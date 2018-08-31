На матче «Ростов» - «Рубин» ожидается 40 тыс. болельщиков

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» ожидается порядка 40 тысяч болельщиков.
Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов.
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Ганновер-96
|-:-
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Милан
|-:-
|Рома
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Ростов
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|21:45
|сегодня
|Лион
|-:-
|Ницца
|-
|-
|-
Пресс-служба «Ростова» сообщила, что на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» ожидается порядка 40 тысяч болельщиков.
Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов.