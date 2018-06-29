Таблица ЧМ-2018. Места с 17-го по 32-е

Групповой раунд переполовинил число участников чемпионата мира. «Соккер.ру» прощается с вылетевшими командами, рассаживая их по местам согласно относительным успехам.

32 место. Панама – 0 очков (2:11)*

Сборная Панамы не смогла набрать очков на дебютном чемпионате мира, зато подарила своим болельщикам целых два повода для большой радости – забитые мячи в ворота Англии и Туниса. Некоторым сборным и двух мундиалей не хватало для того, чтобы открыть счет голам, так что Панама – худшая на этом чемпионате мира, но не самый слабый участник в историческом контексте.

* - здесь и далее в скобках указана разница забитых и пропущенных голов.

31 место. Египет – 0 очков (2:6)

От команды с одним из лучших футболистов прошедшего клубного сезона в составе ждали борьбы за плей-офф, но банда «Фараонов» во главе с Мохамедом Салахом проиграла не только Уругваю (без травмированного Мо) и России, но и Саудовской Аравии. Два мяча Салаха в проигранных матчах стали слабым утешением. Египет – одно из разочарований ЧМ-2018, впрочем, это к лучшему, ведь будь иначе, разочаровала бы сборная России.

30 место. Коста-Рика – 1 очко (2:5)

У четвертьфиналиста прошлого чемпионата мира турнир в России не задался: гол Коларова со штрафного остался единственным в матче с Сербией, потом Бразилия дожала «Лос Тикос» в компенсированное время матча. Таким образом, игра против Швейцарии (2:2), в которой костариканцы забили свои первые мячи на турнире и набрали первые очки, уже ничего не решала.

29 место. Австралия – 1 очко (2:5)

Чем вам запомнилась Австралия? Мне - топорной реализацией моментов, двумя голами бородатого Миле Йединака с пенальти, боевитой, но прямолинейной игрой. Не огорчили и не удивили представители Зеленого континента, а отметились тем, что ни одного гола не забили с игры – как и сказано выше, оба с одиннадцатиметровой отметки. Зато располагаются выше Коста-Рики в таблице при равенстве показателей по той причине, что перед последним раундом сохраняли шансы на выход в плей-офф.

28 место. Исландия – 1 очко (2:5)

Исландцам тоже не удалось повторить подвиги предыдущего крупного турнира – Евро-2016, где они сенсационно вышли в четвертьфинал. Ничья в матче с Аргентиной – отличный результат, а вот поражение от Нигерии оказалось совсем не в тему. Тем не менее, по ходу матчей третьего тура исландцы в какой-то момент были в одном голе от плей-офф, но пропустили в свои ворота и покинули турнир под дружное: «Ху!»

27 место. Марокко – 1 очко (2:4)

По качеству игры как минимум команда из топ-20, а как максимум марокканцы могли побороться и за выход в плей-офф, если бы не сумасшедшая неудача, преследовавшая их в матчах с Ираном и Португалией. «Атласские львы» оставили приятное впечатление даже после двух поражений 0:1 и получили приз зрительских симпатий. Не зря, ведь отсалютовали мундиалю в прощальной игре с Испанией, которая завершилась боевой ничьей 2:2.

26 место. Саудовская Аравия – 3 очка (2:7)

После матча открытия, в котором сборная России разбила Саудовскую Аравию 5:0, казалось, что хуже команды на турнире не найти, однако саудовцы после этого провели упорный матч с Уругваем (0:1) и вырвали победу у Египта (2:1). Совсем неплохо для команды такого уровня.

25 место. Польша – 3 очка (2:5)

А вот для Польши это плохой результат, ведь дружину с одним из лучших форвардов современности ждали в плей-офф. Однако Левандовски потерялся, а «Кадра» без ведущего защитника Камила Глика провалила стартовые матчи с Сенегалом и Колумбией, лишившись шансов на продолжение борьбы перед заключительным туром, в котором переиграли Японию, слегка подсластив себе горькую пилюлю.

24 место. Тунис – 3 очка (5:8)

Тунис – самая результативная из вылетевших команд, далеко не все участники плей-офф могут похвастаться пятью забитыми мячами. Впрочем, и пропустили «Карфагенские орлы» много, но в этом виноваты в основном бельгийцы. Выход из группы с Англией и Бельгией сборной Туниса изначально не улыбался, и парни Набиля Маалула провели чемпионат мира по принципу «Вылетать – так с музыкой». Респект им за это.

