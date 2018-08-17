Таланты на полмиллиарда. Будущие мировые звезды

17 августа 2018, 16:32

Чемпионат Франции богат будущими звездами. «Соккер.ру» называет тех молодых футболистов, которые в предстоящем сезоне готовы сделать шаг вперед.

В состоянии эйфории после победы сборной Франции на чемпионате мира в России руководство Лиги 1 начало новый сезон, называя себя официально «лигой талантов». В чем-то это заявление справедливо, учитывая, сколько звезд начинали свой путь во Франции, сколько воспитанников французских клубов разбредаются по миру, включая топ-команды. Поэтому в каждый сезон стоит входить, имея под рукой список тех, за кем следует присмотреть особенно внимательно. Мы предлагаем вам познакомиться с главными талантами Лиги 1, которые уже скоро готовы выйти на новый уровень.

Александр Головин (Россия, «Монако»)

Возраст: 22 года

Потенциальная стоимость – 40 млн евро

Определим для себя, что возрастом таланта будем считать до 22 лет. И Головин входит в число наиболее интересных для отслеживания перспективных игроков Лиги 1. Мы-то его хорошо знаем, но Александр отправился покорять Европу, где от него многого ждут, ожидают откровений. В «Монако» Головин способен апгрейдить свои диспетчерские способности, тактическую и техническую оснащенность, чтобы сделать шаг в топ-клуб. За него уже заплатили 30 млн евро, но цена может вырасти.

Джовани Ло Чельсо (Аргентина, ПСЖ )

Возраст: 22 года

Потенциальная стоимость – 50 млн евро

Похожими на Головина характеристиками обладает талантливый аргентинец из ПСЖ . В условиях высочайшей конкуренции Ло Чельсо умудряется пробивать себе место в основной состав и демонстрирует очень зрелый умный футбол. Он действует ближе к атаке, но способен работать на любой позиции в центре – настоящий универсал с потрясающей техникой и поставленным отменным пасом, не по годам зрело мыслящий. Кстати, по понятным причинам мы сюда не включим Килиана Мбаппе, несмотря на его 19 лет. Парень уже все всем доказал, стыдно называть его талантом, которому нужно еще дораскрываться.

Хуссем Ауар (Франция, «Лион»)

Возраст: 20 лет

Потенциальная стоимость – 70 млн евро

Французу алжирского происхождения только исполнилось 20 лет, а он уже становится определяющим футболистом центра поля в «Лионе». Академия этого клуба славится способностью массово поставлять талантливых ребят. И Ауар – один из первых кандидатов на повышение в классе. Он уже футболист основного состава, провел в Лиге 1 35 матчей, забил шесть мячей, сделал пять голевых передач. На позиции центрального полузащитника он одновременно и держит стержень команды, стабилизирует ее, и подключается остро к атакам.

Рони Лопеш (Португалия, «Монако»)

Возраст: 22 года

Потенциальная стоимость – 45 млн евро

«Монако» может сколько угодно терять лидеров, продавать дорого ярких футболистов, у него все равно появятся новые. Причем даже из числа «списанных». В свое время в Лопеше талант рассмотрели в «Манчестер Сити». Он помаялся в английском клубе, но тот рывок был преждевременным. Пришлось отступить в «Лилль», казалось, что талант загнулся, так и не выстрелив. Но в «Монако» умеют перезагружать карьеру, особенно когда ты еще молод. Лопеш постепенно стал одним из лидеров монегасков. Теперь на его креативе держится атакующий футбол «Монако», но создает его он не в центре, а на краю атаки, так что для Головина это не конкурент, а очень даже толковый напарник.

Люка Тусар (Франция, «Лион»)

Возраст: 21 год

Потенциальная стоимость – 50 млн евро

Еще один талантище из созвездия ярких молодых полузащитников «Лиона». Тусар в отличие от Ауара более нацелен на оборону, на разрушение, все знают, что опорник из «Лиона» - это бренд. Так заведено еще со времен Эссьена, а последним в списке был Толиссо, который уже в «Баварии». Теперь настал черед Тусара. Еще один стабильный сезон в «Лионе» - и на повышение.

