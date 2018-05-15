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«Сбежал как крыса с корабля». Как менялось мнение о Манчини в России

вчера, 19:44
«Сбежал как крыса с корабля». Как менялось мнение о Манчини в России

Манчини признался, что принял решение об уходе из «Зенита» три месяца назад, и уже возглавил сборную Италии. «Соккер.ру» собрал ретроспективу мнений о работе Роберто в России.

Май 2017

Дмитрий Селюк, футбольный агент: «Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Я даже не был уверен, что он согласится работать в „Зените“. Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдёт на пользу».

Александр Бубнов, футбольный эксперт: «Манчини в тех клубах, в которых добивался успеха, показал себя хорошим тренером. У него философия футбола играть в атаку. Если Каррера выиграл чемпионат России, то почему это не может сделать Манчини? Тем более Манчини очень хорошо знает трансферный рынок».

Андрей Созин, член комитета РФС по этике: «Фурсенко давно хотел Манчини. Даже хотел позвать его в сборную. Но, честно говоря, у Луческу регалий было больше. Мне больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини. Если итальянец будет играть с теми же футболистами, что и Луческу, то качественного сдвига не будет. Но если Сарсания приведёт высококлассных игроков, то это будет ядерно. Я не сомневаюсь в качествах Манчини, но не могу сказать, что он вырастил из кого-то игроков экстра-класса».

Июнь 2017

Анатолий Бышовец: «У меня есть представление и о футбольной философии Манчини, и о его человеческих качествах. Нужно обязательно подчеркнуть, что Манчини привык тренировать топовые команды и работать со звёздными игроками. При этом он ни разу не сумел выиграть со своими клубами Лигу чемпионов, хотя такие задачи перед ним стояли. Не думаю, что итальянского специалиста привлекает работа с российской молодёжью. Да и время на адаптацию в РФПЛ ему понадобится».

Сергей Фурсенко, генеральный директор «Зенита»: «Это один из самых сильных тренеров в Европе сейчас, мне кажется, нам сильно повезло, что мы подписали контракт на очень выгодных условиях. Самое главное, что он очень амбициозный человек и ему нужны титулы. Он голоден до титулов».

Юрий Жирков, игрок «Зенита»: «Манчини — топ-тренер. Это всё, что я могу сказать».

Властимил Петржела, бывший главный тренер «Зенита»: «Манчини — внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. По сути дела, ему придётся доказывать свой профессионализм заново. Если он не найдёт взаимопонимания с русскими игроками, у него ничего не получится. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в „Зените“ в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно».

Григорий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист. Уверен, что Манчини сможет вернуть первое место в нашем чемпионате и добыть новые европейские награды. Господин Манчини, вы приехали в удивительный город. В город, где можно добиться невероятных успехов».

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»: «Зенит» - самый популярный и любимый клуб в стране. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов человек говорит, что болеет за «Зенит». Петербург — родина российского футбола. Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России! Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов».

Июль 2017

Геннадий Орлов, голос «Зенита»: «В новом сезоне от „Зенита“ можно ожидать красивой игры и чемпионства. Уже по первой игре под руководством Манчини видно, что у команды появляется душа. И костюм Роберто мне понравился, он вышел как на подиум. Все это итальянская культура».

Сергей Ташуев, футбольный тренер: «Сейчас все говорят: „Ооо! К нам приехал топ-тренер! „Зенит“ сейчас всех порвет!“ Но я уверен, что путь его будет тернист».

Василий Уткин, спортивный журналист: «Думаю, Манчини в „Зените“ ненадолго. Он не умеет создавать команды из новых игроков. Как тренер он достаточно средний, из иностранных специалистов, работавших в „Зените“, его можно сравнить разве что с Петржелой, да и то – только по статусу, ведь Петржела „Зениту“ на том этапе очень пригодился».

Август 2017

Михаил Боярский, вип-болельщик «Зенита»: «После яркой победы над „Спартаком“ стало ясно, что „Зенит“ достоин золотых медалей, которые в этом сезоне, скорее всего, и завоюет. В этом львиная заслуга Манчини».

