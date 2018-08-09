2 + 2 = 4. «Зенит» лопнул в Минске

вчера, 23:10

Что произошло? Кто виноват? Что делать? Классические вопросы первым делом приходят на ум, когда отступает шок. «Соккер.ру» поражен крупным поражением «Зенита» в Лиге Европы.

Что произошло?

«Зенит» попал под мотивированного соперника в выездном матче, позволил динамовцам поймать кураж, и из этого получилось то, что получилось. История, в общем-то, распространенная, вот и «Спартак» буквально вчера пережил то же самое, только москвичи успели предварительно забить два мяча, а уже потом стали подставляться под удары ПАОКа, «Зенит» же сразу попал под белорусский трактор, который оказался безжалостным. «Динамо» с первых минут взялось за дело, пошли удары из любых позиций, высокий прессинг, попытки возвести давление в абсолютную степень. Потом Урош Николич пробил со штрафного в ближний угол и открыл счет, так как Лодыгин зевнул. Довести счет до разгромного хозяевам помогли два корнера еще в первом тайме. После перерыва состоялся первый гол с игры подопечных Сергея Гуренко.

Вы же помните замечательного в прошлом полузащитника «Локомотива» и «Ромы»? Типаж, стиль командной игры и воспоминания о футбольной карьере навевают параллели с Диего Симеоне. Минским «Динамо» правит Эль Чоло белорусского разлива, а вот у «Зенита» в этот вечер Семак казался лишь формальным тренером. Но это что? Вот вратаря не было и вовсе: Лодыгин пропустил четыре мяча после четырех попаданий в створ его ворот. На самом деле, во втором тайме «Зенит» прибрал мяч к ногам, а инициативу к рукам, но это состоялось скорее по обоюдному согласию сторон, потому что «Динамо» не хватило бы на два тайма в таком диком ритме, как минчане провели первую половину. Да и шансы на контратаки никто не отменяет. Одним из таких хозяева и воспользовались: герой вечера Урош Николич не только открыл счет, но и закрыл его. 4:0 в пользу «Динамо», Минска и всей Беларуси!

Кто виноват?

Во-первых, нужно отдать должное соперникам: они главные «виновники» крупного поражения российского фаворита этой дуэли. По данным «Трансфермаркта», состав минского «Динамо» стоит 8.7 млн евро, в то время как «Зенит» педантичные немцы оценили в 149.85 млн. Знаю, вам лень считать самостоятельно, поэтому просто держите цифру: разница более чем в 17 раз! Белорусский клуб сотворил суперсенсацию. Команде Гуренко повезло с реализацией моментов и отсутствием сопротивления со стороны Юрия Лодыгина, но до этих моментов еще нужно было довести, а в первом тайме «Динамо» целыми отрезками уничтожало «Зенит», у которого не было даже намека на осмысленный выход из обороны. Корзун и Шитов впивались в каждый мяч, очень толково позиционно, с мячом и без мяча, играл ганский опорник Яхайя, Бегунов бегал, Хващинский использовал любую возможность для удара и встретил свой гол, местный Дзюба по имени Филипп и по фамилии Иванов выигрывал чуть ли не все верховые единоборства. А главным героем стал, конечно же, Урош Николич, принявший участие во всех четырех голах. «Динамо» рискнуло и не прогадало, смелость в дебюте встречи была вознаграждена голами, переросла в кураж и помогла добиться исторического результата.

Что касается «Зенита», то просто удивительно, как команда с таким количеством опытных футболистов в составе рассыпалась по полю и не смогла собраться в единое целое. Такое ощущение, что Сергей Семак попросил ребят явить наглядное подтверждение его недавним словам о том, что «Зениту» требуется усиление на каждой позиции. О, да! Посмотрев игру с минским «Динамо», все мы поняли, что Сергей Богданович говорит чистую правду. Лодыгин не поймал ни одного мяча, в обороне не раз приходилось тушить панику, Кузяев и Шатов старались, но растворились в общем хаосе. Эрнани бегал, где придется, а аргентинцы… вообще не особо хотели бегать. Краневиттер, Дриусси и Ригони их фамилии. Нападающих Семак заменил в перерыве, частично признав свои ошибки. Полностью не мог, потому что количество замен ограничено, хотя, будь у Семака такая возможность, сменил бы полсостава. А так за небоеспособный состав, в любом случае, отвечает главный тренер. Когда выпадает один-два человека, это еще может быть их личной проблемой, но если пять-шесть человек – ищите виноватого на тренерской скамейке.

Что делать?

Во-первых, не расстраиваться, а злиться на себя. Не посыпать голову пеплом, а извлекать полезные уроки из болезненного поражения, чтобы в будущем не наступить на те же грабли снова. Да, тяжело, да, позорно, но впереди еще ответная игра, и даже в этом противостоянии можно все переиначить, если выпустить в Санкт-Петербурге Лунева, Паредеса, Нобоа и Дзюбу. К сожалению, зрители не помогут с трибун, но с этим ничего не поделаешь.

Во-вторых, молодой тренер Семак должен лучше познакомиться с правилами ротации и не быть таким наивным впредь: странно было ожидать высококачественной игры, когда меняешь сразу стольких футболистов, в том числе отказываешься от несущей конструкции в центре поля. Сергей Богданович принял решение из футбольного менеджера, да и разбору оппонента, как показал матч, уделили недостаточно внимания, раз «Динамо» получило возможность бряцать сразу столькими орудиями и в разных зонах. Подготовленная команда загоняет соперника в определенные игровые рамки, а у минчан была свобода.

В-третьих, Семаку и «Зениту» нужно крепко задуматься о том, кто вам друг, а кто – враг. Речь идет о составе, а если конкретно – об аргентинской бригаде. Номинально это толковые футболисты, согласно зарплатной ведомости, вообще одни из лучших в команде, но много ли им дела до задач «Зенита», до его болельщиков и клубной чести? Нет, последнее даже не обязательно, но тогда покажите свой профессионализм, а не полевой балет с элементами сальсы и танго.