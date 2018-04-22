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Дзюба – нужен!

вчера, 23:25
Дзюба – нужен!

Артем Дзюба стучится всеми ногами и руками на чемпионат мира. «Соккер.ру» уверен, что Черчесов не сможет оправдать неприглашение Дзюбы.

Согласитесь, что Премьер-Лига без историй вокруг Дзюбы, без его разборок с одним клубом, с другим клубом, с одним тренером, с другим тренером, с болельщиками и другими игроками выглядела бы куда более серой и скучной. Дзюба дает огня чемпионату России и всему, что его окружает.

Но сейчас для нейтрального любителя футбола, который переживает за сборную России, важнее всего вопрос о том, будет ли Дзюба приглашен на чемпионат мира. И ситуация складывается таким образом, что отсутствие Артема на этом турнире вызовет массу вопросов к Станиславу Черчесову. Конечно, ему может быть все равно, поскольку это своенравный специалист, который свои личные принципы защищает даже в ущерб делу.

Да и после чемпионата мира вряд ли он задержится в сборной, а там – трава не расти. Но принципиальность может иметь однозначное приложение, как в случае с Игорем Денисовым, например. Как бы ни играл он, нет никаких шансов, что попадет в сборную Черчесова, потому что отношения между ними испорчены основательно.

А вот с Дзюбой такой однозначной ситуации нет. Существует какое-то определенное игнорирование, однако и Черчесов, и сам игрок подчеркивали, что между ними нет неприязни, что существуют рабочие отношения. Возможно, кто-то лукавит. И это как раз покажут ближайшие матчи сборной России. Невызов Дзюбы будет вполне конкретным сигналом, который вряд ли можно понять как адекватный.

Только слепой не заметит, что у Дзюбы в «Арсенале» буквально земля горит под ногами – настолько он хочет себя проявить, такая высокая у него мотивация. И главный тренер туляков Миодраг Божович не выглядит просто специалистом, который в любой истории защищает своего подопечного, когда с недоумением отвечает на вопрос корреспондента о том, особая ли у Дзюбы мотивация на «Зенит».

Черногорец говорит, что в Артема в принципе высокая мотивация на любого соперника. И это – отношение профессионала. Артем любит ставить себя в положение прижатого к стене, иногда обстоятельства сами его прижимают, но это очень живучий атлет, который ради цели готов идти на многое, в том числе на определенные жертвы:

«Это правда, что я приехал в Тулу, чтобы попасть на чемпионат мира. Я ради него очень многим пожертвовал. Пришлось много всего вытерпеть. Сократилась ли зарплата? Да. Понятно, что неприятно падать прилично – в два раза – в зарплате, но у меня и выбора не было. Я не считаю, что это какое-то великое дело.

Долго не думал, сразу принял решение. Кто-то из родственников мог сказать, мол, надо подумать и всё взвесить. Но для меня на первом месте всегда был футбол. Я в этом плане уже тёртый калач. Я уже и в Томск ездил, и в Ростов. Много поездил, и всегда приходилось падать в зарплате. Это нормально. Хочешь играть – иди играй. Не хочешь играть, а хочешь получать большие деньги – можешь сидеть в „Зените-2“».

Но можно много говорить о настрое, можно бросаться пафосными словами, а определяющее значение все равно имеют дела. Давайте посмотрим на статистику Дзюбы в «Арсенале». В семи матчах Премьер-Лиги у него пять голов и три голевые передачи, то есть он полезное результативное действие совершает чаще, чем раз в матч в среднем.

И ведь речь об «Арсенале», который, конечно, здорово в этом сезоне выглядит, но все равно не команда топ-уровня, где окружение помогает создавать остроту. Иронично выглядит, что на этом фоне отказавшийся и загнавший в темный угол Дзюбу Роберто Манчини страдает в «Зените» от плохой результативности форвардов и жалуется на них чуть ли не после каждой встречи.

