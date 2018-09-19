«Виктория» их жизни. ЦСКА против других «красно-синих»

сегодня, 20:00

«Виктория» дома успешна, это не гостевой вариант сборной Чехии. Хотя «Соккер.ру» рекомендует ЦСКА взять на вооружение наработки главной футбольной дружины.

Исключить недооценку

В декабре 2013 года «Виктория» переиграла команду Слуцкого в Лиге чемпионов в домашней игре 2:1 и выбросила из еврокубков. Это была последняя встреча у руля команды для тренера Врбы – уходил в сборную. Теперь Павел снова у руля клуба, и ЦСКА не имеет права на недооценку. Тем более, БАТЭ Ганчаренко еще в 2011 году играл с чехами в группе ЛЧ , и после выездной ничьей уступили дома 0:1.

Неудобный для многих соперник, который дома в Европе часто побеждает – 6 успехов подряд, правда, в Лиге Европы. И поскольку из состава ЦСКА , который опозорился в Пльзене, остались трое – Акинфеев, Щенников и Дзагоев, молодым футболистам полезно напомнить историю. Нельзя повторять ту глупую ошибку. Решающий гол Томаша Вагнера на 90-й минуте матча случился, поскольку москвичи посчитали, что ничья в кармане вместе с ЛЕ .

Превзойти чехов в скорости

Надо убегать от защитников, как убегали Заболотный и Ионов. «Виктория» славная команда, хорошо подстраивается под соперника, но откровенно старая. У них даже новички под основу немолодые – Пернице 28 лет и у него лучшие защитные показатели в новом сезоне. Хубнику уже 34, читает игру – лидер по перехватам, но медленный. А на флангах Ржезник и Лимберски. Если второй – отличный оппонент для Фернандеса, невзирая на 34 года отроду, то универсал первый против России сыграл так ужасно, что сегодня мечтает взять реванш хотя бы у ЦСКА .

«Армейцам» жизненно важно подчеркнуть, что они быстрее. Ветераны у «Виктории» всюду – в центре поля 30-летний Горжава играет в Пирло, на фланге может появиться Петржела, которому уже 35 лет. Земан и Резничек тоже на подхвате и тоже не двадцатилетние ребята. Есть также нигериец Мосес Убонг – всего 22 года, есть коварный Ян Копиц – лучший ассистент чемпионского сезона и довольно результативный полузащитник. У ЦСКА тоже несколько вариантов на выбор – зависит от готовности Дзагоева, но, в принципе, разница видна. Сыграют ветераны против молодежи.

Ориентировочные составы:

«Виктория» (4-2-3-1): Козачик – Ржезник, Перница, Хубник, Лимберски – Грошовски, Горжава – Убонг (Петржела), Чермак, Копиц – Крменчик.

ЦСКА (3-5-2): Акинфеев – Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов (Щенников) – Дзагоев, Влашич, Обляков – Чалов, Жамалетдинов.

Врба не использует чистого разрушителя – это плюс для ЦСКА , можно втроем надавить на Грошовски и Горжаву. Важно пройти их центр поля, поскольку у ворот Козачика могут сказаться возрастные минусы оборонцев. Да и сам Матуш опытный, но странный вратарь. На серию удачных матчей может ответить глупым пропущенным мячом. Чалову на заметку, хотя без победы Фернандеса в личном бою с Лимберски, без успеха Ефремова в атаке против Ржезника (2 гола в новом сезоне у защитника) и без тотальной победы Влашича в центре сложно будет завоевать три очка в Пльзене.

Уважать осведомленность Врбы

Чешский тренер недолго работал с «Анжи», но быстро понял, куда попал, российский футбол подучил. Павел вернулся домой после 19 поединков два года назад. В Махачкале оказался после неудачной работы со сборной Чехии на Евро-2016. Но ему ведь доверили главную команду, оценили, что дважды был чемпионом страны с «Викторией». Наставник у соперника более опытный, чем Виктор Михайлович.

Врба гнет линию «4-2-3-1» не первый год, а когда со «Славией» три недели назад попробовал применить гибрид «5-4-1» в фазе обороны, то уступил 4:0. У Павла не всегда все получается, Ганчаренко помнит, как чешский тренер пытался поставить «Анжи» свой футбол, и на 7 побед ответом стали 7 поражений. Но не лишним будет напомнить, что «Анжи» на момент ухода чеха шел на 11-й позиции, о которой сейчас может только мечтать. Врба просто дали понять, что игроков распродадут после «смены курса». Поэтому вернулся в Пльзень и вместе с ним вернулся титул.

