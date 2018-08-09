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2 + 2 = 4. «Зенит» лопнул в Минске

вчера, 23:10

Что произошло? Кто виноват? Что делать? Классические вопросы первым делом приходят на ум, когда отступает шок. «Соккер.ру» поражен крупным поражением «Зенита» в Лиге Европы.

Что произошло?

«Зенит» попал под мотивированного соперника в выездном матче, позволил динамовцам поймать кураж, и из этого получилось то, что получилось. История, в общем-то, распространенная, вот и «Спартак» буквально вчера пережил то же самое, только москвичи успели предварительно забить два мяча, а уже потом стали подставляться под удары ПАОКа, «Зенит» же сразу попал под белорусский трактор, который оказался безжалостным. «Динамо» с первых минут взялось за дело, пошли удары из любых позиций, высокий прессинг, попытки возвести давление в абсолютную степень. Потом Урош Николич пробил со штрафного в ближний угол и открыл счет, так как Лодыгин зевнул. Довести счет до разгромного хозяевам помогли два корнера еще в первом тайме. После перерыва состоялся первый гол с игры подопечных Сергея Гуренко.

Вы же помните замечательного в прошлом полузащитника «Локомотива» и «Ромы»? Типаж, стиль командной игры и воспоминания о футбольной карьере навевают параллели с Диего Симеоне. Минским «Динамо» правит Эль Чоло белорусского разлива, а вот у «Зенита» в этот вечер Семак казался лишь формальным тренером. Но это что? Вот вратаря не было и вовсе: Лодыгин пропустил четыре мяча после четырех попаданий в створ его ворот. На самом деле, во втором тайме «Зенит» прибрал мяч к ногам, а инициативу к рукам, но это состоялось скорее по обоюдному согласию сторон, потому что «Динамо» не хватило бы на два тайма в таком диком ритме, как минчане провели первую половину. Да и шансы на контратаки никто не отменяет. Одним из таких хозяева и воспользовались: герой вечера Урош Николич не только открыл счет, но и закрыл его. 4:0 в пользу «Динамо», Минска и всей Беларуси!

Кто виноват?

Во-первых, нужно отдать должное соперникам: они главные «виновники» крупного поражения российского фаворита этой дуэли. По данным «Трансфермаркта», состав минского «Динамо» стоит 8.7 млн евро, в то время как «Зенит» педантичные немцы оценили в 149.85 млн. Знаю, вам лень считать самостоятельно, поэтому просто держите цифру: разница более чем в 17 раз! Белорусский клуб сотворил суперсенсацию. Команде Гуренко повезло с реализацией моментов и отсутствием сопротивления со стороны Юрия Лодыгина, но до этих моментов еще нужно было довести, а в первом тайме «Динамо» целыми отрезками уничтожало «Зенит», у которого не было даже намека на осмысленный выход из обороны. Корзун и Шитов впивались в каждый мяч, очень толково позиционно, с мячом и без мяча, играл ганский опорник Яхайя, Бегунов бегал, Хващинский использовал любую возможность для удара и встретил свой гол, местный Дзюба по имени Филипп и по фамилии Иванов выигрывал чуть ли не все верховые единоборства. А главным героем стал, конечно же, Урош Николич, принявший участие во всех четырех голах. «Динамо» рискнуло и не прогадало, смелость в дебюте встречи была вознаграждена голами, переросла в кураж и помогла добиться исторического результата.

Что касается «Зенита», то просто удивительно, как команда с таким количеством опытных футболистов в составе рассыпалась по полю и не смогла собраться в единое целое. Такое ощущение, что Сергей Семак попросил ребят явить наглядное подтверждение его недавним словам о том, что «Зениту» требуется усиление на каждой позиции. О, да! Посмотрев игру с минским «Динамо», все мы поняли, что Сергей Богданович говорит чистую правду. Лодыгин не поймал ни одного мяча, в обороне не раз приходилось тушить панику, Кузяев и Шатов старались, но растворились в общем хаосе. Эрнани бегал, где придется, а аргентинцы… вообще не особо хотели бегать. Краневиттер, Дриусси и Ригони их фамилии. Нападающих Семак заменил в перерыве, частично признав свои ошибки. Полностью не мог, потому что количество замен ограничено, хотя, будь у Семака такая возможность, сменил бы полсостава. А так за небоеспособный состав, в любом случае, отвечает главный тренер. Когда выпадает один-два человека, это еще может быть их личной проблемой, но если пять-шесть человек – ищите виноватого на тренерской скамейке.

