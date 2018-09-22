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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 1:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.102 9.30 31.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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ЦСКА vs «Спартак». Бейся за Москву!

сегодня, 22:30

Омолодившийся ЦСКА набирает обороты, а «Спартак» подходит к важному матчу с двумя поражениями и скандалом. Впрочем, «Соккер.ру» напоминает, что каждое дерби – история в себе.

ЦСКА – «Спартак», 8-й тур чемпионата России

Место и время: Москва, «ВЭБ-Арена», 19:00 по московскому времени

Турнирная ситуация

Перед очной встречей «Спартак» и ЦСКА в турнирной таблице разделяют всего лишь два очка. «Красно-белые» по-прежнему выше, но еще два тура назад они опережали соседей на внушительные семь баллов, а теперь могут пропустить вперед в случае поражения в очном матче. В последних двух турах ЦСКА набрал 100% очков, обыграв с общим счетом 7:0 «Урал» и «Уфу». «Спартак» в это время привез нулевую ничью из Санкт-Петербурга, и этот результат можно считать положительным, ведь речь о единственной осечке «Зенита» в текущем чемпионате. А вот домашнее поражение от «Ахмата» точно не входило в планы Массимо Карреры, но его команда в игре недельной давности не наиграла на победу, а в концовке и ничья ускользнула, как Уциев перед результативным пасом на Швеца от Глушакова. Итого: «Спартак» 14 очков, ЦСКА – 12. Пропустили команды одинаковое количество голов – по три, при этом армейцы забили в два раза больше – 12 против 6.

Текущее состояние

После сентябрьского перерыва на матчи сборных команды провели по два матча, сыграв во внутреннем чемпионате и на европейской арене. По настроению перед дерби ЦСКА побеждает 10:0. Армейцы неделю назад крупно переиграли «Уфу», а в среду сразились в Лиге чемпионов с «Викторией» из Пльзеня. Да, обыграть чешский клуб не удалось, но команда Виктора Ганчаренко добыла волевую ничью: проигрывали 0:2 после первого тайма, а завершили матч со счетом 2:2. Такие истории окрыляют. «Спартак» же проиграл «Ахмату», потом при ужасной игре уступил на выезде венскому «Рапиду», да еще и разразившийся скандал с «лайками» вряд ли помогает команде. Так, Ещенко и капитан Глушаков сыграли свое дерби в субботу, они усилили молодежный состав «Спартака». Когда в друзьях согласья нет…

Очное противостояние

В советский период команды провели между собой ровно 100 матчей, и здесь преимущество на стороне «Спартака»: 46 побед при 35-ти армейских успехах и 19-ти ничьих. В российской футбольной истории успешнее уже ЦСКА, и это даже несмотря на доминирование «красно-белых» в 90-е годы прошлого века. Из 62-х встреч 27 остались за армейцами, 20 раз побеждал «Спартак», еще 15 раз команды расходились миром. Понятно, что такую статистику ЦСКА создал себе уже в XXI веке, например, между мартом 2001 года и ноябрем 2008-го «Спартак» вообще ни разу не выиграл у принципиального соперника. Правда, с приходом Массимо Карреры на тренерский мостик в дерби чаще побеждают «красно-белые», итальянец обыграл ЦСКА в трех случаях из четырех. А еще нужно обратить внимание на бескомпромиссность! Последняя ничья в апреле отметила пятый день рождения, да и та получилась боевой и результативной – 2:2, причем армейцы отыгрались со счета 0:2.

