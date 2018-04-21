Очередной финал Моуриньо и Санчеса

Алексис в третий раз за четыре года сыграет в финале Кубка Англии, и «Соккер.ру» не удивлен, что футбольные «шпоры» сломались – МЮ наиграл на волевую победу.

«Манчестер Юнайтед» определил стиль матча?

На первых минутах, словно покорившись призракам «Уэмбли», МЮ и «Тоттенхэм» решили поиграть в классическом стиле «бей-беги». И хотя позже обменялись осмысленными отрезками, когда мяч чаще касался земли, за первые сорок пять минут зрители увидели всего три точных удара. Два из них стали голами, а третий отразил Ворм. Можно смело назвать поединок матчем без ворот, особенно до перерыва.

Без ворот, но с грубыми ошибками, которые привели к пропущенным мячам. «Шпоры» лучше начали матч, поэтому неудивительно, что когда молодой защитник Санчес принял гениальное решение забросить мяч по флангу – Погба не успел за Эриксеном. Датчанин легко нашел правильное решение, прострелил по дуге, а Деле Алли идеально выскочил из-за спины Валенсии. Сразу два игрока МЮ оставили опекаемых за спиной.

А Дембеле чуть позже наоборот решил столкнуться с Погба лбом в лоб и проиграл крупному французу. Поль играючи вырезал мяч на дальнюю штангу, где маленький форвард Санчес умудрился поймать на противоходе голкипера «шпор». Большая ошибка соединилась с небольшой, Вертонген прозевал Алексиса и МЮ сумел перевернуть сложный первый тайм, сравняв показатели на табло.

А дальше была классика от команд Моуриньо – держались у своих ворот и пробили чужого голкипера еще раз. Решение Почеттино оставить Льориса в запасе себя не оправдало, ведь резервный голкипер дважды мог сыграть удачнее, как-то слишком легко пропускал, особенно во втором случае, не успев сложиться. Когда у МЮ идет «накат» в игре, остановить их сложно хоть «Тоттенхэму», хоть «Манчестер Сити», как знаем. Прививка «Севильей» сработала, настолько безвольно стараются играть реже.

Цифры полуфинального поединка на «Уэмбли»

- 64 % игрового времени с мячом были формальные гости матча и фактические хозяева поля. «Тоттенхэм» ожидаемо чаще отдавал передачи и техничнее работал с мячом. Моуриньо не хватает людей, которые могут расчерчивать комбинации. Или, может, Жозе этого и не нужно, хватает контратак?

- по ударам получился «низовой матч» - всего 12 ударов до перерыва (3 точных) и 25 в сумме на две команды с перевесом «шпор» в один удар. Но при этом по точным выстрелам получил победу МЮ 5:2, что лишний раз подчеркивает – Кейн сыграл очередной невзрачный решающий матч. Форвард не находил ударные позиции, утыкаясь в чужую линию защиты;

- 6 выигранных верховых дуэлей за игру – рекорд матча, который поставил Лукаку. Ромелу 39 раз коснулся мяча, нанес три удара по чужим воротам, но отметить бельгийца нужно не за это. У форварда получилось сыграть по всему полю – от позиции правого центрального хавбека до острия. Отпахал за двоих – впечатляет;

- 100 % точных передач отдал Фил Джонс в игре с «Тоттенхэмом». Конечно, такое число получилось из-за общего количества – всего 19 пасов собрал, но этот показатель надо суммировать с тремя выносами прямо из штрафной, тремя перехватами и уверенной игрой центрального защитника. Отбились от «Тоттенхэма» на высоком уровне – показали класс игры в обороне.

Ошибка поединка. Замешкавшийся Дембеле («Тоттенхэм»)

«Шпоры» - красивая команда, тактически стройная, бегущая, фактурная. Но невероятно опасно использовать в опорной зоне двух человек, которые плохо читают игру и не являются классическими «цепными псами». Дембеле и Дайер многое умеют, но перехваты в сложных матчах не относятся к их достоинствам. У Матича и Эрреры по три штуки, у тех, кто должен был подчеркнуть преимущество «шпор» по владению мячом и обрезать контратаки МЮ – всего по одному. А когда Дембеле замешкался до перерыва, сместившись на фланг – лентяй Погба подкараулил и наказал.

Герой полуфинала. Алексис Санчес (МЮ)

В чилийце проснулся специалист не только по Кубкам Англии, но и по игре на «Уэмбли». Форвард МЮ сыграл скрытно, но при этом невероятно полезно. Всего 37 раз коснулся мяча, но сыграл бережно и активно. Создал оба гола – забил и придумал момент, после которого отличился Эррера. Дважды отбирал мяч у соперников, реализовал свой единственный удар в матче! Классика игры Моуриньо – форвард сыграл эффективно. Если бы не маленькое касание от Лукаку – еще одного героя матча, то на счету Алексиса было бы два балла по системе «гол плюс пас».

Трудяга матча. Андер Эррера (МЮ)

Непонятно, продлит ли испанец контракт с МЮ, ведь очевидно, что его могут убрать из основы команды и поставить другого, более звездного напарника для Погба и Матича. Но сегодня Эррера напомнил, почему оказался в МЮ. На глазах у легенд Фергюсона и Чарльтона хавбек провел отличный матч. Речь даже не о победном мяче – все-таки подключение к атаке и удар под защитником стали результатом случайности. А вот пять отборов, две верховые победы, высокая точность передач и по три перехвата и выноса от ворот – закономерные заслуги Андера.

«Тоттенхэму» снова не хватило хладнокровности?

Во втором тайме был замечательный эпизод, когда МЮ отобрал у «шпор» мяч и начал выход из обороны. При прессинге сразу четыре игрока Почеттино поверили в замах Янга и дернулись в одну сторону. Вот в этом разница между командами. МЮ, хотя им далеко до футбольного совершенства – банда физически крепких мужиков, которые сохраняют спокойствие под любым давлением. А «Тоттенхэм» не умеет не дергаться, что против «Ювентуса», что с «Манчестер Сити» или сегодня с МЮ.

Конечно, со слабыми соперниками такая тактика помогает побеждать – всегда можно растянуть линию защиты или выскочить из-за спины пару раз за игру, а не один. Еще Кейн против менее закрытых соперников обожает собирать голы. Но сегодня МЮ в очередной раз включил режим, которому обучает команду Моуриньо – режим финалистов различных турниров. Как и выход в финал Лиги Европы, попадание в этот решающий матч является результатом спокойной игры в сложные минуты.

МЮ не раскис, пропустив первым, нашлись две атаки, которые завершили идеально. Лукаку отпахал в глубине, Санчес четко завершил и разогнал выпады, на которые Жозе и рассчитывал. Это были не единственные удары «Юнайтед» в игре, но разыграли до верного почти все предметное, что создали. А «Тоттенхэм» в очередной раз показал – команде постоянно чего-то не хватает, чтобы из достойного претендента на большой успех превратиться в обладателя трофея. Они хорошо начали игру, а что дальше?

Можно понять разочарование фанатов «шпор», но в этот раз лондонцы наиграли на поражение. Прекрасно зная, как будет действовать МЮ Моуриньо – не большого мастера побед в Кубке Англии, но знатного собирателя трофеев, подарили сопернику возможность взять волевую победу. Победитель перевернул игру, как и требуется в кубках. Осталось дождаться хода Конте завтра, и возможен крутой финал с массой подтекстов МЮ – «Челси».