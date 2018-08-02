Тот самый Абель. В ЦСКА появился ловкий форвард

вчера, 13:15

ЦСКА все-таки подписал контракт с Эрнандесом, уругваец собирается защищать армейские цвета, как минимум, в следующих трех сезонах. «Соккер.ру» - о новичке ЦСКА и РПЛ .

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Полное имя: Абель Матиас Эрнандес Платеро.

Гражданство: Уругвай.

Возраст: 27 лет (8 августа 1990).

Антропометрия: 185 сантиметров, 73 килограмма.

Предыдущие клубы: «Сентраль Эспаньол», «Пеньяроль», «Палермо», «Халл Сити».

Позиция: центральный нападающий.

Статистика

Клубная карьера: 271 матч, 87 голов.

В сборной Уругвая: 27 матчей, 11 голов.

Сезон-2017/2018 в «Халл Сити»

Матчей: 10; голов: 8.

Переход в ЦСКА

Армейцы заинтересовались Эрнандесом еще весной, когда стало ясно, что истекающий контракт форварда с «Халл Сити» продлен не будет, а Абель по окончании сезона станет свободным агентом. В середине мая выступил представитель уругвайца: « ЦСКА действительно сделал нам предложение, но оно не устраивает нас с финансовой точки зрения. Если российский клуб готов предложить что-то большее, то у него появятся шансы заполучить Эрнандеса в свои ряды. Диалог продолжается. ЦСКА – единственный клуб, у которого есть предметный интерес к Абелю».

Причина, по которой вокруг квалифицированного нападающего в статусе свободного агента не возникло ажиотажа, на поверхности. Травмы. Большую часть предыдущего сезона в «Халл Сити» Абель пропустил из-за разрыва ахиллова сухожилия, а своим выходом из строя серьезно подставил Леонида Слуцкого, которому определенно не хватило голов Эрнандеса, чтобы задержаться в Англии на более длительный срок. И это не первая серьезная травма уругвайца после переезда в Европу: в сезоне 2012/2013, когда он выступал за «Палермо», он рвал крестообразные связки.

Умение Абеля забивать голы привлекало ЦСКА , а его подверженность травмам отпугивала, именно поэтому переговоры длились так долго. В начале июля Пабло Бентакур, представляющий интересы Эрнандеса, сообщил о наличии договоренности с армейцами по трехлетнему контракту, но до официального оглашения прошел еще месяц. Неделю назад уругваец прилетел в Москву, где ему предстояло пройти медицинские тесты, с которыми он не справился сходу. Были выявлены хронические проблемы с ахилловым сухожилием и коленом, потребовались дополнительные обследования, которые тоже не показали ничего хорошего. ЦСКА уже собирался отказаться от подписания Эрнандеса, но спустя пару дней Абель все-таки стал игроком ЦСКА .

Что происходило в эти дни? Насколько понимаю из логики вещей, армейцы поставили ультиматум: либо разворачиваемся и уходим, ищите своему искалеченному подопечному другой клуб, либо включаем в контракт пункт о возможности досрочного расторжения контракта клубом без компенсации в одностороннем порядке в случае получения игроком тяжелой травмы. ЦСКА подстраховался, а Эрнандесу и его агенту было нечем крыть: попробуй с таким здоровьем найти клуб, который даст трехлетний контракт, подписной бонус и достойную зарплату. Пусть даже и с жестким условием.

По неофициальным данным, зарплата уругвайца составит 1.8 миллиона евро в год, а еще армейцы раскошелились на подписной бонус в размере 4.5 млн. В принципе, если раскидать эту сумму на круг, то выйдет 3.3 миллиона евро за сезон – адекватная плата за услуги форварда такого класса. Если он будет здоров, а если не будет, у ЦСКА есть возможность разорвать контракт. Роман Бабаев уверяет, что у Эрнандеса были более выгодные в финансовом плане предложения, но он выбрал ЦСКА чуть ли не сердцем. Думаю, генеральный директор армейцев лукавит. Предложения-то, может, и были. Допускаю, что более выгодные. Но все они виртуальные, «на бумаге», до прохождения футболистом медицинских обследований, которые Абель просто завалил бы в других клубах. В ЦСКА точно знали о хронических проблемах уругвайца от Слуцкого и Яровинского, но все равно были готовы к диалогу и поиску компромиссов.

Стиль игры

Если бы не травмы, которые преследуют Эрнандеса с юности, форвард по прозвищу «Жемчужина» мог бы достичь высот своих соотечественников - Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Талантом он наделен огромным, а по меркам РПЛ это вообще нападающий экстра-класса. Абель – левша, хорошо видит поле, он здорово может разогнать атаку на дриблинге или разрезающим пасом, по-футбольному умен, пять лет в чемпионате Италии не прошли даром. А в Чемпионшипе, выступая за «Халл Сити», уругваец серьезно прибавил в игре «на пятачке», откуда забил много голов, действуя на опережении, реагируя на отскоки и рикошеты. Голевое чутье не затаскал по лазаретам, чувство гола у этого нападающего выдающееся. Именно в роли лиса у ворот или стервятника Эрнандес наиболее опасен, именно в этой роли он нужен ЦСКА – чтобы забивать голы.

Насколько всё плохо со здоровьем новичка ЦСКА ?

Наверняка знает только сам Эрнандес, а также люди, с которыми он будет работать в своем новом клубе. Очевидно, все не слишком хорошо, проблемы хронические, есть большой риск новых травм. Если взглянуть только на список повреждений, ставших достоянием общественности, то там полный набор: Абель пережил операции на разорванном ахилловом сухожилии и крестообразных связках, а пару сезонов назад у него были серьезные проблемы с аддукторами – приводящими мышцами. В этом и заключается вся загвоздка. Если Эрнандес будет чувствовать себя хорошо и сможет регулярно играть, то станет для ЦСКА серьезным усилением за «копейки».