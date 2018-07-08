  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Норвегия. Высшая лига
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс---

​Благодарим, команда! Россия среди победителей ЧМ-18

вчера, 00:37
​Благодарим, команда! Россия среди победителей ЧМ-18

Обидно, досадно, зло берет, что оставался шажок… Но огромное спасибо футболистам и тренерам сборной России – «Соккер.ру» увидел рождение боевитой команды. 

Пожалуйста, никого не ругайте!

Беззвучный звон в ушах. Часто после серий пенальти, особенно если уступил. Часто мы сожалеем о том, чего так и не было – в любви, жизни или футболе. И полуфинал, которого не будет – именно такое кисло-сладкое сожаление. Безмолвный звон о том, что сказка могла продолжаться. Вроде тишина, но вместе с тем звуковая пропасть без адреналина и сил. Странные ощущения. Объяснить нельзя, но многие это почувствовали. Вспомните, сколько нервов за игру с Хорватией – войну с Хорватией в футбол, потратили лично вы. А потом помножьте в уме на тысячу. 

Представьте, что всю жизнь пахали, чтобы вырасти в игрока уровня любой сборной любого уровня. Например, команды из восьмерки самых успешных на ЧМ. Вы не идеальный игрок, у соперников есть лучше, но вы не скисли, как талантливый Неймар. Отправили домой звезд Ла Лиги и заставили других легенд того же чемпионата тоже бить пенальти. Так что никого не ругайте, поскольку после такого турнира футболисты и Черчесов получили право на комплименты, но не банальную критику. Ведь объективно показали больше, чем от них ждали. Чем сами от себя ждали! 

Никто не совладал с нервами

За весь матч удалось найти двух людей без нервов. Игнашевич – железный человек, благодаря спокойному Сергею и болтливому Дзюбе у этой сборной выросло мужское достоинство. А вторым без нервов оказался Ивица Олич на скамейке Хорватии, поскольку Модрич и Ракитич только притворялись, что у них все под контролем. Помощник тренера Хорватии и еще один «армеец», всего двое. У остальных в глазах мелькал страх, и их можно понять. Даже уверенный в себе Черчесов показательно злился, то есть нервничал. 

А его коллега Далич почти всю игру держал руки за спиной – словно для равновесия, чтобы не упасть лицом в газон на бровке, потеряв сознание от перенапряжения. Четвертьфинал получился о самоотдаче, борьбе, сражении, о попытке поймать удачу, хотя она бегала от одной команды к другой. Но иначе быть не могло. Не таким большим был разрыв между сборными по общей готовности, чтобы одна из сторон не боялась допустить роковую ошибку. Хорваты даже близко не вынесли сборную России одной левой, они были в сантиметрах от вылета. 

Черчесов хорошо подготовился

Плохо, что наивно пустили контратаку, когда повели в счете и могли подсушить игру. Но правильно построили саму систему, что доказал результат, ничья 2:2. Сыграли в четыре защитника. Поставили на бесконтактный прессинг средней высоты – еще одно верное решение, ведь за первый тайм Модрич и Ракитич на двоих создали один момент, а Дзюба трижды скинул под чужие удары. Так что гол имени Манджукича – удачно вырезал на Крамарича, не значит, что схема «4-2-3-1» не работала. 

Черчесов заставил хорватов играть средне, если не сказать слабо. Слабо, слабо, особенно если вспоминать о футболе, показанном против той же Аргентины. По точным ударам за весь матч счет 5:3 в пользу России. Бедняге Акинфееву снова крупно не повезло. Игорь пропустил дважды после трех несчастных ударов! Все остальные показатели в такой вечер – чушь, как и любой тактический разбор ничьей с пенальти. Жаль лишь, что мастерства, чтобы довести до ума тактические идеи Черчесова, не всем хватило. Вы сами знаете, кто по темпу не потянул на полуфинал ЧМ. Но мы договорились не ругать, поэтому без имен. 

Россия победила в бою за будущее

Лучше сборная России на домашнем чемпионате мира сыграть не могла. Могла сыграть еще удачливее – прошли бы в полуфинал. А там Англия, что всегда служит гарантией неплохих шансов на проход, поскольку британцы редко не ошибаются в самый последний момент на мундиалях. Но против Саутгейта сыграет Хорватия – сборная, которая вторым составом обыграла Исландию, а до этого сломала свежую Нигерию и разгромила Аргентину с Месси, чтобы потом устроить игру нервов с датчанами.