Константин Лепехин, бывший игрок «Зенита»: «Манчини даёт результат, какие могут быть к нему претензии?! Человек делает новую команду, он и до „Зенита“ многое доказал. Вот это топ-тренер! Он это подтверждает и сейчас в России, подтверждал и ранее».

Андрей Панюков, нападающий «Зенита»: «Роберто Манчини уделял большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!»

Ибрагим Цаллагов, игрок «Зенита»: «Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел. Я поинтересовался у главного тренера о своих перспективах, на что Манчини сказал, что шанс у меня будет. Но в итоге я и шанса не дождался, и времени для перехода много упустил… Манчини имеет право на любое кадровое решение, поскольку он главный тренер, но мне кажется, можно было всё сказать мне в глаза по-мужски».

Сентябрь 2017

Доменико Кришито, капитан «Зенита» в прошедшем сезоне: «Манчини – один из лучших тренеров в мире, он смог подобрать правильные схемы и правильные позиции для каждого игрока».

Роман Широков, экс-игрок «Зенита» (после двух матчей, в которых «Зенит» не смог забить): «Такая игра должна настораживать Манчини. Вяло безынициативно, практически без моментов впереди. Это неприемлемо для команды с таким подбором исполнителей».

Сергей Веденеев, экс-игрок «Зенита»: «Напрасно многие говорят, что „Зенит“ сейчас сильная команда. Есть положительный результат, но вся игра держится на железной дисциплине, которую ставит тренерский штаб и Манчини. Работы еще непочатый край».

Октябрь 2017

Михаил Шац, вип-болельщик «Зенита» (после поражения от тульского «Арсенала»): «Это жизнь, бывают осечки. Просто стечение нескольких разных факторов. У „Зенита“ было 20 ударов по воротам, но остроту создавать не удавалось. График тяжелый, это будет проверка для Манчини».

Невио Скала, бывший главный тренер «Спартака»: «Роберто — мой отличный друг. Но никто не может творить чудеса с командой без отличных игроков. В следующем году в Лиге чемпионов Роберто может выиграть важный трофей помимо чемпионата, который выиграет в этом году, потому что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом номер один».

Ноябрь 2017

Евгений Ловчев, футбольный эксперт: «Вот пришёл Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков всё, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой».

Анатолий Канищев, экс-игрок «Зенита»: «В своих прежних клубах Манчини всегда работал с классными исполнителями высокого уровня. Сейчас у него футболисты очень средние. Наверное, поэтому Манчини сейчас немного в панике, поскольку с тем материалом, который он имеет, его идеи и взгляды на футбол сложно воплотить в жизнь. Роберто явно растерян».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»: «Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Ничего ему не может мешать. Игроков купили лучших: по составу „Зенит“ укомплектован лучше „Спартака“. Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках, в этом тоже преимущество. Всё говорит в пользу того, что с Манчини в Питере не угадали».

Декабрь 2017

Валерий Рейнгольд, футбольный эксперт: «Манчини какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает».

Валерий Непомнящий, футбольный тренер: «По потенциалу „Зенит“ является лидером в российском футболе, но Манчини, похоже, еще не разобрался в лиге, соперниках и возможностях своих игроков. Пока он не может понять, как использовать богатство, оказавшееся в его руках. Бывает горе от ума, в „Зените“ беда от богатства».

Василий Уткин, спортивный журналист (об обратной замене Шатова в матче с «Ахматом»): «Начнём с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял — понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в „Зените“ принимает Манчини. А потом ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потёмках».

Январь 2018

Геннадий Орлов, голос «Зенита»: «Не взяв Дзюбу и Шатова на сбор, Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, которые любят этих игроков. Принимая такие решения, нужно быть на 100% уверенным в их правильности. Роберто кладет свое тренерское имя и репутацию на весы. Добьется результата без них – ура! А что если нет?»

Анатолий Байдачный, футбольный тренер: «Для Семина „Локомотив“ и РФПЛ – родной клуб и родной чемпионат, а для Манчини – нет. Он здесь наемник. Какая у него мотивация?»

Фаусто Сальсано, помощник Манчини в «Зените»: «Роберто – великий тренер и великий чемпион. Он каждодневно прививает менталитет победителей игрокам „Зенита“.