Что делать?

Во-первых, не расстраиваться, а злиться на себя. Не посыпать голову пеплом, а извлекать полезные уроки из болезненного поражения, чтобы в будущем не наступить на те же грабли снова. Да, тяжело, да, позорно, но впереди еще ответная игра, и даже в этом противостоянии можно все переиначить, если выпустить в Санкт-Петербурге Лунева, Паредеса, Нобоа и Дзюбу. К сожалению, зрители не помогут с трибун, но с этим ничего не поделаешь.

Во-вторых, молодой тренер Семак должен лучше познакомиться с правилами ротации и не быть таким наивным впредь: странно было ожидать высококачественной игры, когда меняешь сразу стольких футболистов, в том числе отказываешься от несущей конструкции в центре поля. Сергей Богданович принял решение из футбольного менеджера, да и разбору оппонента, как показал матч, уделили недостаточно внимания, раз «Динамо» получило возможность бряцать сразу столькими орудиями и в разных зонах. Подготовленная команда загоняет соперника в определенные игровые рамки, а у минчан была свобода.

В-третьих, Семаку и «Зениту» нужно крепко задуматься о том, кто вам друг, а кто – враг. Речь идет о составе, а если конкретно – об аргентинской бригаде. Номинально это толковые футболисты, согласно зарплатной ведомости, вообще одни из лучших в команде, но много ли им дела до задач «Зенита», до его болельщиков и клубной чести? Нет, последнее даже не обязательно, но тогда покажите свой профессионализм, а не полевой балет с элементами сальсы и танго.

