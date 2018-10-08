«Челси» - вся моя жизнь!» Джон Терри – о своей карьере

08 октября 2018, 19:42

Джон Терри мог сыграть в футбол в Красноярске и Новороссийске, но отказал «Спартаку» после раздумий, а теперь объявил о завершении карьеры. «Соккер.ру» провожает героя «Челси».

О попадании в «Челси»: «Я оказался в „Челси“, когда мне было 10 лет, и, оглядываясь назад, я думаю, что это лучший день в моей жизни. Я попал в „Челси“ благодаря бывшему скауту клуба Кейту Бэйли. Потом на моем пути встречались и другие прекрасные люди: мой первый тренер в команде до 14 лет Боб Осборн привил мне любовь к „Челси“. Тренеры Тэд Дэйл и Мик МакГивен научили меня всему, что я умею».

О первых шагах в главной команде «Челси» и дедовщине: «Сейчас это может показаться смешным и нелепым, но раньше у молодых игроков существовали определенные обязанности, которые являлись частью воспитания. Когда меня только начинали привлекать к тренировкам с главной командой, я был рад находиться рядом со своими кумирами и сделал бы для них все, что угодно. Так было заведено. Мне приходилось готовить чай, убирать раздевалки и делать более глупые вещи, например, в холодные зимние дни на базе клуба я разогревал сиденье унитаза для „стариков“. Вы скажете, что это было дико, но это была неотъемлемая часть моего взросления, и через это прошли все британские игроки моего поколения.

Это ни в коем случае не воспринималось как наказание. Например, я чистил бутсы Деннису Уайзу, он хотел, чтобы они выглядели идеально, и я очень старался. За это после каждого своего гола он давал мне 25 фунтов – половину моей тогдашней зарплаты. Да я молился, чтобы мы заработали пенальти, и он забил! А однажды я как-то взбесил Дана Петреску, он схватил меня за горло и заорал: „Что, мать твою, ты творишь?!“ Первым, кто за меня вступился, оказался Уайз. Он сказал, что если у кого-нибудь есть претензии ко мне и другим молодым игрокам, пусть они напрямую обращаются к нему. О, Деннис – герой моего детства и юности! Сейчас мы с ним вместе смеемся над этим».

Об ошибках молодости и их осознании: «В своей молодости я делал ошибки, о которых не хочется говорить. Как минимум, пил больше, чем следовало, и гулял дольше, чем позволено профессиональному спортсмену. Я понял это лет в 26-27, появилось осознание, что без правильного образа жизни не выстроить большую карьеру в футболе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что эти ошибки тоже важны. Но их стоит сделать в молодости, а не позднее».

О времени, проведенном в «Челси»: «26 лет этот клуб был неотъемлемой частью моей жизни, „Челси“ помог мне воплотить в жизнь мою мечту и реализоваться как футболисту и мужчине. Благодаря „Челси“ я забрался на такие футбольные высоты, о которых и мечтать не мог. Я конкурировал с лучшими игроками планеты, устанавливал рекорды, выигрывал трофей за трофеем. И чем больше мы побеждали, тем сильнее становилось мое желание усердно работать на благо клуба и требовать того же от себя и команды. Наверное, я одержимый, но без этой одержимости я бы никогда не стал самым успешным капитаном в истории „Челси“. Очень горд тем, что мне довелось встать в один ряд с такими глыбами, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Холлинс и другими важными для истории „Челси“ футболистами».

О лучшем составе «Челси» всех времен: «Окей. Буду играть по схеме 4-3-3. Чех в воротах, дальше Иванович, Карвальо и Эш Коул. Про себя я тоже не забуду! Дальше сложнее… Макелеле, Лэмпс, Дзола. В атаке Роббен, Дрогба и Дафф. Хотя нет, на позиции Дэмиана должен быть Азар. При угловых мы, конечно, будем как дерьмо, но во всем остальном должны быть хороши».

О переходе в «Астон Виллу»: «Для меня игра против „Челси“ — вопрос ментальности. Пришлось бы переступить через себя, поэтому я присоединился к команде из другой лиги. Я провел четверть века в „Челси“, и это были невероятные годы. Очень горжусь этой частью своей карьеры. Но теперь наступила новая глава моей жизни, моей карьеры. Желаю „Челси“ в следующем сезоне всего наилучшего, буду пристально за ними следить. Мысленно я буду с ними на все 100%».

О несостоявшемся трансфере в «Спартак»: «После долгих размышлений я решил отклонить предложение „Спартака“. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить „Спартак“, а также пожелать удачи ему и его болельщикам в оставшейся части сезона. Это очень амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Однако, посовещавшись с семьей, мы решили, что сейчас неподходящий момент для таких перемен. Желаю „Спартаку“ удачи. Хочу сказать, что теперь в России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит „Челси“, однако симпатии к „Спартаку“ я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение».

Финал эпопеи. Терри отказал «Спартаку»

О завершении карьеры: «После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру».

Мы не говорим «Прощай», Джон, мы говорим «До свидания!» Это была славная карьера, которая сделала тебя Легендой.