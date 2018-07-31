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Народный обозреватель. Роналду дешевле Головина и усатый гений

вчера, 17:12

«Соккер.ру» собрал ваши шутки о футбольных событиях уходящего месяца. Насыщенный июль соединил в себе ЧМ-18, трансферы и старт нового сезона.

24 место. «Зенит» взял на сборы 26 футболистов. 

ziborock: Что?! Только половина состава на сборы поедет?!)))

23 место. Азар поставил рекорд ЧМ – 10 успешных обводок из 10 в матче  против Бразилии. Вы нашли, на кого Эдену равняться: 

YS007: Почти как Дзюба.

22 место. Бывший ФК «Кубань» стал ФК «Урожай», но почти сразу задумались о переименовании на ФК «Юг» 

cska1948: Меняют название как фирмы-однодневки, словно от кредиторов прячутся.

21 место. cska.78 о вылете Роналду и Месси с ЧМ-18: 

Народный обозреватель. Роналду дешевле Головина и усатый гений

20 место. В «Анжи» умудрились за семь месяцев 2018 года набрать 250 млн рублей долгов. 

Так Себе Аналитик: Окей, Гугл, почему клуб с такими долгами получает лицензию РПЛ?

19 место. Актерская игра Неймара после нарушений правил стала мемом. Вы знаете, где бразилец с врожденными талантами обучался мастерству:

FERIS: Барселонская школа балета, самая лучшая в мире!

marvel777: человек думал, в отпуск приехал. Поваляться, позагорать, а к нему прицепились.

18 место. Скептическая реакция на первую новость о переходе Роналду в «Ювентус» сейчас смотрится весело: 

AnJo: О, ужас! Видимо, Роналду оказалось купить дешевле, чем заломили за Головина.

drug01: Зачем писать эти утки?

17 место. Под шумок успеха на ЧМ в Госдуме задумались об учреждении Дня российского футбола. 

Rattlehead удачно вспомнил шутливый стих писателя Томаса Олдрича:

Для пьянства есть любые поводы:

Поминки, праздник, встречи, проводы,

Крестины, свадьба и развод,

Мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,

Печаль, раскаянье, веселье,

Успех, награда, новый чин,

И просто пьянка - без причин!

16 место. «Шахтер» на  сборах вынес «Витесс» 4:1, и вы припомнили Слуцкому его аналогию – российский тренер за рубежом как первопроходец в космосе. 

Gahi: Это, Лёня, только начало, перед стартом в космос.

tigrok: Первая ступень ракеты отделилась на высоте 0 км. Полёт нормальный.

15 место. Реакция на слухи о переходе Смолова в один из московских клубов. Предложили тот, что прекратил существование: 

старина: Судя по его игре на ЧМ, перейдет в «Арарат» Москва. 

14 место. Президент ЦСКА поделился информацией о клубных финансах: 

pomor45: Гинер рассказал о финансах в ЦСКА ... и горько заплакал.

13 место. Россиян спросили, кто лучший игрок ЧМ-18? Они выбрали Акинфеева (19 %), Дзюбу (13 %) и Модрича (5 %). Как не поиздеваться над экспертным мнением? 

Faustello: По мне так Смолов однозначно лучший!

Морозовский: Габулов - лучший! 

12 место. spartach n1 по мотивам игры сборной России на чемпионате мира и после новости о предложении ЦСКА по Головину: 

Народный обозреватель. Роналду дешевле Головина и усатый гений

11 место. Немца Феликса Брыха руководители ФИФА отправили домой с чемпионата мира после судейства в игре Швейцария – Сербия. 

D.vil: И тут немцы домой едут;))) 

10 место. Врач «Спартака» назвал Суперкубок России «самым нелепым трофеем из существующих». 

Faustello: Вартапетов: «Спартак и трофеи? Это нелепость!»

9 место. Двадцатидвухлетний новичок ЦСКА Бекао сразу приобрел в России славу местного Диего Косты - не выглядит настолько молодым.

tolctoy: На Игнашевича похож. 

CSKA2012: Чё-то как будто ему около 45 лет )))

8 место. ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА знает, после какого диалога Роналду принял окончательное решение уйти из «Реала»:

ЛОПЕТЕГИ: - КАКОГО ХУЛИО ИГЛЕССИАСА ТЫ ХОЧЕШЬ УЙТИ ИЗ РЕАЛА?

РОНАЛДУ: - ХУЛЕН ЛОПЕТЕГИ ТЫ СО МНОЙ ТАК РАЗГОВАРИВАЕШЬ?