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Все комментарии
kingjon
kingjon ответил Хиромант
сегодня в 09:58
Хиромант:
Да уж... После очень даже неплохого выступления сборной Росии на ЧМ видеть такое... Стыдно за вас, ребята из Зенита. Да и остальные участники еврокубков не лучше. ЦСКА поменял 90% команды и играет как команда из второй лиги, Локо тоже не намного лучше играет, хотя и купил пару-тройку "якобы звезд европейского футбола". У Спартака вечные проблемы в обороне... Уфа старается, но ей такой уровень еще не по зубам. В Краснодаре опять перестройка, поиски новой игры и нового состава. Мужики - а кто же будет добывать очки в Еврокубках?!! Или зря четыре сезона корячились, чтобы выйти на 6 место в рейтинге? Что, опять назад, на 7 или 8, а скорее всего на 9 место? Зениту могу посоветовать только одно - разогнать игроков, набранных Луческу и Манчини. Из Аргентинцев я бы оставил Паредеса, Маману и Ригони - остальных на фиг, туда же Эрнани, Заболотного, Анюкова. Мака и Смольникова в Зенит-2 до Нового года! Остальным урезать зарплату на 50% - глядишь и играть научатся.
Заслуженные мастера возвращаются к реалиям жизни...
Dmitry Lipnitsky
Dmitry Lipnitsky
сегодня в 09:39
Приехали, шумели, кричали, что наша команда - г..., задирались с ментами, намусорили.... И получили.... Ну вы же в гости приехали, ведите себя прилично! Надо уважать соперника! Этот результат - прямое следствие недооценки!!! И Зенит не первый, кого в Минске за такие дела наказывают!
Россияне, уважаю вас и ценю вашу литературу и искусство! Но, заходя в мой дом, вытирайте пожалуйста ноги!
Garrincha58
Garrincha58 ответил Хиромант
сегодня в 09:37
Хиромант:
Да уж... После очень даже неплохого выступления сборной Росии на ЧМ видеть такое... Стыдно за вас, ребята из Зенита. Да и остальные участники еврокубков не лучше. ЦСКА поменял 90% команды и играет как команда из второй лиги, Локо тоже не намного лучше играет, хотя и купил пару-тройку "якобы звезд европейского футбола". У Спартака вечные проблемы в обороне... Уфа старается, но ей такой уровень еще не по зубам. В Краснодаре опять перестройка, поиски новой игры и нового состава. Мужики - а кто же будет добывать очки в Еврокубках?!! Или зря четыре сезона корячились, чтобы выйти на 6 место в рейтинге? Что, опять назад, на 7 или 8, а скорее всего на 9 место? Зениту могу посоветовать только одно - разогнать игроков, набранных Луческу и Манчини. Из Аргентинцев я бы оставил Паредеса, Маману и Ригони - остальных на фиг, туда же Эрнани, Заболотного, Анюкова. Мака и Смольникова в Зенит-2 до Нового года! Остальным урезать зарплату на 50% - глядишь и играть научатся.
не поможет там еще хлама типа Оздоева Мевли Нету Ерохина
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy
сегодня в 09:33
После матча в Минске ник Литейный 4 заиграл новыми красками
Шамаич
Шамаич
сегодня в 09:31
DXTK
DXTK
сегодня в 09:19
Ой как за Зенит стыдно)))) какая боль какая боль 4-0 .
mikysss
mikysss ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 08:52
Hesus_4erez_us:
Я не спорю, что у нас нет команд уровня ЛЧ. Но когда всякие имбицилы судят о команде по 3 играм(когда любому нормальному человеку ясно, что Локо только-только набирает кондиции)-это подбешивает. А про ЛЕ-наши команды и там могут выступить удачно только при хорошей жеребьёвке. Сейчас к ЛЕ в Европе серьёзно относятся, мало кто сливает из топовых команд
ну про локо не могу сказать ничего, вот смола подписали в предверии ЛЧ, усиление? Увидим... в ЛЧ буду болеть за паровоз как и за коней и если повезет то и за КБ, ну а 94ся в чемпе будем)))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил mikysss
сегодня в 08:47
Я не спорю, что у нас нет команд уровня ЛЧ. Но когда всякие имбицилы судят о команде по 3 играм(когда любому нормальному человеку ясно, что Локо только-только набирает кондиции)-это подбешивает.
А про ЛЕ-наши команды и там могут выступить удачно только при хорошей жеребьёвке. Сейчас к ЛЕ в Европе серьёзно относятся, мало кто сливает из топовых команд
mikysss
mikysss ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 08:23
Hesus_4erez_us:
Ты Локо-то где видел, знаток липовый. Локо готовится к Лиге чемпионов. Если ты не в курсе, то все команды готовят и выводят на пик формы к определённому моменту. Спартак и Зенит должны сейчас быть на пике, чтобы попасть в группу, а Локо лишь к сентябрю. Но зачем об этом думать? Можно строить из себя эксперта и ныть
Спартак в ЛЕ по любому будет играть, впрочем всем нашим клубам там надо играть, до ЛЧ не доросли еще, а вот бомжи показали себя вчера, проиграв даже не середняку гейропы
mikysss
mikysss
сегодня в 08:20
Ну дак они приехали по Минску прогуляться, а не играть в футбол. А тренер (простите за слово тренер) продался газпрому и вот результат, а его бывшая Уфа выиграла, сидел бы там а не гнался за евриками щас бы кайфовал
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Хиромант
сегодня в 08:02
Ты Локо-то где видел, знаток липовый.
Локо готовится к Лиге чемпионов. Если ты не в курсе, то все команды готовят и выводят на пик формы к определённому моменту. Спартак и Зенит должны сейчас быть на пике, чтобы попасть в группу, а Локо лишь к сентябрю. Но зачем об этом думать? Можно строить из себя эксперта и ныть
yasukuni
yasukuni ответил ОлегаТэ
сегодня в 07:51
ОлегаТэ:
Кто о чём, а вшивый о бане... За ЦСКА не переживайте - он со своими проблемами сам разберётся. Лучше в своём огороде покопайтесь, семинольники. Позавчера лишний раз подтвердили, что уровень СпаМа в Европе - это Паоки, Аеки и прочие Санкт-Галлены, уж не высовывались бы... =D =D =D
    MALOVAR
    MALOVAR ответил ОлегаТэ
    сегодня в 07:50
    а что там ты увидел ,любезный? то что мы паок вмяли?
    MAUS
    MAUS ответил ОлегаТэ
    сегодня в 07:44
    ОлегаТэ:
    Кто о чём, а вшивый о бане... За ЦСКА не переживайте - он со своими проблемами сам разберётся. Лучше в своём огороде покопайтесь, семинольники. Позавчера лишний раз подтвердили, что уровень СпаМа в Европе - это Паоки, Аеки и прочие Санкт-Галлены, уж не высовывались бы... =D =D =D
    смотри что бы цска в этом году новые антирекорды не поставил.
    против цска в европе ничего не имею, даже болею и переживаю как за РК.
    но уж больно хочется чтобы таким как ты (и тебе подобным) утерли нос в Европе, а то от вас одни брызги и пена)))) покорители Еуропы)))
    В прошлом сезоне с большой удачей проскочили ЯнгБойз, где вообще ничего не ловили- а эйфории будто всех раскатывали со счетом 5:0-7:0)))
    Скромнее себя ведите, с небес на землю спуститесь)))
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 07:30
    И усиление на каждой позиции .... А разве тренер это не позиция? А уйдет семак просто так, а не как пиявка?
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 07:29
    Этому, котырый там пишет, а во сколько педантичные немцы оценили лодыгина, семака и фурсенко?

