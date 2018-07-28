Остановите! Витиньо нужно выйти

вчера, 15:43

Матч на Суперкубок России против «Локомотива» стал последним для Витиньо в футболке ЦСКА . Бразилец отправляется на родину, а «Соккер.ру» провожает его.

«Моё сердце принадлежит „Фламенго“»

Вскоре после победы ЦСКА в матче за Суперкубок России официальный «твиттер» армейского клуба сообщил, что Витиньо провел последний матч за ЦСКА . В общем-то, в последние дни уход Виктора уже стал секретом Полишинеля, собственно, трансфер бразильца немного придержали как раз ради того, чтобы не лишать его возможности выиграть еще один трофей с «красно-синими» (после чемпионства 2014 года). И Витиньо не зря остался: в Нижнем Новгороде ЦСКА победил, а бразилец завоевал такой родной для ЦСКА , но незнакомый лично ему прежде кубок. Вскоре разразился новостью и новый клуб Витиньо: «Фламенго» подтвердил, что с нападающим заключен четырехлетний контракт, уже завтра состоится пресс-конференция и презентация новичка «Стервятников» на «Маракане». А вот прощальная речь бразильца:

Я благодарю ЦСКА . Всех товарищей по команде, и особенно Марио Фернандеса, который всегда меня поддерживал. Всех технических сотрудников, и особенно главного тренера Виктора Ганчаренко, который очень доверял мне. Весь клубный штат, переводчика Макса. Всё руководство клуба, президента и генерального директора. А ещё я благодарю Россию. Её народ, воинов и патриотов. Я благодарен за все уроки и возможности для роста, какими бы трудными они ни казались в своё время. Я благодарен за то, что вы пригласили меня мальчиком, которому дали возможность больше узнать о футболе и жизни. Спустя почти пять лет я возвращаюсь в клуб «Фламенго», которому принадлежит моё сердце. Возвращаюсь сильнее и лучше, чем был раньше. Конечно, у меня, как и у каждого человека, есть ещё много вещей, в которых мне нужно развиваться как личности и профессионалу. Как бы то ни было, я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал сильнее и более подготовленным тактически, физически, ментально, технически и, что самое важное, в человеческом плане. Я возвращаюсь домой с сердцем полным надежд и мечтаний. Взволнован тем, что буду защищать цвета «Фламенго».

По неофициальным данным, «Фламенго» заплатил ЦСКА 10 миллионов евро за трансфер Витиньо – немаленькая сумма для клуба из Бразилии, где талантливые футболисты, по идее, валяются под каждой пальмой. С другой стороны, «Фламенго» получил от мадридского «Реала» 45 миллионов евро за Винисиуса Жуниора, так что может себе позволить потратить небольшую часть этой суммы на замену суперталантливому юниору. Кстати, нужно пояснить один момент, которым Витиньо мог ввести вас в заблуждение. Он говорит о том, что возвращается в клуб «Фламенго» спустя пять лет, возвращается более сильным и умелым. Виктор подразумевает возвращение в Бразилию после того, как пять лет принадлежал ЦСКА , ведь у себя на родине Витиньо играл только за «Ботафого» и «Интернасьонал». Хотя не исключено, что его сердце действительно принадлежит «Фламенго», ведь Витя родился и вырос в Рио-де-Жанейро, а «Стервятники» - самый титулованный клуб Чудесного города. Вполне возможно, что Витиньо с детства болеет за «Фламенго», почему нет?

Витиньо и ЦСКА . Неоднозначная любовь

В общей сложности за ЦСКА Витиньо сыграл 84 матча и забил 19 голов. Бразилец оказался в армейском клубе, когда ему было 20 лет, и за полтора года принял участие в полутора десятках игр, забив в них один мяч. Леонид Слуцкий не смог достучаться до молодого южноамериканца, Витиньо просто не понимал, чего от него хотят, и играл отдельно от команды. Клубное руководство приняло решение отправить бразильца в аренду, чтобы ценный актив окончательно не закис ( ЦСКА отдал за трансфер нападающего 10 миллионов евро).

Витиньо отправился в «Интернасьонал», в составе которого отыграл два мощных сезона, а потом вернулся в ЦСКА , где уже работал Виктор Ганчаренко. Определенно, бразилец возмужал за два года, во второй свой заход в армейский клуб за те же полтора года выдал совершенно другие цифры: 59 матчей, 18 голов. При этом часто в игре Витиньо как будто оставалась какая-то недосказанность. Не бей он так часто издалека, принимай иногда более тонкие решения, действуй умнее, мог бы стать настоящей звездой. А так вроде бы остался талантливым мальчиком, из которого не получилось вытравить бразильскую небрежность.

Витиньо – идеальный игрок для чемпионата Бразилии

В ЦСКА не принимают решения сгоряча, наверняка в клубе оценили перспективы Витиньо и пришли к логичному выводу: сильнее, эффективнее, лучше бразилец вряд ли заиграет в силу особенностей футбольного стиля и характера, а если наступить на его мотивацию и не пустить во «Фламенго», то получатся сплошные убытки. Десять миллионов евро – подходящая компенсация за футболиста, который, скорее всего, достиг своего потолка в ЦСКА . Витиньо всегда будет играть так: например, бить с тридцати метров, когда есть возможность развернуть атаку. Иногда получится попадать чуть чаще, иногда чуть реже, но армейцам действительно логичнее найти на роль Витиньо либо более умного и командного игрока, пусть и хуже оснащенного технически, либо заменить бразильца ударным форвардом, настоящим завершителем.

Витиньо же идеально подходит для чемпионата Бразилии, где он прекрасно выступал за «Интернасьонал». Виктор – игрок, которому требуется игровая свобода, чтобы проявлять себя. Как ни крути, в чемпионате Бразилии тактических рамок гораздо меньше, атакующие игроки чувствуют себя вольготнее, а свободные художники еще не перевелись. На эту роль «Фламенго» и берет Витиньо. Помните хавбека Алекса, поигравшего в «Спартаке» времен Карпина? Мескини играл вместе с Витиньо за «Интернасьонал» и хорошо знаком с возможностями теперь уже экс-армейца. Вот какую характеристику Алекс дает соотечественнику: