Антисборная 25-го тура с бессменным наставником у руля

«Соккер.ру» завершает подведение итогов тура РФПЛ, называя имена футболистов и тренера, которые не могут похвастаться успехами на футбольном поле и его кромке.

Вратарь

Александр Будаков («Анжи»)

У «Анжи» перманентные проблемы во вратарской линии, вот в прошлом туре ворота антисборной защищал Гиорги Лория, а теперь – сменивший его в рамке махачкалинцев Будаков. Да, первый мяч Александр пропустил в пустые ворота, а третий – с пенальти, но когда Квинси разряжал свою пушку, голкипер занимал совершенно неуместную позицию, а уж Кутепову забитый мяч Будаков подарил, нерасчетливо сыграв на выходе.

Защитники

Милад Мохаммади («Ахмат»)

В обороне «Ахмата» регулярно возникала неразбериха, а обычно спокойный Мохаммади на этот раз тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, это вполне объяснимо. Мне кажется, это тот случай, когда тренер «подставил» своего игрока и подарил ему билет в антисборную тура: играющий на левой бровке обороны Милад остался без родной позиции и не сумел подстроиться под новые задачи.

Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)

Как-то даже неловко включать в антисборные футболистов «СКА-Хабаровска» - команды, которая уже одной ногой в ФНЛ, но слишком уж вопиющую ошибку совершил Александр Димидко, чтобы проигнорировать ее. Высоченный защитник дальневосточников перед самым перерывом подарил гол «Амкару» и Александру Рязанцеву, хотя требовалось всего-то применить свою богатырскую силушку и выбить снаряд подальше от ворот. Димидко же, по сути, стал автором результативного паса.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Виктор Ганчаренко после игры признал, что в поражении от «Динамо» во многом виноват тренерский штаб, не угадавший со схемой, составом и, возможно, заменами, однако чистосердечное признание главного тренера не снимает ответственности с футболистов. Щенников, к примеру, проиграл всю борьбу и как будто вообще разучился обороняться позиционно в этой встрече, гектары свободного пространства, которыми пользовались динамовцы на половине поля армейцев, возникали во многом «благодаря» беспечной игре Георгия.

Евгений Чернов («Тосно»)

Левый защитник «Тосно» попадает в компанию провинившихся из-за своей грубой ошибки в концовке первого тайма игры с «Уралом». Евгений занял неправильную позицию, мяч перелетел через его голову, после чего последовала результативная передача на Ильина.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Куда пропал тот чумовой полузащитник Паредес времен старта сезона, который, казалось, крутил головой на 360 градусов, разбрасывал мячи партнерам на любые расстояния и действовал умнее и хитрее любых оппонентов? Нет, класс по-прежнему при Леандро, вот только пользоваться им аргентинцу лень. Хочет – задает темп, не хочет – самоустраняется от игры. Хочет – вступает в отбор, не хочет – размахивает руками и дает советы партнерам. В концовке первого тайма Паредес чуть не привез гол в ворота «Зенита», у него явные проблемы с концентрацией и мотивацией. На сильного игрока в таком состоянии тяжело смотреть.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

У Дзагоева бывают такие матчи под лейблом «не задался». Вроде бы Алан часто оказывается в центре событий, но действует невпопад: передачи нерасчетливые, удары заблокированные, перемещения неэффективные. Против «Динамо» Дзагоев сыграл в таком стиле, хотя в отсутствии Головина в стартовом составе именно более опытный хавбек должен был брать на себя роль лидера и нити игры. Однако не все получилось у Алана, как следствие – ЦСКА проиграл.

Тимофей Калачев («Ростов»)

Естественно, очень часто в антисборную попадают футболисты, ставшие жертвами и заложниками изначально неправильной игры своей команды, а по итогам этого тура таковых – большинство. «Ростов» часто выходит из обороны через Тимофея Калачева, пытался делать это и в матче с «Локомотивом», но Юрий Семин раскусил план Карпина, поэтому в фазах перехода в атаку «желто-синие» действовали ужасно. Калачева накрывали в момент приема мяча, у Тимофея почти ничего не получалось, а «Ростов» в итоге остался без контригры, оказался чуть ли не самой безнадежной командой тура по игре на чужой половине поля.

Нападающие

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Роберто Манчини жаловался на линию атаки, сказал, что был разочарован действиями Дриусси и Ригони. На самом деле Дриусси был самым опасным в атаке «сине-бело-голубых», а вот по второму аргентинцу можно согласиться с итальянским тренером. Эмилиано бегал вхолостую, не пытался тащить мяч, мало обострял и брал игру на себя. Место в символической антисборной – его!

Ахмед Муса (ЦСКА)

Нигерийский нападающий провел на поле целый час, за это время ни разу не пробил по воротам, растерял кучу мячей и снова смотрелся инородным телом в атаке ЦСКА, хотя по предыдущим матчам казалось, что Ахмед близок к взаимопониманию с партнерами. И совсем уж некрасиво со стороны Мусы было то, как он повел себя после замены: демонстративно прошел мимо Ганчаренко, который тянул ему руку. Наверное, это только эмоции и злость на самого себя из-за неудачной игры, ведь в ЦСКА такие трюки не в чести.

Алексей Ионов («Ростов»)

У Ионова бывают такие матчи, когда он вроде бы формально на поле, но де-факто в игре его почти не видно. 17 встреч с мячом за 90 минут – это мощно, особенно, если добавить, что половина из них завершились потерями, а остальные не привели к созданию опасных моментов (0 ударов по воротам). Скорость Ионова не пригодилась «Ростову» в этом матче, по сути, команда Карпина играла вдесятером.

Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Так плохо тренировать сильную команду, пусть и столкнувшуюся с кадровыми проблемами, и так нагло обвинять в своих грехах всех вокруг – это надо уметь. Роберто Манчини проиграл очередной матч, нашел целый ворох оправданий, а вообще итальянец в антисборной за свое наплевательское отношение к работе в «Зените» и отсутствие профессионализма.