На матче «Ростов» - «Рубин» ожидается 40 тыс. болельщиков

сегодня, 12:11

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что на матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» ожидается порядка 40 тысяч болельщиков.

Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Еськов.