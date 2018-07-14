Новый тренер – новая команда. Сарри перестроит «Челси»

Поклонники «Челси» увидят в заявке команды новые лица, не только давнего знакомого Дзолу. «Соккер.ру» оценивает выбор в пользу Сарри – возможного тренера Головина.

У Абрамовича есть пунктик насчет итальянцев?

Роман Аркадьевич в конце восьмидесятых и в начале девяностых был молодым фанатом футбола. Тогда и формировался его вкус к игре. Понятно, что величие итальянских клубов девяностых и мастерство их тренеров сказалось на его восприятии. Хотя в случае с наставниками «Челси» обилие итальянцев лишь совпадение, ведь ищут лучших, а не смотрят в одну точку на карте Европы.

Абрамович доверял португальскому, израильскому, голландскому и испанскому специалистам. Это скорее у «Челси» исторически мода на итальянцев. Из 12 тамошних тренеров в истории АПЛ шестеро итальянцев работали именно с «аристократами» - Виалли, Раньери, Анчелотти, Ди Маттео, Конте, а теперь Сарри. Дело не в паспортах, конфликты с тренерами и непонимание между руководством и наставником в критический для команды момент – вот вечная беда «Челси».

Когда договорятся с Конте о компенсации, получится почти 100 миллионов евро только на оплату расставаний с тренерами. За шесть лет шестой тренер, график «Терека» из прошлого. Парадоксально, что при этом у «Челси» в основном хороший вкус на тренеров. Все гранды АПЛ накупили себе не только футболистов, но и приличных тренеров. Вернули Моуриньо, заманили Клоппа, Гвардиолу, Сарри и Унаи, не потеряли Почеттино – будет интересно.

Как новый тренер сработается с Грановской?

Важный вопрос. Итальянцы любых поколений – маменькины сынки, могут до сорока лет жить вместе с родителями и не уметь приготовить яичницу. Но итальянцы возраста Сарри в основном еще и сексисты. «Место у плиты», и тому подобная чушь. А у рано осиротевшего Абрамовича к женщинам другое отношение, куда культурнее. Поэтому его правая рука в «Челси» - канадско-российский менеджер Грановская.



Госпожа Марина не подружилась с Конте. У него с женщиной-боссом были проблемы. Антонио даже собственную жену умудрился дважды оскорбить на пресс-конференциях «Челси» за последний сезон. Конте часто жаловался на трансферную политику. И Сарри по ходу переговоров с лондонцами попал в скандал, созданный пародийным аккаунтом. Многие повелись на слух, что Грановская получила грубый ответ, когда напомнила, что на базе «Челси» нельзя курить по правилам.

Фейковый «инсайдер» заявил, что в ответ курильщик со стажем ляпнул: «Женщины созданы, чтобы носить семя из спальни в ванную, а не чтобы управлять футбольным клубом». Многие поверили, ведь в те же дни Маурицио сказал: переговоры с «Челси» зашли в тупик. Хочется верить, что Сарри не настолько глуп, чтобы считать всех женщин непригодными для работы в футбольном мире. Впрочем, Грановской будет не очень сложно завоевать авторитет в глазах итальянца при удачных покупках.

Во-первых, в штаб Сарри вошел Джанфранко Дзола – символ «Челси», во-вторых, для начала приятного сотрудничества Марина вырвала из рук «Манчестер Сити» Жоржиньо. Сарри пора осознать, что у Грановской в футболе 17 побед с «Челси», а у самого Маурицио за 28 лет тренерской карьеры ни одного трофея. Женщина-менеджер не тренирует, но успешнее новичка. Маурицио не летал на той высоте, на которой Марина управляет. Когда Грановская начинала карьеру в футбольной корпорации Абрамовича, Сарри вылетал в Серию С.

«Челси» Сарри будет совсем другим тактически?

Безусловно, даже в приветственном слове Маурицио намекнул на изменение стиля: «Надеюсь, тренерский штаб сможет привить „Челси“ привлекательный футбол для наших фанатов». «Челси» вправду нужны новые фишки, поскольку старые перестали работать, как показал прошлый сезон. Три защитника – крутое решение Конте, но к «автобусу» привыкли, от него устали даже в самой команде.

На днях Гризманн потроллил Куртуа после жалоб бельгийца на рациональность Франции – заявил, что «Челси» тоже не «Барселона» по стилю. Антуан прав, а вот «Наполи» при Маурицио сочетал красоту и прагматизм. Прошлой осенью делал это лучше всех в Европе, а по итогу сезона у «Наполи» рекорд по количеству пасов в Серии А (27.5 тыс.), созданных моментов (526) и точных ударов (256). Была проблема реализации, но «Наполи» играл красиво.

«Челси» аналогично действовать не сможет. Но для Сарри начинается интересный этап карьеры. Причем даже изначальный успех с «Челси» - например, удачное выступление в Лиге Европы, ничего не будет значить для Абрамовича. Роман Аркадьевич устал от скандальных Моуриньо и Конте. К тому же, у него на основном месте работы – хранителя огромного выездного сейфа, хватает проблем.

