​Благодарим, команда! Россия среди победителей ЧМ-18

Обидно, досадно, зло берет, что оставался шажок… Но огромное спасибо футболистам и тренерам сборной России – «Соккер.ру» увидел рождение боевитой команды.

Пожалуйста, никого не ругайте!

Беззвучный звон в ушах. Часто после серий пенальти, особенно если уступил. Часто мы сожалеем о том, чего так и не было – в любви, жизни или футболе. И полуфинал, которого не будет – именно такое кисло-сладкое сожаление. Безмолвный звон о том, что сказка могла продолжаться. Вроде тишина, но вместе с тем звуковая пропасть без адреналина и сил. Странные ощущения. Объяснить нельзя, но многие это почувствовали. Вспомните, сколько нервов за игру с Хорватией – войну с Хорватией в футбол, потратили лично вы. А потом помножьте в уме на тысячу.

Представьте, что всю жизнь пахали, чтобы вырасти в игрока уровня любой сборной любого уровня. Например, команды из восьмерки самых успешных на ЧМ. Вы не идеальный игрок, у соперников есть лучше, но вы не скисли, как талантливый Неймар. Отправили домой звезд Ла Лиги и заставили других легенд того же чемпионата тоже бить пенальти. Так что никого не ругайте, поскольку после такого турнира футболисты и Черчесов получили право на комплименты, но не банальную критику. Ведь объективно показали больше, чем от них ждали. Чем сами от себя ждали!

Никто не совладал с нервами

За весь матч удалось найти двух людей без нервов. Игнашевич – железный человек, благодаря спокойному Сергею и болтливому Дзюбе у этой сборной выросло мужское достоинство. А вторым без нервов оказался Ивица Олич на скамейке Хорватии, поскольку Модрич и Ракитич только притворялись, что у них все под контролем. Помощник тренера Хорватии и еще один «армеец», всего двое. У остальных в глазах мелькал страх, и их можно понять. Даже уверенный в себе Черчесов показательно злился, то есть нервничал.

А его коллега Далич почти всю игру держал руки за спиной – словно для равновесия, чтобы не упасть лицом в газон на бровке, потеряв сознание от перенапряжения. Четвертьфинал получился о самоотдаче, борьбе, сражении, о попытке поймать удачу, хотя она бегала от одной команды к другой. Но иначе быть не могло. Не таким большим был разрыв между сборными по общей готовности, чтобы одна из сторон не боялась допустить роковую ошибку. Хорваты даже близко не вынесли сборную России одной левой, они были в сантиметрах от вылета.

Черчесов хорошо подготовился

Плохо, что наивно пустили контратаку, когда повели в счете и могли подсушить игру. Но правильно построили саму систему, что доказал результат, ничья 2:2. Сыграли в четыре защитника. Поставили на бесконтактный прессинг средней высоты – еще одно верное решение, ведь за первый тайм Модрич и Ракитич на двоих создали один момент, а Дзюба трижды скинул под чужие удары. Так что гол имени Манджукича – удачно вырезал на Крамарича, не значит, что схема «4-2-3-1» не работала.

Черчесов заставил хорватов играть средне, если не сказать слабо. Слабо, слабо, особенно если вспоминать о футболе, показанном против той же Аргентины. По точным ударам за весь матч счет 5:3 в пользу России. Бедняге Акинфееву снова крупно не повезло. Игорь пропустил дважды после трех несчастных ударов! Все остальные показатели в такой вечер – чушь, как и любой тактический разбор ничьей с пенальти. Жаль лишь, что мастерства, чтобы довести до ума тактические идеи Черчесова, не всем хватило. Вы сами знаете, кто по темпу не потянул на полуфинал ЧМ. Но мы договорились не ругать, поэтому без имен.

Россия победила в бою за будущее

Лучше сборная России на домашнем чемпионате мира сыграть не могла. Могла сыграть еще удачливее – прошли бы в полуфинал. А там Англия, что всегда служит гарантией неплохих шансов на проход, поскольку британцы редко не ошибаются в самый последний момент на мундиалях. Но против Саутгейта сыграет Хорватия – сборная, которая вторым составом обыграла Исландию, а до этого сломала свежую Нигерию и разгромила Аргентину с Месси, чтобы потом устроить игру нервов с датчанами.

Они дважды оказались успешнее в серии пенальти. Кто верит в суеверия – а в футболе таких людей полно, тот скажет, что Субашича бережет его ангел-хранитель, погибший друг-футболист. Россия проиграла достойному сопернику с характером. И хотя горечь поражения не смыть такими аргументами, пора сказать Черчесову и его футболистам спасибо за праздник, который подарили. Ведь самое главное, что сборная России точно выиграла на этом чемпионате – будущее как боеспособная команда, за отдачу которой не стыдно.

Впереди новые крутые приключения

Многое придется менять, учитывая уход ветеранов в обороне, учитывая прогресс и спад отдельных игроков в отборе к Евро-2020. Но до старта мундиаля сборной по футболу в стране не было, а теперь она есть. Это прекрасно, как прекрасен был удар Черышева, подаривший надежду на невероятный успех. Ограничились значимым местом в восьмерке, и теперь можно немножко «потопить» за Хорватию. На российском чемпионате нет ничего невозможного, команда Модрича и Ракитича может выиграть турнир, пускай не является на нем сильнейшей.

Точно попытается прорваться в финал, пусть и понятно, что победитель другого полуфинала Франции и Бельгии будет фаворитом в «Лужниках». Да и хорваты отдали все силы на проход Дании и России. Той самой России, что была предпоследней командой турнира по рейтингу. А теперь оказалась в восьмерке лучших. Ее полюбили на родине, ей сопереживали, она стала ближе к народу. Важно это сохранить в будущем, очень скоро новые матчи, и поддержка фанатов важна.

Не сохранили, а приобрели достоинство

Непросто осознать ценность единения команды и народа по горячим следам после самого досадного способа вылета – по пенальти при прекрасной игре вратаря. Но болельщики у сборной России всегда были взрослыми, циничными и все прекрасно понимают. Вы видели, что творил Модрич – готовый игрок для финала чемпионата мира, у России такого пока нет. Вы видели, как испугались хорваты, когда Марио сравнял счет. И вы точно уверены, что все было не зря. Пройдет большой путь в пяти поединках.

Сейчас очевидно, что появилась команда. Большая личная победа для Черчесова и футболистов. Они молодцы, они подарили несколько незабываемых победных вечеров, и у них появилось достоинство, которое теперь нельзя никому отдавать. Не стоит сожалеть о том, чего не исправить. Но важно видеть цель на будущее. А цель играть лучше и качественнее. Глобально - готовить поколения футболистов, способных держать мяч и комбинировать, делая упор на технику, но с самоотдачей этого сказочного лета.

Невероятного лета, по ходу которого сборная России сама в себя поверила, сыграла грамотно, достойно, с характером и так, что грех их сейчас не поддержать. Они подарили всем вокруг то, за что обожают футбол – непередаваемые словами эмоции.