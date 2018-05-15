«Сбежал как крыса с корабля». Как менялось мнение о Манчини в России

Манчини признался, что принял решение об уходе из «Зенита» три месяца назад, и уже возглавил сборную Италии. «Соккер.ру» собрал ретроспективу мнений о работе Роберто в России.

Май 2017

Дмитрий Селюк, футбольный агент: «Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Я даже не был уверен, что он согласится работать в „Зените“. Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдёт на пользу».

Александр Бубнов, футбольный эксперт: «Манчини в тех клубах, в которых добивался успеха, показал себя хорошим тренером. У него философия футбола играть в атаку. Если Каррера выиграл чемпионат России, то почему это не может сделать Манчини? Тем более Манчини очень хорошо знает трансферный рынок».

Андрей Созин, член комитета РФС по этике: «Фурсенко давно хотел Манчини. Даже хотел позвать его в сборную. Но, честно говоря, у Луческу регалий было больше. Мне больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини. Если итальянец будет играть с теми же футболистами, что и Луческу, то качественного сдвига не будет. Но если Сарсания приведёт высококлассных игроков, то это будет ядерно. Я не сомневаюсь в качествах Манчини, но не могу сказать, что он вырастил из кого-то игроков экстра-класса».

Июнь 2017

Анатолий Бышовец: «У меня есть представление и о футбольной философии Манчини, и о его человеческих качествах. Нужно обязательно подчеркнуть, что Манчини привык тренировать топовые команды и работать со звёздными игроками. При этом он ни разу не сумел выиграть со своими клубами Лигу чемпионов, хотя такие задачи перед ним стояли. Не думаю, что итальянского специалиста привлекает работа с российской молодёжью. Да и время на адаптацию в РФПЛ ему понадобится».

Сергей Фурсенко, генеральный директор «Зенита»: «Это один из самых сильных тренеров в Европе сейчас, мне кажется, нам сильно повезло, что мы подписали контракт на очень выгодных условиях. Самое главное, что он очень амбициозный человек и ему нужны титулы. Он голоден до титулов».

Юрий Жирков, игрок «Зенита»: «Манчини — топ-тренер. Это всё, что я могу сказать».

Властимил Петржела, бывший главный тренер «Зенита»: «Манчини — внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. По сути дела, ему придётся доказывать свой профессионализм заново. Если он не найдёт взаимопонимания с русскими игроками, у него ничего не получится. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в „Зените“ в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно».

Григорий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист. Уверен, что Манчини сможет вернуть первое место в нашем чемпионате и добыть новые европейские награды. Господин Манчини, вы приехали в удивительный город. В город, где можно добиться невероятных успехов».

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»: «Зенит» - самый популярный и любимый клуб в стране. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов человек говорит, что болеет за «Зенит». Петербург — родина российского футбола. Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России! Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов».

Июль 2017

Геннадий Орлов, голос «Зенита»: «В новом сезоне от „Зенита“ можно ожидать красивой игры и чемпионства. Уже по первой игре под руководством Манчини видно, что у команды появляется душа. И костюм Роберто мне понравился, он вышел как на подиум. Все это итальянская культура».

Сергей Ташуев, футбольный тренер: «Сейчас все говорят: „Ооо! К нам приехал топ-тренер! „Зенит“ сейчас всех порвет!“ Но я уверен, что путь его будет тернист».

Василий Уткин, спортивный журналист: «Думаю, Манчини в „Зените“ ненадолго. Он не умеет создавать команды из новых игроков. Как тренер он достаточно средний, из иностранных специалистов, работавших в „Зените“, его можно сравнить разве что с Петржелой, да и то – только по статусу, ведь Петржела „Зениту“ на том этапе очень пригодился».

Август 2017

Михаил Боярский, вип-болельщик «Зенита»: «После яркой победы над „Спартаком“ стало ясно, что „Зенит“ достоин золотых медалей, которые в этом сезоне, скорее всего, и завоюет. В этом львиная заслуга Манчини».

Константин Лепехин, бывший игрок «Зенита»: «Манчини даёт результат, какие могут быть к нему претензии?! Человек делает новую команду, он и до „Зенита“ многое доказал. Вот это топ-тренер! Он это подтверждает и сейчас в России, подтверждал и ранее».

Андрей Панюков, нападающий «Зенита»: «Роберто Манчини уделял большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!»

Ибрагим Цаллагов, игрок «Зенита»: «Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел. Я поинтересовался у главного тренера о своих перспективах, на что Манчини сказал, что шанс у меня будет. Но в итоге я и шанса не дождался, и времени для перехода много упустил… Манчини имеет право на любое кадровое решение, поскольку он главный тренер, но мне кажется, можно было всё сказать мне в глаза по-мужски».

Сентябрь 2017

Доменико Кришито, капитан «Зенита» в прошедшем сезоне: «Манчини – один из лучших тренеров в мире, он смог подобрать правильные схемы и правильные позиции для каждого игрока».

Роман Широков, экс-игрок «Зенита» (после двух матчей, в которых «Зенит» не смог забить): «Такая игра должна настораживать Манчини. Вяло безынициативно, практически без моментов впереди. Это неприемлемо для команды с таким подбором исполнителей».

Сергей Веденеев, экс-игрок «Зенита»: «Напрасно многие говорят, что „Зенит“ сейчас сильная команда. Есть положительный результат, но вся игра держится на железной дисциплине, которую ставит тренерский штаб и Манчини. Работы еще непочатый край».

Октябрь 2017

Михаил Шац, вип-болельщик «Зенита» (после поражения от тульского «Арсенала»): «Это жизнь, бывают осечки. Просто стечение нескольких разных факторов. У „Зенита“ было 20 ударов по воротам, но остроту создавать не удавалось. График тяжелый, это будет проверка для Манчини».

