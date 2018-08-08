Какой «Спартак» нам нужен в Греции?

вчера, 17:30

«Спартак» в новом сезоне провел два официальных матча, в которых ни разу не пропустил, но и забил лишь однажды. «Соккер.ру» подыскивает идеальный образ для матча с ПАОКом.

Каким «Спартак» уже был?

«Спартак» - «Оренбург» (1:0). В чемпионате России «красно-белые» начали с победы, которая состоялась благодаря раннему голу Самуэля Жиго, состоявшемуся после ошибки вратаря соперников. Вернувшуюся из ФНЛ команду «Спартак» целенаправленно вскрывал через фланги, и Массимо Каррера ругался, если кто-то выполнял неподготовленные передачи через центральную зону. Мог ли счет стать крупнее? Безусловно. Все претензии – к Зе Луишу, упустившему ряд хороших моментов.

«Локомотив» - «Спартак» (0:0). Оба матча «Спартака» на старте сезона объединяют проблемы с реализацией моментов: в ворота железнодорожником могли забивать Глушаков, Промес, Луис Адриано, но ноль так и остался нулем. Важно отметить, что Массимо Каррера сделал всего лишь одну перестановку в стартовом составе по сравнению с игрой первого тура: вместо Ломовицкого на правом фланге атаки вышел Ташаев, но пока ни один из Александров проявить себя ярко не сумел. В обоих матчах у «Спартака» чувствовался акцентированный свал налево, где действовал Квинси Промес.

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Какие изменения в составе «Спартака» могут произойти?

Стартовое сочетание в матчах против «Оренбурга» и «Локомотива» отличается одной позицией. Давайте взглянем на этот состав, чтобы понимать, какие коррективы может внести Каррера: Максименко – Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Глушаков, Зобнин – Ломовицкий (Ташаев), Промес, Зе Луиш.

«Спартак» привыкает к схеме 4-3-3, два матча, в которых использовалась эта расстановка, позволили молодому вратарю Максименко сыграть на ноль, что важно для итальянского тренера. У Карреры нет причин перестраивать «Спартак» тактически, поэтому имеет смысл рассматривать только перестановки в рамках известной схемы. Помним, что матчи в Лиге чемпионов избавляют тренерский штаб от необходимости считать легионеров и россиян на поле, Массимо может выставить любое сочетание футболистов. Троих подопечных итальянец заранее вычеркнул из числа возможных участников матча: Самедов, Джикия и Мельгарехо остались в Москве, так как еще не набрали оптимальных кондиций. У Александра еще и третий сын на днях родился – тоже причина получить дополнительный выходной. В общем, не вижу ни малейшего повода искать очередную конфликтную ситуацию или недопонимание, тем более в Салоники Каррера взял 21 футболиста, в то время как непосредственно в заявку на игру попадут только 18.

Возвращаясь к стартовому составу, стоит признать, что у тренерского штаба «Спартака» нет причин менять вратаря и сочетание в обороне. Да, к Ещенко и Комбарову по-прежнему возникают претензии, а Боккетти вряд ли продержится рядом с Жиго, когда наберут форму Кутепов и Джикия, но сейчас фланговым защитникам нет альтернативы, а связка Сальваторе-Самуэль – единственная сыгранная и участвовавшая в официальных матчах. Разбивать треугольник полузащитников в центре тоже не имеет смысла, ведь Фернандо, Глушаков и Зобнин явно выигрывают конкуренцию.

А вот в атаке есть варианты. Точно останется в старте только Квинси Промес, а как насчет его партнеров? Логичным будет выход с первых минут Луиса Адриано вместо Зе Луиша, хотя, они могут сыграть и вместе: бразилец чуть левее, Зе по центру, а Квинси уйдет на правый фланг. Впрочем, не факт, что Каррера решится выпустить обоих своих форвардов одновременно, оставшись без джокера на скамейке. Можно добавить креатива в атаке с помощью Софьяна Ханни, который пока не получал шансов в этом сезоне, не стоит забывать и о Ломовицком с Ташаевым, которые уже играли в основе.

Какую стратегию выберет «Спартак»?

ПАОК – команда яркая, куражная, а на своем поле под руководством Луческу-младшего штампует победы (19 из 19), если исключить матчи, по итогам которых «орлам» присуждались технические поражения. Во время подготовки к игре «Спартак» должен учесть не только игровые характеристики соперника, но и темперамент. Ни в коем случае нельзя позволить ПАОКу оседлать своего любимого конька, охладить пыл греков можно двумя способами: собственной агрессией в дебюте, попыткой забить быстрый мяч, либо сухой прагматичной «снижающей температуру» игрой. Полагаю, в выездном матче «Спартак» не станет прыгать на соперника с открытым забралом, а предпочтет присмотреться, но в выжидательной игре важно не попасться на пассивности. ПАОКу нельзя давать почувствовать уверенность.

На что сделает ставку «Спартак» в выездном матче?

В двухматчевых противостояниях в еврокубках очень ценятся голы на выезде, поэтому «Спартаку» важно забить в Салониках, чтобы потом не быть в уязвимом положении в Москве (например, если ПАОК забьет на выезде после нуля пропущенных дома). Не пропустить в Греции, конечно, приятно, но по факту лучше сыграть 1:1 или 2:2, чем 0:0. То есть, как минимум, изначального давления результата на «Спартак» нет: если команда Карреры первой пропустит в Греции – ничего страшного, нужно будет просто продолжать, а вот собственный гол (и каждый следующий) будет повышать шансы на успешное преодоление греческого барьера в Лиге чемпионов.

«Спартак» почти наверняка снова сделает ставку на фланговую игру, ведь крайние защитники ПАОКа увлекаются атакой и часто оставляют простор у себя за спиной. Центральных тоже можно оставить не у дел резкой игрой один в один, спартаковцы должны обыгрывать со смещениями в центр и бить, нападающий ловить моменты на пятачке (Луис Адриано лучше подходит для этой роли), а полузащитники качественно заполнять зоны второго темпа атаки. Нужно, чтобы Квинси и человек в зеркальной с ним позиции (Ташаев, Ломовицкий, Ханни) не располагались слишком высоко и не заставляли своих же защитников подтаскивать мяч.

Розыгрыши через Комбарова и Ещенко никогда не станут эффективными, наоборот, креативные игроки должны брать пространство для разгона и врезаться во вражескую оборону на разных широтах и под разными углами. Что касается обороны, то здесь надежда на Жиго, которому предстоит справляться со 191-сантиметровым сербом Прийовичем, а еще кому-то предстоит взять на себя «десятку» Пелкаса, через которого строится игра в атаке, и на эту роль странно будет разменивать Фернандо. Но подошел бы Глушаков или Зобнин. Комбаров и Ещенко не смогут гарантировать надежность на флангах, поэтому в зависимости от игровых ситуаций и численности атакующих единиц ПАОКа им потребуется подстраховка от центральных хавбеков или фланговых нападающих.

Кто круче? ПАОК vs «Спартак»