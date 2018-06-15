Португалия – Испания в Сочи. Роналду против Рамоса

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Португалия – Испания

Место встречи: Сочи, стадион «Фишт».

Начало матча: 21:00 по Москве.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

История противостояния

Статистика встреч: 6 побед Португалии, 13 ничьих, 17 побед Испании, разница мячей – 41:74, исторический фаворит понятен.

Самая крупная виктория Испании: 9:0 (в отборе к ЧМ-34).

Самая крупная победа Португалии: 4:0 (товарищеский матч 2010 года).

Встречаются географические соседи, которым есть что вспомнить. Но шесть лет между собой не играли – нагуляли аппетит. А впервые побегали в футбол в далеком 1921 году в Мадриде. Будущая Красная Фурия выиграла 3:1, а реванш португальцы взяли лишь через 26 лет. Хотя в основном испанцы и дальше побеждали, а из шести побед Португалии пять – в товарищеских матчах.

Но встречались соперники и в финальных частях форумов. Португалия обыграла соседей на Евро-2004 – чтобы позже сыграть в финале с греками, Испания выиграла ЧМ-10, обставив португальцев 1:0 после гола Вильи в первом раунде плей-офф. В составах были Роналду, Пепе, Алвеш, Рамос, Пике, Бускетс и Иньеста. А молодые португальцы смотрели тот матч по ТВ, им не нужно объяснять, почему важно взять реванш за ЮАР или полуфинал Евро-2012.

Составы и тактика

У Йерро сейчас такой вид, будто его несправедливо обвинили в убийстве двухлетнего ребенка и вот-вот линчуют. Но растерянность Фернандо не удивляет, как не удивляют его слова, что ломать ничего не будет и что без веры в команду отказался бы заменить Лопетеги. Конечно, Испания верит, что Хулен грамотно подготовил команду к Португалии и что тактика «4-3-3» сработает против схемы Сантуша.

Ведь вопросов хватает. Алькантара, Бускетс и Иньеста смогут скопировать чемпионскую игру с Хави в центре или предложат что-то свое, принципиально новое? Иско и Давид Сильва – правильная поддержка для Косты? Сам Диего остается верным центральным форвардом? Ведь есть Яго Аспас – джокер команды, в 10 играх придумал 5 голов и отдал 4 ассиста, выходя со скамейки. Также на лавке сегодня должен оказаться Карвахаль – радует уже то, что Дани попал в заявку.

Но Одриосола, которого Лопетеги предпочел Серхи Роберто, сегодня встретит не только Роналду. Эта проверка боем будет важной. Пусть у португальцев по именам состав слабее - в центре обороны ветераны Пепе и Алвеш (или Фонте, тоже старенький), Геррейру провел не самый выдающийся сезон, как и Жоау Мариу, не говоря об Андре Силве из «Милана» - предполагаем, что его вовсе уберут в запас, отправив к Криштиану в пару Гедеша.

Но у команды есть дух, Роналду и понимание, что испанцы лишились тренера. Впрочем, у Красной Фурии было время, чтобы перестроить мысли с Лопетеги на Португалию. Стоит также отдать должное резкому президенту их Федерации Футбола Рубиалесу – увольняя Лопетеги, без ехидства подчеркнул, что все победы Испании на турнире будут заслугой Хулена. А чьей заслугой станут поражения?

Сантушу упростили задачу – Йерро не готов к сопернику. Например, если Силву заменит Гедеш в паре с Роналду – Рамосу и Пике надо иначе реагировать. Если Бруну Фернандеш выйдет в старте – снова меняется задача Алькантары и Одриосолы. Схема Португалии может быть «4-4-2», но легко меняется на бразильскую «4-2-2-2», независимо от имен в центре обороны, полузащиты или на левом фланге:

Ключевые противостояния

Роналду и Бруну Фернандеш – Одриосола и Пике. Эти связки на левом фланге Португалии и правом краю Испании могут устроить настоящий бой. Кто выиграет – у того будут шансы обрадовать свою родину. Жаль, конечно, что не увидим в деле Карвахаля и Пике против Роналду и Мануэла Фернандеша – тоже было бы интересно, но и так здорово.

