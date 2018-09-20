Идем на таран! «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» берут старт в Лиге Европы

сегодня, 18:00

Первая еврокубковая неделя пока не принесла победу России: «Локо» уступил, ЦСКА сыграл вничью. «Соккер.ру» надеется на хорошие результаты лигоевропейской троицы.

«Акхисар» vs «Краснодар»

Стоимость составов (млн евро). 16.5 (17 место в Турции) - 70.5 (5 место в России).

Лучшие результаты в Лиге Европы/Кубке УЕФА . Дебют – 1/8 финала.

Предыдущие встречи. «Акхисар» дебютирует в еврокубках, «Краснодар» пятый сезон подряд зарабатывает путевку в Лигу Европы. «Быки» однажды встречались с представителем Турции и оказались сильнее, превзойдя «Фенербахче» по сумме двух матчей в 1/16 финала ЛЕ 2016/2017.

Результаты на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Турции (собственно, именно так «Акхисар» и попал в Лигу Европы) после пяти туров занимает последнее место в своем чемпионате: три поражения и две ничьи. «Краснодар» подтянулся к лидерам в РПЛ благодаря победам над «Локомотивом» и «Анжи». После семи раундов «быки» идут четвертыми, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Лидеры команд. Османпаша, Абдул Сиссоко, Селезнев – Газинский, Классон, Каборе.

Тренеры. Джем Кавчак (Турция) – Мурад Мусаев (Россия). Во главе обеих команд молодые тренеры. Для 34-летнего Мусаева это первый полноценный сезон во взрослом футболе, а 40-летний Кавчак меньше месяца назад принял «Акхисар» после отставки Сафета Сушича.

Главные летние потери. Омер Байрам, Сомер Айдогду – Андреас Гранквист, Федор Смолов. Основной защитник турецкой команды отправился в «Галатасарай», а Айдогду, лучший по системе «гол плюс пас» в «Акхисаре» в прошлом сезоне, перебрался в «Истанбул». Эти потери сопоставимы по значимости с потерями «Краснодара», который лишился Гранквиста и Смолова.

Главные летние приобретения. Жозуэ, Гюрай Вурал, Элвис Ману – Кристиан Куэва, Урош Спайич, Дмитрий Стоцкий. «Краснодар» летом потратил на трансферы 16 миллионов евро, а «Акхисар» - ни копейки.

Оптимальные составы

«Акхисар» (4-2-3-1): Озтюрк – Чевикер, Юмлу, Османпаша, Келеш – Сиссоко, Сержиньо – Киса, Ману, Вурал – Селезнев.

«Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес – Каборе, Газинский, Мамаев – Вандерсон, Классон, Игнатьев.

Прогноз «Соккер.ру»: «Краснодар» не боится играть в свой футбол, в этом его преимущество перед соперниками, уступающими в классе. Ставим на успех «быков», а счет – ну, например, 2:1.

«Рапид» vs «Спартак»

Стоимость составов (млн евро). 31.65 (2 место в Австрии) - 103.25 (3 место в России).

Лучшие результаты в Лиге Европы/Кубке УЕФА . 1/8 финала – полуфинал.

Предыдущие встречи. Команды уже встречались в еврокубках, правда, случилось это больше полувека назад. В сезоне 1966/1967 «Спартак» и «Рапид» столкнулись в 1/8 финала Кубка Кубков. После ничьей 1:1 в Москве «Рапид» выиграл дома 1:0 и пробился в следующий раунд.

Результаты на старте сезона. «Рапид» за семь туров набрал только 9 очков, идет на седьмом месте в австрийской Бундеслиге и уже отстает от лидирующего «Зальцбурга» на 12 баллов. «Спартак» в седьмом туре РПЛ потерпел свое первое поражение и теперь делит второе-третье место с «Ростовом». «Зенит» впереди на пять очков. «Рапид» перед стартовом в группе Лиги Европы тоже уступил, причем в венском дерби, где сильнее оказалась «Аустрия» - 1:0.

Лидеры команд. Мург, Шваб, Шобесбергер (травмирован) – Джикия, Зобнин, Фернандо.

