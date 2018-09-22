ЦСКА vs «Спартак». Бейся за Москву!

сегодня, 22:30

Омолодившийся ЦСКА набирает обороты, а «Спартак» подходит к важному матчу с двумя поражениями и скандалом. Впрочем, «Соккер.ру» напоминает, что каждое дерби – история в себе.

ЦСКА – «Спартак», 8-й тур чемпионата России

Место и время: Москва, « ВЭБ -Арена», 19:00 по московскому времени

Турнирная ситуация

Перед очной встречей «Спартак» и ЦСКА в турнирной таблице разделяют всего лишь два очка. «Красно-белые» по-прежнему выше, но еще два тура назад они опережали соседей на внушительные семь баллов, а теперь могут пропустить вперед в случае поражения в очном матче. В последних двух турах ЦСКА набрал 100% очков, обыграв с общим счетом 7:0 «Урал» и «Уфу». «Спартак» в это время привез нулевую ничью из Санкт-Петербурга, и этот результат можно считать положительным, ведь речь о единственной осечке «Зенита» в текущем чемпионате. А вот домашнее поражение от «Ахмата» точно не входило в планы Массимо Карреры, но его команда в игре недельной давности не наиграла на победу, а в концовке и ничья ускользнула, как Уциев перед результативным пасом на Швеца от Глушакова. Итого: «Спартак» 14 очков, ЦСКА – 12. Пропустили команды одинаковое количество голов – по три, при этом армейцы забили в два раза больше – 12 против 6.

Текущее состояние

После сентябрьского перерыва на матчи сборных команды провели по два матча, сыграв во внутреннем чемпионате и на европейской арене. По настроению перед дерби ЦСКА побеждает 10:0. Армейцы неделю назад крупно переиграли «Уфу», а в среду сразились в Лиге чемпионов с «Викторией» из Пльзеня. Да, обыграть чешский клуб не удалось, но команда Виктора Ганчаренко добыла волевую ничью: проигрывали 0:2 после первого тайма, а завершили матч со счетом 2:2. Такие истории окрыляют. «Спартак» же проиграл «Ахмату», потом при ужасной игре уступил на выезде венскому «Рапиду», да еще и разразившийся скандал с «лайками» вряд ли помогает команде. Так, Ещенко и капитан Глушаков сыграли свое дерби в субботу, они усилили молодежный состав «Спартака». Когда в друзьях согласья нет…

Очное противостояние

В советский период команды провели между собой ровно 100 матчей, и здесь преимущество на стороне «Спартака»: 46 побед при 35-ти армейских успехах и 19-ти ничьих. В российской футбольной истории успешнее уже ЦСКА , и это даже несмотря на доминирование «красно-белых» в 90-е годы прошлого века. Из 62-х встреч 27 остались за армейцами, 20 раз побеждал «Спартак», еще 15 раз команды расходились миром. Понятно, что такую статистику ЦСКА создал себе уже в XXI веке, например, между мартом 2001 года и ноябрем 2008-го «Спартак» вообще ни разу не выиграл у принципиального соперника. Правда, с приходом Массимо Карреры на тренерский мостик в дерби чаще побеждают «красно-белые», итальянец обыграл ЦСКА в трех случаях из четырех. А еще нужно обратить внимание на бескомпромиссность! Последняя ничья в апреле отметила пятый день рождения, да и та получилась боевой и результативной – 2:2, причем армейцы отыгрались со счета 0:2.

Составы и тактика

Виктор Ганчаренко и Массимо Каррера в этом сезоне придерживаются строгих рамок. Их команды всегда начинают матчи по базовым схемам, изменения по ходу пьес возможны, но нежелательны, особенно не доверяет преобразованиям итальянец. И это удивительно, ведь в чемпионском сезоне «Спартак» сменил пять-шесть схем и, случалось, по ходу отдельно взятого матча трижды перестраивался, сейчас Каррера – жуткий консерватор либо считает, что на этапе внедрения схемы лучше не делать резких движений. Правда, расстановка 4-3-3 пока заходит с большим скрипом, возможно, в дерби стоит даже сыграть иначе – например, 4-2-3-1, чтобы создать для Ханни позицию атакующего полузащитника, ведь у «Спартака» большие проблемы именно с креативом. Да и кому играть рядом с Фернандо и Зобниным в центре поля? Попову, Тимофееву? Если только так. Пожалуй, свой шанс с первых минут должен получить Луис Адриано, засидевшийся на скамейке, блекло выступившие в Вене Педро Роша и Ломовицкий, по идее, должны уступить позиции в старте другим футболистам: Самедову, Ташаеву, Ханни. Вот даже рискну спрогнозировать появление всех троих на поле.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин, Ханни – Самедов, Ташаев, Луис Адриано.

Ганчаренко, в свою очередь, придерживается вариаций с тремя центральными защитниками. Тут всегда есть определенный люфт под конкретного соперника: иногда это просто схема 3-5-2, но против той же «Виктории» ЦСКА сыграл 3-4-2-1 с единственным форвардом Чаловым на острие. Вполне возможно, это не специальная схема, а банальная необходимость перестроиться из-за травмы Абеля Эрнандеса, но под матчи с равными соперниками это вполне себе план «A». Так раскусить ЦСКА еще сложнее. В армейской игре большое внимание уделено флангам, причем они неравнозначные, понятно, что правая бровка с Фернандесом прорывная, в то время как слева против «Спартака» может выйти даже не Ефремов, а Щенников для надежности.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Чернов, Бекао, Набабкин – Фернандес, Бийол, Влашич, Щенников – Дзагоев, Ахметов (Обляков) – Чалов.