В футболе хочет отдыхать. Но чтобы владелец клуба и зрители отдыхали и радовались, «Челси» должен заиграть иначе. Возможно, в четыре защитника. Не исключено, что с ростом роли Кристенсена в обороне. Очевидно, что с Жоржиньо в центре композиции на позиции «разыгрывающего», и вряд ли с Виллианом и Моратой впереди. Впрочем, даже Мозес с Алонсо в планы Сарри могут не вписываться.

Кого теперь потеряет и подпишет лондонский клуб?

По-прежнему непонятно, как будут развиваться отношения властей Великобритании и Абрамовича. Вероятно, эти вопросы обсуждают прямо в эти дни. Роман Аркадьевич заблаговременно получил паспорт Израиля, чтобы не запрещали прилетать в Лондон на футбол. Но бродили слухи даже о продаже клуба после замораживания реконструкции стадиона. Все это повлияет на выбор новичков для Сарри, хотя итальянец точно просит об обновлении половины команды, ведь «Челси» Конте не его по духу.

Впрочем, англичане вполне могут усилить состав по старинке – купив за счет продаж. Куртуа, Виллиан, Азар, Мората, Фабрегас – расставаний хватит, чтобы купить нескольких интересных новичков. Плюс есть Канте, который безупречен без мяча, но играет в пас хуже, чем новичок «Челси» Жоржиньо. Даже француз может уйти, а если уйдет – в ПСЖ за огромные деньги. Говорят, также вместо Куртуа попробуют заманить Алиссона из «Ромы». В защите Сарри якобы нужен Ругани – странный выбор, в атаке Игуаин – не странный, Гонсало подходит для работы на острие команды Сарри.

И по Головину все просто, даже если пока не подписал контракт. Маурицио в прошлом году долго интересовался Зинченко для «Наполи». Работал с поляками Зелинским и Миликом. Его скаут по Восточной Европе не скучал, так что об Александре новый тренер «Челси» знает все необходимое, даже уже принял решение. Проблема скорее в конкуренции. Если остается Канте – а его Сарри может убедить, то связка француза с Жоржиньо станет основной. Оказаться третьим в этой компании сложно без продажи Азара или перевода бельгийца в тройку атаки.



Задача нового тренера – побеждать без скандалов?

Глобально Сарри важно задержаться на все три года контракта, прервав тренерскую чехарду. И скандальную линию, ведь Конте сложно было терпеть дольше, невзирая на трофеи и отличный процент побед с «Челси». Антонио не понимал, как действовать и быть чемпионом в новой реальности, в которой «Челси» не главный «денежный мешок» АПЛ. У Сарри тоже сложный характер, Де Лаурентис с ним рассорился. Но Маурицио понимает, куда пришел.

И хотя его проблемой может стать даже коммуникация – не владеет английским досконально, бывший инвестиционный банкир должен показать, что умеет вести переговоры и приспосабливаться. Много лет назад молодой Сарри путешествовал по Европе, заключая сделки, а теперь впервые выедет за пределы Италии как тренер. Наставником, к слову, стал по совету жены – к вопросу о том, что итальянский сексизм всегда комичен. Благоверная согласилась на обнуление семейного капитала во имя мечты мужа, долго терпела неудачи Сарри в футболе.

Одиннадцать лет назад Маурицио даже тренировал с Конте одну команду – «Ареццо». Но и молодой наставник, и его чуть более опытный коллега тогда провалились, вылетев из Серии В, сменив друг друга дважды, ведь Антонио ушел и вернулся. А сейчас ситуация другая. Маурицио приходит для создания своего коллектива в Лондоне. Не исключено, что Сарри – новый тренер не столь команды Куртуа, Азара и Канте, каждый из которых может покинуть «Челси» летом, как Алиссона, Игуаина и Головина.

Будет интересно посмотреть на обновленный вариант. О Сарри знаем точно – будучи трофейным неудачником, Маурицио прекрасно ставит игру. «Наполи» стал первым в истории Серии А клубом, который не взял «золото», заработав свыше 90 пунктов. «Челси» тоже вряд ли финиширует выше главных фаворитов АПЛ, но с таким наставником попытка может получиться яркой.

«Челси» - чемпион Англии 2017 и обладатель Кубка 2018, эта команда умеет драться, а Сарри понимает футбол и его современные нюансы – нашли друг друга. Тренер очень сильный, но специфический. Так что предсказать результат его работы в «Челси» можно только шуткой о том, как получилось у Анчелотти, Ди Маттео, Бенитеса, Моуриньо и Конте – каждый брал для «Челси» трофей или трофеи, чтобы потом уйти.

Впрочем, прежде чем думать о кубках и медалях, хорошо бы провернуть сложную операцию. Превратить «Челси», который не перестал быть командой философии Моуриньо в коллектив, поклоняющийся «сарризму» - вертикальной «тики-таке». Увлекательный выбор тренера, «Челси» точно не будет прежним.