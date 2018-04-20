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Третий - не лишний. «Спартак» и ЦСКА против «Зенита» и «Краснодара»

20 апреля 2018, 22:56
Третий - не лишний. «Спартак» и ЦСКА против «Зенита» и «Краснодара»

«Локомотив» гарантировал себе путевку в ЛЧ, чего не скажешь даже о «Спартаке». Блогер «Соккер.ру» DaveGrohl изучает сильные и слабые стороны конкурентов в борьбе за пьедестал.

Чемпионская интрига почти умерла, интрига, связанная с борьбой за шестое место, которое дало бы право на Лигу Европы – скончалась. Оба раза виноват «Спартак», но теперь он вместе с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» выбирает двоих, кто останется без Лиги чемпионов. Кто заслужит представлять РФПЛ в главном еврокубке?  

Влияние календаря

Сила соперников – определяющий фактор на короткой дистанции. У «армейцев» впереди конкуренты «Краснодар» и «Зенит». Также «Арсенал» и «Анжи» в последнем туре – соперник, который может отчаянно бороться за выживание. У ЦСКА ужасный календарь, невзирая на 3 домашних матча из 4 – здесь привет гениальным составителям «справедливого» расписания.

У «Зенита» игр дома и в гостях поровну, но «армейцев» они примут в родных стенах. А вот выезд в Тулу к злому Дзюбе и матч с «Локомотивом» в Москве будут трудными испытаниями. В принципе, Манчини может потерять очки в трех матчах из четырех, и только отсутствие победы над «СКА-Хабаровском» в последнем туре дома будет названо сенсацией. Но она вряд ли случится.

Как и серия из четырех побед «Краснодара» подряд. У «быков» в соперниках ЦСКА, «Локомотив», затем вылет в Хабаровск и «Рубин» дома. Сложный  календарь, но интересный. А вот у «Спартака» формально самое простое расписание в четверке. Мало того что есть маленькое преимущество по очкам над конкурентами, так еще осталось три домашних матча, как у ЦСКА.

Впрочем, после «Тосно» могут проиграть «Ахмату», «Амкару», «Ростову» или «Динамо». Даже не одному, а нескольким соперникам. Но если суммировать места команд-соперников, имитируя их сложность – получим окончательную четверку в будущий зачет. Очевидно, что у «Спартака» визуально самый простой календарь, хотя бы без матчей с конкурентами, а вот «Зениту» не позавидуешь.  

Результат: 1. «Спартак» 2. ЦСКА. 3. «Краснодар». 4. «Зенит».  

Конкурентные возможности

Хочется, чтобы в ЛЧ играли те, кто потянут задачу или хотя бы попытаются. В турнире ведь два типа участников. Одни стремятся в плей-офф, другие – заработать. «Зенит» из первой категории, это рекордсмен российского футбола последних лет не только по трансферным тратам. Команда набирает много пунктов в таблицу УЕФА, и во многом третья путевка – их заслуга. Пускай свои баллы петербуржцы собрали в основном в ЛЕ, многие сезоны ЦСКА Слуцкого в ЛЧ доказывали – лучше мельче, да лучше.

А поскольку Ганчаренко говорит, что защитники-ветераны могут провести еще один сезон – Гинер не продаст ЦСКА, и спонсор вряд ли появится. Так что «Краснодар» Галицкого, который отдал свою компанию друзьям «Почты России», объективно имеет большие возможности. ЦСКА проиграет по трансферным бюджетам и «быкам», и петербуржцам, и «Спартаку» - второму по денежным тратам клубу лиги. А если у «Краснодара» появятся летом чемпионские амбиции – на точечное усиление денег хватит. Очевидно, кто здесь аутсайдер.

Результат: 1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. «Краснодар». 4. ЦСКА.

Игровые показатели

«Локомотив» может быть хоть десятым по всем дополнительным показателям, пока первый по очкам – идет к титулу. А вот между «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА хотелось бы увидеть победителями команды, наигравшие на ЛЧ. И вот тут начинается веселье, поскольку соперники сказочно равны. Удары по чужим воротам? 15 с копейками за матч у всех, кроме «Спартака» - там были две игры со «СКА-Хабаровском».