Тренеры. Горан Джуричин (Австрия) – Массимо Каррера (Италия). Массимо Каррере, которого одни боготворят, а другие хотят свергнуть, сегодня противостоит 43-летний специалист, чья самостоятельная карьера стартовала в прошлом году в «Рапиде». До этого много работал с молодежью и преимущественно в качестве ассистента.

Главные летние потери. Шауб, Квиталия, Гальвао – Квинси Промес. Уже после того, как стал приобретением, потерей стал Самуэль Жиго, порвавший крестообразные связки колена.

Главные летние приобретения. Алар, Кнасмюллер, Павлович, Барач – Жиго, Ташаев, Роман Еременко. Жиго уже выбыл из строя, Ташаев пока не может вписаться в команду, а у Еременко еще не истек срок дисквалификации, хотя его ждут в основе, особенно после истории с Глушаковым.

Оптимальные составы

«Рапид» (4-2-3-1): Штребингер – Ауэр, Барач, Зоннляйтер, Потцман – Шваб, Любичич – Кнасмюллер, Бериша, Мург – Алар.

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин, Тимофеев – Ташаев, Роша, Зе Луиш.

Прогноз «Соккер.ру»: быстрый «Рапид», чье самолюбие уязвлено поражением в дерби, доставит «Спартаку» неприятности. Но у «красно-белых» должны найтись ответы, тем более в нынешней ситуации, на бурю, разразившуюся вокруг Глушакова и Карреры, команда может ответить только результатом. Выиграть вряд ли получится, но ничья в Вене станет нормальным результатом, причем эта ничья не будет скучной – 2:2.

«Копенгаген» vs «Зенит»

Стоимость составов (млн евро). 25 (1 место в Дании) - 149.35 (1 место в России).

Лучшие результаты в Лиге Европы/Кубке УЕФА . Четвертьфинал – победитель.

Предыдущие встречи. Команды впервые встречаются в еврокубках, хотя у наших команд немало встреч с «Копенгагеном», а «Зенит», в свою очередь, играл против датских «Нестведа» и «Норшелланда».

Результаты на старте сезона. Обе команды лидируют в своих чемпионатах. «Копенгаген» в минувший уикенд проиграл «Мидтьюлланду» и позволил ему приблизиться к себе на расстояние в один балл. В чемпионате Дании сыграно 9 туров. «Зенит» пока шагает по РПЛ практически безупречно: 6 побед и 1 ничья. Ближайшие преследовали отстают уже на пять очков, а сыграно только семь туров.

Лидеры команд. Бьелланд, Фишер, Н’Дойе – Иванович, Паредес, Дзюба.

Тренеры. Столе Сольбаккен (Норвегия) – Сергей Семак (Россия). Сольбаккен уже полтора десятилетия на тренерской работе, и две трети этого срока отдал «Копенгагену», из которого ненадолго уходил ради работы в Германии и Англии. Для Сергея Семака «Зенит» - всего лишь второй клуб в тренерской карьере и очень большой вызов.

Главные летние потери. Ульсен, Сантандер, Павлович – Кришито, Ригони. Экс-вратарь «Копенгагена» теперь основной в «Роме», вчера играл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», Сантандер присоединился к другому итальянскому клубу – «Болонье», а Павлович решил сыграть в этой Лиге Европы против «Спартака», а не «Зенита». Андрия – теперь игрок венского «Рапида». «Зенит» лишился капитана Кришито, а Ригони мог бы помочь при наличии желания, но с ним-то и возникли проблемы.

Главные летние приобретения. Кодро, Н’Дойе, Бьелланд – Маркизио.

Оптимальные составы

«Копенгаген» (4-4-2): Йоронен – Анкерсен, Вавро, Бьелланд, Бойлесен – Сков, Зека, Фальк, Фишер – Кодро, Н’Дойе.

«Зенит» (4-2-3-1): Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Кузяев – Шатов, Дриусси, Ерохин – Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зенит» на ходу, если судить по матчам внутреннего первенства, правда, в квалификации выездные матчи «сине-бело-голубым» совсем не удавались, это вообще давняя болезнь. Но сегодня верим в лучшее: Дзюба забьет, «сине-бело-голубые» выиграют 2:0.