Составы и тактика

Виктор Ганчаренко и Массимо Каррера в этом сезоне придерживаются строгих рамок. Их команды всегда начинают матчи по базовым схемам, изменения по ходу пьес возможны, но нежелательны, особенно не доверяет преобразованиям итальянец. И это удивительно, ведь в чемпионском сезоне «Спартак» сменил пять-шесть схем и, случалось, по ходу отдельно взятого матча трижды перестраивался, сейчас Каррера – жуткий консерватор либо считает, что на этапе внедрения схемы лучше не делать резких движений. Правда, расстановка 4-3-3 пока заходит с большим скрипом, возможно, в дерби стоит даже сыграть иначе – например, 4-2-3-1, чтобы создать для Ханни позицию атакующего полузащитника, ведь у «Спартака» большие проблемы именно с креативом. Да и кому играть рядом с Фернандо и Зобниным в центре поля? Попову, Тимофееву? Если только так. Пожалуй, свой шанс с первых минут должен получить Луис Адриано, засидевшийся на скамейке, блекло выступившие в Вене Педро Роша и Ломовицкий, по идее, должны уступить позиции в старте другим футболистам: Самедову, Ташаеву, Ханни. Вот даже рискну спрогнозировать появление всех троих на поле.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин, Ханни – Самедов, Ташаев, Луис Адриано.

Ганчаренко, в свою очередь, придерживается вариаций с тремя центральными защитниками. Тут всегда есть определенный люфт под конкретного соперника: иногда это просто схема 3-5-2, но против той же «Виктории» ЦСКА сыграл 3-4-2-1 с единственным форвардом Чаловым на острие. Вполне возможно, это не специальная схема, а банальная необходимость перестроиться из-за травмы Абеля Эрнандеса, но под матчи с равными соперниками это вполне себе план «A». Так раскусить ЦСКА еще сложнее. В армейской игре большое внимание уделено флангам, причем они неравнозначные, понятно, что правая бровка с Фернандесом прорывная, в то время как слева против «Спартака» может выйти даже не Ефремов, а Щенников для надежности.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Чернов, Бекао, Набабкин – Фернандес, Бийол, Влашич, Щенников – Дзагоев, Ахметов (Обляков) – Чалов.

Прогноз «Соккер.ру»: у ЦСКА на день больше отдыха, плюс, армейцы восстанавливались на позитивном фоне, а что сейчас творится в «Спартаке» вообще никто не знает. У армейцев понятная игра и хорошие эмоции, их противники ни первым, ни вторым похвастаться не могут. Маячит победа ЦСКА, причем достаточно уверенная. Хотя бы 2:0.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 23:41
Вокруг этого матча все вопреки. Вопреки предсказаниям хорошо играет ЦСКА. Вопреки логике рассыпался на горстку ленивых пешеходов Спартак. Надеюсь, вопреки здравому смыслу гости победят, зря что ли я за них болею 23 года. На самом деле пишу прогноз, а сам лукавлю. Куда больше шансов, что хозяева наваляют спартаковцам по самые красно-белые помидоры. Давай, Каррера, покажи, что ты хороший тренер, а не просто мотиватор, зарядивший единожды команду на фоне разобранных конкурентов. Шансы есть, верим, чего уж там. Кто забьет? Максименко, конечно, и Ребров с лавки. Больше некому.
Воспользуюсь моментом и выражу свое "фи" на публике. Спартак вообще только разочаровывает. Случайная победа на отскоке сразу вопли, мол мы чемпионы, мы молодцы. Меньше пафоса, господа. Заправьте кружева и рюшечки в мужские труселя и вперед, умирать на поле. Устроили тут Дом-2. Противно.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 23:26
Про "федунских судей" уже писали?
parallels
parallels
сегодня в 23:25
обычно за спартак стыдно 365 в году, но есть особые дни (цска, зенит, ливерпуль, паок и т.д.), когда стыдно в 10 раз больше обычного! и такой день наступит завтра. ждём-с)
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 23:01
Ой сколько завтра будет детских слез. Кабылы проиграли, бомжи сдулись. Чистякову с Багровым писать не о чем будет. Хотя, уважаемый автор. Хотите подкину идейку. Напишите что во всем виноваты судьи, подкупленные Федуном.

Это будет весьма неожиданная тема. Прям гвоздь в крышку гроба столь нелюбимой Вами команды.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 22:58
Однозначно Спартаку завтра ловить нечего! Все аргументы - в пользу победы ЦСКА.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 22:48
А я думаю вы г н автор завтра сьедите свою кепку, ну или что там у вас.
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