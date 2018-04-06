Пришло время уступить дорогу молодым

Отказ играть за сборную, разговоры о завершении карьеры, две тысячи футбольных матчей на всех убеждают «Соккер.ру», что ЦСКА пора менять защитников.

Братья и Игнашевич подпишут новые контракты?

В этом году трио Алексея, Василия и Сергея отпраздновало общий юбилей – суммарно 2000-й матч в карьере. Игнашевич против «Ростова» провел 800-й поединок на высоком уровне. Подбираются к отметке в 700 матчей в среднем на брата, и это с учетом, что Алексей не всегда был основным в клубе и сборной. Перед вами ветераны из ветеранов, которые вот-вот завершат карьеру.

Но есть три веские причины, почему и через год в плей-офф ЛЕ ЦСКА будет пропускать голы с защитниками, к которым все привыкли. И это нехорошие новости, как и отказ держать ответ перед болельщиками сразу после матча в Лондоне. Футболисты ЦСКА не поделились с вами своими мыслями об игре, что в топовых клубах считается неуважением к фанатам. Головина уговорили на дежурную фразу «есть шансы пройти дальше», а ветераны смалодушничали.

Именно такие эпизоды отталкивают людей от команды и приводят к пустым трибунам. Но в ЦСКА, хотя клуб невероятно опытный, подобные проколы случаются параллельно с успехами. Последовательность не во всем. Гинер кричит с трибуны о частных клубах, но при этом не отказался бы от жирного контракта с государственной компанией. А сейчас денег нет – первая причина, почему «армейцы» могут продлить контракты с ветеранами, дешево и сердито.

Вторая причина – в команде нет наследника-вожака в защите. Васин не ведущий, а любому новичку нужно время, чтобы научиться управлять. А третий аргумент страшнее – все просмотренные оборонцы на замену братьям и Сергею Николаевичу ниже классом. Ганчаренко не хватает бюджета, чтобы искать футболистов в ценовой категории, где уровень выше, чем у российских защитников. Тренер рассказывает это Гинеру, а президент отвечает: «Старый конь борозды не портит». Но и глубоко не пашет!

Перемены нужны сейчас, раз неизбежны позже?

ЦСКА сыграл в Лондоне предсказуемо. Могли пропустить меньше, могли совершить не так много ошибок. Но «Арсенал» настроился, и у него пошла игра. Стандартный случай, ничего необычного, Акинфеев был прав – опасаться на «Эмирейтс» стоило и своих, и чужих. Но даже если выискивать ошибки опорника Натхо или упрекать Мусу и Дзагоева за то, чего не умеют – играть в защите, стоит признать, что есть только один способ сделать ЦСКА сильнее.

Конкурентной в матчах с середняками из мира фаворитов, вроде «Арсенала», команду может сделать только новая тройка в защите. Братья Березуцкие - веселые ребята, найдут себя после футбола. Игнашевич - тоже. Поэтому как раз им не стоит дважды напоминать о возрасте и сползании показателей. Не сыграют эти защитники лучшие матчи в карьере в ближайшем будущем. Прекрасно это понимают, смирились, и это еще одна причина попрощаться.

Разумеется, нет уверенности, что после ухода Игнашевича и братьев Березуцких оборона ЦСКА заиграет сильнее. Особенно с учетом лимита и того, что лучший, кого подтянули к основе за последние годы – Виктор Васин. Но затягивание перемен не отменяет саму необходимость. Гинер может за чашечкой чая объяснить братьям Березуцким, зачем продолжать карьеру, могут оставить Игнашевича в качестве играющего тренера. Но в основе не нужны. Без замены Ганчаренко не выполнит свою ключевую тренерскую задачу.

Тренерский успех белоруса определит смена обороны?

Переход на три центральных – лекарство, которое помогло впервые за много лет увидеть еврокубковую весну. И если бы ЦСКА попал на «Лейпциг» или «Марсель», мог выйти в полуфинал Лиги Европы. Не повезло с жеребьевкой, факт. Но после вылета от «Арсенала» надо думать о будущем. У ЦСКА не будет денег на громкие трансферы. Но если распыляться и не попробовать заменить защиту полностью, то потеряют год, который нужен Ганчаренко.

Надо будет пройти все круги ада с притиркой новой линии к Акинфееву, латералям и полузащитникам, но еще один сезон с братьями в основе и Игнашевичем на подмене ничего не дает. Если Березуцкие хотят навредить ЦСКА, то им нужно задержаться в старте. Гинеру такой вариант понравится, ведь финансово выгоден. Но в 2019-м, еще раз проиграв крупно в парочке еврокубковых матчей, еще раз собрав для Игоря «сухари» в РФПЛ, ЦСКА придет туда же – к отметке, за которую братьям и Сергею нельзя.

Неслучайно Березуцкие отказались от удовольствия работы с Черчесовым. У профессиональных защитников есть возможность сыграть на единственном в истории домашнем чемпионате мира. А они не соглашаются даже после сложных травм Васина и Джикии. Это значит лишь одно – боятся завершить карьеру на волне критики, которая будет в случае вылета из группы. Но тянуть пегаса за хвост им тоже не стоит. Даже если селекционный отдел и тренер допустят ошибки, комплектуя новую тройку защиты, это ошибки во имя развития.

Братья Березуцкие и Игнашевич морально готовы к пенсии?

Василий так и сказал – возможно, завершается последний сезон в его карьере. Задержав «русскую тройку» на год в основе, ЦСКА больше проиграет, чем выиграет. Физически Василий Березуцкий стал защитником, которого уничтожает сборная Уэльса, потом команда Коста-Рики, затем атаки МЮ или «Арсенала». Не потому что слабый – один из сильнейших в истории российского футбола, а потому что пришло время. Если братья и Игнашевич желают ЦСКА процветания, им пора менять профессии.

Тройка не пропадет, но им нет смысла посредственно играть в футбол. Люди отказались от чемпионата мира, поскольку не хотят подводить сборную, понимая, что и тренер может начудить, и сами не в той форме, что раньше. Конечно, одиннадцать лет с пропущенными голами в ЛЧ намекают, что Березуцкие и Игнашевич никогда не были российским аналогом Мальдини, Каннаваро и Несты. Но десять лет назад были свежее, а летом стукнет 36, 36 и 39 лет. Во многих профессиях опыт перекрывает возраст, но не в футболе.

Защитники будут деградировать и вредить ЦСКА станут чаще. Акинфееву нужна оборона, в которой не сомневается ни он сам, ни фанаты «армейцев». Оборона, для которой не заготовлено три сотни шуток от соперников. Дело не в том, что «Арсенал» выиграл 4:1, в Лондоне не было никого провала. Беда в том, что такая игра в защите – обыденность, и если это не исправить, в случае прогресса «Зенита» и «Краснодара» ЦСКА будет сложно попадать в ЛЧ в ближайшие годы. А большие премиальные от УЕФА клубу нужны остро.

Братьев нужно оставить в заявке ЦСКА?

Обратите внимание, что выше специально уточнялось повсеместно – тройка не нужна в основе. Если в ЦСКА найдутся деньги на двух качественных иностранных защитников, например, за счет выгодной продажи Головина, и при этом хватит валюты на контракты братьев Березуцких, то в конце сезона надо качать на руках и провожать под овации на заслуженный отдых только Сергея Игнашевича. Братьев на год можно продлить, но с условием, что помогут адаптировать к системе защиты Ганчаренко двух новичков-иностранцев.

Акинфеева всю карьеру прикрывают в основном российские защитники, за что ему гарантировано место в раю. Пришла очередь ЦСКА искать «армейских» Видичей. Только так изменятся принципиально. Как бы удачно ни работал тренер Ганчаренко – а у него получается, как бы весело ни играли полузащитники, каким бы непредсказуемым ни был форвард Вернблум, как бы ярко ни прогрессировал Головин, в головах каждого футболиста ЦСКА сидит одна и та же мысль.

«Защита может жестко подвести в любой момент». Смотрим внимательно на атаки «Арсенала». Василий не смог выбить мяч – забил Рэмзи. Выбил бы – не было бы гола. Игнашевич устал на 22-й минуте и не успел за не самым быстрым в мире Озилом – Щенников заработал пенальти. Если бы Сергей успел – не было бы «точки». Вся тройка не уследила за линией офсайда и Рэмзи – Аарон забил красивый гол в странном прыжке, а должен был быть офсайд. Затем те же ветераны повелись на старинный трюк с оставленным за спиной форвардом – Акинфеев пропустил четвертый мяч за тайм.

ЦСКА ждал бы успех в случае «автобуса» в Лондоне?

В пропущенных голах виновата вся команда. Но единственные, кого логично заменить в поисках качественного скачка - ребята, которые естественным образом закончат карьеру в ближайшее время. ЦСКА легко пропустил четыре мяча за 26 минут, и хотя работа Натхо в опорной зоне напоминает, что вероятный уход Вернблума провоцирует подписание еще и хавбека-разрушителя (а заодно и форварда, ведь Муса в аренде), ошибки полузащитников не отменяют активное безучастие Березуцких и Игнашевича в пропущенных голах не только в еврокубках.

Венгер удивился, что ЦСКА сыграл открыто? Ганчаренко выбрал тактику от безысходности. У команды нет защиты европейского уровня, чтобы ставить «автобус», даже когда это оправдано. Василий Березуцкий сам сказал в прошлом месяце, что раздумывает о завершении карьеры из-за физического состояния. Большинство голов ЦСКА пропускает по причине медлительности оборонцев, которые не могут добежать или достать мяч, даже если занимают верную позицию.

Даже когда ошибаются хавбеки – защитники не в состоянии подстраховать. Стандарты, контратаки соперника, позиционные атаки приводят к одному. В РФПЛ все просто – Игнашевич и Березуцкие играют стоя без прессинга, начинают атаки, братья даже атакуют флангами, их скоростей в основном хватает. Но в еврокубках все иначе, «армейцев» откровенно возят в защите. «Арсенал» лишь напомнил, чего Акинфееву в жизни остро не хватает – молодых, перспективных и резких защитников перед глазами.