерзостям о нашем ЦСКА, о братском для Динамо клубе. Для таких у меня лично только одно слово: предатель.
Jum13
Jum13 ответил Beekeeper
05 апреля в 12:53
Beekeeper:
Уже готовишь шуточки для поражения? интересно свои придумаешь или по старым пройдешься? )) типа шуток про Игоряна :)
    Emilan__
    Emilan__
    05 апреля в 12:52
    Придумали себе иллюию победы над Арсеналом
    Beekeeper
    Beekeeper ответил Jum13
    05 апреля в 12:51
    Jum13:
    Если проиграете - будем поливать грязью, если выиграете - поздравим. Объективность по-спартаковски. А нет - это же как-то по-другому называется. Двуличие Победы армейцам, хотя шансы и небольшие )))
    Уже готовишь шуточки для поражения? интересно свои придумаешь или по старым пройдешься? )) типа шуток про Игоряна :)
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    05 апреля в 12:21
    Я горжусь что мы забрались высоко
    Serg3.12
    Serg3.12
    05 апреля в 11:43
    Не стал бы делать столь категоричных заявлений.

    Арсенал нынче очень не стабилен, ЦСКА, наоборот.
    В этом четвертьфинале может быть всё.
    Jum13
    Jum13 ответил lobstersss
    05 апреля в 11:37
    lobstersss:
    Даже читать не надо. ЦСКА и так выше головы прыгнул.
    Буду не против если у ЦСКА это еще пару-тройку раз получится )))
    Jum13
    Jum13 ответил Клон Казанского
    05 апреля в 11:36
    Клон Казанского:
    Достоинством это называется. Запиши где-нибудь это новое для себя понятие и благодари спартаковцев что показали как это выглядит. Может научишься чему.
    А - по-татарски двуличие называется достоинством? Ясно, понятно
    lobstersss
    lobstersss
    05 апреля в 11:23
    Даже читать не надо. ЦСКА и так выше головы прыгнул.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Клон Казанского
    05 апреля в 11:22
    А вот это - достоинство?


    d_fincher
    Вчера 13:08
    Соккер всегда так радуется поражениям Спартака. Интересно, в руководстве сайта есть хоть один болельщик красно-белых?

    ☆☆☆☆
    То есть вам обязательно, чтобы в руководстве сайта был "хоть один кб-фан"? Мне было бы стыдно просить фана ЦСКА в руководство.
    Клон Казанского
    Клон Казанского ответил Jum13
    05 апреля в 11:19
    Jum13:
    Если проиграете - будем поливать грязью, если выиграете - поздравим. Объективность по-спартаковски. А нет - это же как-то по-другому называется. Двуличие Победы армейцам, хотя шансы и небольшие )))
    Достоинством это называется. Запиши где-нибудь это новое для себя понятие и благодари спартаковцев что показали как это выглядит. Может научишься чему.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Jum13
    05 апреля в 11:19
    Типичная рабская психология клуба имени раба. Им всё на блюдечке да с красно-белой каёмочкой, а финчер и маловар ещё и недовольны)))
    Вот про вчерашний матч на Энфилде:
    Ведь шутки о «Спартаке» будут популярными, но команда Гвардиолы сыграла в Ливерпуле намного хуже, чем «красно-белые».

    Прекрасно зная, что у команд Клоппа бывают вечеринки в пиратских костюмах, не сумели ничего предложить в ответ. «Спартак» «поплыл» против того, кто сильнее, «Манчестер Сити» - против равных.
    ☆☆☆☆☆☆☆☆
    Эпик! Играли Ливерпуль и Мансити, но упомянуть надо спартак, да в таком ключе, что-де он круче лидера АПЛ!))) А если финал будет Бавария-Барселона, не игравшие со спартаком и ЦСКА в этой ЛЧ, то там тоже будет - кутепов лучше Пике, Мюллер ничто перед зе луишем?
    Jum13
    Jum13 ответил d_fincher
    05 апреля в 11:03
    d_fincher:
    Чувствую, что после этого матча уже болельщики Спартака будут бесконечно подкалывать ЦСКА их разгромным проигрышем, опозорившим Россию. С другой стороны, если ЦСКА сыграет хотя бы вничью - я первый их похвалю и скажу, что это было круто. Надо быть объективным.
    Если проиграете - будем поливать грязью, если выиграете - поздравим. Объективность по-спартаковски. А нет - это же как-то по-другому называется. Двуличие

    Победы армейцам, хотя шансы и небольшие )))
    борька
    борька
    05 апреля в 11:03
    Арми и флот, легко пройдет, какой-то Арсенал!, Пыль для моряков!
    MALOVAR
    MALOVAR ответил амурец
    05 апреля в 10:59
    но он таким стал с приходом Дзюбы
    MALOVAR
    MALOVAR
    05 апреля в 10:58
    Если армейцы выиграют хотябы один матч из двух это будет очень достойно
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил d_fincher
    05 апреля в 10:55
    Вот ты и раскрыл суть фанов спартака. Цель 99% местных фанов чемпионов - именно подкалывать, хотя у отдельных личностей это принимает характер грубых оскорблений.

    Я на соккере уже лет 6, и реакции на матчи ЦСКА в еврокубках видел в бесчисленном количестве. Так вот, когда ЦСКА проигрывал, что, увы, случалось нередко, я видел коллективную пляску на костях (именно коллективную) в исполнении фанов лишь одной команды. Какой именно, догадаться несложно. Это не Краснодар, не Зенит, не Локомотив. Не считая отдельных людей, которые плохо относятся к ЦСКА (на что имеют полное право), и таких субъектов, как казанский, морозовский и пр., это - чемпионы РФПЛ 2016-17.
    И не надо говорить, что касается это только коней и бомжей. Достаточно почитать самые последние чемпионские комменты о Локомотиве - Геркус, 1-8, перенос матча в Перми - и всё станет на свои места. Просто чемпионы - команда нетерпимая к любой превосходящей силе в РФПЛ. О Локомотиве, занимающем 6 или 10 место, такой риторики бы не было, как о лидере чемпионата.
    bbb370
    bbb370
    05 апреля в 10:52
    Удачи ЦСКА!
    амурец
    амурец
    05 апреля в 10:46
    Арсенал конечно помощнее ЦСКА, но всё же очень ждём победы коней
    d_fincher
    d_fincher
    05 апреля в 10:42
    Чувствую, что после этого матча уже болельщики Спартака будут бесконечно подкалывать ЦСКА их разгромным проигрышем, опозорившим Россию.

    С другой стороны, если ЦСКА сыграет хотя бы вничью - я первый их похвалю и скажу, что это было круто. Надо быть объективным.
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