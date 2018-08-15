Зидан готов возглавить МЮ. Но есть трансфер важнее

15 августа 2018, 15:00

Рискованный вариант для любого тренера – великий клуб, много денег, нереализованные после Фергюсона амбиции. «Соккер.ру» желает МЮ не превратиться в корпорацию унылых монстров.

«Манчестер Юнайтед» потерял идентичность

«Реал» Зидана не был командой, которая только атакует. МЮ Фергюсона не был командой, что всегда рискует, особенно последнего великого созыва. Без трио Ван дер Сар – Видич – Фердинанд не видели бы «ушастого». Не только в Роналду, Руни и Тевесе была суть чемпионской команды, а в Каррике, Скоулзе и структуре игры. Но тот МЮ не называли «автобусом», он не был трусливыми.

В АПЛ сейчас есть место яркому футболу, «Ливерпуль» и «Сити» атакуют, «Челси» учится держать мяч. Но Моуриньо, вклинившись в борьбу, не радует четким рисунком игры. Не убедил, что еще сезон - и «Юнайтед» будет в финале ЛЧ или королем АПЛ . Можно играть осторожно и при этом красиво, но МЮ работает иначе, ведь это не супербогатый аналог «Атлетико».

Симеоне накануне финала Суперкубка УЕФА подчеркнул, что даже сборная Франции использовала его методы ведения партизанской войны в России. Но МЮ играет иначе, не выходит из «автобуса» против «Лестера». Не обрел идентичность. Не великая оборонительная команда. Не великая атакующая. Просто не великая. И это ужасно, ведь МЮ – легендарный клуб. Во что он играет? Манная каша с комочками.

Клуб взяли в заложники старые американцы

Исполнительный директор Вудворд брякнул после того, как МС ушел в открытый космос, оставив МЮ далеко позади по очкам в АПЛ , а «Ливерпуль» играл в финале ЛЧ : «Футбольная игра не влияет на коммерческие результаты нашего бизнеса». Бизнеса! Фергюсон швырнул бы в него бутсой Погба. Сэр Алекс набрал долгов, которые банкир Эд сократил, но не из-за гениальности, а потому что МЮ собрал по миру миллионы богатых фанатов после побед Фергюсона!

Скоулз еще в 2015 году предупреждал – не превратите МЮ в «Арсенал». Лондонцы теперь в руках Стэна Кронке. Он республиканец, из партии, которая сделала президентом Трампа. Что значит «республиканец» в футболе? Старорежимный человек. Сразу после выкупа акций у Усманова американец сделал трусливейший жест, вроде запирания детей в клетках – запретил критикам из фанатского ТВ «Арсенала» использовать логотип и бренд клуба.

МЮ давно пережил конфликт фанатов и новых владельцев из США , ведь основали собственный «Юнайтед оф Манчестер». Кстати, семейство Глейзеров – республиканцы, тоже «донатили» кампанию Трампа. Им без разницы, кого подкупать, но политически «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» управляют миллиардеры из одной страны с одинаковыми взглядами на жизнь. У них никогда не будет женщины в руководстве, они всегда будут немного расистами за закрытыми дверями.

Американцы не любят футбол, но захватили контроль над клубами Венгера и Фергюсона. Шикарно сохраняют наследие легенд. И если с «Арсеналом» давно все понятно, то сэр Алекс вовремя ушел, чтобы «Юнайтед» мог перестроиться. Шотландец сделал все, чтобы команда развивалась. Но стоит признать, что ошибся, советуя главных тренеров. Шотландца Мойеса привел лично, а с Жозе дружит. Оба, как видите, плохо справляются с защитой клубного величия от правил корпораций, чья задача не победа, а прибыль. А Гвардиола МЮ отказал.

Моуриньо - сильный, но проиграл Глейзерам

Фергюсон устроил страшную войну внутри МЮ , когда Глейзеры попытались сделать его просто тренером. Сэр Алекс не сдался и подарил на прощание титул чемпионов Англии, до сих пор последний в послужном списке. Шотландец не безгрешен, проигрывал матчи как тренер, терял время, был слишком резким. Но даже на пенсии остался бойцом – выкарабкался после инсульта и записал обращение с благодарностью.

А Моуриньо сдался, будучи не старым и здоровым. Жозе не убедил Глейзеров, что знает, куда ведет МЮ . Причин сразу две. Жорже Мендеш и Мино Райола. Не исключено, что американские миллиардеры подсчитали, сколько денег португалец заработал для двух агентов, а потом ужаснулись. Португалец жаловался, что ему не покупают игроков, но если «Ливерпуль» Клоппа потратил 430 млн евро за три сезона, то МЮ выложил на новичков за тот же период 431 миллион. Пусть не всех купил лично Жозе, успели до него, но бюджеты равны.

У Моуриньо начала хромать аргументация заявлений. Возможно, в нынешнем состоянии не вернет МЮ на вершину. Зидан понимает футбол не как бизнес – отказался от громких трансферов, чтобы как можно дольше прожил наглый и чемпионский коллектив «Реала». И француз вовремя уехал из Мадрида непобежденным. Не согласился ни на одно предложение сразу же. МЮ – один из вариантов.

«Юнайтед» можно возродить даже с Жозе

У тренера Моуриньо есть паттерны поведения, как у любого человека, есть привычки. Его тактические правила изучили, футбол пошел вперед, а МЮ остался в фазе, когда работали строго контратаки и ставки на индивидуальные действия. Сейчас не времена «Челси», «Порту» и «Интера», а победы 1:0 даются нелегко даже командам, которые умеют играть разнообразно. В первом туре МЮ переиграл «Лестер» дома.

