Позиция по трансферам – якорь «Спартака»

21 июля 2018, 10:00

Короткое программное заявление Федуна о Кутепове и Зобнине озадачило «Соккер.ру». Зачем «Спартак» унижает своих футболистов?

Заявление Федуна о трансферах игроков в топ-5:

«Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?»

Сказано буквально следующее: 1. Кутепов и Зобнин – игроки основы сборной России, судя по мнению, будут на лавке в 9-й команде Бундеслиги, а не в основе. 2. Одновременно «Спартак» согласен отпустить футболистов в топ-клубы, где конкуренция выше, чем в любой «Боруссии» из Гладбаха. 3. Ведущие иностранные покупатели не доверяют «Спартаку» как воспитателю – предложений от топ-клубов нет.

4. Если готовы отдать Зобнина и Кутепова только топ-клубу, хотя заявляют, что они – игроки для запаса середняка Бундеслиги, то получается, что будущее футболистов для «Спартака» не важно – развитие их карьер не интересует, важно только имя покупателя. 5. Получилось заявление с двумя противоречащими друг другу частями. Да и каков уровень «Спартака», если в его основе футболисты резерва из Гладбаха?

В позиции Федуна виноваты его менеджеры?

Заявления, вредящие «Спартаку» - проблема Родионова в первую очередь. Задача футбольного менеджера объяснять владельцу логику развития успешного клуба и правила игры. Унижать свой клуб и своих ребят – ошибочный подход, не рыночный. «Спартак» выезжает на том, что у них миллионы фанатов. Но когда после чемпионского сезона случился ожидаемый и заметный спад посещаемости, в клубе не почесались.

Даже по важному вопросу, как трансферы, стратегии нет. Но проблема не в Леониде Арнольдовиче, ведь нанял кучу людей, которые должны обучить азбуке футбола. Владельцы клубов не обязаны разбираться в игре, это скорее бонус. Но прекрасно, когда разбираются в бизнесе и ценят мнение профи. Вот только люди из Совета директоров «Спартака» связаны со сферой, где товар достают из-под земли, даже опыта кинопродюсера Де Лаурентиса, который тоже не силен в футболе, у них нет.

Но хитрец из «Наполи» умеет продавать игроков втридорога, чему в «Спартаке» так и не научились. Именно в задачи Родионова входит предотвращение заявлений, что Кутепов и Зобнин – герои ЧМ -18, годятся только для лавки в девятом клубе Бундеслиги. Прочитав это заявление, Промес сразу поймет, почему не оказался в АПЛ или Серии А – «Спартак» ждет приглашение за 100 миллионов. Неприятно понимать, что в трудовом заточении у тех, кто последний раз в топ-клуб продал Видича сто лет назад.

Унизил бы своих футболистов владелец «Ромы»?

Миллиардер Паллотта, заплативший штраф за купание в римском фонтане и дисквалифицированный УЕФА на три месяца за оскорбление арбитров, всегда хвалил «Рому» и ее игроков. Тотти собственная жена так не нахваливала никогда, как итало-американский богач. При этом даже Паллотте никогда в жизни не простили бы заявление, что в «Роме» игроки, не готовые к новым вызовам в будущем.

Суть современного футбола заключается в войне рынков и мастерстве создания имиджа. Побеждает не всегда тот, у кого больше всего денег - не «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ , а скорее тот, кто грамотнее всех использует имеющиеся ресурсы и показывает характер, веру в себя. Например, «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ , параллельно капитализируя ценные активы и сохранив путевку в турнир.

Римляне - грамотные, у них есть будущее с талантливыми Клюйвертом и Юндером в составе. «Спартак» в ЛЧ тоже проигрывал «Ливерпулю», как и «волки», но с другим счетом. Также не обставили «Марибор», тогда как римляне прошли «Барселону» в плей-офф. Мончи – спортивный директор итальянского клуба, справедливо считается в своей профессии гением. Родионов даже близко не из его лиги, что видно и по тому, какие цепочки выстраиваются в голове Федуна.

Как прикажите соперникам и потенциальным покупателям уважать «Спартак» и высоко ценить его футболистов после таких заявлений? «Рома», чтобы продать Алиссона за рекордную для вратаря сумму, называла его «Месси среди вратарей» – голкипера, который провел один крутой сезон, а до этого проиграл конкуренцию Щенсы, провалившему ЧМ . Стоит ли удивляться, что в «Спартак» за проверенным по десятому кругу Промесом пришли только из Китая?

Почему «Спартак» лишает игроков права выбора?

Футболисты – взрослые, по закону имеют право выбора места работы, даже если заключили трудовое соглашение со «Спартаком». Более того, любой клуб такого уровня должен уметь работать на рынке. Любого – от Промеса до Зобнина, подписывают с тремя целями. Первая – увидеть отработку вложенных денег на поле, достичь результата для себя. Вторая – развить футболиста, вывести его на максимально возможный в «Спартаке» уровень.