23 место. Германия – 3 очка (2:4)

А вот это точно не респект. На ЧМ-2014 у немцев было 1-е место, а четыре года спустя – 23-е. По сравнению с прошлым мундиалем ниже рухнули только бронзовые призеры голландцы, которые вообще не смогли отобраться на форум в России, зато падение чемпионов мира было не размазанным по отборочному циклу, а концентрированным, шокирующим и состоялось на глазах у всего мира. Впервые сборная Германии не смогла преодолеть первый раунд чемпионата мира. Ну, дела!

Какой провал! Чемпионы едут домой

22 место. Сербия – 3 очка (2:4)

Сборной Сербии во многом не повезло на турнире, где эти ребята не испытывали недостатка в поддержке. Победив в стартовом матче Коста-Рику, сербы вели в игре со Швейцарией и могли гарантировать себе выход в плей-офф досрочно, но в итоге не удержали даже ничью. Претензии к судьям тоже имеют под собой почву: Митровича брали в захват два игрока, пенальти на этом турнире назначали и за меньшие проступки. В последнем же туре Сербия ожидаемо уступила Бразилии и помахала России ручкой, оставив о себе неоднозначное впечатление.

21 место. Нигерия – 3 очка (3:4)

Начав турнир откровенно ужасно – поражение от Хорватии явило миру беззубую Нигерию, «Суперорлы» переобулись в игре с Исландией и выиграли с тем же счетом 2:0. И нигерийцы были близки к тому, чтобы вырвать путевку в плей-офф из рук аргентинцев, ведь при ничейном счете, который и так устраивал африканцев, было еще несколько моментов, где «Альбиселесте» откровенно повезло.

20 место. Перу – 3 очка (2:2)

По показателям перуанцы запрыгнули во вторую десятку, хотя лишились шансов на продолжение борьбы после двух минимальных поражений от Дании и Франции. В последнем туре разделались с австралийцами, и эта победа не простая, а первая за 38 лет для Перу на чемпионатах мира. Первая команда в нашей таблице, если смотреть с конца, у которой не отрицательная разница забитых и пропущенных мячей.

19 место. Южная Корея – 3 очка (3:3)

После сенсационной победы Южной Кореи над Германией благодарности мексиканцев не было предела: если бы не прыткие корейцы, их сборная могла проститься с чемпионатом мира, несмотря на две победы на старте. При этом сами корейцы могли выйти в плей-офф ЧМ-2018 с тремя очками и таким результатом в последнем туре, если бы им помогла… Мексика. Обыграй «Эль Три» шведов хотя бы в один мяч, Корея осталась бы на турнире.

18 место. Иран – 4 очка (2:2)

Две команды покинули ЧМ-18, набрав по четыре балла на групповом этапе. Обидно, досадно, но ничего не поделаешь. Иран чудом не пропустил в матче с Марокко и вырвал победу благодаря автоголу в самой концовке, а вот против фаворитов «Принцы Персии» играли славно. Уступили 0:1 Испании, изрядно потрепав «Красной Фурии» нервы, а Португалии и вовсе не дали выиграть, причем уже при счете 1:1 у подопечных Карлуша Кейруша был момент, который мог оказаться величайшим в истории иранского футбола. Стань счет 2:1, Иран вышел бы из группы «B» с первого места и попал на Россию в 1/8 финала. Ох, мы тоже об этом жалеем!

17 место. Сенегал – 4 очка (4:4)

Яркая и интересная команда покинула чемпионат мира только потому, что получила на две желтые карточки больше, чем сборная Японии. Вот такая справедливость по регламенту. «Львы Теранги» очень понравились по игре, а их болельщики изумительно вели себя на трибунах, создавая неповторимую атмосферу и наводя после себя идеальный порядок. Да-да, еще раз: сборная Сенегала вылетела из-за лишних желтых карточек. Попробуйте уложить это в голове.

Так выглядит нижняя половина турнирной таблицы ЧМ-2018, после первого раунда плей-офф продолжим определять места для покинувших турнир команд. Интересно, кто заберется на самую вершину и какая строчка уготована сборной России?