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Антисборная 25-го тура с бессменным наставником у руля

10 апреля 2018, 15:30
Антисборная 25-го тура с бессменным наставником у руля

«Соккер.ру» завершает подведение итогов тура РФПЛ, называя имена футболистов и тренера, которые не могут похвастаться успехами на футбольном поле и его кромке. 

Вратарь

Александр Будаков («Анжи»)

У «Анжи» перманентные проблемы во вратарской линии, вот в прошлом туре ворота антисборной защищал Гиорги Лория, а теперь – сменивший его в рамке махачкалинцев Будаков. Да, первый мяч Александр пропустил в пустые ворота, а третий – с пенальти, но когда Квинси разряжал свою пушку, голкипер занимал совершенно неуместную позицию, а уж Кутепову забитый мяч Будаков подарил, нерасчетливо сыграв на выходе. 

Защитники

Милад Мохаммади («Ахмат»)

В обороне «Ахмата» регулярно возникала неразбериха, а обычно спокойный Мохаммади на этот раз тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, это вполне объяснимо. Мне кажется, это тот случай, когда тренер «подставил» своего игрока и подарил ему билет в антисборную тура: играющий на левой бровке обороны Милад остался без родной позиции и не сумел подстроиться под новые задачи.

Александр Димидко («СКА-Хабаровск») 

Как-то даже неловко включать в антисборные футболистов «СКА-Хабаровска» - команды, которая уже одной ногой в ФНЛ, но слишком уж вопиющую ошибку совершил Александр Димидко, чтобы проигнорировать ее. Высоченный защитник дальневосточников перед самым перерывом подарил гол «Амкару» и Александру Рязанцеву, хотя требовалось всего-то применить свою богатырскую силушку и выбить снаряд подальше от ворот. Димидко же, по сути, стал автором результативного паса. 

Георгий Щенников (ЦСКА)

Виктор Ганчаренко после игры признал, что в поражении от «Динамо» во многом виноват тренерский штаб, не угадавший со схемой, составом и, возможно, заменами, однако чистосердечное признание главного тренера не снимает ответственности с футболистов. Щенников, к примеру, проиграл всю борьбу и как будто вообще разучился обороняться позиционно в этой встрече, гектары свободного пространства, которыми пользовались динамовцы на половине поля армейцев, возникали во многом «благодаря» беспечной игре Георгия.

Евгений Чернов («Тосно»)

Левый защитник «Тосно» попадает в компанию провинившихся из-за своей грубой ошибки в концовке первого тайма игры с «Уралом». Евгений занял неправильную позицию, мяч перелетел через его голову, после чего последовала результативная передача на Ильина. 

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Куда пропал тот чумовой полузащитник Паредес времен старта сезона, который, казалось, крутил головой на 360 градусов, разбрасывал мячи партнерам на любые расстояния и действовал умнее и хитрее любых оппонентов? Нет, класс по-прежнему при Леандро, вот только пользоваться им аргентинцу лень. Хочет – задает темп, не хочет – самоустраняется от игры. Хочет – вступает в отбор, не хочет – размахивает руками и дает советы партнерам. В концовке первого тайма Паредес чуть не привез гол в ворота «Зенита», у него явные проблемы с концентрацией и мотивацией. На сильного игрока в таком состоянии тяжело смотреть.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

У Дзагоева бывают такие матчи под лейблом «не задался». Вроде бы Алан часто оказывается в центре событий, но действует невпопад: передачи нерасчетливые, удары заблокированные, перемещения неэффективные. Против «Динамо» Дзагоев сыграл в таком стиле, хотя в отсутствии Головина в стартовом составе именно более опытный хавбек должен был брать на себя роль лидера и нити игры. Однако не все получилось у Алана, как следствие – ЦСКА проиграл.

Тимофей Калачев («Ростов»)

Естественно, очень часто в антисборную попадают футболисты, ставшие жертвами и заложниками изначально неправильной игры своей команды, а по итогам этого тура таковых – большинство. «Ростов» часто выходит из обороны через Тимофея Калачева, пытался делать это и в матче с «Локомотивом», но Юрий Семин раскусил план Карпина, поэтому в фазах перехода в атаку «желто-синие» действовали ужасно. Калачева накрывали в момент приема мяча, у Тимофея почти ничего не получалось, а «Ростов» в итоге остался без контригры, оказался чуть ли не самой безнадежной командой тура по игре на чужой половине поля.

