Топ-10 внутренних трансферов России

сегодня, 16:45

Продолжаем подводить итоги трансферного окна в России. На очереди – десятка самых ярких сделок между клубами РПЛ . Смолов, Ташаев и Полоз – в материале «Соккер.ру».

10 место. Виталий Денисов (Узбекистан)

Трансфер: из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

Еще совсем недавно Денисов сражался за звание лучшего левого защитника чемпионата России, но по ходу чемпионского сезона потерял место в стартовом составе «Локомотива», вместо него стали играть Рыбус или молодой Лысов. Виталий перебрался в «Крылышки» на правах аренды, но это фактически прощание с железнодорожниками, контракт с которыми у Денисова истекает в конце календарного года. За свой новый клуб защитник успел провести пару матчей, но уже произвел мощное впечатление, видно, что Виталий соскучился по футболу и хочет доказать, что еще может играть на высоком уровне.

9 место. Давид Юрченко (Россия)

Трансфер: из «Тосно» в «Енисей» бесплатно

Юрченко – действующий обладатель Кубка России в составе «Тосно», клуба, который приказал долго жить. Тем не менее, Давид, как и предполагалось, остался в РПЛ , его приютил новичок элитного дивизиона «Енисей». Пока Юрченко не оправдывает ожиданий Дмитрия Аленичева, по коэффициенту надежности он один из худших вратарей старта сезона.

8 место. Брайн Идову (Нигерия)

Трансфер: из «Амкара» в «Локомотив» бесплатно

Идову – участник чемпионата мира, основной игрок сборной Нигерии на мундиале, он провел на поле 90 минут против будущих финалистов хорватов и достойно сражался с Лионелем Месси. А потом перешел в «Локомотив» и сказал, что «играть в этом клубе – огромная честь и привилегия». Ключевое слово – «играть», это пока недоступный глагол для Брайна, который ни на минуту не появился на поле в нынешнем чемпионате России. Наверняка, у Идову уже закрадываются мысли, что он мог выбрать команду, где его таланты ценились бы выше, ведь он действительно качественный игрок.

7 место. Рифат Жемалетдинов (Россия)

Трансфер: из «Рубина» в «Локомотив» за 1.5 млн евро

Стоит признать, сделки по Жемалетдинову и Идову затерялись в тени приобретений «Локомотивом» Смолова, Хеведеса и Крыховяка. Между тем, Рифат является воспитанником «Локо», который два года назад уехал в Казань по зову щедрого контракта, а сейчас вернулся в альма-матер. Кажется, только ради того, чтобы сидеть на скамейке. 0 игровых минут в шести турах, талантливый футболист загремел в глубокий запас родного клуба, откуда пока не видно выхода.

6 место. Жоаозиньо (Россия/Бразилия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Динамо» бесплатно

Жоаозиньо – легенда «Краснодара», бразилец провел в составе «быков» семь лет, в то время как сам клуб существует всего десятилетие. Но после сезона 2017/2018 «Краснодар» решил расстаться с Жо, ему устроили красивые проводы, как и Андреасу Гранквисту, только швед уехал на родину, а бразилец с российским паспортом решил продолжить карьеру в РПЛ . Жоаозиньо присоединился к «Динамо», играет в стартовом составе «бело-голубых» и чувствует себя замечательно.

5 место. Иван Обляков (Россия)

Трансфер: из «Уфы» в ЦСКА за 4 млн евро

Талантливый 20-летний футболист, воспитанник «Зенита», перебрался в ЦСКА в последний день трансферного окна, причем армейцы раскошелились на кругленькую по их меркам сумму, особенно для внутреннего рынка. Трансферу поспособствовал вылет «Уфы» из Лиги Европы, в случае попадания в групповой этап Иван наверняка остался бы в команде. Но теперь Обляков – игрок ЦСКА , кстати, мог стать армейцем еще в 2016 году, но тогда ждал предложения от «Зенита», которое не поступило.

4 место. Дмитрий Стоцкий (Россия)

Трансфер: из «Уфы» в «Краснодар» за 2 млн евро

Экс-лидер «Уфы» перебрался в «Краснодар» сразу по окончании прошлого сезона, известный универсал получает игровую практику в новой команде преимущественно на позиции правого защитника, хотя и ближе к атаке уже действовал. На сентябрьские матчи сборной России Дмитрий Стоцкий получил вызов от Станислава Черчесова, что является прямым подтверждением его текущего уровня.

3 место. Дмитрий Полоз (Россия)

Трансфер: из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды

Сергей Семак не нашел для Полоза места в «Зените», поэтому Дмитрий отправился обратно в команду Бердыева. Правда, приходил он из «Ростова», а теперь стал игроком «Рубина». Город другой, название клуба тоже, но в окружение попал знакомое, поэтому, наверное, и много времени на адаптацию не потребовалось. Форвард уже отметился двумя забитыми мячами за казанцев, поразив ворота московских клубов ЦСКА и «Динамо». Смена клуба определенно пошла на пользу: пропустивший чемпионат мира Полоз получил вызов в сборную России на матчи против Турции и Чехии.

2 место. Александр Ташаев (Россия)

Трансфер: из «Динамо» в «Спартак» за 1.5 млн евро

Предыдущий договор Ташаева с «Динамо» составляли вредители, ведь по его условиям Александр мог выкупить свой контракт всего лишь за 1.5 миллиона евро, предупредив «бело-голубых» о расторжении договора заранее. Ташаев так и поступил, а сумму отступных взял на себя, конечно же, «Спартак». Пока Александр не радовал болельщиков своего нового клуба яркими перфомансами, но у него все впереди.

1 место. Фёдор Смолов (Россия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Локомотив» за 9 млн евро