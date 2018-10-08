«Челси» - вся моя жизнь!» Джон Терри – о своей карьере

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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«Челси» - вся моя жизнь!» Джон Терри – о своей карьере

08 октября 2018, 19:42

Джон Терри мог сыграть в футбол в Красноярске и Новороссийске, но отказал «Спартаку» после раздумий, а теперь объявил о завершении карьеры. «Соккер.ру» провожает героя «Челси».

О попадании в «Челси»: «Я оказался в „Челси“, когда мне было 10 лет, и, оглядываясь назад, я думаю, что это лучший день в моей жизни. Я попал в „Челси“ благодаря бывшему скауту клуба Кейту Бэйли. Потом на моем пути встречались и другие прекрасные люди: мой первый тренер в команде до 14 лет Боб Осборн привил мне любовь к „Челси“. Тренеры Тэд Дэйл и Мик МакГивен научили меня всему, что я умею».

О первых шагах в главной команде «Челси» и дедовщине: «Сейчас это может показаться смешным и нелепым, но раньше у молодых игроков существовали определенные обязанности, которые являлись частью воспитания. Когда меня только начинали привлекать к тренировкам с главной командой, я был рад находиться рядом со своими кумирами и сделал бы для них все, что угодно. Так было заведено. Мне приходилось готовить чай, убирать раздевалки и делать более глупые вещи, например, в холодные зимние дни на базе клуба я разогревал сиденье унитаза для „стариков“. Вы скажете, что это было дико, но это была неотъемлемая часть моего взросления, и через это прошли все британские игроки моего поколения. 

Это ни в коем случае не воспринималось как наказание. Например, я чистил бутсы Деннису Уайзу, он хотел, чтобы они выглядели идеально, и я очень старался. За это после каждого своего гола он давал мне 25 фунтов – половину моей тогдашней зарплаты. Да я молился, чтобы мы заработали пенальти, и он забил! А однажды я как-то взбесил Дана Петреску, он схватил меня за горло и заорал: „Что, мать твою, ты творишь?!“ Первым, кто за меня вступился, оказался Уайз. Он сказал, что если у кого-нибудь есть претензии ко мне и другим молодым игрокам, пусть они напрямую обращаются к нему. О, Деннис – герой моего детства и юности! Сейчас мы с ним вместе смеемся над этим». 

Об ошибках молодости и их осознании: «В своей молодости я делал ошибки, о которых не хочется говорить. Как минимум, пил больше, чем следовало, и гулял дольше, чем позволено профессиональному спортсмену. Я понял это лет в 26-27, появилось осознание, что без правильного образа жизни не выстроить большую карьеру в футболе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что эти ошибки тоже важны. Но их стоит сделать в молодости, а не позднее».  

О времени, проведенном в «Челси»: «26 лет этот клуб был неотъемлемой частью моей жизни, „Челси“ помог мне воплотить в жизнь мою мечту и реализоваться как футболисту и мужчине. Благодаря „Челси“ я забрался на такие футбольные высоты, о которых и мечтать не мог. Я конкурировал с лучшими игроками планеты, устанавливал рекорды, выигрывал трофей за трофеем. И чем больше мы побеждали, тем сильнее становилось мое желание усердно работать на благо клуба и требовать того же от себя и команды. Наверное, я одержимый, но без этой одержимости я бы никогда не стал самым успешным капитаном в истории „Челси“. Очень горд тем, что мне довелось встать в один ряд с такими глыбами, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Холлинс и другими важными для истории „Челси“ футболистами». 

О лучшем составе «Челси» всех времен: «Окей. Буду играть по схеме 4-3-3. Чех в воротах, дальше Иванович, Карвальо и Эш Коул. Про себя я тоже не забуду! Дальше сложнее… Макелеле, Лэмпс, Дзола. В атаке Роббен, Дрогба и Дафф. Хотя нет, на позиции Дэмиана должен быть Азар. При угловых мы, конечно, будем как дерьмо, но во всем остальном должны быть хороши». 

О переходе в «Астон Виллу»: «Для меня игра против „Челси“ — вопрос ментальности. Пришлось бы переступить через себя, поэтому я присоединился к команде из другой лиги. Я провел четверть века в „Челси“, и это были невероятные годы. Очень горжусь этой частью своей карьеры. Но теперь наступила новая глава моей жизни, моей карьеры. Желаю „Челси“ в следующем сезоне всего наилучшего, буду пристально за ними следить. Мысленно я буду с ними на все 100%». 

О несостоявшемся трансфере в «Спартак»: «После долгих размышлений я решил отклонить предложение „Спартака“. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить „Спартак“, а также пожелать удачи ему и его болельщикам в оставшейся части сезона. Это очень амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Однако, посовещавшись с семьей, мы решили, что сейчас неподходящий момент для таких перемен. Желаю „Спартаку“ удачи. Хочу сказать, что теперь в России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит „Челси“, однако симпатии к „Спартаку“ я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение».

Финал эпопеи. Терри отказал «Спартаку»  

О завершении карьеры: «После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THANK YOU ⚽️

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

Мы не говорим «Прощай», Джон, мы говорим «До свидания!» Это была славная карьера, которая сделала тебя Легендой.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   115 / 973
10 октября в 21:59
Спасибо за статью!
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 973
09 октября в 09:10
Глыба, легенда. Удачи,JT!
Gessenschaft
Gessenschaft
09 октября в 08:33
ТЕРРИ: ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛ ПОИГРАТЬ В СПАРТАКЕ! ТОЛЬКО ВОТ С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ ОНИ ПОДСУЕТИЛИСЬ НЕВОВРЕМЯ... ПРИШЛОСЬ СРОЧНО ВЕШАТЬ БУТСЫ НА ГВОЗДЬ, ЧТОБ НЕ ИГРАТЬ ДО 80-ТИ!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
09 октября в 08:23
хороший футболист
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Sully
   34 / 973
08 октября в 22:18
в отличии от Иваныча))) которого сейчас только Мамаев не обыграет,потому что закроют
dark_Akex
dark_Akex
   267 / 973
08 октября в 21:41
Капитан с большой буквой. Спасибо тебе JT.
протон1
протон1
08 октября в 20:48
лучший
blitz
blitz
   164 / 973
08 октября в 20:21
Семья подсказала Терри, что не надо позориться со спартаком и ставить под угрозу свой годами заработанный положительный имидж отличного игрока.
Sully
Sully ответил Олeневод
08 октября в 19:58
Да и 4 дня почти в Спартаке , но вовремя одумался и закончил карьеру без позора
со спартаком даже позорно вести переговоры! Джон это понял...
Олeневод
Олeневод
   232 / 973
08 октября в 19:54
Да и 4 дня почти в Спартаке , но вовремя одумался и закончил карьеру без позора
Sully
Sully
08 октября в 19:52
так и не доехал до Тарасовки, не хотел позорится, понимал что если перейдет в такой позорный клуп как спартак)) это пятно на всю жизнь!
DXTK
DXTK
   88 / 973
08 октября в 19:48
Терри однозначно Легенда АПЛ и Челси.

PS Жаль, что Джон, как и Лэмпард не закончили карьеру в майке синих.
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