И третья, финальная – продать с выгодой, чтобы продолжить цикл с новым игроком. Законы трансферов настолько примитивные, что странно каждый год наблюдать однотипные провалы «Спартака» на этом поприще – незакрытые проблемные позиции, случайные удачные подписания, неслучайные худшие трансферы. «Красно-белые» должны быть заинтересованы в том, чтобы Промес, Кутепов, Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш и Джикия были целями клубов из топ-5, поскольку так формируется имидж клуба.

О «Спартаке» должны знать в мире, как не о том, кто проиграл 0:7 «Ливерпулю» и не смог обыграть «Марибор», а как о чемпионах России и команде, в которую иностранец и россиянин может идти смело – победит и вырастет. Заявления братьев Федунов давно не удивляют, но могут огорчить и навредить. Ведь по факту короткая реплика рассказала все необходимое о трансферном якоре «Спартака». Во-первых, в клубе не верят в своих игроков. Кутепова и Зобнина не считают готовыми для основы середняка Бундеслиги – а это бред.

Во-вторых, заявление, что отпустят только в топ-клубы, полностью противоречит словам, что Илья и Роман будут на лавках в Гладбахе – если не тянут на основу «Боруссии», то в чем смысл ожидания? Наконец, тотальная недооценка спартаковцев руководством клуба полностью сочетается с трансферными происшествиями последних лет. Стоит ли удивляться, что когда Луан отказался идти в «Спартак», его клуб впихнул москвичам Рошу – одного из самых дорогих новичков в истории клуба?

Зачем идти в «Спартак», где в футболистов не верят?

Чтобы у детей не было комплексов, их надо оценивать адекватно – ругать за дело и хвалить по делу. Затравленные футболисты «Спартака», в том числе иностранцы, всегда будут нестабильными, если к ним относиться, как к резервистам «Боруссии» М. Даже самые маленькие клубы знают, что выстреливших надо нахваливать, а не ругать. «Спартак» - великий клуб, но методы управления допотопные.

За десять лет клуб совершил 24 продажи дороже одного миллиона евро, и из всех игроков успеха с натяжкой добились только Рохо и Пареха. При этом было 44 покупки по миллиону евро и дороже, а выхлоп часто нулевой. «Спартак» не готовит игроков для себя – нет трофеев каждый год, или для перехода на новый уровень. А поскольку сами «красно-белые» лишь раз прыгнули выше второго места за те же десять лет, получаем десятилетие приговоров перспективным игрокам.

Кто теперь купит Кутепова и Зобнина, прочитав позицию владельца «Спартака»? И это с учетом, что Илья может после успешного ЧМ -18 со временем оказаться на скамейке резервистом Жиго и Джикии, раз команда играет в четыре защитника! Нет ни учета интересов клуба – важно зарабатывать каждый сезон, чтобы покупать новых сильных игроков дороже, чем Фернандо и Педро Рошу. Ни поддержки интересов Карреры и команды - неумение продавать тесно связано с неумением Родионова совершать покупки.

Ни отцовского отношения к футболистам – потребительский подход ведет к тому, что Промес может потерять мотивацию, а Зобнин теперь, хотя по всему миру в тройках лучших разрушителей ЧМ -18, читает, как его унижает владелец «красно-белых». То, что «Спартак» не может заработать двадцать-тридцать миллионов евро на продаже игрока, сыгравшего в опорной зоне на уровне Канте (цена – выше 100 миллионов), и умеющего закрыть несколько позиций, ставит под вопрос компетентность менеджмента «Спартака».

Какой смысл в унижении заметных героев ЧМ -18?

Роман вернулся после сложной травмы - железный характер, Роману удалось сыграть шикарно, причем по клубным матчам любому покупателю понятно – и атаковать умеет. А теперь оказывается, что Кутепов и Зобнин – остановили Салаха, прошли Испанию и сыграли вничью с финалистом ЧМ -18, являются игроками для лавки девятой команды Германии.

Может, это футболистам решать, хотят они в АПЛ и Бундеслигу или нет? После таких заявлений первое, что должны сделать Илья и Роман – позвонить агентам и заявить, что не прочь сменить клуб летом. Причем ведь и Кутепов, и Зобнин поговаривали – мечтают о вызове в большой лиге, но их отпустят только в мифические «топ-клубы». Так что шансы на удачный уход близки к нулю, похоже, в московском клубе оторваны от реальности во всем, что касается мира современных трансферов.

«Спартак» попросту никакой на трансферном рынке, это касается и покупок, и продаж. Пожалуй, это одна из самых веских причин, почему выиграли одно чемпионство за полтора десятилетия, а сезон после триумфа ознаменовался поражениями 1:5 от «Зенита», 0:7 от «Ливерпуля», ничьими с «Марибором» и вылетом от банкрота «Тосно» в Кубке, хотя светил финал с «Авангардом» и верный трофей. Прошлый сезон провалили, не послушав Карреру – не усилились.

Теперь появилась новая «задача» - уничтожить уверенность в себе и карьерные перспективы Зобнина, Кутепова, Промеса, Джикии и всех, кто в «Спартаке» появится впредь и будет мечтать перерасти российский клуб?