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Лучшие «антимясные» дерби в XXI веке

09 апреля 2018, 16:30
Лучшие «антимясные» дерби в XXI веке

Великий пост завершен, православные отметили Пасху, но на следующий день после праздника столицу вновь призовут остаться без мяса. «Соккер.ру» готовится к дуэли ЦСКА и «Динамо».

6 ноября 2005, РФПЛ. «Динамо» - ЦСКА – 1:2

Голы: Колодин 90+7 – А. Березуцкий 55; Д. Карвальо 73.

Видео

Дружба дружбой, а служба службой! Обзор самых памятных «дерби силовиков» в XXI веке начинаем с матча, по итогам которого ЦСКА стал недосягаемым для преследователей и оформил второй в российской истории чемпионский титул. Первый тайм прошел в равной борьбе, динамовцы не отставали от лидеров РФПЛ по количеству созданных моментов, но в перерыве Валерий Газзаев дал эмоциональный заряд своим подопечным, и класс ЦСКА сработал во второй половине игры. Открыть счет армейцам помог стандарт – так часто с ними случалось в середине «нулевых», а второй мяч на свой счет записал Даниэль Карвальо, аккуратно перекинувший вратаря Нуну после выхода с ним на рандеву. Дело было сделано, оставалось дождаться конечного результата и финального свистка. Счет изменился в самой концовке компенсированного времени благодаря Денису Колодину и его «пушке», но даже Игорь Акинфеев, у которого сорвался «сухарь», не расстроился, ведь прозвучавший через считанные секунды финальный свисток означал: ЦСКА – чемпион!

13 августа 2006, РФПЛ. «Динамо» - ЦСКА – 2:3

Голы: Дерлей 62, 75 – Вагнер Лав 40, 68; Олич 48.

Переносимся в лето 2006 года. Эта игра выделяется высокой результативностью и тем, что по дублю в составах обеих московских команд оформили бразильцы – Вагнер и Дерлей. Причем раскачивались команды долго, Лав открыл счет только в концовке первого тайма, не было предвестников того, что во второй половине будет забито четыре мяча. Интрига не умирала ни на секунду, и хотя ЦСКА дважды вел с преимуществом в два мяча – 2:0 и 3:1, Дерлей каждый раз сокращал отрыв и оставлял «Динамо» в игре. Пять мячей уместились в 35 минут игрового времени – между 40-й и 75-й минутами, а концовка в любом случае получилась интересной и интригующей. Кстати, этот матч обслуживал словацкий арбитр Любош Михел – напоминание о существовавшей в РФПЛ практике приглашения иностранных судей на ключевые матчи.

10 мая 2009, РФПЛ. «Динамо» - ЦСКА – 1:2

Голы: Д. Комбаров 5 – Нецид 78; В. Березуцкий 90+2.

Видео

Связку крутых матчей «Динамо» и ЦСКА выдали в мае 2009 года. Сначала «бело-голубые» и «красно-синие» столкнулись в рамках чемпионата России. В дебюте встречи – уже на 5-й минуте, Комбаровы разыграли чисто братскую комбинацию, которая привела к взятию ворот Акинфеева. Кирилл проник в штрафную площадь после передачи Дмитрия Хохлова, прострелил на Дмитрия, а тот не промахнулся. ЦСКА отчаянно пытался отыграться, но все атаки в основном сваливались на левый фланг, где действовал Юрий Жирков, а потом Зико произвел судьбоносную замену, выпустив вместо уставшего Дзагоева долговязого форварда Нецида. Томаш, как и полагается, забил головой. Армейцы заслужили свой гол, к этому все шло, но ЦСКА не захотел останавливаться на достигнутом и уже в компенсированное время шокировал своих друзей еще одним голом. И ведь решающий эпизод складывался так, что в опаснейшую контратаку могли убежать динамовцы, но Кержаков потерял мяч, который вернулся в штрафную площадь «бело-голубых» и нашел там Василия Березуцкого, который не успел вернуться домой после стандарта.

13 мая 2009, Кубок России, полуфинал. «Динамо» - ЦСКА – 2:2 (по пенальти 5:6)

Голы: Хохлов 86; Кержаков 90+3 (пенальти) – Вагнер Лав 40 (пенальти); Жирков 52.

Видео

Всего лишь через три дня у «Динамо» появился шанс отомстить армейцам, ведь команды сошлись в полуфинале Кубка России. Впрочем, игра складывалась так, что казалось, будто динамовцы не смогли отойти от шока после поражения в концовке матча чемпионата. Армейцы уверенно вели со счетом 2:0, но когда они уверовали в свой успех окончательно, получили блюдо, которое подают охлажденным: голы Хохлова и Кержакова с пенальти перевели игру в овертайм. Впрочем, «Динамо» ограничилось локальной местью, ведь в серии пенальти удачливее или хладнокровнее оказались футболисты ЦСКА, так что оба майских матча 2009 года остались за армейцами. А решающий пенальти реализовал Василий Березуцкий после неудачи Кокорина.

9 марта 2014, РФПЛ. «Динамо» - ЦСКА – 4:2

Голы: Кураньи 49; Самба 59; Жирков 62, 69 – Думбия 12, 43.

Видео

На момент этой встречи Леонид Слуцкий не мог обыграть «Динамо» в девяти подряд матчах в качестве тренера ЦСКА. Первый тайм подарил Леониду Викторовичу надежду на то, что черная серия против «Динамо», наконец, закончится, однако во второй половине «бело-голубые» включили режим ярости и забили в ворота Акинфеева четыре мяча. Уж не знаю, какие румынские заклятия говорил в раздевалке Дан Петреску, но это сработало! Сначала удары со второго этажа от Кураньи и Самба, а затем победный дубль Юрия Жиркова в ворота бывшей команды. Жирков в противостояниях «Динамо» и ЦСКА забивал за каждую из команд, такой вот молодец. Ну, а армейцам это тяжкое поражение пошло только на пользу: в оставшихся десяти турах чемпионата 2013/2014 команда Слуцкого одержала десять побед, взлетела с пятого места на первое и стала чемпионом! Что ни матч против «Динамо» - то армейцам на руку, даже если проигрывают. А как будет сегодня? Исполнится желание Акинфеева или прав окажется Бышовец?

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Все комментарии
scikuni
scikuni
10 апреля в 12:15
мир не крутится вокруг москвабада
Великолепный
Великолепный
10 апреля в 09:17
Великолепный
Великолепный
10 апреля в 09:16
ЦСКА - Динамо дружба!
мясо нам совсем не нужно!))
МКС
МКС
10 апреля в 03:52
    spartach n1
    spartach n1
    09 апреля в 18:49
    Если бы в заголовке не было упоминания Спартака,никто бы эту галиматью и глянуть не зашёл !
    Не читая единица !
    Goger90
    Goger90 ответил Саня Локомотив
    09 апреля в 18:40
    Саня Локомотив:
    10 мая 2009 г.-РФПЛ:Динамо-ЦСКА 1:2. 10 мая 2009 г.-Кубок России,полуфинал:Динамо-ЦСКА 2:2(по пенальти 5:6). ???
    Решили, чё два раза ездить?
    mikysss
    mikysss
    09 апреля в 18:21
    Авторр как бы намекну, что он не за Спартак, но нам то что... Мы Спартак а вы ...вно
    Colonist
    Colonist
    09 апреля в 18:15
    А причем тут Спартак?))))
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
    09 апреля в 18:14
    10 мая 2009 г.-РФПЛ:Динамо-ЦСКА 1:2.
    10 мая 2009 г.-Кубок России,полуфинал:Динамо-ЦСКА 2:2(по пенальти 5:6).
    ???
    denmig
    denmig
    09 апреля в 18:01
    Статью специально так натроллили названием! - причем здесь антимясные, когда речь о еентах и военных!? Дерби в погонах хоть бы назвали! А так получается - где матчи локо ? Или они стали нестоличными!?
    ndedov
    ndedov
    09 апреля в 17:59
    Кони возьмут три очка, им отступать нельзя.
    ivany4
    ivany4
    09 апреля в 17:57
    Интересно как такое случилось??????)))

    10 мая 2009, РФПЛ. «Динамо» - ЦСКА – 1:2
    10 мая 2009, Кубок России, полуфинал. «Динамо» - ЦСКА – 2:2 (по пенальти 5:6)

    Вот так играют кабинетные чемпионы!!! Но "армейским аналитикам" это не помеха в подсчете игр!)))

    А это противостояние, наверное, как и клубная история началась с 2005 года?!?!?!
    Адекватный Спартач
    Адекватный Спартач
    09 апреля в 17:52
    Полностью согласен с тем, что супер матч в стране один !!! Как бы болотные не злились !!! Вот уйдёт скоро Миллер с газпрома, а на смену ему придёт Медведев (инфа 100%) тогда и посмотрим будет такой клуб как зенит в нашем чемпионате !!!
    112910415
    112910415
    09 апреля в 17:44
    Прикинем число болельщиков и поймем степень крутизны данного противостояния
    шацк
    шацк
    09 апреля в 17:44
    Результативный матч должен быть, тотал больше 2.5, думаю ничья 2-2.
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    09 апреля в 17:42
    Такие заголовки, а неадекватный спартач - это троллинг.
    Zimka
    Zimka
    09 апреля в 17:34
    Сложно с Динамо складываются матчи в последних сезонах, да и в этом они уже прилично очков у лидеров отобрали, будет сложно.
    d_fincher
    d_fincher
    09 апреля в 17:28
    Таких дерби не существует. Не надо каждую ерунду дерби называть. Суперматч в стране один - Спартак-ЦСКА. Остальное ни о чем.
    МапС
    МапС
    09 апреля в 17:23
    Посмотрим сколько на это "антимясное дерби" болельщиков придёт.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    09 апреля в 17:14
    В 2014 году самый лучший матч был,когда Динамо 4:2 выиграло
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