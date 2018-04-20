Третий - не лишний. «Спартак» и ЦСКА против «Зенита» и «Краснодара»

«Локомотив» гарантировал себе путевку в ЛЧ, чего не скажешь даже о «Спартаке». Блогер «Соккер.ру» DaveGrohl изучает сильные и слабые стороны конкурентов в борьбе за пьедестал.

Чемпионская интрига почти умерла, интрига, связанная с борьбой за шестое место, которое дало бы право на Лигу Европы – скончалась. Оба раза виноват «Спартак», но теперь он вместе с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» выбирает двоих, кто останется без Лиги чемпионов. Кто заслужит представлять РФПЛ в главном еврокубке?

Влияние календаря

Сила соперников – определяющий фактор на короткой дистанции. У «армейцев» впереди конкуренты «Краснодар» и «Зенит». Также «Арсенал» и «Анжи» в последнем туре – соперник, который может отчаянно бороться за выживание. У ЦСКА ужасный календарь, невзирая на 3 домашних матча из 4 – здесь привет гениальным составителям «справедливого» расписания.

У «Зенита» игр дома и в гостях поровну, но «армейцев» они примут в родных стенах. А вот выезд в Тулу к злому Дзюбе и матч с «Локомотивом» в Москве будут трудными испытаниями. В принципе, Манчини может потерять очки в трех матчах из четырех, и только отсутствие победы над «СКА-Хабаровском» в последнем туре дома будет названо сенсацией. Но она вряд ли случится.

Как и серия из четырех побед «Краснодара» подряд. У «быков» в соперниках ЦСКА, «Локомотив», затем вылет в Хабаровск и «Рубин» дома. Сложный календарь, но интересный. А вот у «Спартака» формально самое простое расписание в четверке. Мало того что есть маленькое преимущество по очкам над конкурентами, так еще осталось три домашних матча, как у ЦСКА.

Впрочем, после «Тосно» могут проиграть «Ахмату», «Амкару», «Ростову» или «Динамо». Даже не одному, а нескольким соперникам. Но если суммировать места команд-соперников, имитируя их сложность – получим окончательную четверку в будущий зачет. Очевидно, что у «Спартака» визуально самый простой календарь, хотя бы без матчей с конкурентами, а вот «Зениту» не позавидуешь.

Результат: 1. «Спартак» 2. ЦСКА. 3. «Краснодар». 4. «Зенит».

Конкурентные возможности

Хочется, чтобы в ЛЧ играли те, кто потянут задачу или хотя бы попытаются. В турнире ведь два типа участников. Одни стремятся в плей-офф, другие – заработать. «Зенит» из первой категории, это рекордсмен российского футбола последних лет не только по трансферным тратам. Команда набирает много пунктов в таблицу УЕФА, и во многом третья путевка – их заслуга. Пускай свои баллы петербуржцы собрали в основном в ЛЕ, многие сезоны ЦСКА Слуцкого в ЛЧ доказывали – лучше мельче, да лучше.

А поскольку Ганчаренко говорит, что защитники-ветераны могут провести еще один сезон – Гинер не продаст ЦСКА, и спонсор вряд ли появится. Так что «Краснодар» Галицкого, который отдал свою компанию друзьям «Почты России», объективно имеет большие возможности. ЦСКА проиграет по трансферным бюджетам и «быкам», и петербуржцам, и «Спартаку» - второму по денежным тратам клубу лиги. А если у «Краснодара» появятся летом чемпионские амбиции – на точечное усиление денег хватит. Очевидно, кто здесь аутсайдер.

Результат: 1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. «Краснодар». 4. ЦСКА.

Игровые показатели

«Локомотив» может быть хоть десятым по всем дополнительным показателям, пока первый по очкам – идет к титулу. А вот между «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА хотелось бы увидеть победителями команды, наигравшие на ЛЧ. И вот тут начинается веселье, поскольку соперники сказочно равны. Удары по чужим воротам? 15 с копейками за матч у всех, кроме «Спартака» - там были две игры со «СКА-Хабаровском».

Владение мячом? Разница до 3 %, но все доминируют над соперниками в целом. Точность передач? «Зенит» и «Краснодар» играют чище, «Спартак» и ЦСКА отстают – при обостряющих решениях класса не всегда хватает. Зато по бойцовским качествам «армейцы» и «Спартак», как «Локомотив» или боевитые середняки. А «Краснодар» и «Зенит» - нет. Зато «Быки» и особенно «Спартак» лучше читают игру, чем соперники – те замыкают таблицу по перехватам. И это камень в огород хавбеков, брезгующих черновой работой.

Результат: 1. «Спартак». 2. «Зенит». 3. «Краснодар». 4. ЦСКА.

Ожидаемые голы и очки

Как видим по предыдущему пункту, отрывы минимальные. Приходится подключать наследие дедушки Эйнштейна. Судя по системе моделирования результатов, полагаясь на качество созданных и допущенных моментов, «Спартак» и «Зенит» должны были лидировать, если бы удача улыбалась, как «Локомотиву». ЦСКА и «Краснодар» же набрали бы «виртуальных очков» на четвертое и пятое места.

А когда переходим к показателям xG и xА – качеству созданных моментов у чужих и своих ворот, то получаем любопытную разницу. У чужих ворот злее всех «Спартак», а «Зенит» лидирует в лиге по надежности защиты. Оценки сходятся с реальностью – спартаковцы забили больше всех, зенитовцы реже всех пропускают, наравне с «Локомотивом». Что ж, теперь можно расставить команды по местам, исходя из суммарных усилий, реализованных и не очень.

Результат: 1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. ЦСКА. 4. «Краснодар».

Результат баттла. Без Лиги чемпионов останутся ЦСКА и «Краснодар»

Выдаем за первое место по четыре балла, за четвертое по одному и получаем вот такой результат. Но лидерство «Зенита» и «Спартака» не назвать уверенным. Дружины Манчини и Ганчаренко опережают «Краснодар» в таблице, но всего на один пункт.

Все очень запутанно, ведь межу пятым и вторым местами лишь три пункта. Но если суммировать данные разбора выше, то окажется, что меньше веских аргументов у ЦСКА и «Краснодара» - хотя бы по причине календарей, больше всего – у «Спартака». А у «Зенита» судьба строго в их руках. Провалят игры с ЦСКА и «Локомотивом» - останутся без ЛЧ, а Манчини уедет в сборную Италии.

Также всегда существует возможность, что и команда Карреры умудрится собрать сенсационные поражения. Тогда окажется на четвертом или пятом месте, что станет полным разочарованием после и без того ошеломляющего полуфинала Кубка России, где хавбек Мирзов раскусил соперников в серии пенальти. Но если исходить из стартовых позиций, то именно «Локомотив» и «Спартак» должны получить прямые путевки в группы ЛЧ. А вот кто пройдет в квалификационный раунд, где в этот раз не будет клубов из топ-5 – самая реальная из смачных интриг концовки сезона.

После свежих побед «Зенита» и ЦСКА и в преддверии матчей конкурентов между собой фаворита назвать сложно. Хотя понятно, по ком год без ЛЧ ударит сильнее – «армейцы» потеряют в первую очередь деньги, у «Краснодара» останется вера в прорыв через год, а вот «Зениту» третий провал подряд будет стоить дороже всего. Но в Лигу чемпионов без борьбы не пускают никого. Даже «Спартак», который позавчера надеялся на титулы, а сегодня переживает, что можно скатиться на четвертое место без путевки ЛЧ.

Четыре претендента, два места – будет жаркая борьба, обостренная матчами конкурентов между собой и с лидером «Локомотивом».