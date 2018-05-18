Герои и асы РФПЛ. Достижения для гордости

«Соккер.ру» собирается рассказать о лучших футболистах РФПЛ в узких номинациях. Кто сделал больше всех сэйвов? Кто чаще бил по воротам? Кто «цепной пес» отбора?

541 гол. Начнем с главного. Это общее количество голов, забитых в 240 матчах чемпионата России 2017/2018, в среднем получается 2.25 гола за игру. Конечно же, бывали и более результативные сезоны, но по сравнению с прошлым чемпионатом голов стало больше. Показатели кампании 2016/2017 составляли: 512 голов и 2.13 гол/матч.

Юрий Газинский («Краснодар») – машина передач. 1986 передач выполнил полузащитник «Краснодара». Не хватило трех для того, чтобы продублировать год своего рождения. Точность пасов – 85%.

Соломон Кверквелия («Локомотив») – главный по выносам. «Локомотив» пропустил меньше остальных команд в победном для себя чемпионате. Надежная игра в обороне стала залогом стабильных результатов и чемпионства. Может быть, все потому, что железнодорожники действуют просто у своих ворот? Видишь мяч – выбивай. Соломон Кверквелия поступал так 229 раз. Даже немного удивительно, что чемпион так часто защищался примитивными способами, но ведь это сработало!

Александр Довбня («СКА-Хабаровск») – о, спаситель! Голкипер «СКА-Хабаровска» Довбня выделился среди вратарей огромным количеством спасений своих ворот. 135 раз Александр совершал сэйвы! В тройке также расположились Ярослав Годзюр из «Урала» со 103 спасениями и Александр Беленов, представляющий «Уфу», который отводил угрозы 98 раз.

Эрик Бикфалви («Урал») – любимая жертва. На полузащитнике «Урала» чаще всего совершаются фолы в РФПЛ. 109 раз Эрик Бикфалви становился жертвой грязной игры оппонентов. Удивителен отрыв румына, ведь на втором месте среди игроков, на которых чаще всего фолят, располагается Александр Головин, на нем нарушали правила 67 раз.

Раде Дугалич («Тосно») – король воздуха. 104 выигранных верховых единоборства на счету защитника «Тосно», а всего он вступил в споры за мяч на втором этаже 140 раз. Отличный получается процент: 74% успешных, 26% проигранных единоборств.

Владимир Полуяхтов («Анжи») – ас отборов. Левый защитник «Анжи» лучше всех в РФПЛ работает в отборе. Никто не может сравниться с Владимиром в искусстве «обезмячивать» противников. На счету Полуяхтова 103 удачных отбора, второй по этому показателю Самба Соу отстает на 20 попыток. Для осуществления этих удачных действий Владимиру потребовалось прибегнуть к 138 попыткам, то есть успешность отборов составляет 76%. И этот человек играет в команде, которая уже одной ногой в ФНЛ?

Витиньо (ЦСКА) – бил, бьёт и будет бить. Нападающий армейцев опередил ребят, которые в предыдущие сезоны держались на вершине рейтинга самых бьющих игроков. Федор Смолов (95 ударов) и Квинси Промес (104) по-прежнему держатся в тройке, но лидирует Витиньо, который 111 раз стрелял по чужим воротам.

Раде Дугалич («Тосно») – магистр перехватчик. Защитник «Тосно» лучше всего читает игру и действует на перехватах мяча. 87 раз Раде делал так, что передачи соперников не доходили до адресатов. Приличный защитник, который, как и Полуяхтов, может остаться в РФПЛ, в отличие от своей команды. Дугалич, как оказалось, по статистике лучше всех отработал не только на втором этаже, но и на перехватах мяча.

Квинси Промес («Спартак») – острее бритвы. Называем лидера по обостряющим передачам. Здесь лидирует Квинси Промес, который 77 раз своими пасами взрывал ситуацию у ворот противников «Спартака». В первой тройке Леандро Паредес (66) и Виктор Классон (63).

Сильвестр Игбун («Уфа») – главный нарушитель. Неожиданно? Однако – факт. Форвард «Уфы» совершил больше всего фолов в матчах чемпионата России. Слай останавливал противников с нарушением правил 66 раз.

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – дриблер от Бога. Полузащитник «Локомотива» чаще всего расправлялся с соперниками один в один. 58 удачных обводок на счету Фернандеша.

Андреас Гранквист («Краснодар»), Александр Ташаев («Динамо»), Александр Гацкан («Ростов») - асы блокировщики. Кто чаще всего блокирует чужие действия? Есть и такая категория бойцов. Андреас Гранквист заблокировал 33 удара по воротам «Краснодара», Александр Ташаев не дал состояться 16 кроссам в штрафную площадь «Динамо», а Александр Гацкан из «Ростова» придушил в зародыше 37 чужих передач.

Фёдор Смолов («Краснодар») – наследник Филиппо Индзаги. Кто чаще всего попадал в офсайд – тот учился у Индзаги. Лучший российский нападающий Федор Смолов тоже любит цепляться за линию офсайда и искать счастья на грани «вне игры». 22 раза нападающий «Краснодара» оказывался за чертой и заставлял арбитров поднимать флажки.

Леандро Паредес («Зенит») – поклонник жёлтого цвета. Чаще всего «горчичниками» судьи награждали аргентинского полузащитника «Зенита», по этому показателю Леандро нет равных в чемпионате России. 11 желтых карточек в активе (или правильнее сказать – в пассиве) Паредеса. Ни один игрок в завершившемся розыгрыше РФПЛ не удалялся с поля больше одного раза. Всего было предъявлено 34 красных карточки.

60 очков «Локомотива» - это минимальная чемпионская сумма баллов после перехода на систему «осень-весна». До этого минимумом считалась отметка в 64 очка, железнодорожникам хватило 60, чтобы завоевать «золото». В прошлом сезоне завоевавший титул «Спартак» финишировал с 69 очками в активе.

Квинси Промес («Спартак») – лучший стрелок. Федору Смолову не удалось в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром РФПЛ. Смолова опередил его конкурент по предыдущим чемпионатам. На этот раз Квинси забил 15 голов, а Федор нанес на один точный удар меньше.

Квинси Промес («Спартак») – на благо партнеров. С 7 результативными передачами спартаковский голландец стал лидером РФПЛ среди ассистентов. Соответственно, по системе «гол плюс пас» Промес тоже выше всех – набрал 22 пункта.