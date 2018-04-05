«Арсенал» - главная надежда ЦСКА

«Армейцы» - однозначный аутсайдер футбольной схватки в Лиге Европы, но блогер «Соккер.ру» Neomorph видит в этом плюс, ведь играют против самого странного фаворита в топ-5.

С «Арсеналом» важно огрызаться

От ЦСКА конечный результат зависит лишь частично. Могут выдать лучший поединок при Ганчаренко, сыграть образцово и с вдохновением, но один пас от Озила, Уилшира или Мхитаряна все перечеркнет. У Венгера давно нет заслуженных и незаслуженных побед, завязка на индивидуальных действиях. А если «Арсенал» подарит сенсацию в этой паре, то сделает это необязательно после шикарной игры ЦСКА.

Зато точно благодаря знаменитой командной глупости. Поражения и осечки «Арсенала» делятся на три основные категории. Первая – когда соперники намного мощнее, тогда разница в счете вроде 0:3 против Гвардиолы или 1:5 с «Баварией». Вторая – когда враг намного слабее, но «Арсенал» делает все, чтобы проиграть. Но есть еще третья категория осечек – когда «канониры» вроде бы поступают верно, но уступают.

Их соперники всегда атакуют. Например, по воротам «Манчестер Сити» наносят по 6.3 удара за игру в среднем в АПЛ. По воротам «Арсенала» - по 10.6. Разница существенная, по пропущенным голам «канониры» всего восьмые в АПЛ. Выше команды Венгера и «Бернли», и «Ньюкасл». Более того, «Арсенал» посредственно прессингует. Их игра один в один, персональное давление – футбол девяностых. Бороться не умеют, по перехватам и отборам - середняки АПЛ.

На вид топовая команда, на деле – набор сильных футболистов без современного тренера. ЦСКА важно сегодня огрызаться, вопреки стартовому давлению или очевидной разнице в скорости. Команды из разных миров, но АПЛ не всегда показывает финансовое превосходство на поле.

Венгер не контролирует команду

Что злит фанатов лондонцев? Рандомные победы и такие же случайные поражения. У «Арсенала» богатый опыт сливов не только боссам, но и клубам, чей индивидуальный и командный класс заметно ниже. «Канониры» в 2018 году проигрывали «Брайтону», «Эстерсунду», «Суонси», «Борнмуту» и «Ноттингем Форест». Чем ЦСКА хуже этих ребят? Только не говорите о разнице в настрое, поскольку «Арсенал» чудит, даже когда на кону проход в плей-офф ЛЧ.

Венгер ни против лидеров АПЛ, ни против середняков с характером, не контролирует свою команду и саму игру. Француз мечется от тактики к тактике, возвращаясь к тому, с чего начинал. Ганчаренко с ЦСКА играет «3-5-2», изменяя только нюансы. «Арсенал» только в АПЛ применял четыре разные схемы, а в ЛЕ прямо по ходу матчей скачет от «4-3-3» к «4-4-2». Сам отказ от тройки в центре защиты произошел на фоне ужасных результатов в обороне.

В ЛЕ «Эстерсунд» громили в гостях по схеме «4-2-3-1», а дома пропустили от шведов два гола за две минуты, выбрав ту же тактику. Венгеру повезло, что Гаттузо не большой мастер расстановки. Но даже у «Милана» дома было 16 атак с ударами против «Арсенала», поражение 0:2 не значит, что у англичан все получалось. Так что Ганчаренко – тренер-тактик, должен удивить Венгера. Вспомните, что, вернувшись к «4-2-3-1», мсье Арсен не попал на «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» с тремя защитниками, его переигрывали по схеме с четверками в линию.

При этом сам «Арсенал» пользуется искусственной шириной и ищет пространство между линиями, как это делает команда со схемой «3-5-2». А что будет, если встретят оппонента с тремя в центре? Вспомните игру с «Челси» - даже возвращение к трем центральным не помогло Венгеру победить, увидели ничью 2:2. «Арсенал» стал гибче тактически, но бардак в схемах как был – так и остался. И бардак в защите тоже, не пропускали всего в 5 матчах из 18 в новом году.

«Арсенал» меняется без Обамеянга

Хвала регламенту УЕФА – Пьер-Эмерик не сможет сыграть против ЦСКА в Лиге Европы. Венгер жаловался на это правило, ведь на счету габонского форварда пять результативных действий в трех последних матчах, его отсутствие – плюс для ЦСКА. Обамеянг влияет на «Арсенал» не только резкостью, но и морально. В игре со «Сток Сити» центральный нападающий «канониров» проявил небывалую для форварда щедрость – отдал пенальти Ляказетту, хотя мог сделать хет-трик в АПЛ.

Такие вещи соединяют коллектив, а вот отсутствие Обамеянга попросту меняет подход. Понятно, Пьер-Эмерик не спасет, если «Арсенал» сам попадает под каток – как в двух матчах с «Манчестер Сити». Но если оценивать резервиста Ляказетта на острие, то увидите Бензема лондонского разлива. Александру хотят доверять, но ему сложно найти себя в схеме. Что хорошо для ЦСКА – Ляказетт в «Арсенале» не научился стягивать игру на себя, как в «Лионе», который «армейцы» смогли пройти.