Февраль 2018

Дмитрий Черышев, футбольный тренер: „Мне непонятно, чего он хочет. Он ставит Кузяева на правый фланг обороны, а за пару недель до этого убрал из команды Анюкова. Честно говоря, вообще не понимаю, что происходит в „Зените““.

Март 2018

Сергей Герасимец, экс-форвард „Зенита“: „Если Манчини мужик, то причины неудач он должен искать не в судействе, а в себе“.

Фанат „Зенита“, которому Манчини грубо ответил в „Инстаграме“: „Агрессия со стороны Манчини насмешила и даже обрадовала. Если это написал сам тренеришка, то могу хоть за это его теперь уважать!“

Алексей Игонин, экс-игрок „Зенита“: „Наверное, Манчини и в раздевалке говорит про судей, в то время как у Семина там летают предметы“.

Василий Уткин, спортивный журналист: „Манчини – это же вообще главный нытик. Роберто ныл в „Интере“, ныл в „Манчестер Сити“, и он найдёт способ поныть. По сравнению с ним Луческу просто кремень, а Виллаш-Боаш – дзен“.

Геннадий Орлов, голос „Зенита“: „Моя личная позиция – поддержать команду и тренера, ведь завтра же его все равно никто не уволит. Значит, надо поддерживать“.

Он же через пару дней: „Жаловаться на трансферы в разгар сезона неприемлемо. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Кроме того, Манчини с имеющимися футболистами не может создать такую атмосферу и тренировочный процесс, чтобы они прогрессировали. Это все идет от тренера. У него, наверное, и Месси с Роналду не смогли бы прогрессировать. Я сказал Сергею Фурсенко, что Манчини позорит „Зенит“ своей работой спустя рукава и поведением“.

Апрель 2018

Роман Широков: „У „Зенита“ куча проблем, и складывается впечатление, что Манчини вообще над ними не работает“.

Марко Трабукки, футбольный агент: „Манчини не захотел понравиться российскому футбольному сообществу и болельщикам „Зенита“. Он ничего для этого не сделал“.

Сергей Силкин, экс-наставник „Динамо“: „Манчини хочет возглавить сборную Италии и уже сидит на чемоданах, а в „Зените“ работать не хочет“.

Евгений Ловчев: „Самая большая проблема „Зенита“ - это Манчини“.

Май 2018

Андрей Кобелев, футбольный тренер: „Этот „хороший“ европейский тренер ничего хорошего в „Зените“ не создал“.

Вячеслав Булавин, бывший защитник „Зенита“: „Могу сказать, что Мирча Луческу дал более положительный результат. Манчини в „Зените“ оказался хуже Луческу. Роберто Манчини не хочет работать, результата нет. Поэтому „Зенит“ не стал держаться за известного тренера“.

Михаил Боярский: „Как болельщик я счастлив, что Манчини ушел. Он провалился в России. Прямо скажем, „Зенит“ и Манчини – главные разочарования этого сезона“.

Андрей Канчельскис, экс-игрок МЮ и сборной России: „Самое главное – результат, которого у „Зенита“ нет. Манчини убежал как крыса с корабля. Его приглашение стало огромной ошибкой“.

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mugik1973
mugik1973
сегодня в 08:28
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 07:31
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 07:09
      «Зенит» - самый популярный и любимый клуб в стране. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов человек говорит, что болеет за «Зенит».

      А потом Миллер проснулся, а на дворе май - и почетное пятое место РПЛ.
      Delight
      Delight
      сегодня в 06:27
      У Манчины сложная кончина.)
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 05:10
      Смачный кусок баблеца крыса упёрла в зубах с болот
      Багров-брат
      Багров-брат
      сегодня в 02:20
      "Ненависть, - это блюдо, которое подают холодным" А здесь это блюдо в лохани в хлеву. Слышно только довольное чавканье...)))
      hohoл
      hohoл
      сегодня в 00:29
      Опа, а если мы сейчас создадим пост про Луческу, мы что увидим в итоге?
      Топ тренер, он приведет Зенит к Успеху, победа будет за нами.
      Луческу неудачник, не умеет тренировать, столько бабла в него в лили, а игры нет.
      Луческу сделал больше чем Манчини, при Луческу была игра, при Луческу денег не так тратили и места в ЛЧ были.