Учитывать эффективность чехов

В атаке, ведь в защите те еще умельцы навредить. В целом простенько играют, но с позиции силы. Прошло пять лет с предыдущей встречи, но концепция игры команды из Пльзеня не поменялась. «Виктория» по-прежнему является командой атакующей – в 30 турах чемпионского сезона забили 56 раз. У вице-чемпиона России ЦСКА в чемпионате было всего 49 голов при аналогичном количестве матчей. Сейчас состав другой, средняя результативность лучше, но «Виктория» легче создает голы, чем «армейцы».

Причем важно подчеркнуть, что по ударам в створ они были третьими в Чехии, а по голам – первые. ЦСКА по точным ударам опередил чемпионские показатели «Виктории», но голов москвичи забили меньше. Хорошо, хоть в обороне чехи не такие крутые, как в атаке. Их защита слабее форвардов, команда Врбы пропустила 23 раза, ЦСКА скушал столько же, но чешская лига авантюрнее. Впрочем, из 6 голов в 8 турах Козачек четыре пропустил против «Славии», плюс взял пенальти.

Грамотно передавать Крменчика

«Лучник» Михал – чешский Дзюба, крепкий и результативный. Забил в восьми матчах нового чемпионата Чехии семь раз, половину от командных. Крменчик вышел на замену против России в Ростове-на-Дону, прошлым летом едва не перешел в «Бордо» - мог свидеться с «Зенитом», но приедет в Москву, а сегодня проведет матч против обороны ЦСКА . Поскольку Магнуссон получил травму, а Васин лишь на подходе, то на Бекао, Набабкина и Чернова ложится большая ответственность.

Игорь Владимирович не хочет пропускать в Лиге чемпионов – у Акинфеева давняя аллергия, а впереди «Рома» и «Реал». Если не удержат Крменчика, позволив «Виктории» адресовать мячи рослому форварду, то у ворот ЦСКА будут моменты и придется пропустить. Не сказать, что Михал оставляет впечатление большого футболиста, но это крепкий парень в шикарной форме. В прошлом году забил 16 раз, в этом уже 7. Бьет в касание, движется в стиле форварда-танка, хорош при игре головой. Опасный стрелок, нужен глаз да глаз.

Не тушеваться и показать себя

Ганчаренко указывал на зажатость и игру эпизодами. Но ЦСКА однозначно располагает большим количеством талантливых игроков, чем «Виктория». Чешский чемпионат вообще такой, что арендованный в «Младу-Болеслав» из «Краснодара» Комличенко забил 8 голов в 8 турах, на один больше, чем лучший снайпер «Виктории». И хотя в очной встрече счет был 6:1 в пользу нынешнего соперника (гол престижа именно от российского форварда), о мастерах уровня Акинфеева и Фернандеса чехи могут только мечтать.

Одновременно нет в этой ЛЧ клуба, который испугается Бекао, Набабкина и Чалова до выхода на поле. «Армейцы» сегодня воюют за новое имя ЦСКА в Европе. Кто не понимает, что обыграть можно только соперника, которого или на голову превосходишь – не наш случай, или уважаешь, для того и чешская «Виктория», и греческий ПАОК – «простые соперники». ЦСКА приедет в гости на стадион, где более опытная версия «армейцев» глупо подставилась. Ганчаренко не любит недооценивать соперников, поэтому опасения скорее связаны с ограниченностью вариантов и сыгранностью чехов.

Не закрываться и владеть мячом

«Славия» вынесла «Викторию» 4:0, поскольку вовремя красную карточку схватил Хубник, но они давили и до этого. Когда встречаются схемы «4-2-3-1» и «3-5-2», очень важно не отдавать мяч, работая пять в линию. У чехов фланги немолодые, но бодрые, и форвард результативный, ведь хорошо открывает. «Виктория», к сожалению, куда лучше, чем о ней думают люди с привычкой побеждать до выхода на поле. Сам ЦСКА в абсолютно новом составе является загадкой и для российских фанатов, и для соперника в красно-синей форме.

Так что правильным будет пожелать Ганчаренко удачи и грамотного разбора сильных сторон чешского чемпиона, ведь они, к сожалению, имеются. Сыгранные, опытные, склонные рисковать – легко могут забить два мяча и пропустить столько же, медлительные в защите и академичные в атаке со своими вечными навесами, чехи остаются непростым соперником. Давно не побеждали в Лиге чемпионов – семь матчей в квалификационных раундах без успехов подряд (3 поражения, 4 ничьи), но при этом осведомленные, что ЦСКА потерял опытную основу и сегодня протестирует новую.

Странный матч, в котором прогнозы делать сложно не потому, что «Виктория» - команда-загадка, а из-за «армейцев». Так что пусть в день рождения Марио Фернандеса коллеги подарят ему и российским болельщикам грамотный и удачливый футбол, невзирая на любые прогнозы.