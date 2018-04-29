12 кадровых изменений для основы «Спартака»

Каррера продолжает борьбу за Лигу чемпионов после победы в Перми, но «Соккер.ру» сомневается, что все футболисты подходят под задачу.

Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков

Без Комбарова и Глушакова «Спартак» на своей половине сыграл спокойнее, «Амкар» так и не попал в створ ворот Селихова. Но чаще лимит работает на Комбарова, и бывший хавбек ломает структуру в защите. Теряет позицию, обожает работать в чужих зонах, когда не просят, и физически уступает сильнейшим соперникам. Нельзя «случайно» привозить рекордное количество голов не первый сезон подряд. Возможно, в России нет никого лучше Комбарова для игры слева, не исключено, что именно он будет рубиться с Салахом летом.

Но умение Дмитрия провести несколько матчей на высоком уровне не перевешивает стабильные ляпы. А если Комбарову подвезти конкурента – мог бы переосмыслить ленивые возвращения в защиту в стиле Глушакова. Фернандо ведь не хватило помощи при черновой работе. Бразилец был готов хуже, чем в чемпионском сезоне, и неумение Глушакова играть в опорной зоне дорого «Спартаку» обошлось. Быть может, даже в 12 миллионов евро, которые УЕФА дает за попадание в группу ЛЧ?

Марко Петкович и Андрей Ещенко

Нет в команде футболиста, чьи ошибки привели бы к большим очковым потерям – Петкович сравнялся в антирейтинге с Комбаровым. Марко доверял главный тренер, ему давали шанс, но серб занимает лимитное место, не страхует немолодого Ещенко, и нет смысла держать его в обойме. Лучше подписать контракт с любым из молодых российских защитников, чем переживать поражения из-за ляпов Петковича.

Да и когда в основе боец Ещенко – редкий в этом сезоне российский футболист команды, к которому претензий так же мало, как к Роману Зобнину, «Спартак» часто пропускает. Андрею мешает надолго задержаться в основе возраст. Если менеджеры клуба не ищут замену самому возрастному из заявки, то им пора менять профессию. Даже если Ещенко решит поиграть в Мальдини и Хавьера Дзанетти, на случай травм и физического спада ему нужно подыскать более сильного конкурента, чем Петкович.

Никола Максимович и Марио Пашалич

Аренда не мотивировала серба, как и возможность неожиданно засветиться в «Спартаке» и приглянуться главному наставнику сборной накануне ЧМ-18. Никола играл ужасно и вряд ли есть смысл отбирать это счастье у «Наполи». Пусть Сарри мучается, если останется рулевым. А «Спартаку» важно понять, какой должна быть его трансферная политика? Вспомним события этого сезона на рынке - Рошей не интересовались даже, Ханни возник из ниоткуда.

Тигиева взяли не для игры за «Спартак», свободный агент Петкович – неудачный эксперимент, Пашалича выписал «Челси» в качестве гуманитарной помощи и Марио часто играл так, словно его заставили. Зато понятно, почему хорвату не светит основа «Челси». В итоге в защите и центре поля – на ключевых позициях, получили Николу, которого может накрутить парень из «Тосно», и Марио – мастера не реализовать момент или прозевать момент контратаки соперника. Сегодня Пашалич проснулся, но поздно – титулы потеряны.

Сальваторе Боккетти и Сердар Таски

Боккетти сегодня выручил по-братски Карреру. Но хотят ли иностранные защитники работать в Москве? Сердар порывается на историческую родину предков в Турцию. Сальваторе, хоть у него российская жена, а малыш читает местные сказки, не раз задумывался о переезде в Италию. Вряд ли Боккетти после завершения карьеры выберет для проживания Москву. Оба ветерана умеют играть классно, но демонстрируют это нечасто.

