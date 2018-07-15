Лучший игрок чемпионата мира и планеты

Сегодня назовут чемпионов мира и попытаются разорвать цепочку личных побед Месси и Роналду. О новом кандидате на «Золотой мяч» - на «Соккер.ру».

Война и одержимость футболом

В декабре 1991 года Луку Модрича зверски убили. Правдивая фраза, но спекулятивная. В силу возраста хорватские финалисты не были прямыми участниками кровавого распада империи. Родители старались прятать детей подальше от бойни. Мама маленького Модрича постоянно врала ему о том, что происходит вокруг. Это на легендарного вратаря «Ливерпуля» Гроббелара повлиял личный опыт в Африке – был спецназовцем и убивал людей в жестком столкновении в джунглях. А Лука смотрел на войну со стороны глазами ребенка, который с мамой семь лет жил в заброшенном тогда отеле курортного города Задар, куда переехали после того, как в родной деревушке Затон хорватам оставаться стало слишком опасно.

Зато уже взрослый Модрич многое узнал и понял о той войне. Лука никогда не забудет, что на войне был казнен его дедушка, в честь которого назван, а его родной дом сожгли сербские полицейские, расстрелявшие 13 хорватов, среди которых минимум у семи фамилия Модрич – односельчане и родственники, в том числе женщины. Но здесь скорее личная трагедия семьи, матери и отца, который из авиатехника стал солдатом и механиком в хорватской армии. У Модрича в шесть-семь лет был страх, но не было полного понимания происходящего, детали войны плохо помнит. Зато Луку точно можно испугать, если бросить на поле учебную гранату. Был свидетелем, как прилетел настоящий боеприпас, но чудом не взорвался. Бессознательно многое пережил, а сознательно даже во время войны постоянно играл в футбол – был им одержим.

Поклонение «Барселоне» и аренды

В «Хайдук» маленький глор бразильца Роналдо, «Барселоны» (ярым фанатом которой был до перехода в «Реал») и «Челси» не прошел, забраковали из-за щуплости. Зато продолжал играть за провинциальный «Задар» и мечтал попасть в большой клуб. Полузащитника заметили в столичном «Динамо». Хотя были скауты, которые не верили в Модрича – оставался не по годам мелким, Лука в шестнадцать лет, то есть всего на год младше, чем был Мбаппе, когда о Килиане заговорил весь мир, попал в столицу. Все благодаря отцу, который покупал бутсы и форму. Девяностые были не только в России, а когда не хватало денег на экипировку – первый тренер Луки сам делал детям щитки из дерева.

Модрич вырос в старательного хавбека, но даже после контракта с «Динамо» на десять лет (попросту взяли в рабство, «предложение, от которого нельзя отказаться») в Луке не видели маленького гения. Отдали в аренду в боснийский клуб «Зринськи», а в соседней стране Модрич неожиданно стал игроком года. Но даже после этого успеха не забрали в основу «Динамо» - снова ждала аренда. Только после серебряных медалей с «Интером» из Запрешича, в Загребе догадались, какой талант ездит по деревням. В последующие годы Лука стал одним из лидеров «Динамо», чемпионом Хорватии, лучшим игроком из состава с Шильденфельдом, Вукоевичем, Манджукичем и Балабаном. Поэтому предложение «Тоттенхэма» не удивило, как и сильная игра в АПЛ.

Муж Вани и «шлюха Мамича»

Модрич стеснительный и тихий. Хотя Лука – капитан сборной, каждый из состава может над ним подшутить и не получит в ответ резкую реакцию. Но важно отметить, что Лука в полной гармонии с собой. Успешный скромняга. Конечно, парень не являлся коллекционером моделей и не ведет себя в жизни так, как пафосные Бензема или Роналду. Но личная жизнь сложилась. А жену Модрич нашел, не выходя из офиса агента. Ваня Боснич поначалу вела его дела, а через четыре года футболист повел подругу под венец в 2010-м, уже после трансфера в «Тоттенхэм».

В прошлом году у них родился третий ребенок, после сына Ивана и дочери Эмануэль появилась еще и крошка София. Семья, жена, родственники – Модрич закрытый человек, но без комплексов. Например, только в прошлом году, судя по фотографиям, исправил очень кривые зубы. Не исключено, что мультимиллионер попросту боялся стоматологов. Хотя теперь у него другие страхи – хорватские прокуроры. Модрич дал ложные показания в суде по делу Мамича, бывшего президента «Динамо» и крестного отца хорватской футбольной коррупции. Уже доказано, что были махинации с трансферами с целью ухода от уплаты налогов.

