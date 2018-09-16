«Спартак» запрограммирован на неприятности

сегодня, 10:15

«Красно-белые» в хвосте очереди футбольных фаворитов? «Соккер.ру» проверяет теорию о том, что Каррере придется расплатиться за проблемы с составом.

У кого самый сильный состав в РПЛ ? Важный вопрос, ведь рывок «Локомотива» с середины на вершину одновременно оценка их трансферных решений. У Семина собрались вправду классные и опытные футболисты, а летом добавили сильных. Не заиграли не по причине отсутствия мастерства у Чорлуки или Фарфана.

«Зенит» наоборот годами терял в классе. От Данни и Халка до Витселя, Гарая и Кришито. За что поплатились сезонами в ЛЕ . «Краснодар» никак не может заманить столько игроков самого высокого для РПЛ уровня, чтобы заиграть как команда из Лиги чемпионов, хотя летом тратили деньги.

А что же «Спартак»? Каррера публично сожалеет, что не смогли заманить в команду почти 38-летнего защитника, который собрался на тренерские курсы – фактически сожалеют, что потеряли Игнашевича. Так может именно у «Спартака» серьезные проблемы с составом?

С ЦСКА хотя бы все понятно. Там полная смена ветеранов на молодых, их оценивать нужно по тому, что сделают завтра, а не делали вчера. Зажатость пройдет и одаренность выручит. Но «красно-белые» такой россыпью талантов, ставя на Самедова, Ещенко, Еременко или даже Терри, точно не располагают. Странная ситуация…

Самый необстрелянный вратарь

«Спартак» пропустил всего раз. Вратарь выручал, но это неожиданный игрок основы и он точно не круче коллег. Крицюк был в сборной, Гильерме – чемпион России, Лунев и Акинфеев – основные голкиперы страны. Причем еще непонятно, с кем новой защите играть удобнее. Но Игорь Владимирович – легенда российского футбола, это объективно. А статус Максименко – талантливый, но неопытный, мастеровитый, но с ошибками.

Селихов вернется? И будет начинать сначала, доказывать уровень. А поскольку для вратарей «Спартак» - проклятое место, где даже добротные голкиперы, вроде Диканя и Реброва, совершали в результате дикие ошибки, то не получается заявить, что вратарская линия всегда была и будет опорой команды. Есть отрезки, но нет системной игры. Селихов ведь пришел не потому, что Ребров играл феноменально.

Худшие фланги среди фаворитов

Фланги обороны. Про Ещенко, Петковича, Рассказова, Комбарова и Мельгарехо в качестве защитников много сказано. Разговор начался до попадания Рассказова в основу, до выезда в Ливерпуль, где Джикия закрыл левый фланг. Сейчас и такой опции у Карреры больше нет. Жиго и Кутепов с травмами, некому играть в центре. Но проблемы в штрафной площади лишь усугубят беду на флангах.

Нет быстрого и резкого защитника. Фернандес, Смольников, Стоцкий и Игнатьев в разной форме, но первые трое – игроки сборной, Ещенко хуже их всех по форме. Даже Владиславу уступит, что непросто, учитывая состояние «Локомотива». Рассказов тоже не игрок для таких сравнений, молодой человек не повторил пока и прошлогодний футбол Живоглядова из «Уфы».

Слева ситуация такая же. Мельгарехо не лучший левый бек лиги, вынужденный защитник. Лоренцо выручает впереди, выделяется, ведь у многих клубов-фаворитов проблемы слева в обороне – Щенников непонятно играл, когда был здоров, из Ефремова делают латераля по образу и подобию Кучаева. Набиуллин хорош вводом мяча из аутов, но он не молодой Жирков.

У «Краснодара» Рамирес не контролирует энергичность, но она у него есть. «Спартак» не вылечил хроническую болезнь флангов защиты, поплатится за это. Уже отдал место в ЛЧ – вспомните бойню в Греции. Ещенко и Комбаров не случайно выпали из основы, где изначально были. Но Рассказов и Мельгарехо не похожи на стабильных игроков, скорее актеры эпизодов.

Проблемы Фернандо и Глушакова

Знаете, зачем Каррере был нужен Терри? Из-за выбора позиции. Джикия и Боккетти не читают игру так, чтобы подстраховать опорную зону не скоростью, а умом. Ленивый при черновой работе Фернандо, а также непонимающий основы позиционной защиты Глушаков не раз и не два подставят Зобнина. Роману сейчас предложено оказываться одновременно в двух местах.