Моутинью и Карвалью – Алькантара и Бускетс. У Иньесты будет немножко другая задача в этом матче, и хотя количественно у Йерро больше центрхавов, чем у коллеги, Сантуш хитрый. И с Моутинью, и с Мариу всегда может подстраховать центр выходом того же Мануэла Фернандеша. Но если испанцы захватят мяч и будут доводить атаки до ударов – Патрисиу пропустит.

Гедеш – Рамос. Конечно, молодой португалец будет меняться позициями с Роналду, и Криштиану повоюет против капитана «Реала», но у атакующего хавбека «Валенсии» сегодня решающий момент в сборной. Если сыграет здорово – останется в атаке, если нет – Андре Силва на низком старте.

Силва, Коста и Иско против Пепе и Алвеша (Фонте). У португальцев старая защита, и с этим связаны проблемы. Против любого резкого соперника им сложно, и хотя стоит подчеркнуть, что испанцы далеко не всегда однозначно играют в атаке, пока Аспас не появится, по именам испанские форварды мощнее португальских защитников.

Слова до матча

Фернандо Йерро, новый главный тренер сборной Испании: «Мы должны уважать чемпиона Европы, но верим в наших игроков и в идеи, над которыми они работали последние два года».

Фернанду Сантуш, наставник сборной Португалии: «Мы готовы. Моя команда уверена в себе. Испанцы играют в одном стиле на протяжении последних десяти лет. Я не жду сюрпризов».

Серхио Рамос, капитан сборной Испании: «Нужно как можно скорее перевернуть страницу. Испания должна быть выше любого имени. Завтра для нас начинается чемпионат мира, впереди ждет грандиозный матч против чемпионов Европы. Надеюсь, мы стартуем отлично».

И снова Рамос: «Я предпочел бы видеть Роналду в своей команде. Мы знаем, как он опасен. Хотя у португальцев вся сборная очень талантливая. Это будет красивая игра. Надеюсь, Роналду сегодня не сыграет свой лучший матч».

Любопытные факты накануне матча

- в отборочном турнире, где Португалия играла против Швейцарии, а Испания – с Италией, на двоих проиграли один раз и была одна ничья. Португальцы в первом туре уступили швейцарцам, но позже их обыграли;

- Лопетеги покинул сборную Испании непобежденным – 14 побед, 6 ничьих (в том числе против России). Уникальный случай в истории Красной Фурии и чемпионатов мира, ведь тренера уволили за два дня до матча с Португалией;

- Сантуш недоволен действиями португальцев в товарищеских матчах. Из семи поединков выиграли лишь три, но раздражал наставника не результат, а характер пропущенных мячей – Фернанду считает, что оборона ошибается в простых ситуациях;

- пусть португальцы неважно смотрелись в товарищеских матчах, если суммировать, то после Евро-2016 в 25 играх им нанесли всего три поражения, а у Испании серия из 20 матчей без неудач – после вылета на том же чемпионате Европы;

- музыкальный факт. Канадский певец Шон Мендес – сын португальца, записал песню в поддержку команды. Ненавязчивая попса от нового Бибера-Ширана:

- редкий итальянец выйдет сегодня на поле на ЧМ-18. Джанлука Рокки 26 мая отпраздновал десятилетие международной судейской карьеры и должен справиться с задачей. К слову, Испанию судил недавно – в игре с Россией, и к пенальти в пользу испанцев были вопросы;

- Жерар Пике нашел выгодную для Испании историческую аналогию. В 1989 году тренер университета Мичигана перед стартом чемпионата заявил, что уйдет в команду университета Аризоны, в результате его уволили, а Мичиган взял титул. «Мы сильнее, чем когда либо», - подчеркнул каталонец.

- каждый раз, когда Испания и Португалия играли на крупных чемпионатах, победитель выходил в финал. Роналду ревел после поражения от Греции в 2004 году, а до этого Нуну Гомеш забил единственный мяч испанцам в группе.

Затем был Вилья с победным мячом в плей-офф ЧМ-2010, а после этого испанцы прошли в серии пенальти португальцев и вышли в финал с Италией – выиграли 4:0. Кто сегодня выиграет, тот и выйдет в финал? И снова будет игра до единого мяча, как обычно?

Прогноз «Соккер.ру»: два года в футбол Испания играла лучше, чем Португалия. Но поскольку не встречались шесть лет, и за это время команда Роналду нашла чемпионский характер, а команда Рамоса его потеряла, то поставим на ничью, но результативную.