Но если бы не первый гол защитника Шоу в карьере или пенальти на третьей минуте, гол Варди мог означать потерю пунктов. Да и сам факт, что хозяева «Олд Траффорд» отдают мяч середняку АПЛ , заставляет усомниться в том, что Моуриньо развивается сам, развивает команду. Но не исключено, что всё поменяется. В МЮ понимают – в структуре клуба не хватает человека. Речь о спортивном директоре.

Пробуют забрать у «Ромы» Мончи – грандиозная цель. Но испанец работает для души и любит купить дешево, а продать дорого. Сто раз отказывал «Барселоне», «Реалу», теперь вот «Милану» отказал. И спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не спешит в Манчестер. Он Роналду подписал, следы его ног целуют. А вот Ван дер Сар не всегда принимал правильные решения в «Аяксе», лишь третий номер в списке. Но спортивный директор нужен, ведь Моуриньо побил горшки с Вудвортом.

Зинедина в Манчестере может ждать провал

Зидан как тренер и тактик слабее Моуриньо. Слабее, но не хуже, другой. Зинедин свежее, у него есть бесценное качество, отличающие от Жозе. Мсье Зидан не ноет. Речь о тренере, который горой стоит за своих футболистов, даже если они не правы. А Моуриньо бросается на игроков порой без оснований. От Жозе всегда устаешь, он такой человек. А Зинедин - это везение, спокойствие и хитрость, которой даже Фергюсон располагал только в середине тренерской карьеры.

Но Зидан как тренер себя не исчерпал. МЮ нуждается в вожаке раздевалки и трофейном настрое. Не обязательно речь о победе в АПЛ , «Реал» не короновали в Испании каждый год, но в ЛЧ «Юнайтед» Зидана может выстрелить. И даже если окажется, что отрезок в Мадриде был лучшим в тренерской карьере француза – такое возможно, Йохан Кройф после создания «Барселоны» больше клубы не тренировал, зная, чем закончится, клуб МЮ заслуживает смелый шаг руководства.

В принципе, им надо было вовремя хватать Симеоне. Диего тоже играет от обороны, Годин и Гризманн перешли бы в МЮ раньше, «Манчестер Сити» не успел набрать силу, не исключено, что вместо «Лестера» или «Челси» чемпионом Англии стал бы именно МЮ Симеоне. Но у Зидана тоже есть характер, обыгрывал аргентинца. И подхватил «Реал» Анчелотти, тогда как Моуриньо не возродил пока ни «сливочных», ни «дьяволов».

В «Юнайтед» уже был спаситель из Франции

В ноябре 1992 года Фергюсон сидел в офисе. Его МЮ был седьмым в таблице, а лидировал «Блэкберн», хотя отрыв был небольшим. Но тут тренер вспомнил подслушанный в душевой разговор. Сэр Алекс всегда обожал шпионить за игроками, даже детективов нанимал – хотя в биографии врет, что делал это редко. Подслушал диалог Брюса и Паллистера. Защитники нахваливали «лягушатника» из «Лидса», который за год до этого стал чемпионом, оставив МЮ вторым.

Шотландец знал о Кантона, но не собирался покупать до этого разговора защитников. Но тут позвонил директор «Лидса» Фотерби и поинтересовался, можно ли купить Ирвинга? Трансферных окон не было, игроки меняли клубы и посреди сезона. Фергюсон, полагаясь на случайность, написал на листке бумаги: «Кантона». Мартин Эдвардс, председатель правления МЮ , который и разговаривал по телефону с Фотерби, передал послание, а через некоторое время «Лидс» дал добро на продажу Кантона всего за 900 тысяч фунтов.

Эрик так достал боссов «Лидса» замашками художника, что фактически подарили Фергюсону вожака и чемпиона. «Лидс» с Кантона был первым, без него стал 17-м, а МЮ с пятого места забрался на первое впервые за 26 лет! Сам Фергюсон тренировал «Юнайтед» без чемпионства семь сезонов, а тут ему подарили легенду. Король Эрик стал переломной фигурой. До него были просто хороши, а с ним начали серию из 4 чемпионств за 5 лет, которая как сюжет уже без Эрика завершилась в победном финале ЛЧ на «Камп Ноу» против «Баварии».

Возможно, красному Манчестеру нужен новый великий француз? Нельзя превращаться в клуб, которому плевать на результаты, в команду, где тренер всегда недоволен. У наставника Зидана есть умение держаться достойно, терпел Переса – Глейзеров тоже стерпит. МЮ не хватает нечеловеческой уверенности Фергюсона в результате и чемпионского достоинства, которое запретит играть трусливо. У Моуриньо есть год, чтобы всех удивить. Но даже если добьется успеха, легко может уйти. А в 2019 году будьте готовы к Зинедину на бровке.

Потому что это символичное, красивое решение и для футбола – рискованное, но яркое, даже для коммерции. Глейзеры будут довольны. К французу пойдут статусные новички, точно останется Погба. Жозе поднадоел публике со своими вечными жалобами, пускай порой дельными. А Зидана уважают во всем мире, сейчас у него хорошая репутация. Если в ближайшем будущем не соединить коммерцию со ставкой на чемпионские звания, «Манчестер Юнайтед», с которым все считались, вернется не совсем скоро.

Вряд ли фанаты будут рады новой серии в 26 лет без чемпионского титула, а также вылетам от следующей «Севильи» в ЛЧ . Нужно рисковать, а рисковать разучились, не считают необходимым. Зидан с его природной наглостью похож на человека, который возьмет «денежный мешок» и вытрясет не только прибыль, но и яркие футбольные повороты, борьбу за большие трофеи. Если этого не сделает Моуриньо – нужно принимать волевое решение.