Конечно, с Жиго состав «Спартака» поднимался на одну ступеньку выше – появлялась приличная центральная ось, но теперь ее нет. Фернандо в нормальной форме, но строго во всем, что касается созидания. Бьет по воротам со штрафных, отдает передачи под удар – хотя это не его прямая обязанность, выдает по 7-8 точных дальних передач за игру, что круто, ведь средняя точность всех пасов выше 83 %.

При этом в защите недорабатывал. Как только к РПЛ присоединится ЛЕ – игроки потеряют темп, а уставший Фернандо – враг «Спартака», что известно давно. Нужен сильный третий хавбек, а его нет. Каррера огрызается при одном упоминании Ханни. Попов в центре поля – еще одна дыра в обороне. Глушаков не готов играть, хотя капитан злой и умеет возвращаться. В центре поля ставка на Зобнина и милосердие соперников. Пока прощали, а как будет дальше?

Однотипность в атакующем звене

«Спартаку» не хватает класса в атаке. После потери Промеса в атаке некому открыться. Роша играет заторможено. Ломовицкий и Ташаев без искры и изобретательности, топорные и вжатые в фланги. Попов хитрый, но медленный, как и Ханни. Зе Луиш – столб, боец. А Луис Адриано не в той форме, чтобы себя показать. Людей вроде бы много, даже без Промеса, а вариантов мало.

И когда начинаешь сравнивать поименно составы фаворитов, а потом суммируешь результаты по отдельным позициям, то оказывается, что у Карреры в основе есть люди, которые уступят лучшим игрокам «Динамо», «Рубина» и «Ростова». Не говоря о четверке прямых конкурентов. Даже состав ЦСКА после жесткого омоложения потягается с основой «Спартака». У Влашича есть будущее, а какой будущее у Попова?

Бекао, Влашич, Бистрович, Обляков, Ефремов и Чалов способны прибавить. А кто прибавит в списке, где Роша, Ещенко, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Самедов, Луис Адриано и Зе Луиш? Это 9 человек! «Спартак» стал заложником дефицита кадров, которые могут удивить напарников и соперников. Состав формально молодой, пятый в РПЛ за счет Рассказова и Максименко. Но многие из одного ларца. Ни один из атакующего звена пока не тянет на замену Промесу, хотя к самому Квинси были вопросы.

Настрой тренеров и ляпы соперников

У всех фаворитов проблемы. «Локомотив» пока никакой. Молодым из ЦСКА нужно время. «Краснодар» ищет веру в себя волевыми рывками. А Семак честно сказал – звезд в «Зените» мало, усиление летом не подвезли. Но разве «Спартаку» лучше живется? Болели за переход старенького англичанина, ведь даже классные мастера – вроде Фернандо и Луиса Адриано, проваливали матчи.

Потери Жиго и Промеса, проблемы названных выше бразильцев и непонятная игра резервистов – Роши, Ханни и Ташаева, привели к тому, что удачный старт «Спартака» можно засчитать как попытку не заметить, что Каррера работает с игроками среднего уровня или без опыта. Сколько у Джикии больших матчей в Европе или за сборную России? Сколько сильных полноценных сезонов было в карьере Глушакова?

Кто сказал, что Ташаев или Ломовицкий обязательно доберутся хотя бы до уровня Зобнина, но в пределах своих позиций? Думаете, Луис Адриано случайно провалился в «Милане»? Почему крутой Фернандо не в «Барселоне», а в «Спартаке» оказался? Добавьте отношение к работе отдельных персон, состояние здоровья, возраст, постоянные травмы и продажу Промеса без замены того же качества – получите повод переживать за будущее «Спартака», которому предстоит сыграть 18 матчей за 12 недель. Для российской команды это как супермарафон!

Фобия новых потерь и нехватка класса

Точно стараются, к отношению претензий мало. Стиль проскакивает, тотальная атака как лучшая защита, спасибо Рианчо и Каррере, не трусливые тренеры. Но здесь успехи вопреки набору кадров. Не замечать диссонанс может только фанат, который считает, что Рассказов и Комбаров – сильнейшие латерали РПЛ , а должны быть основными фланговыми защитниками сборной России. В «Динамо» и «Ростове» фланговые беки живее сейчас, про Марио можно даже не вспоминать.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что не все в руководстве «Спартака» понимают, что выиграли в лотерею, пригласив тренеров, которые с этим набором игроков держатся в группе лидеров и зоне ЛЧ . «Спартак» мог быть на пятом месте, уступив «Зениту» и «Краснодару». Но теперь любая кадровая потеря – катастрофа. Например, сегодня с «Ахматом» из-за мышечной усталости не сыграют Самедова и Мельгарехо – слова Карреры. А как справятся Ломовицкий, Ташаев и Комбаров? И это потеряли не Фернандо и Зобнина!

Без Жиго и Кутепова. Защита «Спартака» под угрозой