Невио Скала, бывший главный тренер «Спартака»: «Роберто — мой отличный друг. Но никто не может творить чудеса с командой без отличных игроков. В следующем году в Лиге чемпионов Роберто может выиграть важный трофей помимо чемпионата, который выиграет в этом году, потому что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом номер один».

Ноябрь 2017

Евгений Ловчев, футбольный эксперт: «Вот пришёл Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков всё, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой».

Анатолий Канищев, экс-игрок «Зенита»: «В своих прежних клубах Манчини всегда работал с классными исполнителями высокого уровня. Сейчас у него футболисты очень средние. Наверное, поэтому Манчини сейчас немного в панике, поскольку с тем материалом, который он имеет, его идеи и взгляды на футбол сложно воплотить в жизнь. Роберто явно растерян».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»: «Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Ничего ему не может мешать. Игроков купили лучших: по составу „Зенит“ укомплектован лучше „Спартака“. Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках, в этом тоже преимущество. Всё говорит в пользу того, что с Манчини в Питере не угадали».

Декабрь 2017

Валерий Рейнгольд, футбольный эксперт: «Манчини какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает».

Валерий Непомнящий, футбольный тренер: «По потенциалу „Зенит“ является лидером в российском футболе, но Манчини, похоже, еще не разобрался в лиге, соперниках и возможностях своих игроков. Пока он не может понять, как использовать богатство, оказавшееся в его руках. Бывает горе от ума, в „Зените“ беда от богатства».

Василий Уткин, спортивный журналист (об обратной замене Шатова в матче с «Ахматом»): «Начнём с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял — понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в „Зените“ принимает Манчини. А потом ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потёмках».

Январь 2018

Геннадий Орлов, голос «Зенита»: «Не взяв Дзюбу и Шатова на сбор, Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, которые любят этих игроков. Принимая такие решения, нужно быть на 100% уверенным в их правильности. Роберто кладет свое тренерское имя и репутацию на весы. Добьется результата без них – ура! А что если нет?»

Анатолий Байдачный, футбольный тренер: «Для Семина „Локомотив“ и РФПЛ – родной клуб и родной чемпионат, а для Манчини – нет. Он здесь наемник. Какая у него мотивация?»

Фаусто Сальсано, помощник Манчини в «Зените»: «Роберто – великий тренер и великий чемпион. Он каждодневно прививает менталитет победителей игрокам „Зенита“.

Февраль 2018

Дмитрий Черышев, футбольный тренер: „Мне непонятно, чего он хочет. Он ставит Кузяева на правый фланг обороны, а за пару недель до этого убрал из команды Анюкова. Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит в „Зените““.

Март 2018

Сергей Герасимец, экс-форвард „Зенита“: „Если Манчини мужик, то причины неудач он должен искать не в судействе, а в себе“.

Фанат „Зенита“, которому Манчини грубо ответил в „Инстаграме“: „Агрессия со стороны Манчини насмешила и даже обрадовала. Если это написал сам тренеришка, то могу хоть за это его теперь уважать!“

Алексей Игонин, экс-игрок „Зенита“: „Наверное, Манчини и в раздевалке говорит про судей, в то время как у Семина там летают предметы“.

Василий Уткин, спортивный журналист: „Манчини – это же вообще главный нытик. Роберто ныл в „Интере“, ныл в „Манчестер Сити“, и он найдёт способ поныть. По сравнению с ним Луческу просто кремень, а Виллаш-Боаш – дзен“.

Геннадий Орлов, голос „Зенита“: „Моя личная позиция – поддержать команду и тренера, ведь завтра же его все равно никто не уволит. Значит, надо поддерживать“.

Он же через пару дней: „Жаловаться на трансферы в разгар сезона неприемлемо. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Кроме того, Манчини с имеющимися футболистами не может создать такую атмосферу и тренировочный процесс, чтобы они прогрессировали. Это все идет от тренера. У него, наверное, и Месси с Роналду не смогли бы прогрессировать. Я сказал Сергею Фурсенко, что Манчини позорит „Зенит“ своей работой спустя рукава и поведением“.

Апрель 2018

Роман Широков: „У „Зенита“ куча проблем, и складывается впечатление, что Манчини вообще над ними не работает“.

Марко Трабукки, футбольный агент: „Манчини не захотел понравиться российскому футбольному сообществу и болельщикам „Зенита“. Он ничего для этого не сделал“.

Сергей Силкин, экс-наставник „Динамо“: „Манчини хочет возглавить сборную Италии и уже сидит на чемоданах, а в „Зените“ работать не хочет“.

Евгений Ловчев: „Самая большая проблема „Зенита“ - это Манчини“.

Май 2018

Андрей Кобелев, футбольный тренер: „Этот „хороший“ европейский тренер ничего хорошего в „Зените“ не создал“.

Вячеслав Булавин, бывший защитник „Зенита“: „Могу сказать, что Мирча Луческу дал более положительный результат. Манчини в „Зените“ оказался хуже Луческу. Роберто Манчини не хочет работать, результата нет. Поэтому „Зенит“ не стал держаться за известного тренера“.

Михаил Боярский: „Как болельщик я счастлив, что Манчини ушел. Он провалился в России. Прямо скажем, „Зенит“ и Манчини – главные разочарования этого сезона“.

Андрей Канчельскис, экс-игрок МЮ и сборной России: „Самое главное – результат, которого у „Зенита“ нет. Манчини убежал как крыса с корабля. Его приглашение стало огромной ошибкой“.