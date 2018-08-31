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На матче «Ростов» - «Рубин» ожидается 40 тыс. болельщиков

сегодня, 12:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин19:30 Не начался

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» ожидается порядка 40 тысяч болельщиков.

Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов

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Все комментарии
Казанский
Казанский
сегодня в 15:15
castromen:
Будет битва,будет футбол. Ставлю на ничью.
Всегда ставлю только на победу Рубина)))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 14:47
Ничью увидят
castromen
castromen
сегодня в 14:29
Будет битва,будет футбол. Ставлю на ничью.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:16
Валера научит бывшего тренера,а ныне "пастуха беглых" "Родину любить"!!! И только после этой феерической полбеды "Ростов" начнёт тихо возвращаться на своё законное место. 2-0.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:08
Казанский:
Победу Рубину,а СБГ-фонадам фигу)))
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:34
    Литейный 4:
    Тыщенку хоть наберёте болельщиков Рубина? Гыгыгы
    Тебе напомнить как в Питере по городу 40 болел отлавливали для поездки в Махачкалу,чтобы автобус заполнить?))А в итоге один спецназовец Озерный на гостевой сидел краповом берете...
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:34
    Ростов должен побеждать на печаль Казанскому!!!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:32
    Казанский:
    Победу Рубину,а СБГ-фонадам фигу)))
    Тыщенку хоть наберёте болельщиков Рубина? Гыгыгы
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:30
    Победу Рубину,а СБГ-фонадам фигу)))
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    сегодня в 13:29
    Ждем острой борьбы.
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 13:05
    Два автобуса устроят скучное сражение.
    Bajan
    Bajan
    сегодня в 13:02
    Две аферные команды будут разыгрывать путевку в пердив или раскатают по привычке договорняк.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:22
    Наконец-то матч в 19-30. А то повадились по воскресениям в 21-30 в Ростове назначать. Приходилось в 12 ночи домой добираться, а в понедельник на работу
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    сегодня в 12:17
    Почти в 2 раза больше чем ходят обычно на ниродный спартак! Гы-гы
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:14
    СКОЛЬКО КОВРОВ ПРОНЕСУТ НА СТАДИОН СЕГОДНЯ ?
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