Владение мячом? Разница до 3 %, но все доминируют над соперниками в целом. Точность передач? «Зенит» и «Краснодар» играют чище, «Спартак» и ЦСКА отстают – при обостряющих решениях класса не всегда хватает. Зато по бойцовским качествам «армейцы» и «Спартак», как «Локомотив» или боевитые середняки. А «Краснодар» и «Зенит» - нет. Зато «Быки» и особенно «Спартак» лучше читают игру, чем соперники – те замыкают таблицу по перехватам. И это камень в огород хавбеков, брезгующих черновой работой.

Результат: 1. «Спартак». 2. «Зенит». 3. «Краснодар». 4. ЦСКА.

Ожидаемые голы и очки

Как видим по предыдущему пункту, отрывы минимальные. Приходится подключать наследие дедушки Эйнштейна. Судя по системе моделирования результатов, полагаясь на качество созданных и допущенных моментов, «Спартак» и «Зенит» должны были лидировать, если бы удача улыбалась, как «Локомотиву». ЦСКА и «Краснодар» же набрали бы «виртуальных очков» на четвертое и пятое места.

А когда переходим к показателям xG и xА – качеству созданных моментов у чужих и своих ворот, то получаем любопытную разницу. У чужих ворот злее всех «Спартак», а «Зенит» лидирует в лиге по надежности защиты. Оценки сходятся с реальностью – спартаковцы забили больше всех, зенитовцы реже всех пропускают, наравне с «Локомотивом». Что ж, теперь можно расставить команды по местам, исходя из суммарных усилий, реализованных и не очень.

Результат: 1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. ЦСКА. 4. «Краснодар».

Результат баттла. Без Лиги чемпионов останутся ЦСКА и «Краснодар»

Выдаем за первое место по четыре балла, за четвертое по одному и получаем вот такой результат. Но лидерство «Зенита» и «Спартака» не назвать уверенным. Дружины Манчини и Ганчаренко опережают «Краснодар» в таблице, но всего на один пункт.

Все очень запутанно, ведь межу пятым и вторым местами лишь три пункта. Но если суммировать данные разбора выше, то окажется, что меньше веских аргументов у ЦСКА и «Краснодара» - хотя бы по причине календарей, больше всего – у «Спартака». А у «Зенита» судьба строго в их руках. Провалят игры с ЦСКА и «Локомотивом» - останутся без ЛЧ, а Манчини уедет в сборную Италии.

Также всегда существует возможность, что и команда Карреры умудрится собрать сенсационные поражения. Тогда окажется на четвертом или пятом месте, что станет полным разочарованием после и без того ошеломляющего полуфинала Кубка России, где хавбек Мирзов раскусил соперников в серии пенальти.  Но если исходить из стартовых позиций, то именно «Локомотив» и «Спартак» должны получить прямые путевки в группы ЛЧ. А вот кто пройдет в квалификационный раунд, где в этот раз не будет клубов из топ-5 – самая реальная из смачных интриг концовки сезона.

После свежих побед «Зенита» и ЦСКА и в преддверии матчей конкурентов между собой фаворита назвать сложно. Хотя понятно, по ком год без ЛЧ ударит сильнее – «армейцы» потеряют в первую очередь деньги, у «Краснодара» останется вера в прорыв через год, а вот «Зениту» третий провал подряд будет стоить дороже всего. Но в Лигу чемпионов без борьбы не пускают никого. Даже «Спартак», который позавчера надеялся на титулы, а сегодня переживает, что можно скатиться на четвертое место без путевки ЛЧ.

Четыре претендента, два места – будет жаркая борьба, обостренная матчами конкурентов между собой и с лидером «Локомотивом».