      Кто тут еще КРЫСА в итоге-то А?
      Что болельщики, что клуб, заслуживают в полной мере того, что сейчас происходит.
      Алексей Мяснов
      Алексей Мяснов
      сегодня в 00:10
      Орлов и боярский олицетворяют "предданнось " к клубу
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Jum13
      вчера в 23:33
      нетони предали ,на почве личной обиды))) это позор
      Илья Кузнецов
      Илья Кузнецов ответил pomor45
      вчера в 23:23
      pomor45:
      В том и дело, что меняется беспрерывно, бессистемно и непоследовательно. Главная ошибка Миллера в его идее создать в России команду, способную уверенно достигать в ЛЧ как минимум полуфинала, отсюда и эти непрерывные эксперименты. Он не понимает, что в РФПЛ это в принципе невозможно. Для этого нужен чемпионат уровня АПЛ, Бундеслиги, Примеры не только по качеству игры, но и бюджетам лидеров. Первостепенная задача российских клубов богатеть, не выходя за пределы ФФП УЕФА. Это процесс чрезвычайно длительный и трудный, возможно и недостижимый для уровня нашего менеджмента. Единственное, что могут наши клубы - это стремиться занять места повыше в ЧР, чтобы побольше заработать в еврокубках, но и то только на ранних этапах, с тем, чтобы можно было постепенно усиливать состав. Можно ещё и заняться воспитанием игроков на продажу, но молодёжь ленива и развращена богатыми контрактами не по таланту и возрасту - расти перестаёт рано, так и остаётся надеждами. Остаются ещё доходы от рекламы, атрибутики, и продажи билетов. По всем этим компонентам впереди Зенит, но и у него они слишком малы, чтобы достичь успеха в ЛЧ. Поэтому надо чётко понимать, что в ближайшие лет эдак 50 предел России полуфинал ЛЕ (даже времена Кубков УЕФА прошли) и строить свою политику исключительно из наращивания собственных доходов клубов. УЕФА затевает реформу еврокубков, преследуя цель повышения качества их участников. Если её проведут, то чемпион России напрямую в группу ЛЧ не пройдёт, только через квалификацию. Это тем более потребует существенного повышения качества РФПЛ которое можно достичь только через финансовую успешность клубов.
      В еврокубках многое зависит от жребия. Посмотрите как в этом году со 2 места в группе вышла Бавария: в 1/8 играла с победителем группы Бешикташем, потом в 1/4 с Севильей. Согласитесь, такие соперники даже для сегодняшних наших команд вполне проходимые. Да, чтобы так повезло со жребием, надо регулярно выходить в плэй-офф, как та же Бавария, например, но с этим у наших клубов проблемы.
      Miaf
      Miaf ответил pomor45
      вчера в 23:22
      pomor45:
      Врёшь ты всё. Зенит лучший в России по собственным доходам, что тот же УЕФА и подтверждает в своих отчётах. Что касается рейтингов, то во-первых, как сочетать 65 позицию в ФИФА с 6 позицией в УЕФА, а во-вторых методика рейтинга УЕФА тоже будет изменена и в ней этого парадокса не будет - Россия в новом рейтинге будет примерно на том же уровне, что и в ФИФА.
      Конечно по доходам лучший, потому что Продал Халка и Витселя, а они стоили не мало, и купили аргентосов),
      dead dolphin
      dead dolphin
      вчера в 23:00
      Назначат Дика, лучше не будет...ему 70 лет...а в Зенит нужно тренера хотя б на 2 сезона...разгрести весь этот ужас
      Рад был бы за Семака, но, боюсь, ему там не дадут работать именно как менеджеру
      pomor45
      pomor45 ответил Miaf
      вчера в 22:46
      Miaf:
      Собственно есть Таблица коэффициентов УЕФА, в которой мы вполне возможно обгоним Францию, если очень постараемся, поэтому не соглашусь, чемпионат России неплох. А вот с газпромовским мешком все правильно,не может один клуб финансироваться за счет государственной компании.Собственно даже половина той суммы , которую сейчас транжирит Зенит хватило бы , чтобы обогатить российский чемпионат и наши клубы.
      Врёшь ты всё. Зенит лучший в России по собственным доходам, что тот же УЕФА и подтверждает в своих отчётах. Что касается рейтингов, то во-первых, как сочетать 65 позицию в ФИФА с 6 позицией в УЕФА, а во-вторых методика рейтинга УЕФА тоже будет изменена и в ней этого парадокса не будет - Россия в новом рейтинге будет примерно на том же уровне, что и в ФИФА.
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник ответил sir-5
      вчера в 22:46
      sir-5:
      Хватит его тушку вспоминать! В футбольной жизни столько интересного!!! Вот,к примеру,"пироманам России посвящается": "Болельщики «Вислы» принесли на матч против «Леха» баннер с надписью Nigdy się nie wypalimy («Мы никогда не сгорим») и случайно подожгли его. Причиной тому стали файеры, которые фанаты зажгли во втором тайме. Матч пришлось прервать на 15 минут из-за сильного задымления."
      Они просто идиоты.
      Miaf
      Miaf ответил pomor45
      вчера в 22:40
      pomor45:
      В том и дело, что меняется беспрерывно, бессистемно и непоследовательно. Главная ошибка Миллера в его идее создать в России команду, способную уверенно достигать в ЛЧ как минимум полуфинала, отсюда и эти непрерывные эксперименты. Он не понимает, что в РФПЛ это в принципе невозможно. Для этого нужен чемпионат уровня АПЛ, Бундеслиги, Примеры не только по качеству игры, но и бюджетам лидеров. Первостепенная задача российских клубов богатеть, не выходя за пределы ФФП УЕФА. Это процесс чрезвычайно длительный и трудный, возможно и недостижимый для уровня нашего менеджмента. Единственное, что могут наши клубы - это стремиться занять места повыше в ЧР, чтобы побольше заработать в еврокубках, но и то только на ранних этапах, с тем, чтобы можно было постепенно усиливать состав. Можно ещё и заняться воспитанием игроков на продажу, но молодёжь ленива и развращена богатыми контрактами не по таланту и возрасту - расти перестаёт рано, так и остаётся надеждами. Остаются ещё доходы от рекламы, атрибутики, и продажи билетов. По всем этим компонентам впереди Зенит, но и у него они слишком малы, чтобы достичь успеха в ЛЧ. Поэтому надо чётко понимать, что в ближайшие лет эдак 50 предел России полуфинал ЛЕ (даже времена Кубков УЕФА прошли) и строить свою политику исключительно из наращивания собственных доходов клубов. УЕФА затевает реформу еврокубков, преследуя цель повышения качества их участников. Если её проведут, то чемпион России напрямую в группу ЛЧ не пройдёт, только через квалификацию. Это тем более потребует существенного повышения качества РФПЛ которое можно достичь только через финансовую успешность клубов.
      Собственно есть Таблица коэффициентов УЕФА, в которой мы вполне возможно обгоним Францию, если очень постараемся, поэтому не соглашусь, чемпионат России неплох. А вот с газпромовским мешком все правильно,не может один клуб финансироваться за счет государственной компании.Собственно даже половина той суммы , которую сейчас транжирит Зенит хватило бы , чтобы обогатить российский чемпионат и наши клубы.
      pomor45
      pomor45 ответил patra
      вчера в 22:33
      patra:
      Такой корабль потопил, для России можно сказать-золотой авианосец, которого потопил паровоз, а также кони, хрюки и быки.
      Никто его не потопил - он просто сбавил ход, временно сбившись с курса: задачу себе поставил невыполнимую - поскорее выиграть ЛЧ, чего выходцы из РФПЛ в рамках ФФП УЕФА не могут в принципе.
      pomor45
      pomor45 ответил Miaf
      вчера в 22:28
      Miaf:
      Время идёт, а у бомжей ничего не меняется.
      В том и дело, что меняется беспрерывно, бессистемно и непоследовательно. Главная ошибка Миллера в его идее создать в России команду, способную уверенно достигать в ЛЧ как минимум полуфинала, отсюда и эти непрерывные эксперименты. Он не понимает, что в РФПЛ это в принципе невозможно. Для этого нужен чемпионат уровня АПЛ, Бундеслиги, Примеры не только по качеству игры, но и бюджетам лидеров. Первостепенная задача российских клубов богатеть, не выходя за пределы ФФП УЕФА. Это процесс чрезвычайно длительный и трудный, возможно и недостижимый для уровня нашего менеджмента. Единственное, что могут наши клубы - это стремиться занять места повыше в ЧР, чтобы побольше заработать в еврокубках, но и то только на ранних этапах, с тем, чтобы можно было постепенно усиливать состав. Можно ещё и заняться воспитанием игроков на продажу, но молодёжь ленива и развращена богатыми контрактами не по таланту и возрасту - расти перестаёт рано, так и остаётся надеждами. Остаются ещё доходы от рекламы, атрибутики, и продажи билетов. По всем этим компонентам впереди Зенит, но и у него они слишком малы, чтобы достичь успеха в ЛЧ. Поэтому надо чётко понимать, что в ближайшие лет эдак 50 предел России полуфинал ЛЕ (даже времена Кубков УЕФА прошли) и строить свою политику исключительно из наращивания собственных доходов клубов. УЕФА затевает реформу еврокубков, преследуя цель повышения качества их участников. Если её проведут, то чемпион России напрямую в группу ЛЧ не пройдёт, только через квалификацию. Это тем более потребует существенного повышения качества РФПЛ которое можно достичь только через финансовую успешность клубов.
      Jum13
      Jum13 ответил MALOVAR
      вчера в 22:08
      MALOVAR:
      на Березуцких на чемпионате мира))
      Да - они играли, в отличии от Глушакова )))
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Jum13
      вчера в 21:56
      на Березуцких на чемпионате мира))
      sir-5
      sir-5 ответил Nerai Sairensa
      вчера в 21:24
      Nerai Sairensa:
      Если Манчини - крыса, то зенькам подходил идеально. Учитывая этот менталитет, не удивлюсь если как нибудь возглавит ЦСКА.
      Смешно! Да ты полный "кю"!!! Это же креатура нефтегазового комплекса!!!
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa
      вчера в 21:23
      Если Манчини - крыса, то зенькам подходил идеально. Учитывая этот менталитет, не удивлюсь если как нибудь возглавит ЦСКА.
      sir-5
      sir-5
      вчера в 21:22
      Хватит его тушку вспоминать! В футбольной жизни столько интересного!!!
      Вот,к примеру,"пироманам России посвящается":