Нападающие

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Роберто Манчини жаловался на линию атаки, сказал, что был разочарован действиями Дриусси и Ригони. На самом деле Дриусси был самым опасным в атаке «сине-бело-голубых», а вот по второму аргентинцу можно согласиться с итальянским тренером. Эмилиано бегал вхолостую, не пытался тащить мяч, мало обострял и брал игру на себя. Место в символической антисборной – его! 

Ахмед Муса (ЦСКА)

Нигерийский нападающий провел на поле целый час, за это время ни разу не пробил по воротам, растерял кучу мячей и снова смотрелся инородным телом в атаке ЦСКА, хотя по предыдущим матчам казалось, что Ахмед близок к взаимопониманию с партнерами. И совсем уж некрасиво со стороны Мусы было то, как он повел себя после замены: демонстративно прошел мимо Ганчаренко, который тянул ему руку. Наверное, это только эмоции и злость на самого себя из-за неудачной игры, ведь в ЦСКА такие трюки не в чести. 

Алексей Ионов («Ростов»)

У Ионова бывают такие матчи, когда он вроде бы формально на поле, но де-факто в игре его почти не видно. 17 встреч с мячом за 90 минут – это мощно, особенно, если добавить, что половина из них завершились потерями, а остальные не привели к созданию опасных моментов (0 ударов по воротам). Скорость Ионова не пригодилась «Ростову» в этом матче, по сути, команда Карпина играла вдесятером. 
Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев 

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Так плохо тренировать сильную команду, пусть и столкнувшуюся с кадровыми проблемами, и так нагло обвинять в своих грехах всех вокруг – это надо уметь. Роберто Манчини проиграл очередной матч, нашел целый ворох оправданий, а вообще итальянец в антисборной за свое наплевательское отношение к работе в «Зените» и отсутствие профессионализма. 

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vka1970
vka1970
15 апреля в 04:19
Три коня и три баклана
Это сборная Ирана
mat73
mat73
13 апреля в 05:29
Зенит как кладбище талантов..
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
12 апреля в 00:29
- Дайте поработать Луческу.
- Нам не нужен Луческу, нам нужен более сильный тренер.

- Мы взяли Манчини. Зенит теперь станет чемпионом.

- Дайте поработать Манчини.
- Верните нам лучше Луческу.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kts
kts
11 апреля в 14:34
Причем здесь Калачев ?? Похоже единственно чтобы Ростов приложить.... Бред.
шацк
шацк
11 апреля в 13:37
Вам не кажется, что очень много довольно известных специалистов в футбольном мире становятся никудышными на питерских болотах? Кого не возьми - все тренеры плохие. Впрочем это относится не только к тренерам, но и к игрокам, по факту все российские подающие надежды игроки после перехода в зенит деградируют и теряют место в составе. Так может дело не в тренерах и не в игроках, а в клубе - в личностях ФУ и МУ?
Капустный рассол
Капустный рассол
11 апреля в 10:39
Надо Манчини отработать до конца контракта
Крейсер
Крейсер
11 апреля в 02:49
Прошла инфа, что Манчини задержится в Зените до зимы.
Схожу-ка я за шампанским.
vinyardrip
vinyardrip
11 апреля в 02:46
А вот мне жалко италию.. Вдруг это возьмет и сделает из нее очередной зенит..
Правдин Семён
Правдин Семён
10 апреля в 19:53
Согласен,что Калачев здесь не по делу.Остальные на месте.
cpartak60
cpartak60 ответил 112910415
10 апреля в 19:36
112910415:
Они Зенит,и им это нравится!
лучший клуб европы по пятому месту!
scikuni
scikuni
10 апреля в 19:07
не манчини проиграл а у него выиграли
112910415
112910415
10 апреля в 18:40
Они Зенит,и им это нравится!
Absinthe3
Absinthe3
10 апреля в 18:10
По Ионову соглашусь на 100%, а Тимоха здесь не по делу. Он, как и всегда, полностью выложился на поле. Это было тренерское поражение
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил makkie
10 апреля в 17:40
makkie:
Джикия правильный мужик! Наши фанаты ему даже баннер посвятили с уважением.
даже ведущий сказал - РЕСПЕКТ. Спрашивали у бомжей бы, спросили бы про Спартак, ради хайпа. Но не о переходе. Вот что значит клуб и проект.
makkie
makkie ответил AntiherQ1488
10 апреля в 17:38
AntiherQ1488:
Были игроки сборной, перешли в зенит, сгинули на лавке. Проект такой проект, трясина засасывает слабых и падких на деньги. Джикия: - Недавно вы отказали «Зениту». Было такое? - Да. - Респект. Какие должны быть условия, чтобы вы рассматривали предложения от европейского клуба? - Суммы не назову, но сам переход для меня должен быть как ступень вверх. Если честно, было бы некрасиво говорить с моей стороны о дальнейших шагах. У меня действующий контракт со, который, кстати, я недавно переподписал на улучшенных условиях. Меня все устраивает, я счастлив и думаю о том, как побыстрее вернуться на поле.
Джикия правильный мужик!
Наши фанаты ему даже баннер посвятили с уважением.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил spartach n1
10 апреля в 17:34
spartach n1:
Как ещё после такого можно было сыграть ?
МапС
МапС
10 апреля в 17:23
Муса - инородное тело! Повеселило.
Калачёв явно лишний в антисборной, просто его закрыли.
MALOVAR
MALOVAR
10 апреля в 17:01
Я бы еще Слуцкого добавил,все таки ,он летел с армейцами
time out
time out
10 апреля в 16:54
Не мешало бы эту антисборную еще и дублирующим составом усилить под руководством Гончаренко. Там еще состав наберется из бомжеконской гвардии.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
10 апреля в 16:51
В атаке играет верблюд,
Березутские мяч провожают,
Рекордсмен пристарелым орет,
Не ту команду назвали бомжами.
Ну а что же, те же бомжи?
Дома бюжетников строят недаром,
Собрались, организовались,
Были слиты ФК Краснодаром.
Вот и поплыл по реке манекен,
Он ведь как шлюба, в воде и не тонет,
Вот пусть и платят ему неустойку,
Многочисленные Степины клоны.
obana777
obana777 ответил makkie
10 апреля в 16:48
makkie:
Был Манчини успешным и узнаваемым тренером Европы, с целым арсеналом титулов и регалий. Приехал в Зенит и запятнал славное имя, попутно попав в разные АНТИсборные. У - уровень!
В зенит все приходят героями, а уходят заляпанными. С чего бы это?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил makkie
10 апреля в 16:38
makkie:
Был Манчини успешным и узнаваемым тренером Европы, с целым арсеналом титулов и регалий. Приехал в Зенит и запятнал славное имя, попутно попав в разные АНТИсборные. У - уровень!
Были игроки сборной, перешли в зенит, сгинули на лавке. Проект такой проект, трясина засасывает слабых и падких на деньги.

