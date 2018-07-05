Болельщики ЧМ-2018. Считаем вместе, сколько их приехало в Россию

Чемпионат мира подбирается к решающим стадиям, футбольные итоги подводить рано, а вот болельщицкие цифры уже вряд ли сильно изменятся. «Соккер.ру» считает гостей России.

При подсчете болельщиков, посетивших Россию во время чемпионата мира, нужно помнить несколько важных пунктов. Во-первых, на точность сведений трудно претендовать, значения ориентировочные. Например, Мексика зарегистрировала через посольство 60 тысяч болельщиков, но это не конечная цифра, еще огромная армия мексиканцев прибыла в Россию с паспортом США. Во-вторых, необходимо учитывать любителей футбола из стран, чьи команды не принимали участия в ЧМ-2018. Так, одних только китайцев прибыло порядка 100 тысяч. В-третьих, естественно, не все болельщики попадали на матч, кто-то вообще только ради атмосферы пересек океан. Сообщается суммарно о 2 миллионах туристов, прибывших в Россию в последние три недели. А теперь самая любопытная часть статьи: считаем живую аудиторию поддержки для каждой сборной-участницы чемпионата мира.

32 место. Сенегал – 1000 человек. Порог округления – 1000. На матче Колумбия – Сенегал в Самаре присутствовало 200 сенегальских болельщиков при 20000 колумбийцев, соотношение 100 к 1. Но будем считать, что не у всех студентов, обучающихся в России, была возможность поддержать свою сборную на стадионе. Сессия все-таки.

31 место. Нигерия – 1000 человек. Примерно таких же масштабов поддержка и у другой сборной с Черного Континента. Широкую огласку получила история, когда 82 нигерийских болельщика пытались добраться из Калининграда в Москву на поезде, но не позаботились о шенгенских визах, ведь ехать предстояло через территорию Евросоюза.

30 место. Марокко – 2000 человек. Двое из них решили остаться в России, настолько им все понравилось. Рашид Хамиди и Радуан Асдуи собираются поступить в калининградский университет имени Иммануила Канта.

29 место. Португалия – 2000 человек. Ехать далековато, да и южные европейцы – ленивый народ.

28 место. Египет – 3000 человек. Эту цифру назвал египетский посол Ихаб Наср. Три тысячи человек увидели два гола Мохамеда Салаха и позор команды Эктора Купера, которая проиграла даже Саудовской Аравии.

27 место. Испания – 3000 человек. Наверняка, аудитория увеличилась бы, пройди Испания дальше по турнирной сетке, однако матч 1/8 финала в «Лужниках» стал для «Красной Фурии» последним на ЧМ-2018. Верные болельщики и король Испании видели все своими глазами.

26 место. Сербия – 3000 человек. Сербы посчитали, что русские и так достойно поддержат их сборную в силу дружбы народов, поэтому приехали только самые активные болельщики. По словам официальных лиц, многие сербы промахнули мимо ЧМ из-за славянской традиции откладывать на потом: вовремя не купили билеты и не забронировали гостиницы.

25 место. Швейцария – 3000 человек. У «банкиров» много денег, но желание совершать путешествие в Россию обнаружилось не у всех.

24 место. Коста-Рика – 4000 человек. Болельщикам четвертьфиналистов прошлого мундиаля предстоял неблизкий путь в Россию, тем не менее, у «Лос Тикос» была достойная поддержка.

23 место. Дания – 5000 человек. Почти все они видели вживую унылый матч против Франции в заключительном туре группового этапа.

22 место. Исландия – 5000 человек. Викинги получили в России солидную поддержку с уже традиционным зарядом: «Ху!» А несколько болельщиков ехали на чемпионат мира на «Ниве», благодаря чему прославились.

21 место. Панама – 5000 человек. Пять тысяч человек приехали поддержать сборную Панамы на дебютном для нее чемпионате мира. История писалась на их глазах.

20 место. Саудовская Аравия – 6000 человек. Между прочим, самые обеспеченные болельщики на чемпионате мира, отчего становились жертвами мошенников. Один болельщик отдал мошеннику 15 миллионов рублей, рассчитывая, что тот организует ему частный самолет.