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Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 01:42
Автор рэпа наслушался и сифонит отбитыми мыслями. Какой батл, у нас футбол...)))
edubokom
edubokom ответил edubokom
вчера в 13:13
А, пардон, теперь въехал, это по статье очки
edubokom
edubokom ответил drimmer
вчера в 08:39
Так ведь 4 тура осталось вроде
scikuni
scikuni
вчера в 08:02
какой прорыв через год , каждый год слышим это сейчас надо, плевать там на кабинет
drimmer
drimmer ответил edubokom
21 апреля в 22:08
edubokom:
ЦСКА однозначно попадёт в лч. У них бонусы по окончанию сезона только за попадание в лч. Отсюда и многолетний результат
У цска очень уставший во всех смыслах состав и из 4 игр 2 топ клуба. Я смотрю на армейцев и вижу, что они руководствуются идеями одного армейского генерала. В смысле - Сбили с ног - сражайся на коленях, встать не можешь - лёжа наступай. Антиподы нонешнего арсенала прям
drimmer
drimmer ответил edubokom
21 апреля в 21:57
edubokom:
14, 12, 7 - это что?
Автор вверху очки считал комманд по всей статье. Написал какая команда на каком месте, но не написал у кого сколько. Это они)
Правдин Семён
Правдин Семён
21 апреля в 21:50
А чего кипеть? Кто будет, тот и будет. А вы всё будете ...сюнами меряться?Раньше у нас длиннее был,потом у ЦСКА, потом у Зенита, затем опять у ЦСКА ..Может теперь наша очередь, а может и нет. Какая разница? Есть чем гордиться на сегодняшний день?
oFANATo
oFANATo ответил Michele_Alboreto
21 апреля в 19:14
Michele_Alboreto:
Очередной антиармейский выпад. ЦСКА, который лучше всех выступил в Еврокубках 2017/18, - аутсайдер по "конкурентным возможностям", ага. И в Лиге чемпионов ЦСКА больше побед одержал, чем спартак; в итоге в ЛЕ ЦСКА был сеяным в 1/16, а спартак - нет.
Верно говоришь - ЦСКА, лучше всех выступил в Еврокубках 2017/18. И в Лиге чемпионов ЦСКА больше побед одержал, чем тот же спартак и очков набрал больше.
Армейцы принесли больше всех баллов в копилку нашей страны.
Так, что ЦСКА уж точно достоин на Л/Ч в следующем сезоне, ну а как получится на деле узнаем через 4 тура.
edubokom
edubokom
21 апреля в 18:37
ЦСКА однозначно попадёт в лч. У них бонусы по окончанию сезона только за попадание в лч. Отсюда и многолетний результат
edubokom
edubokom ответил drimmer
21 апреля в 18:33
14, 12, 7 - это что?
drimmer
drimmer
21 апреля в 18:13
Спартак - 14, Зенит -12, Краснодар- 7, ЦСКА - 7.
Такие дела)
В силу календаря сомневаюсь насчет цска и почти уверен в спартаке) Да и у краснодара почти такой-же график, как у цска
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
21 апреля в 18:05
Нечего гадать. Нужно спросить у руководства РФПЛа кого они поставят на 3-е место
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
21 апреля в 16:37
да и локомотив может обломаться
Beekeeper
Beekeeper ответил Dominators
21 апреля в 13:14
Dominators:
После последней игры сезона и посчитаем очки . И узнаем тройку призеров и кого будет тренировать Синиша Михайлович .
Известно кого, зенит :)
Beekeeper
Beekeeper ответил Jeck Denielse
21 апреля в 13:14
Jeck Denielse:
Думаю Спартак благодаря не сложному графику уже в ЛЧ....как и Локо.... А кто туда попадёт через квалификацию, с 3-го места ,покажет игра через неделю.... Зенит - ЦСКА.......Крестовский.29 апреля 2018, 16:30. Наверно как то так.... И не стоит усложнять....
Хорошая реклама :))))
MAUS
MAUS ответил Jeck Denielse
21 апреля в 10:25
Jeck Denielse:
Армейцы принесли больше всех баллов в копилку.... Безусловно в очередной раз удивили нас "живучестью" в европах... Гончаренко - бесспорно один из лучших молодых тренеров в лиге... ЦСКА - машина по попаданию в ЛЧ.... Непровальный сезон однозначно... Но если я правильно понял команду через месяц покинут Братья, Игнашевич, Понтус, Головин и Муса..... И что это будет за команда....вопрос...
Вообще то там Натхо хотел уйти летом.
Вернблум пока в раздумьях об уходе, Муса сказал что лучше играть в Цска, чем полировать лавку в Лестере, Березуцкие и Игнашевич навряд ли сейчас уйдут.
А Головин, это покажет ЧМ, может и еще на сезон задержаться, тут как в сборной сыграет.
makkie
makkie
21 апреля в 10:14
Одна статья - а сколько подгоревших ниже)
Не хотят, чтобы Спартак занимал 2-е место, ой не хотят...