Тангай Н’Домбеле (Франция, «Лион»)

Возраст: 21 год

Потенциальная стоимость – 50 млн евро

Вместе с Ауаром и Тусаром Н’Домбеле формирует убойную троицу в центре поля «Лиона». Слишком много таланта на квадратный метр, когда в игре лионцы. Н'Домбеле раскрываться начал попозже, чем Ауар и Тусар, однако прогрессирует опережающими темпами. И уникальность его в том, что он сочетает в себе качества этих двоих партнеров. Он умело способен обороняться и разрушать, а также технично включаться в атаку, демонстрировать немного угловатый, но эффективный дриблинг, опасно бить по воротам и участвовать в заумных комбинациях. Большой универсал растет.

Юри Тилеманс (Бельгия, «Монако»)

Возраст: 21 год

Потенциальная стоимость – 60 млн евро

Игрок сборной Бельгии, игрок «Монако» - два признака большого таланта в одном человеке. Тилеманс уже неплохо заявил о себе, сыграв качественно на чемпионате мира, проведя очень толковый сезон в составе монегасков. Постепенно закрепляется в качестве основного стержневого полузащитника в центре у «Монако». Он умеет и в обороне помочь, и подключиться в атаку вовремя, обладая поставленным ударом и пасом.

Аллен Сен-Максимен (Франция, «Ницца»)

Возраст: 21 год

Потенциальная стоимость – 45 млн евро

А этот парень – само олицетворение дриблинга, скорости. Порой ему не хватает хладнокровия и рассудительности в атаке, но если бы к его сумасшедшей технике, умению работать ногами на высочайшей скорости добавить и зрелость опытного вингера, то цена была бы раза в три выше, а из «Ниццы» его вырвали бы с руками. Но потенциал колоссален, он способен взорваться в любой миг и создать опасность.

Тило Керер (Германия, ПСЖ )

Возраст: 21 год

Потенциальная стоимость – 50 млн евро

А это новичок Лиги 1, поскольку ПСЖ приобрел его совсем недавно у «Шальке» за весьма солидные 37 миллионов евро. Сама такая сумма говорит о многом. Керер считается одним из самых талантливых немецких защитников своего поколения, поэтому парижане не поскупились. Посмотрим, как талант Керера расцветет под руководством соотечественника Томаса Тухеля. Ведь в ПСЖ есть еще один очень талантливый центральный защитник – Преснель Кимпембе. Как бы эти два перспективных парня не помешали развитию друг друга.

Исмаила Сарр (Сенегал, «Ренн»)

Возраст: 20 лет

Потенциальная стоимость – 35 млн евро

Воспитание «Ренна» во Франции тоже очень высоко котируется. Обычно ребята отсюда перекочевывают в Лиге 1 в клуб посолиднее, а потом уже отправляются в большое европейское плавание. У Сарра есть все шансы пройти по такому пути. Возможно, даже без промежуточного этапа, поскольку за ним следят скауты многих клубов. Очень техничный вингер, способный финтами уделать не одну пачку защитников.

Бертран Траоре (Буркина-Фасо, «Лион»)

Возраст: 22 года

Потенциальная стоимость – 35 млн евро

Новый лидер сборной Буркина-Фасо и главная ударная сила «Лиона» в атаке теперь, поскольку Фекир собирается сматывать удочки. Даже при наличии здорового Набиля Траоре был главным центром атак и обострений у «Лиона», а до этого – у «Аякса», с которым дошел до финала Лиги Европы. Очень техничный быстрый игрок с поставленным ударом. Когда мяч у него, кажется, что опасный момент неизбежен. Умеет играть на любой позиции в атаке.