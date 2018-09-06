Маркизио vs Глушаков. Хавбеки «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 16:00

Федун отказался от подписания Маркизио, а Каррера назвал полузащиту «Зенита» с Клаудио лучшей в РПЛ . «Соккер.ру» сравнивает хавбеков фаворитов.

Пока в войне «Зенита» и «Спартака» победителя нет, но гонка вооружений прошла вместе с летом. На данном этапе сезона можно даже согласиться, что раз у Карреры было больше времени, чем у Семака, то «красно-белые» на линейке развития прошли чуть дальше. Но это не значит, что они сильнее.

И вот Федун заявил, что «Спартаку» предлагали Маркизио, но они отказались, поскольку свои хавбеки не хуже. А Каррера не согласен – по его мнению, тройка - Паредес, Кузяев и Клаудио будет сильнейшей в РПЛ . Также со слов Массимо знаем, кто пригласил Еременко – идея Федуна. А вот сам тренер, работавший в «Ювентусе», с радостью забрал бы и Клаудио.

Новый спортивный директор «Зенита» Рибалта тоже трудился в Турине. Поэтому позвонил Маркизио, после личного разговора убедился – золотая рыбка клюнула. Семикратный чемпион Италии, который на год моложе, чем Нобоа, и всего на год старше, чем Глушаков, приехал в Россию. Впрочем, возраст некоторых игроков – тема отдельная, а нам важнее, как играют. Так у кого хавбеки круче?

Игровые показатели хавбеков

Ниже сравним персонально, поэтому не переживайте, что баттл будет неполноценным – Маркизио и Еременко окажутся под прицелом. Но если говорим о том, что уже показано в новом сезоне РПЛ , то можно суммировать конкретно действия полузащитников и вывести средние цифры. По голам хавбеков счет 3:0 в пользу «Зенита», по ассистам – 2:0, по передачам под удар – 1.38 против 1.1 на человека в среднем, и снова не в пользу «Спартака». По отборам и перехватам «красно-белые» лучше, но на результат влияет ротация Семака. Суммарно его основные хавбеки продуктивнее, хотя Фернандо и Зобнин в порядке по цифрам.

Результат: победа «Зенита». Их центральные хавбеки ярче на старте сезона.

Паредес против Фернандо

Игроки разные, а задачи похожие. Им важно начинать атаки, развивать игру тонкими передачами, в том числе дальними. Связывать линии между собой, но не забывать, что рядом нет чистого опорника. В список требований к Леандро и Фернандо входит постоянная черновая работа. Ассистов у них нет, у Паредеса есть гол, он чище работает с мячом, лучше перехватывает чужие передачи, хотя реже отбирает мячи. Зато, играя чуть выше, создает больше моментов. Паредес в порядке при Семаке.

Результат: победа «Зенита». К Фернандо были вопросы, а Леандро прибавил.

Кузяев против Зобнина

В сборной Далер и Роман могут играть рядом, но если говорить об амплуа в «Зените» и «Спартаке», то задачи схожие. Обоих тренеры ставили даже на фланги, оба играли в опорной зоне и разрушали больше, чем Ерохин и Глушаков, например. Далер любит атаковать, но и у Романа сейчас немало ударов, а станет после отъезда Промеса еще больше. Зобнин уничтожает оппонента по атакующим показателям – больше ударов, пасов под выстрелы, заработанных фолов. Чаще обводит соперников, реже теряет мяч в атаке. В защите Далера выделяет игра один в один, но по перехватам и выносам Роман лучше. Даже гол Кузяева не мешает выбрать победителя.

Результат: победа «Спартака». Зобнин мощно начал сезон, 88 % точных передач при 44 пасах в среднем – впечатляющие числа.

Ерохин против Еременко

Если Роман вытеснит из основы Глушакова, а Клаудио – Александра, то сравним позже именно финна и итальянца, похоже играют. А пока скорее можно заявить, что по задачам на поле человек с тонким мышлением, но порой топорным исполнением Ерохин – зенитовский Еременко. Роман играет иначе, но задачи смежные. Их можно сравнивать, но принципиально понять, что важнее, практика или класс. Если практика – сильнее Ерохин, если класс – Еременко.

Результат: ничья. Справедливый результат, учитывая ошибки Ерохина и длительный простой Еременко.

Маркизио против Глушакова

У Дениса был сказочный чемпионский сезон. оказался на своем месте, залетали голы, получалось держаться в центре. Но после этого оказалось, что отданы все силы и никакая «миллеровская вода» не помогала вернуться к силушке богатырской. Чемпионат мира пропустил, на старте сезона в «Спартаке», мягко говоря, играл слабо. Клаудио тоже не впечатлял в «Ювентусе», но сравнивать РПЛ с Серией А некорректно. На российской земле ветеран «Ювентуса» может удивить.

Результат: победа «Зенита». Денис был ужасен весной, не убеждает сейчас – не в форме. А Маркизио много лет играл на уровне финалиста ЛЧ и победителя Серии А.

Оценка резервистов

У «Спартака» было четыре центрбека, но два вылетели и теперь нужен свободный агент. А в центре поля и такого резерва нет. Фернандо и Зобнин - незаменимые. А у Семака даже после травмы Нобоа появился Маркизио, есть Эрнани и Краневиттер, никуда не делся Ерохин. Вариантов достаточно. А «Спартаку» в случае травм или плохой формы людей из основы надо ставить в центр Ханни или Попова – оба не мастера играть глубоко, да и Тимофеев пока тоже не впечатлял. Еще дождемся Самедова в тройке хавбеков?

Результат: победа «Зенита». У «Спартака» нет Зобнина или Фернандо в запасе. У Семака основная тройка тоже сильнее резервной, вариантов больше.

Трансферная стоимость

Субъективный показатель? Объективных факторов не существует, даже на цифровые параметры влияет структура игры. Например, у «Зенита» схема «4-2-3-1», но приезд Маркизио может превратить ее в аналог «4-3-3» от Карреры. Впрочем, Массимо и сам ставил Глушакова повыше – явно на позицию под нападающим, так что это все нюансы. А если говорим о фактической цене потенциально основных троек, то получаем любопытный результат. Разница маленькая – 27 против 24.5 млн евро. Поэтому для определения победителя возьмем цены всех центрхавов и найдем среднее значение.

Результат: ничья. Если высчитать среднюю цену центрального хавбека, то она у «Зенита» и «Спартака» одинаковая – в районе 7 млн евро.

Общий счет. Хавбеки «Зенита» - хавбеки «Спартака» - 6:3

Каррера прав, средняя линия «Зенита» с Маркизио окажется лучшей в лиге. Клаудио не провел последние сезоны шикарно, но тем интереснее ему будет рубиться за «Зенит». И Еременко может повлиять на «Спартак». Но Федун зря публично заявил, что его клубу предлагали Маркизио, а москвичи отказались. Если неправда – например, Клаудио не рассматривал «красно-белых», зная о москвичах только по счету матча в Ливерпуле, то такие слова его заденут.

Прозрачный намек Федуна, который видит «Спартак» в полуфинале Лиги Европы, что полузащита с Глушаковым не слабее, чем средняя линия «Зенита», принципиального соперника лишь разозлит. А если агент Маркизио вправду контактировал со «Спартаком» - Клаудио учтет высказывание. В любом случае, фанаты «красно-белых» официально узнали, что их клуб мог подписать семикратного чемпиона Италии, а взял до этого «армейца» Еременко, который не играл два года.