А писерман где-то углядел, что Спартак "в каждом втором матче теряет очки". Видимо, пятница даром не прошла :D
FROLL 001
FROLL 001
21 апреля в 09:41
Гадание на кофейной гущи.

Если бы не бабушкины лохматушки, мерзли бы у дедушки колотушки!!!
Спагетти
Спагетти
21 апреля в 09:13
В статье не хватает что у цска кабинетные связи хороши, Смолова по красоте слили:))
ndedov
ndedov
21 апреля в 08:58
Кто то будет лишний в гонке этой, а кого то сделают таким. У нас так все.
mikysss
mikysss ответил Jeck Denielse
21 апреля в 08:41
Jeck Denielse:
Армейцы принесли больше всех баллов в копилку.... Безусловно в очередной раз удивили нас "живучестью" в европах... Гончаренко - бесспорно один из лучших молодых тренеров в лиге... ЦСКА - машина по попаданию в ЛЧ.... Непровальный сезон однозначно... Но если я правильно понял команду через месяц покинут Братья, Игнашевич, Понтус, Головин и Муса..... И что это будет за команда....вопрос...
березы и игнашевич будут до конца жизни играть даже если на каталках их повезут на поле, Гинер потратил деньги на титулы и на унитаз который собрать аншлаг не может, на трансферы денег нет... зато у проэкта есть
mikysss
mikysss
21 апреля в 08:39
здесь привет гениальным составителям «справедливого» расписания.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1045351

Да да Федун купил календарь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Michele_Alboreto
21 апреля в 07:03
Michele_Alboreto:
Очередной антиармейский выпад. ЦСКА, который лучше всех выступил в Еврокубках 2017/18, - аутсайдер по "конкурентным возможностям", ага. И в Лиге чемпионов ЦСКА больше побед одержал, чем спартак; в итоге в ЛЕ ЦСКА был сеяным в 1/16, а спартак - нет.
Армейцы принесли больше всех баллов в копилку....
Безусловно в очередной раз удивили нас "живучестью" в европах...
Гончаренко - бесспорно один из лучших молодых тренеров в лиге...
ЦСКА - машина по попаданию в ЛЧ....
Непровальный сезон однозначно...

Но если я правильно понял команду через месяц покинут Братья, Игнашевич, Понтус, Головин и Муса.....
И что это будет за команда....вопрос...
борька
борька
21 апреля в 06:16
Статья хорошая автор сделал точный анализ, Места займут по игре, Локо, Спартак ,а Газотстой протолкнут по блау!
Шеф спартака
Шеф спартака ответил Michele_Alboreto
21 апреля в 01:49
Michele_Alboreto:
Очередной антиармейский выпад. ЦСКА, который лучше всех выступил в Еврокубках 2017/18, - аутсайдер по "конкурентным возможностям", ага. И в Лиге чемпионов ЦСКА больше побед одержал, чем спартак; в итоге в ЛЕ ЦСКА был сеяным в 1/16, а спартак - нет.
Спартак сеют только в Тарасовке.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
21 апреля в 01:30
Очередной антиармейский выпад. ЦСКА, который лучше всех выступил в Еврокубках 2017/18, - аутсайдер по "конкурентным возможностям", ага. И в Лиге чемпионов ЦСКА больше побед одержал, чем спартак; в итоге в ЛЕ ЦСКА был сеяным в 1/16, а спартак - нет.
Не спартак
Не спартак
21 апреля в 01:00
Как можно даже предполагать, что спартак станет первым?
RomM84
RomM84
21 апреля в 00:57
Повторюсь наверно но соккер прогнозы это не твое.))))
Шеф спартака
Шеф спартака
21 апреля в 00:52
Ничего умного в статье нет, а глупости хоть отбавляй.
cadmiy
cadmiy
21 апреля в 00:48
Прогноз один, спартак ниже пятого место не опустится и это ему радость.
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