    А вообще, может и ТВ причем. В последний раз, когда Зенит вылетал из кубков нас тоже не показывали по телевидению. И тогда мы тоже 4 пропустили.
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 07:16
    Так жЫдко 79аться!!!
    Kooks
    Kooks
    сегодня в 05:51
    МатчТВ как чувствовал, что не нужно показывать этот матч.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил MAUS
    сегодня в 05:45
    MAUS:
    а что будет с цска в ЛЧ? а с Локо , если в крепкую группу попадут?
    Кто о чём, а вшивый о бане...
    За ЦСКА не переживайте - он со своими проблемами сам разберётся. Лучше в своём огороде покопайтесь, семинольники. Позавчера лишний раз подтвердили, что уровень СпаМа в Европе - это Паоки, Аеки и прочие Санкт-Галлены, уж не высовывались бы... =D =D =D
    Kooks
    Kooks
    сегодня в 05:44
    И эти люди вчера геворили нам не ковыряться в носу. Ау! Бомжи! Где вы все?
    MAUS
    MAUS ответил Лёха Шахтинский
    сегодня в 04:32
    Лёха Шахтинский:
    Соккер - очень и очень сегодня просто стыдно за наш Великолепный Зенит... Статью не читал...
    а что будет с цска в ЛЧ?
    а с Локо , если в крепкую группу попадут?
    MAUS
    MAUS ответил -Хостинский-
    сегодня в 04:30
    -Хостинский-:
    Надо признать, 99 % что Зенит закончил выступление в Лиге Европы. Строй Семак команду в этом году, и больше не позорте российский футбол
    не факт, поэтому верим до последней минуты что зенит все-таки совершит чудо в ответной игре!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 03:29
    Весна-лето-осень-зима-зенит. Все вечно😂
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    сегодня в 03:18
    Надо признать, 99 % что Зенит закончил выступление в Лиге Европы. Строй Семак команду в этом году, и больше не позорте российский футбол
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 03:13
    Требую продолжения банкета Степанам, настаиваю🤣.
    Пипец....
    el777
    el777
    сегодня в 03:11
    Разогнать! Это вам не мелочь по карманам тырить, Сергей Богданович.
    Aliks
    Aliks
    сегодня в 02:48
    Гуренко браво! Помню тот локо,супер!
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 02:40
    Да уж... После очень даже неплохого выступления сборной Росии на ЧМ видеть такое... Стыдно за вас, ребята из Зенита. Да и остальные участники еврокубков не лучше. ЦСКА поменял 90% команды и играет как команда из второй лиги, Локо тоже не намного лучше играет, хотя и купил пару-тройку "якобы звезд европейского футбола". У Спартака вечные проблемы в обороне... Уфа старается, но ей такой уровень еще не по зубам. В Краснодаре опять перестройка, поиски новой игры и нового состава. Мужики - а кто же будет добывать очки в Еврокубках?!! Или зря четыре сезона корячились, чтобы выйти на 6 место в рейтинге? Что, опять назад, на 7 или 8, а скорее всего на 9 место?
    Зениту могу посоветовать только одно - разогнать игроков, набранных Луческу и Манчини. Из Аргентинцев я бы оставил Паредеса, Маману и Ригони - остальных на фиг, туда же Эрнани, Заболотного, Анюкова. Мака и Смольникова в Зенит-2 до Нового года! Остальным урезать зарплату на 50% - глядишь и играть научатся.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 01:59
    Фанаты ПАОКА( российские греки) в трауре
    А так обидно и чуток стыдно за российский клуб
    Удачи в ответке
    Томик
    Томик
    сегодня в 01:56
    Не думал, что такое напишу, но надежда в этом сезоне в кубках осталась только на Локомотив. Да уж.
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