Так что возможны два варианта. Уэлбек на острие или Ляказетт в паре с англичанином – мастером симуляций, за которые должно быть стыдно. А вот кем «канониры» могут гордиться, так это Уилширом. Капитан Джек Воробей – ключевой игрок «Арсенала». Связывает оборону и атаку, в него вселился дух Уэсли Снейдера. Развороты, передачи, удары, отборы – главная фигура на поле, прямо как Головин в лучших матчах за ЦСКА. Причем Уилшир, разумеется, опытнее и сильнее.

Но если нейтрализовать Джека, вся конструкция может посыпаться, поскольку Мхитарян и Озил без мяча не эффективны, ширину «канониры» задают переходом на три центральных в фазе начала атаки – известный трюк, для которого у ЦСКА есть опорник Вернблум в атаке, способный подковать любого Мустафи.

«Канониры» тактически очень примитивные

Делают все аккуратно, хрестоматийно правильно и при этом смертельно скучно. Если руководствоваться стереотипами, то против ЦСКА играет «непредсказуемость» «Арсенала» и важность задачи. Потеряв шансы на успех в АПЛ, путевку в ЛЧ мечтают затащить на остров через окно в Европу. Венгер обладает составом, который может вынести команду Ганчаренко со счетом 5:2. Но эти ребята способны проиграть 1:2, причем в обычном ритме. «Арсенал» скучный в своей дикости, и поскольку от ЦСКА всегда ждем подвоха в обороне, им важно быть смелыми в атаке.

Добравшись до ворот Оспины, можно огорчить старину Венгера. Француз мечтает о финале, но давно не изучает соперников так, как следует. «Арсенал» играет от себя, а Ганчаренко даже против «СКА-Хабаровска» или «Ростова» работает от соперников, стараясь показать то, что выделяло ЦСКА – умение выкрутиться в моменты, когда на них никто не ставит. Сейчас «армейцам» нужен такой футбол, как три с половиной года тому назад против «Манчестер Сити», когда в гостях у фаворита победили 1:2, а дома устроили перестрелку 2:2.

«Арсенал» всего шестая команда АПЛ, на полпути между «Челси» и «Бернли» - пятой и седьмой бандами лиги. Но если заговорите о лидере «Манчестер Сити», то увидите пропасть в 33 очка на данный момент. «Арсенал» также хуже МЮ, с которым ЦСКА бодался осенью. И хотя армейцы не смогут скопировать игру Моуриньо против Венгера (победил 1:3 в Лондоне) или Гвардиолы против Арсена, речь о фаворите, которого годами никто не боится.

За счет класса «канониры» могут победить любую российскую команду легко и уверенно. Но ЦСКА добрался дальше всех за счет характера, и настало время его показать. Не испугаются имени клуба «Арсенал» - достойно сыграют с небезупречной командой без тренера-чемпиона.

«Арсенал» притворяется, что на ходу

Все красиво по цифрам – четыре подряд победы, 11 забитых мячей, всего один пропущенный. А до этого был «Брайтон», были два чистых влета «Манчестер Сити». Любая серия «Арсенала» - череда совпадений. Обыграли «Милан» дома 3:1, но в обороне чудили. Забили три мяча «Сток Сити», но первый случился 75-й минуте, разгром оформили на 89-й. Плюс дважды отличились с пенальти, за которые вы бы ругали арбитров в РФПЛ.

В чем главная слабость такого «выносящего всех» «Арсенала»? Венгер притворяется модным тренером. Пробовал три центральных, не зашло. Берет за руку Мустафи и в начальной фазе «билд-апа» переводит команду в три центральных, превращая новоиспеченного вегетарианца Бельерина в хищника в стиле Фернандеса, которого сегодня ЦСКА будет не хватать. Но все эти ходы, как и переход на два форварда по ситуации – попытка показаться готовым вести «Арсенал» к большим победам.

Неслучайно «канониры» хороши только в матчах против соперников, которые сдаются и позволяют ему играть в удобном стиле. Закономерно, что эта команда годами впечатляет эпизодически, но сдувается на длительной дистанции. Очевидно, что Венгер виноват в сползании на шестое место. И хотя Акинфеев шикарно пошутил – сегодня ему стоит ждать угрозы и от своих, и от чужих, если ЦСКА поступит так, как с «канонирами» порой поступают уверенные в себе середняки АПЛ – все возможно.

В игре фаворита против аутсайдера, если второго все поголовно недооценивают, может скрываться подвох. И подвох этот в том, что ЦСКА – не «Милан». «Армейцы» опытнее как команда и целостный организм. У москвичей суперстарая оборона, которая может проиграть просто за счет разницы в скорости – тогда ЦСКА не спасет ни Игорь, ни даже заметно сдавший тренер Венгер. Но у англичан все настолько запущенно, что Арсена могут оставить в команде, даже если они вылетят от «армейцев». ЦСКА сыграет не против «Атлетико», «Ливерпуля» или даже МЮ – других солидных соперников российских клубов в сезоне.

«Шансов нет, но они есть». Это правило каждого оппонента «канониров», уступающего им в классе. Ганчаренко важно дать понять игрокам ЦСКА, что лондонцы никогда не готовятся к соперникам и всегда играют от себя. С такими коллективами можно сражаться и наказывать за недооценку, тактическую предсказуемость и отсутствие уважения. Класс есть, они однозначные фавориты, но класса «Арсеналу» для больших трофеев не хватает четырнадцатый год подряд.