Таски в определенный момент был крайне важным, но травмы мешают немцу долго оставаться в основе и не терять форму. Поэтому Сальваторе и Сердар могут летом покинуть команду. Об этом говорят давно, и момент настал. Тянуть дальше бессмысленно – «Спартак» не успеет наиграть в основе новых защитников. А неудача Максимовича показывает, что время на адаптацию новичкам будет остро нужно, не все влетают в основу, как Джикия.

Лоренцо Мельгарехо - Педро Роша

Если Мельгарехо устраивает роль «суперсаба», то пусть остается, ведь Лоренцо достаточно квалифицированный игрок, чтобы выдать три-четыре сильных матча за сезон. Но Педро Роша приехал в результате странной сделки, когда «Гремио» не смог вынудить Луана подписать контракт со «Спартаком» и неожиданно предложил Педро. Хавбек в составе бразильской команды смотрелся ярко, а в России не прижился.

Конечно, будь «Спартак» как ЦСКА, можно было отдать Рошу обратно в Бразилию в аренду и дождаться взросления, как получилось с Витиньо. Но у «красно-белых» Кариока не возвращается. Роша если и заиграет, то не в «Спартаке». А большое количество нестабильных людей на скамейке – огромная проблема любой команды, поскольку резервисты должны рваться в основу. А Мельгарехо и Роше и так хорошо живется. Ребята не выкладываются в каждом матче на 100 %, или не хотят, или не умеют.

Александр Самедов - Квинси Промес

Связка была основной на флангах. Но Каррера искал Самедову замену, все лето велись переговоры с левыми крайними форвардами, а Промеса могли перебросить правее, а он хочет левее – на Запад. Неудачи сборной Нидерландов и две ничьи с «Марибором» не добавили Квинси козырей в трансферной игре, у голландца осталось мало времени, чтобы предпринять отчаянную попытку заиграть в топ-5. Время идет, «Спартак» провалил концовку сезона.

Если летом не соглашаться на лучшее из предложений – новое получит через год. Самедов же через год отпразднует 35. В РФПЛ в такой возрастной группе найдете защитников, но из игроков группы атаки Александр будет в меньшинстве, как сейчас Калачев или Карадениз. Впрочем, даже эти выносливые бойцы – а Самедов к выносливым не относится, не всегда идут по сезону равно. Так что Александр может остаться в заявке «Спартака», но если его ждут в основе, то должны помнить о продуктивности. Самедов забил за сезон 3 мяча и отдал 1 ассист, хотя провел на поле полторы тысячи минут.

Новую команду должен собирать другой тренер?

Иногда правильно поставить нового человека, если все нужно делать заново. Но в грамотном менеджменте делегация полномочий – высший пилотаж. У хорошего начальника предприятие работает четко при точечном включении или вообще без включений. Но, как видите, руководители «Спартака» и Каррера промахнулись с кадрами.

Кто-то хочет уйти сам, есть позиции, где нужна смена основного игрока на более сильного. И о качестве резерва пора подумать, независимо от места команды в РФПЛ. В августе должны увидеть новый «Спартак», ведь старый сохранить невозможно – в заявке девять игроков старше тридцати, молодежь из академии не помогает, новички сезона не стали лидерами.

У Федуна не хватит денег на одиннадцать новых футболистов, но если «Спартак» прозевает момент отхода большого количества игроков основной обоймы – будет пятым в таблице через год и забудет о борьбе за трофеи. Осталось выяснить, подходит ли Каррера для заметных кадровых перемен? Массимо может стать тринадцатым из тех, кого не увидите в протоколах команды в будущем сезоне.

Но лучше, если именно ему доверят провести изменения в основе и выстроить новый «Спартак». Где Комбаров и Глушаков будут в основе, только если готовы лучше конкурентов. Где победа в Перми станет дежурной после еще трех – против «Урала», «Тосно» и «Ахмата». Три очка планы «Спартака» не меняют, улучшения будут, если пересмотрят трансферную политику и поймут, что реваншизм как главное оружие такому клубу большие успехи не принесет.