Джикия:
- Недавно вы отказали «Зениту». Было такое?
- Да.

- Респект. Какие должны быть условия, чтобы вы рассматривали предложения от европейского клуба?
- Суммы не назову, но сам переход для меня должен быть как ступень вверх. Если честно, было бы некрасиво говорить с моей стороны о дальнейших шагах. У меня действующий контракт со, который, кстати, я недавно переподписал на улучшенных условиях. Меня все устраивает, я счастлив и думаю о том, как побыстрее вернуться на поле.
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 16:34
Давно такого позорного тренера не видела Россия как Манчини.
makkie
makkie
10 апреля в 16:28
Был Манчини успешным и узнаваемым тренером Европы, с целым арсеналом титулов и регалий.
Приехал в Зенит и запятнал славное имя, попутно попав в разные АНТИсборные.

У - уровень!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Бутсы
10 апреля в 16:27
Бутсы:
Зе Луиш пророк прям, и про Дзюбу угадал, а куда пропал то? Я больше проорал с коня, точнее "а не эта вафля" бугога.
Я сам задавался этим вопросом, угарный был тип) Мало ли, что могло случиться. Будем надеяться, что еще вернется) Он был бойцовски настроен, явно не взял и ушел с сайта. Надеюсь это что то временное.
Бутсы
Бутсы ответил AntiherQ1488
10 апреля в 16:24
AntiherQ1488:
Ну и где грамотней эксперты? На топ каналах и сайтах или "ноунеймы" на Соккере?))
Зе Луиш пророк прям, и про Дзюбу угадал, а куда пропал то?

Я больше проорал с коня, точнее "а не эта вафля" бугога.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил spartach n1
10 апреля в 16:12
spartach n1:
Как ещё после такого можно было сыграть ?
У них даже перф постарел, мхом чтоли покрылся?))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
10 апреля в 16:05
Ну и где грамотней эксперты? На топ каналах и сайтах или "ноунеймы" на Соккере?))
Zimka
Zimka
10 апреля в 16:04
Витиньё тут быть обязан, если Муса не может, то этот парень не хочет, а это намного хуже.
spartach n1
spartach n1
10 апреля в 15:53
Как ещё после такого можно было сыграть ?

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