19 место. Уругвай – 6000 человек. Столько человек поддерживало «Селесте» на матче против Португалии в 1/8 финала в Сочи. Успехи сборной увеличивают число болельщиков, ведь предыдущую игру с Россией посетило в два раза меньше уругвайцев. А если в полуфинал выйдут?

18 место. Тунис – 8000 человек. Именно столько человек оформили паспорта болельщиков, и вероятно, все они побывали в России, хотя и не обязательно на матчах.

17 место. Австралия – 8000 человек. Для этих парней расстояния вообще не имеют значения. И надувного кенгуру с собой привезли.

16 место. Иран – 10000 человек. Достаточно внушительную поддержку получила команда, в составе которой было три футболиста из РФПЛ.

15 место. Япония – 10000 человек. Болельщики сборной Японии покорили всех своей чистоплотностью: каждый раз приводили трибуны после себя в идеальный порядок.

14 место. Хорватия – 10000 человек. Чем дальше по турнирной сетке – тем больше болельщиков. Такое число хорватов ожидается в Сочи на четвертьфинальной игре против России, по словам Райко Ружички, представителя Хорватии по туризму в России.

13 место. Франция – 11000 человек. Если «мушкетеры» пробьются хотя бы в полуфинал, то по объему поддержки войдут, как минимум, в десятку.

12 место. Швеция – 12000 человек. Ходили маршем по Санкт-Петербургу, выпили все пиво в Нижнем Новгороде, изображали миньонов в Сочи. Команда радует – болельщики веселятся!

11 место. Польша – 13000 человек. Полякам ехать недалеко, 13 тысяч человек получили паспорта болельщиков, но сборная их подвела.

10 место. Англия – 13000 человек. Такое количество паспортов болельщиков получили англичане, но еще не все они побывали в России. Представительство команды поддержки «Трех Львов» постепенно растет, хотя это все равно жалкие цифры, ведь на прошлый чемпионат мира в Бразилию прилетело 50 тысяч английских фанатов.

9 место. Южная Корея – 17000 человек. Южнокорейцы поддерживали не только свою сборную, но и кумиров из других команд. По словам генконсула Южной Кореи, болельщики из Страны Утренней Свежести выкупили около 100 тысяч билетов на разные матчи чемпионата мира.

8 место. Бельгия – 25000 человек. Активные болельщики у «Красных Дьяволов», и у них есть повод для ажиотажа, ведь их сборная – реальный претендент на победу на чемпионате мира.

7 место. Перу – 26000 человек. Одни из самых прекрасных фанатов на турнире. Сборная Перу нечасто попадает на мундиали и только мечтает об успехах, но ее болельщики – чудо!

6 место. Колумбия – 29000 человек. Не суждено было этим ярким ребятам увидеть второй кряду выход своей сборной в четвертьфинал чемпионата мира: Колумбия проиграла в серии пенальти англичанам.

5 место. Германия – 30000 человек. Ходит шутка о том, что немцы начинают смотреть мундиаль со стадии плей-офф, так что у многих из них в этом году не было чемпионата мира. На самом деле это, конечно же, не так. 30 тысяч болельщиков Бундесманшафт приехали или планировали приехать в Россию, но сборная их подвела.

4 место. Бразилия – 32000 человек. Нужно полагать, число бразильских болельщиков может возрасти, ведь Неймар и Ко стремятся завоевать титул в России и стать «гексакампеонами».

3 место. Аргентина – 36000 человек. Огромный десант аргентинских болельщиков надеялся увидеть победы и волшебство Месси, но «Альбиселесте» глубоко разочаровала свою инчаду. Хорошо хоть в плей-офф вышли и ярко сыграли с французами.

2 место. Мексика – 60000 человек. Самая многочисленная аудитория поддержки среди иностранных сборных была у мексиканцев. 60 тысяч только из самой Мексики, а также несколько тысяч граждан США, поддерживающих «Эль Три», как корни велят.

1 место. Россия – вся страна. Ну, здесь все ясно: играем-то дома! И от матча к матчу число болельщиков сборной России увеличивается. Победа над Испанией взбудоражила страну, а если выйдем в полуфинал, то футбольного бума не миновать.

Россия в четвертьфинале, три серии пенальти и другие события 1/8 ЧМ