Они дважды оказались успешнее в серии пенальти. Кто верит в суеверия – а в футболе таких людей полно, тот скажет, что Субашича бережет его ангел-хранитель, погибший друг-футболист. Россия проиграла достойному сопернику с характером. И хотя горечь поражения не смыть такими аргументами, пора сказать Черчесову и его футболистам спасибо за праздник, который подарили. Ведь самое главное, что сборная России точно выиграла на этом чемпионате – будущее как боеспособная команда, за отдачу которой не стыдно.

Впереди новые крутые приключения

Многое придется менять, учитывая уход ветеранов в обороне, учитывая прогресс и спад отдельных игроков в отборе к Евро-2020. Но до старта мундиаля сборной по футболу в стране не было, а теперь она есть. Это прекрасно, как прекрасен был удар Черышева, подаривший надежду на невероятный успех. Ограничились значимым местом в восьмерке, и теперь можно немножко «потопить» за Хорватию. На российском чемпионате нет ничего невозможного, команда Модрича и Ракитича может выиграть турнир, пускай не является на нем сильнейшей. 

Точно попытается прорваться в финал, пусть и понятно, что победитель другого полуфинала Франции и Бельгии будет фаворитом в «Лужниках». Да и хорваты отдали все силы на проход Дании и России. Той самой России, что была предпоследней командой турнира по рейтингу. А теперь оказалась в восьмерке лучших. Ее полюбили на родине, ей сопереживали, она стала ближе к народу. Важно это сохранить в будущем, очень скоро новые матчи, и поддержка фанатов важна.

Не сохранили, а приобрели достоинство

Непросто осознать ценность единения команды и народа по горячим следам после самого досадного способа вылета – по пенальти при прекрасной игре вратаря. Но болельщики у сборной России всегда были взрослыми, циничными и все прекрасно понимают. Вы видели, что творил Модрич – готовый игрок для финала чемпионата мира, у России такого пока нет. Вы видели, как испугались хорваты, когда Марио сравнял счет. И вы точно уверены, что все было не зря. Пройдет большой путь в пяти поединках. 

Сейчас очевидно, что появилась команда. Большая личная победа для Черчесова и футболистов. Они молодцы, они подарили несколько незабываемых победных вечеров, и у них появилось достоинство, которое теперь нельзя никому отдавать. Не стоит сожалеть о том, чего не исправить. Но важно видеть цель на будущее. А цель играть лучше и качественнее. Глобально - готовить поколения футболистов, способных держать мяч и комбинировать, делая упор на технику, но с самоотдачей этого сказочного лета. 

Невероятного лета, по ходу которого сборная России сама в себя поверила, сыграла грамотно, достойно, с характером и так, что грех их сейчас не поддержать. Они подарили всем вокруг то, за что обожают футбол – непередаваемые словами эмоции.