      "Болельщики «Вислы» принесли на матч против «Леха» баннер с надписью Nigdy się nie wypalimy («Мы никогда не сгорим») и случайно подожгли его.

      Причиной тому стали файеры, которые фанаты зажгли во втором тайме. Матч пришлось прервать на 15 минут из-за сильного задымления."
      spartach n1
      spartach n1
      вчера в 21:20
      От мрачных мышей и не такой ещё сбежит ))
      Footbolista
      Footbolista ответил павел2112
      вчера в 21:01
      Когда Манчини деньги в Зените зарабатывал, он где налоги платил?...может в Италии)...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 20:55
      Случайный человек в нашем футболе. Но у МАНЧИНИ был Ключ от сейфа, где Деньги лежат....))
      Jum13
      Jum13 ответил MALOVAR
      вчера в 20:40
      MALOVAR:
      название очень похоже на похождение Слуцкого на Витесс)))))
      Больше на Глушакова в матче с Динамо )))
      patra
      patra
      вчера в 20:32
      Такой корабль потопил, для России можно сказать-золотой авианосец, которого потопил паровоз, а также кони, хрюки и быки.
      112910415
      112910415
      вчера в 20:28
      нужно решительно отмежеваться от старых ошибок!
      пришло время новых ошибок!
      Морозовский
      Морозовский ответил павел2112
      вчера в 20:22
      павел2112:
      Я только одного не понимаю. Зачем Манчини взяли в сборную Италии? За какие заслуги?
      Мафия бессмертна.
      Рустам73875
      Рустам73875 ответил павел2112
      вчера в 20:21
      павел2112:
      Я только одного не понимаю. Зачем Манчини взяли в сборную Италии? За какие заслуги?
      да он сам в шоке)
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