Здравко Мамич получил в начале июня 6.5 лет заключения. Но еще в прошлом году Модрича из-за изменения показаний, которые на приговор суда, как видите, не повлияли, стали называть «шлюхой Мамича». Фанаты требовали отобрать капитанскую повязку и освистывали Луку. Но после ЧМ даже самые буйные фанаты его простят. Говорят, Модрич дал ложные показания в суде, поскольку у бандита Мамича был на него компромат – по легенде, половину стоимости мутного перехода в «Тоттенхэм» Лука получил наличными и отдал Здравко в руки. Но раз бывшего босса «Динамо» посадили вместе с подельниками, а Модрич «смыл позор» игрой в России – его слабость в суде поймут и простят.

Новый претендент на «Золотой мяч»

«Я бы поменял некоторые трофеи, выигранные с „Реалом“, на большой триумф с Хорватией». Лука даже представить не мог после финала Лиги чемпионов – когда сказал эти слова впервые, что будет настолько близок к чемпионскому титулу со сборной Хорватии. С незапамятных времен не было такой маленькой страны в финалах ЧМ. Уругвай в 1930 году располагал 1.7 млн жителей, в 1950-м стал чуть крупнее, но в новое время попасть в финал, выбирая сборную из 4.2 млн человек – подвиг. Хорватия меньше Санкт-Петербурга по населению, но их сборную ведет вперед большой мастер.

Лука Модрич как победитель ЛЧ и финалист ЧМ уже заслужил «Золотой мяч», даже если его не получит. Достойно прошел все испытания. Язвительный Азар, с которым Лука может играть в одной команде с нового сезона, рассуждает логично – неважно, кто выиграет чемпионат мира, «Золотой мяч» опять отдадут парню, который колотит много мячей. Но при всем уважении к профессионализму Роналду и голам Месси, в год чемпионата мира выдавать награду парням, которые вылетели на ЧМ раньше Дзюбы, странновато. Особенно когда есть замечательные французы и великолепный Модрич, которого уважают как игрока даже в Барселоне.

Лучший футболист мундиаля 2018

Сегодня Лука не хочет оказаться в компании Роналдо, Кана, Зидана, Форлана и Месси. Все получали «Золотой мяч ЧМ», не завоевав «золото». Не хочется ему повторять и за Кройфом, на которого был похож в юности – Йохан свой финал тоже проиграл. Но даже если уступит, награду заслужил. Или есть кандидаты сильнее? Допустим, Азар. Вот только у Эдена вокруг одни монстры, он капитан и важен, но без него тоже получится. У Гризманна, если не клеится игра, есть Погба, Канте, Мбаппе… Франция – сборная-коммуна, там много героев. Конечно, у Модрича тоже рядом Манджукич, Ракитич и Перишич, но Хорватия играет от Луки и благодаря капитану.

Да, на крутом турнире полно героев, вылетевших в разное время. Например, Азар, Де Брюйне, Триппьер, Кавани, Гризманн, Канте, Коутиньо, Гранквист, Черышев или Дзюба. Но капитан Хорватии выделяется. На веку Модрича были клубные сезоны сильнее, чем последний год в «Реале»? Но именно сейчас Лука - Хавиньеста лета 2018 года. Никому в футболе не нужно объяснять, насколько это большой комплимент. Как Андрес с Хавьером – создатели невероятно успешной «Барселоны», так Модрич – основополагающий классик нового «золотого века» в истории «Реала».

А теперь еще и со сборной добился невероятного успеха, сражаясь в каждом матче плей-офф по два часа. Благодаря овертаймам Лука первый по пробегу на турнире, и хотя по среднему показателю за девяносто минут уступит двужильному Зобнину, эти 63 километра напоминают, сколько сил вложил капитан Модрич ради выхода в финал. Стеснительный парень, которому плевать на рекламное продвижение, внешность, популярность и прочую чушь, стремится войти в историю как первый хорват, поднявший над головой Кубок мира.

Франция – блестящая сборная, заслужившая золотые медали. Но у Хорватии тоже единая команда со стальным характером. И ярко выраженный ключевой игрок, центральная фигура. Модрич – герой ЧМ-18, и пока он в деле, у аутсайдера финала сохраняются шансы. Прямо сейчас, летом 2018 года, в тридцать два года лучшим футболистом планеты является трудолюбивый хавбек, без действий которого трудно представить успехи «Реала» Зидана и Хорватии Далича. Турнирные сенсации бывают справедливыми, трудные победы Хорватии вывели на первый план великого скромнягу.