Квартет G: ЦСКА против героев Лиги чемпионов

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рад, что футболисты ЦСКА пройдут боевое крещение против полуфиналиста и обладателя ЛЧ . Но кто выйдет из интересной группы в плей-офф?

«Реал» (1-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Хулен Лопетеги (Испания).

Главные летние потери: Зинедин Зидан и Криштиану Роналду.

Главное летнее приобретение: у Куртуа есть ЛЧ , чтобы доказать, что он – удачное приобретение.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 13 побед, в том числе – три подряд. Действующий чемпион.

Лидеры команды: Рамос, Марсело, Кроос, Модрич и Бэйл.

Слабые места: главный тренер – без опыта больших свершений и уверенности Зидана, потеря Роналду – психологически без него в коллективе, наверное, живется проще, но против «Атлетико» и «Атлетика» никто на себя роль лидера не взял, старение обороны – Рамос и Марсело «привезут» не раз.

Сильные стороны: опыт, класс, мастерство, сыгранность, уверенность в себе. Желание доказать, что коллектив «Реала» важнее, чем один Роналду. Амбиции Бэйла, Иско, Асенсио. Голевая свобода Бензема, если Лопетеги в него поверит.

Оптимальный состав (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро (Кроос), Кроос (Иско), Модрич – Бэйл, Бензема, Иско (Асенсио).

Выиграют в четвертый раз подряд, причем возьмут кубок дома в Мадриде, но на стадионе извечного врага? Вряд ли. Многие не верят, что «Реалу» хватит моральных, тактических и физических сил для еще одного рывка, ведь даже в прошлом сезоне с огромными боями рвались до третьего подряд кубка. А если бы «Ливерпулю» больше повезло в финале – результат в Киеве мог быть другим. Но «Реал» сохранил за собой статус короля.

Но потерял двух королей, Зидан и Роналду решили, что им с «Реалом» не по пути. Если бы хитрые француз и португалец чувствовали, что у «Рала» хватит потенциала для чемпионского звания в Испании и параллельно еще одного финала ЛЧ – скорее всего, остались бы. Но и слухи об уходе Крооса и Модрича не на пустом месте появились, и Марсело к Турину присматривается. Грядет смена поколений, но готов ли к ней Перес? Пока отложил решение вопросов на потом, даже с форвардом повременил.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» будет первым в этой группе, а вот в плей-офф начнется совсем другая история. Впрочем, как обычно, смело можете не соглашаться с нашими прогнозами и делиться своими в комментариях.

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«Рома» (13-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Эусебио Ди Франческо (Италия).

Главная летняя потеря: Алиссон, Наингголан и Стротман ушли летом, хотя каждый мог быть важным и в новом сезоне.

Главное летнее приобретение: Пасторе зашел голом пяткой, Н'Зонзи может помочь Де Росси, а Клюйверт-младший стать героем завтрашнего дня. Ну и вратарь Ульсен уже в основе.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 1983/1984.

Лидеры команды: Джеко, Де Росси, Флоренци, Коларов.

Слабые места: потери игроков, хотя не сказать, что этим летом Мончи заставил Ди Франческо перестраивать команду полностью. Также минусом «Ромы» является слабая реакция на ответные атаки. В команде собраны футболисты, склонные к подвигам и грубым индивидуальным ошибкам.

Сильные стороны: опытные игроки – Манолас, Коларов, Де Росси и Джеко не первый день в футболе, как и Пасторе. Талантливая молодежь – Юндер, Пеллегрини или Клюйверт мечтают себя показать. И настрой, от которого прямо зависят.

Оптимальный состав (4-3-3): Ульсен – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Н'Зонзи, Де Росси, Пеллегрини – Юндер, Джеко, Пасторе (Клюйверт, Эль-Шаарави).

В рейтинге УЕФА «Рома» выше «Ливерпуля», «Наполи» и МЮ , хотя английские клубы недавно были в финалах еврокубков. Как видите, не только весенний полуфинал «волки» могут занести себе в актив. Собирают очки в Европе, применяя в управлении клубом тактику «Севильи» - переманили Мончи в Рим, и тот затеял привычные массовые покупки и продажи. Не каждый тренер справится с кадровой чехардой, у Ди Франческо на старте сезона есть проблемы, хотя далеко не каждого летнего новичка пихают в основу.

С другой стороны, «Рома» будет делать ставку на Лигу чемпионов и совершенно не боится фаворитов. «Атлетико» отправили в ЛЕ в прошлом сезоне, а в плей-офф ЛЧ против «Шахтера» им было сложнее, чем против «Барселоны» в домашней игре. У ЦСКА в соперниках команда, которая может удивить в идеальный для себя вечер. Теперь нет Алиссона, но «волков» не списываем, учитывая, что «Реал» не случайно так часто теряет очки в Испании в последние полтора года. Сил на каждый матч не хватает, так что итальянцы мечтают и этих пиренейских монархов наказать.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рома» попробует доказать, что по статусу намного выше ЦСКА и «Виктории». Но поскольку много перемен, то не спешим отправлять их в плей-офф.

«Виктория» (48-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Павел Врба (Чехия).

Главные летние потери: не было, чешские чемпионы не были интересными на рынке трансферов – команда без россыпи талантов, опытная.

Главные летние приобретения: тоже нет, хотя Прохазку из Болгарии забрали, и Роман даже гол забил за новую команду.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : два раза принимали участие в групповом этапе, оба раза были третьими в квартетах.

Лидеры команды: Крменчик, Копиц и Хубник.

Слабые места: средний возраст – 29 лет, средний класс почти у всех, есть люди, которым далеко за тридцать. Даже после чемпионского звания никто не поспешил раскупить «Викторию» - добротные игроки, но с минусами.

Сильные стороны: упрямая команда с высокой результативностью, нагловатой игрой впереди – чешская лига позволяет тренировать агрессивный футбол. Одновременно хорошо организованы благодаря бывшему тренеру «Анжи» Врбе.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Козачик – Ржезник, Перница, Хубник, Лимберски – Грошовски, Горжава (Прохазка) – Мосес (Петржела), Чермак, Копиц - Крменчик.

Чемпион Чехии – крепкая команда. Ганчаренко их нахваливает, и в принципе есть за что. Мало того, что сыграют в первом туре дома против ЦСКА , который не успел сыграться, а уже потерял значительную часть новых игроков и молодых воспитанников из-за травм – и это еще Васин не вернулся, так еще и «Викторию» можно отнести к неудобным соперникам и для Ганчаренко, и для ЦСКА .

А когда оцениваем объективно, то получаем самый скромный по стоимости состав ЛЧ , заодно команду, где есть результативный нападающий – Крменчик очень опасен, есть парень с хорошим пасом – Копиц, но это не Коллер с Недведом. Современные чешские футболисты намного слабее тех, что были раньше. И убедиться в этом могли, если смотрели игру сборных России и Чехии. Впрочем, параллель с тем успехом еще надо заработать.

Прогноз «Соккер.ру»: хотелось бы увидеть «Викторию» на четвертом месте в этой группе. Ничего личного – так нужно.

ЦСКА (31-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Виктор Ганчаренко (Беларусь).

Главные летние потери: Вернблум, братья Березуцкие, Игнашевич, Миланов, Натхо, Головин, Муса и Витиньо – команда потеряла три четвертых основы.

Главные летние приобретения: Влашич – в аренду, Обляков, Магнуссон, Бийол, Эрнандес, Ахметов, Бекао. Потеряли команду – приобрели команду.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал против «Интера» в сезоне 2009/10.

Лидеры команды: Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Чалов.

Слабые места: почти полная смена состава. Травмы мешают Дзагоеву и Щенникову быть в основе, фактически 8 новых игроков на поле. Плюс не все одинаково одаренные – назовем этот минус так. Ну, и травмы косят стройные ряды.

Сильные стороны: молодые, выносливые, дерзкие, заряженные на борьбу. При этом изобретательные футболисты – в лучших матчах нового сезона у ЦСКА получалось играть ярко и весело. Перспективная команда.

Оптимальный состав (5-3-2): Акинфеев – Фернандес, Бекао, Чернов, Васин (Магнуссон), Щенников (Ефремов) – Бистрович, Дзагоев (Обляков), Влашич – Эрнандес, Чалов.

Много и справедливо говорят о молодости ЦСКА – поэтому трудно прогнозировать, как они выступят на самом высоком уровне, еще и против «Ромы» с «Реалом» (или наоборот, легко угадать). Но ведь Ганчаренко всего 41 год – на год младше, чем бразилец Роналдо, например. Так что молодой тренер работает с молодой командой, и в этом есть определенный шарм.

Тем более, в группе, где «Реал» пытается положиться на ряд молодых игроков, и придется доверять им в будущем – вспомним того же Винисиуса, скоро мечтает подменить Модрича или Крооса в основе, пойти по стопам Иско и Асенсио. В «Роме» тоже сплав ветеранов и талантливых людей, так что ЦСКА не одинок. Но уникален, ведь у той же «Виктории» средний возраст состава 29 лет. Надо брать живостью решений и дерзостью?

Прогноз «Соккер.ру»: ЦСКА может стать последней командой квартета, но поскольку сами не знают, на что способны – надо мечтать о второй строчке вопреки всему. И действовать так, чтобы мечты сбывались.

Любопытные факты

- «Рома» и «Реал» - команды с заявками со средним возрастом 26.4 года. «Виктория» самая «старая» команда квартета – 29 лет. А ЦСКА – самый молодой коллектив, всего 23.7 года на брата;

- «Виктория» сыграет в Лиге чемпионов в третий раз за восемь лет, вернулись в групповой раунд впервые за четыре года, поскольку снова стали чемпионами. Единственные чемпионы в группе;

- ЦСКА представлен в основной сетке престижного турнира в шестой раз подряд, хотя стоит отметить, что из группы не выбирались с 2012 года – жаль, что так долго не получается порваться в плей-офф ЛЧ ;

- «Реал» и «Рома» два года тому назад играли между собой в плей-офф ЛЧ – в четвертьфинал прошел Роналду, ведь общий счет двух поединков 4:0 в пользу будущего победителя ЛЧ ;

- «волки» частенько играют с «Реалом» в новом веке, и не всегда безуспешно – 4 победы и 2 ничьи в 12 матчах. Вероятность, что «сливочные» потеряют очки около 50 %? Посмотрим на деле, ведь последнее свидание итальянцев раззадорило;

- «сливочные» играли против ЦСКА всего дважды – в плей-офф Лиги чемпионов. В первом поединке была ничья 1:1, но во втором класс фаворита сказался – в Мадриде был счет 4:1;

- ЦСКА встречался со всеми соперниками по группе. После свидания с «Викторией» вылетели из последнего места в группе ЛЧ – проиграли в гостях 2:1, домашней победы 3:2 не хватило;

- а с «Ромой» «армейцы» виделись дважды, и тоже получилось неважно. 2 поражения, в том числе 5:1, победа в Риме в далеком 1991 году в Кубке Обладателей Кубков, и ничья в Химках четыре года назад;

- забавно, но в этой группе между собой не играли только «Реал» и «Виктория», ведь у «Ромы» есть свежие воспоминания о чешском сопернике – видели осенью 2016 года в Лиге Европы. Тогда после ничьей в Чехии была победа «волков» 4:1 на «Олимпико»;