Поделиться
Другие материалы по теме
Четвертьфиналы ЧМ-18: прощание с Бразилией и подвиги вратарей
Вчера, 16:15Neomorph в блоге Чемпионат мира 201811
Уже в четверке! Англия чувствует себя как дома
07 июляNeomorph в блоге Оценочные суждения8
Россия в четвертьфинале, три серии пенальти и другие события 1/8 ЧМ
04 июляDuran Duran в блоге Чемпионат мира 20189
Колумбия – Англия: нервы и драмы
04 июляСергей Иванов в блоге Оценочные суждения17
Бельгия – Япония: азиатский будильник
03 июляСергей Иванов в блоге Командный дух16
Бразильская лезгинка и Мексика-блондинка
02 июляТот самый Babangida в блоге Оценочные суждения4
Обсудить
Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN ответил ESPANOL
вчера в 19:17
ESPANOL:
В каждой игре сборной видно было невооруженным глазом отставание наших в таких компонентах, как быстрота мышления, обрабоика мяча, точность передач, техника, а у защитников с полузащитой отсутствие взаимопониаания на поле. Исключением были Фернандес и Игнашевич. Все это от качества внутреннего чемпионата, отсутствия конкуренции среди наших игроков. По самоотдаче, морально волевым качествам к команде никаких притензий (Выпадал Смолов). Черчесов повторял от игры к игре одну и ту же ошибку, выпуская его на поле, ведь было уже ясно, что этот чемпионат не его, ну и главная ошибка Саламыча, не придавал значения пробитию пенальти, отобрав для этого нужных и надежных, чтобы они отработали как следует этот компонент игры. Но то, что все наши молодцы, это однозначно! Сасми сделали из ничего конфету.
Да причем тут уровень внутреннего чемпионата? В Бельгии чемпионат ни разу не сильнее, зато бразильцев рвут на тряпки. Нет развития детско-юношеского футбола, ну и лимит конечно.
Великолепный
Великолепный
вчера в 12:20
По крайней мере, страна надолго запомнит этот по-настоящему героический поход!
JackNorz
JackNorz ответил ОлегаТэ
вчера в 10:49
Я бы сказал, что Смолов не вкатился в чемпионат. Не пошла игра с первого матча. Не знаю, в психологии дело или функциональном состоянии, сыграл явно ниже своих возможностей.
JackNorz
JackNorz ответил CSKA2012
вчера в 10:37
Наверное сам вызвался, на волне от забитого гола. Другие может почувствовали, что не готовы бить. В любом случае пенальти это лотерея.
Зенитовский водолаз
Зенитовский водолаз
вчера в 10:09
Мы Смолова стул шатали.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:03
Не пойму какого бока Фернандес бил , он в ЦСКА то даже не ,3-й пенальтист а тут поставили бить , смолова жалко перегорел парень
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 09:56
Могли пройти , чуточку не повезло. Жаль только это возможно единственный успех нашей сборной и опять не пришлось ждать 10 лет как после евро 08...
Stanislav Bessarab
Stanislav Bessarab
вчера в 09:53
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил DAD81
    вчера в 09:51
    DAD81:
    Да, сборная влюбила в себя болельщиков. Все большие молодцы, но осадок горечи абсолютно обоснован. Команда могла рассчитывать на больший успех. Всё для этого было. И главный осадок - Смолов. Игрок за 3 недели превратился из главной надежды сборной в антигероя, причем до такой степени, что большинству болельщиков не хочется больше видеть на Федоре футболку национальной сборной.
    Давай не будем бить лежачего. Нельзя отказать Фёдору в желании играть - пытался быть везде. Но не "вкатился" в игру, так бывает. Наверняка он сам себя последними нехорошими словами обзывает...
    Давай просто порадуемся общему Успеху нашей Сборной! ;)
    DXTK
    DXTK
    вчера в 09:50
    Россия сыграла хорошо, придираться из-за пенальти, это лотерея и в ней иногда сильнейшие не проходят. Выделять кого-то или наоборот ругать не стоит, играли дома, попали в 8 сильнейших, отличный результат.

    Хорватия говорят играет в красивый футбол, но кроме очередного отскока по пенальти, что-то сверхинтересное они показать не могут, в группе да вынесли всех, а в плей-офф похожи на португальцев на Евро, которые худо бедно проходят дальше. Но так или иначе поздравим их с полуфиналом.

    PS 10 лет назад в первом раунде на выбывание прошли Голландцев, но уступили будущим чемпионам Европы Испанцам, может быть и сейчас, пройдя Испанцев, мы проиграли будущим чемпионам Мира Хорватам.

