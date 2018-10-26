Кто будет 12-м? Леонид Федун и его тренеры

Каррера был 11-м тренером «Спартака» при Федуне. Футбольное число оказалось счастливым, но и эта страница перевернута. «Соккер.ру» вспоминает слова Федуна о всех наставниках.
1. Леонид Федун и Невио Скала
Сотрудничество и общение с Невио Скалой заставили меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер – это максимум 10% успех. 85% определяет подбор игроков и еще 5% зависит от удачи.
2. Леонид Федун и Александр Старков
Выбор пал на Старкова, потому что он хорошо проявил себя на чемпионате Европы, где сделал конфетку из ничего. Сборная Латвии, в которой только Верпаковскис может считаться игроком европейского уровня, показала достойную игру. Он шел к этому пять-шесть лет, упорно строил команду, как Юрий Семин в «Локомотиве». Считаю, что это хороший ориентир и правильный путь для «Спартака».
Аленичев дал скандальное интервью «Старков – тупик для „Спартака“» и был отчислен из команды, но вскоре ушел и латвийский тренер, не сумевший исправить «тяжелую психологическую ситуацию в команде».
3. Леонид Федун и Владимир Федотов
Будущее Федотова в «Спартаке» зависит от результатов команды. Будут результаты – доработает свой контракт до конца. Федотов долго сидел «в засаде» при многих тренерах, никому не мешал работать и сейчас получил шанс работать самостоятельно. Когда я вижу, что команда под его руководством растет и поднимается, то нет смысла что-то менять. От случайных неудач никто не застрахован, вот если будет тупик, как в свое время со Старковым – другое дело…
Федотов был отправлен в отставку, когда «Спартак» шел в трех очках от лидера. Исключительно интеллигентный Владимир Григорьевич говорил, что это решение было принято совместно с Федуном, но для тренера такой поворот и сопутствовавшие события обернулись серьезными проблемами со здоровьем.
4. Леонид Федун и Станислав Черчесов
После поражения 1:5 от ЦСКА:
Я верю в Станислава, в его потенциал, он останется главным тренером, как минимум, до конца чемпионата и будет строить новую команду. Черчесов — человек тёртый. Никто его не перетрёт: ни я, ни вы.
Черчесов до конца чемпионата не доработал и покинул свой пост после поражения от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:4. Дело было в августе, до конца сезона оставалось еще три месяца, Федун свое слово не сдержал.
После успеха на ЧМ-2018:
Станислав – очень хороший качественный тренер, знаю это по совместной работе. Да, он сложный человек, но он, прошу прощения, мужик с яйцами и способен доказать, что он прав, даже когда не прав.
Черчесова уже в день отставки Карреры назвали главным претендентом на тренерский мостик «Спартака» именно по причине большой симпатии к нему со стороны Леонида Федуна.
5. Леонид Федун и Микаэль Лаудруп
Лаудруп сформирует новый стиль: пас, пас, пас, игра в одно касание на высокой скорости. Игра первым номером, с позиции доминирования. Мне это очень нравится. Отмечу игру в атаке при Лаудрупе, вырисовывается симпатичная связка Алекс – Веллитон.
Генеральный директор Валерий Карпин уволил Лаудрупа после 4 туров РПЛ-2009 и сам занял освободившееся кресло.
6. Леонид Федун и Валерий Карпин
Валерий – невероятно работоспособный человек, с амбициями и интеллектом, но он невезучий. Пока невезучий. А вместе с ним и я.
Валерий Карпин во время своей работы в «Спартаке» потратил 250 миллионов долларов на трансферы, еще раз – четверть миллиард долларов! А продал на 87. На эти деньги можно было трех Халков купить запросто. При Карпине бюджет увеличился в три раза, он полностью отвечал за селекцию, настаивал, что с такими-то и такими-то игроками мы точно станем чемпионами. Итог вы знаете. Сбитый летчик есть сбитый летчик.
Карпин пришел в «Спартак» генеральным директором, потом стал главным тренером с совмещением должностей после увольнения Лаудрупа, выиграл «серебро», но в 2012-м году уступил тренерское кресло Унаи Эмери, чтобы вернуться туда спустя всего полгода, но уже без полномочий гендира. Леонид Федун долго доверял Карпину и верил, что его план сработает, но, в конце концов, как вы можете судить по реплике выше, разочаровался в Валерии Георгиевиче.
7. Леонид Федун и Унаи Эмери
О назначении:
Эмери – один из трех самых прогрессирующих тренеров Европы и большая удача для нашего чемпионата. И конкретно для «Спартака».
За три дня до увольнения:
Его контракт действует два года, и он его отработает до конца.
Подводя итоги работы:
Назначение Эмери не было ошибкой, и я не разочарован его работой. На результатах сказалась эпидемия травм, кроме того, это первый опыт работы Унаи за пределами Испании. К сожалению, он не смог наладить коммуникацию с нашими игроками, которым нужно прямое общение и жесткий контроль.
8. Леонид Федун и Дмитрий Гунько
Могу сказать, что мы всячески желаем успеха и надеемся, что Гунько себя реализует.
Молодой специалист, получивший ключи от «Спартака» после окончательного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера, своим шансом не воспользовался.
9. Леонид Федун и Мурат Якин
У Якина есть кредит доверия. Мой принцип – менять тренеров, когда я не понимаю, чего они хотят. С тем же Валерой мы почему расстались? Не из-за результата, а потому что была израсходована масса денег на футболистов, которых и след в команде уже простыл. Неэффективный менеджмент.
Эти слова Федун произнес в середине сезона 2014/2015, а концу той кампании он перестал понимать, что делает Мурат Якин, и отправил его в отставку.
10. Леонид Федун и Дмитрий Аленичев
Человек постоянно наступал на одни и те же грабли. В какой-то момент команда перестала в него верить, а это – самое страшное. Его система работы нам не подошла, я увидел, что Аленичев в тупике: ничего не может выдавить из команды, футболисты его не воспринимают.
11. Леонид Федун и Массимо Каррера
Феномен Карреры заключается в том, что он прошел очень сильную итальянскую тренерскую школу, поработал с Антонио Конте. И сам по себе он очень амбициозный человек, профессионал с большой буквы. Плюс, конечно, везучий, что в его профессии жизненно необходимо. Каррера – топ-тренер и боец!
После чемпионства:
Тренер – это не 10%, это 100%! Как и любой руководитель, он своей волей может все развалить или создать что-то прекрасное. Он не маг и не волшебник, но в его руках абсолютная власть, и от него все зависит.
Незадолго до увольнения Карреры:
Верю ли я в Массимо? Не хочу больше ни в кого верить, хочу видеть итоговый спортивный результат.
Вжик, вжик, вжик, кто на новенького,
Кто на новенького, кто на новенького.
Вжик, вжик, вжик, кто на новенького,
Кто на новенького, кто на новенького.
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Ну очень работоспособный!
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Ну очень работоспособный!
ОДИННАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ,помноженные на сотни миллионов евро и разделённые на ОДИН титул,это будИт...это будИт...КПД паровоза братьев Черепановых.
ОДИННАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ,помноженные на сотни миллионов евро и разделённые на ОДИН титул,это будИт...это будИт...КПД паровоза братьев Черепановых.