7 место. Семак сделал заявление в стиле Луческу и Манчини: «„Зениту“ нужно по новому игроку на каждую позицию». 

Спартачок-70: «Ростов» с «Рубином» напряглись...

Alhunah: остановитесь, скоро в Аргентине все аргентинцы закончатся.

6 место. Дзюба уверен, что теперь в России дети играют в игроков сборной, а не в Месси и Роналду. 

orbit22rus: Пацаны, смотрите, я - Дзюба! *превращается в дерево*

goodbyegoodboy: Дети в подвале играли в Артёма...

LOpp: А я - Дзюба, увольняю тренеришек из любого клуба.

5 место. Главный трансфер года в мировом футболе – Роналду в «Ювентусе»:

barcelonistas: Астрологи предсказывают массовый исход глоров под флаги нового клуба. 

Брулин: «Старик» и «старуха» теперь вместе 

bublikyo: И он сразу перестанет быть Пеналду для болельщиков «Юве», а станет престарелым маэстро

4 место. Реакция на новость о ценнике Фернандеса от ЦСКА для «Наполи» - 25 млн евро: 

LOpp: ЦСКА будет доигрывать чемпионат следующим составом: Акинфеев – Щенников, Онопко, cska-78, Набабкин - Врач Дзагоева, Mango – Гинер Великолепный, Черный манекен, 40-ка летний Бекао.

Гинер продай ЦСКА: Похоже, Гинер хочет все что можно продать в ЦСКА и бежать из страны.

mangoх12: Не продается! Кутепова берите ))

3 место. Англичанка запретила гостям на своей свадьбе следить за матчем Швеция – Англия. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ДА НА ЕЁ СВАДЬБУ ДАЖЕ САМ ЖЕНИХ НЕ ПРИДЁТ! БУГАГАГА. 

2 место. Ваши добрые, милые шутки после слов Кутепова: «Если бы я мог выбирать будущий клуб, то это был бы „Милан“»: 

Jeck Denielse: Всё... Середина лета... Грибы-галлюциногены пошли... Кутепов топ-клуб себе выбирает… 

Denkuz: Ушами солнце на жаре загораживать в Милане, что ли?

Scorp689: Сосед Сапогова...

Sully: Ожидание - Милан, Реальность - Дагдизель.

1 место. Черчесов попал в число номинантов на звание тренера года ФИФА вместе с Зиданом, Клоппом, Симеоне, Аллегри и Гвардиолой.  

ПерекатиПоле: Что делают ноунеймы в одном списке с нашим усатым гением?

Воин666: Скоро Стас сменит Лопетеги в «Реале».

fcspartak: Почему Слуцкого нет в списке?

Р.S. Благодарим всех, кто помогал найти лучшие шутки июля – отмечал умелые панчи и рифмы хештегом #Народный_обозреватель. Шутите много, шутите вкусно!

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответил LOpp
вчера в 22:32
Здорово получилось, хотя симпатизирую ЦСКА
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:15
Не более 5 смешных комментов.Остальное-поддержанный лайками шлак.
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:24
Обидно, что шутливая рубрика скатилась в набор троллей. То, за что надо бы гнать людей с ресурса, стало попадать на главную страницу портала... Третье место хорошее, остальное зачастую мусор.
The Dark Knight
The Dark Knight ответил старина
вчера в 19:40
старина:
Когда я написал,что Смолов перейдет в московский Арарат,я и правда не знал,что этого клуба уже нету)))
Арарат не совсем прекратил существование, он скорее "переехал", примерно как и Динамо СПБ, но только в другое государство, в отличии от Динамо СПБ, которое стало ФК Сочи (основу Сочи составили игроки Динамо), а Динамо СПБ теперь представлена только в молодежном и юношеском первенствах.
juchok
juchok
вчера в 19:30
про состав коней под конец сезона я вслух орал вчера долго!)!)!)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:10
12 и 4 просто отпад, спасибо!!!
kts
kts
вчера в 19:01
4-е рулит
LOpp
LOpp
вчера в 18:17
4 место про состав цска.
Вообще-то это была не шутка!
Дмитрий Шагаренко
Дмитрий Шагаренко
вчера в 17:47
лопетеки и креро респект!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:41
12 место лучшее)) Спартач1 как всегда на высоте)) Отличный подкол
Forever77
Forever77
вчера в 17:37
Номера 6, 8, 12 в цвет!!!
старина
старина
вчера в 17:36
Когда я написал,что Смолов перейдет в московский Арарат,я и правда не знал,что этого клуба уже нету)))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:28
Всё ни о чём
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