    Да Россия сошла с дистанции, но ЧМ на этом не заканчивается еще два прекрасных полуфинала, после игра за 3 место, и имя будущего чемпиона узнаем уже скоро.
    ESPANOL
    ESPANOL
    вчера в 09:49
    В каждой игре сборной видно было невооруженным глазом отставание наших в таких компонентах, как быстрота мышления, обрабоика мяча, точность передач, техника, а у защитников с полузащитой отсутствие взаимопониаания на поле. Исключением были Фернандес и Игнашевич. Все это от качества внутреннего чемпионата, отсутствия конкуренции среди наших игроков. По самоотдаче, морально волевым качествам к команде никаких притензий (Выпадал Смолов). Черчесов повторял от игры к игре одну и ту же ошибку, выпуская его на поле, ведь было уже ясно, что этот чемпионат не его, ну и главная ошибка Саламыча, не придавал значения пробитию пенальти, отобрав для этого нужных и надежных, чтобы они отработали как следует этот компонент игры. Но то, что все наши молодцы, это однозначно! Сасми сделали из ничего конфету.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    вчера в 09:45
    СПА СИ БО!!!!
    Сборной и Саламычу. Когда смотрел матч Хорватия-Аргентина, подумал, "не дай Бог нам с этой конницей раньше времени сойтись..."
    Сошлись. И показали и игру и характер! Билась вся команда. Зобнин, Головин, Кутепов, Кузяев, Игнашевич, Фернандес, Дзюба, Черышев... Да все!!!!
    И видно было как от матча к матчу росла КОМАНДА. И это здорово!
    Многие из нас (и я, чего греха таить) частенько шкнили на Черчесова с его подходом подготовки Сборной и подбором игроков.
    Теперь пора сказать: СПАСИБО, СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ ЗА ВНОВЬ ВОЗРОЖДЁННУЮ СБОРНУЮ РОССИИ!!!
    P.S. Далее болеем за Хорватию против Англии!
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил КраСин
    вчера в 09:33
    КраСин:
    Первый раз не стыдно за нашу сборную
      DAD81
      DAD81
      вчера в 09:27
      Да, сборная влюбила в себя болельщиков. Все большие молодцы, но осадок горечи абсолютно обоснован. Команда могла рассчитывать на больший успех. Всё для этого было. И главный осадок - Смолов. Игрок за 3 недели превратился из главной надежды сборной в антигероя, причем до такой степени, что большинству болельщиков не хочется больше видеть на Федоре футболку национальной сборной.
      denmig
      denmig
      вчера в 09:20
      Полная лажа - статья! Будущее смутное - игроков молодых мало! Черчес - ос...л , надо было пл-другому пенальтистов назначать! Ну а черыш просто раскрылся! Так бывает , и далеко не факт что недолго!
      Valeriy-48
      Valeriy-48
      вчера в 09:18
      Впервые, за много лет, нельзя обвинить сборную в безразличии. Да, где то не хватила мастерства, да, наверно более опытный тренер, построил бы игру по другому, но, то, что ребята бились на поле, отдавая последние силы, мы все видели и за это, нужно сказать слова благодарности тренерскому составу и конечно Черчесову.
      КраСин
      КраСин
      вчера в 09:10
      Первый раз не стыдно за нашу сборную
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      вчера в 08:54
      Хорошо сказал товарищ Горин.Не придраться.
      UrAn54
      UrAn54 ответил JackNorz
      вчера в 08:47
      JackNorz:
      Смолов пусть себе набьет тату с изображением его стремного пинальти. На лоб пусть набьет или ещё куда
      Да, похоже только на лбу и осталось место, а так весь синявый.
      UrAn54
      UrAn54
      вчера в 08:42
      Пожалуй, это была лучшая игра сборной за последние 10 лет, хотя и проиграли. Молодцы. Спасибо игрокам и тренерам.
      Nischtyachok
      Nischtyachok
      вчера в 08:36
      Всех с 5-м местом!
      Rokbch Chkl
      Rokbch Chkl
      вчера в 08:21
      Черышев лучший игрок ,Марио,Дзюба,,Игорек,тоже достойно сыграли
      zamsb
      zamsb ответил d_fincher
      вчера в 08:15
      d_fincher:
      Многие видели, что Смолов после Дзюбы только запарывает моменты, которые ему создавали партнеры. Остается загадкой, для чего вместо удара по воротам, Смолов ткнул мяч, который еле-еле доскакал до центра ворот. Это загадка. Ни один нормальный футболист так пенальти пробивать не станет. Кроме Смолова. Худший игрок сборной, однозначно. И не только из-за пенальти. Он делал нашу атаку слабее после каждой смены Дзюбы. Будь на месте Смолова Дзюба - он бы пенальти забил, и мы бы сейчас готовились к полуфиналу с Англией.
      А может оно и к лучшему, что не прошли в полуфинал. Проиграли Хорватам. Да обидно, но проиграли достойно. Мне например не хотелось бы, что бы наших в полуфинале англичане "вынесли" с разгромным счетом. А что касается Смолова, он сыграл так, насколько был готов. По крайней мере безразличия к игре на его лице я не увидел. Заставлять Дзюбу играть в каждой игре без замен-это утопия.
      yasukuni
      yasukuni ответил Martini1987
      вчера в 07:58
      Martini1987:
      Спасибо, Россия, за этот праздник, за эти эмоции, ребятам спасибо за то, что не сдались, и боролись, как могли, болельщикам спасибо за то, что поддерживали сборную, и до конца верили в команду, такое нельзя забыть не смотря на горечь поражения. Это наша гордость и боль, это наши взлёты и падения, это наша история, это наша Великая Россия...
      Осталось только пройти по Красной площади под Знаменем Победы и каждому по Золотой Зведе вручить.

      Самое интересно, что Песков сообщил, что Кремль гордится. Героя не Героя, но, подозреваю, "Заслуги перед Отечеством" отсыплют.
      Каa
      Каa
      вчера в 07:48
      Жаль, конечно, что не получится эпичной битвы (во всех возможных смыслах) британцев с россиянами, но хотя бы хорватам нелегко дался их полуфинал, что уже не может не радовать. Хорваты, кстати, не убедили. Лишь первый матч на турнире выдали на уровне, а потом всё куда-то растворилось.

      Вообще россияне неплохо отбегали (и сегодня, и в целом), если учесть их реальный днищенский уровень. Признаюсь честно, даже как-то стало грустно за Черышева. Видно, что в команде он — явно «белая ворона», и как по мне, он единственный — не типичная совковая ленивая жoпа, а добротный чувак с нормальным мировоззрением и правильным взглядом на труд и на футбол. А проскочить дальше шанс был неплохой. И голы у него чоткие.

      Остальных же не жалко. Они наоборот свою единственную задачу «не быть обоcцаными в телевизоре» выполнили, и всё у них хорошо. А некоторые даже станут «героями», и полгода будут ходить по всяким «Пусть говорят». А что еще типичному пост-советскому человеку для счастья надо, если не «ничего не делать, чесать языком и получать за это бабки»?.. А вот Черышева жалко, да.
      bbb370
      bbb370 ответил Ген Геныч
      вчера в 07:45
      Ген Геныч:
      Ребят а может это такой ход от рекламщика?может он просто хочет остаться в Краснодаре с боьлшим баблом нежели чем в европейском клубе?может спецом слил ЧМ,что бы Галицкий его не продал и он остался при большом бабле с посредственной игрой?Ну это я так к слову просто!
      Он уже в Локомотиве.
      Argentino78
      Argentino78
      вчера в 07:44
      Выше Италии,Голландии,Германии,Аргентины,Португалии,Испании и многих других.Бразилии,Карл,Бразилии!Пусть и последних по дате.
      bbb370
      bbb370
      вчера в 07:39
      Уругвай, Бразилия и Швеция свои матчи в 1/4 финала проиграли, а Россия сыграла вничью. Следовательно, по итогам ЧМ 2018, Россия заняла пятое место. Это очень круто. Особенно если учесть, что это произошло впервые в истории российского футбола. Поздравляю всех с этим историческим достижением. Молодцы наши парни. Кто-то выступил получше, кто-то похуже, кто-то совсем ничего не показал. Главное что основа команды есть, а значит и есть надежда.
      Верг
      Верг ответил d_fincher
      вчера в 07:34
      d_fincher:
      Многие видели, что Смолов после Дзюбы только запарывает моменты, которые ему создавали партнеры. Остается загадкой, для чего вместо удара по воротам, Смолов ткнул мяч, который еле-еле доскакал до центра ворот. Это загадка. Ни один нормальный футболист так пенальти пробивать не станет. Кроме Смолова. Худший игрок сборной, однозначно. И не только из-за пенальти. Он делал нашу атаку слабее после каждой смены Дзюбы. Будь на месте Смолова Дзюба - он бы пенальти забил, и мы бы сейчас готовились к полуфиналу с Англией.
      Не надо валить на смолова, нужны просто усы!
      JackNorz
      JackNorz
      вчера в 07:34
      Смолов пусть себе набьет тату с изображением его стремного пинальти. На лоб пусть набьет или ещё куда
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100