Но при этом делает хорошую мину и подчеркивает, что не жалеет об уходе из «Зенита» Дзюбы и Шатова. А что ему остается говорить? Не скажет же итальянский специалист, мнящий себя величайшим, что он ошибся, сослав этих игроков, которые забивают потом его же команде, отбирая очки.

А вот пришедший на смену Дзюбе Заболотный, который очень старается, конечно, в «Зените» не забил пока ни одного мяча. И это не в упрек Антону, это простая статистика, очевидная. Причем Заболотный-то в сборную Черчесовым вызывается, сам Станислав Саламович не привык обосновывать свои решения, а на вопрос о необходимости Заболотного просто отвечает, что тот нужен команде. Дескать мне виднее. И все тут.

Кстати, эта позиция несколько схожа с той, что придерживается Манчини. Хотя у нас нет намерения сравнивать этих двух специалистов и в пьяном угаре. Мало ли упертых ребят становятся тренерами. И некоторые даже бывают тренерами известными. Приглашение Дзюбы в сборную России решит сразу несколько очень важных задач.

Во-первых, Черчесов покажет, что способен не только упертость демонстрировать, но и быть гибким, хоть в это трудно поверить. Во-вторых, появление Дзюбы даст вариативности атакам российской команды, которую один только Смолов не способен обеспечивать. А выступать на чемпионате мира без нескольких вариантов ведения игры – это большая глупость. 

В-третьих, появление Дзюбы наверняка поспособствует разрядке атмосферы, которая очень нужна угрюмой сборной России, напроигрывавшей всем из-за непременного желания мериться силами с топ-соперниками.

В-четвертых, Дзюба очень мотивирован, а такие игроки нужны довольно серой сборной России. Он и сам по себе сможет биться, и других зарядит. Да и в целом весьма нелепо отказываться от нападающего сборной, у которой форвардов раз-два и обчелся, а результативных – полтора человека.

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Все комментарии
bbb370
bbb370
сегодня в 06:22
Одна игра ничего не решает.
Спагетти
Спагетти
сегодня в 06:21
Божовича в сборную надо вместо усача, а не дзюбу:))
ndedov
ndedov
сегодня в 05:49
Всех новый тренер соберёт и посмотрит!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:46
Ненадёжен... Пусть сидит там где сидит!
alfranza
alfranza ответил Против ЦСКА
сегодня в 03:13
Против ЦСКА:
Дзюба нужен сборной. Но Артем глупый человек, он может начать болтать прямо во время ЧМ. Если его и брать в сборную, то только с зашитым ртом.
Дзюба с зашитым ртом уже не Дзюба. Теряет весь свой разговорный шарм.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:07
Дзюба нужен сборной.
Но Артем глупый человек, он может начать болтать прямо во время ЧМ.
Если его и брать в сборную, то только с зашитым ртом.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 01:36
Дзюба нужен нападению сборной. Ну, нет у нас нападающих, пусть хоть Дзюба будет...)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:29
сначала надо забанить клонов литехи ,а потом садиться за стол и переговорить о перспективах артемия.
Увернен на 100% что Дзюба сыграет в старте всех трех матчей,которыми сборная ограничится на ЧМ ,забьет один или два мяча
valt134
valt134
сегодня в 01:01
Сборной России никто и ничто не поможет. Даже ГОСПОДЬ БОГ... И это правильно. В стране-БАРДАК, пенсионеры и простой люд нищенствуют,а чиновники мечтают о финале... Да ХРЕН вам!!!
parallels
parallels
сегодня в 00:41
сейчас нам пригодился бы, в связи с отсутствием кокорина. помнится, при луческе без халка 13 за сезон наколотил, больше чем любой спартач в том сезоне. сарсании нет - манчини с катушек слетел.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 00:27
Обманщикам не место в сборной.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 00:21
В сборной и так деревьев перебор.
cadmiy
cadmiy
сегодня в 00:15
Не будет дзюби ни чемпионата, ни Зенита больше, деревья должны идти на дрова.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:10
Ради ЧМ нагадил своей команде, и на ЧМ не попадет и из Зенита погонят.
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