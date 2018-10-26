Кто будет 12-м? Леонид Федун и его тренеры

26 октября 2018, 19:15

Каррера был 11-м тренером «Спартака» при Федуне. Футбольное число оказалось счастливым, но и эта страница перевернута. «Соккер.ру» вспоминает слова Федуна о всех наставниках.

1. Леонид Федун и Невио Скала

Сотрудничество и общение с Невио Скалой заставили меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер – это максимум 10% успех. 85% определяет подбор игроков и еще 5% зависит от удачи.

2. Леонид Федун и Александр Старков

Выбор пал на Старкова, потому что он хорошо проявил себя на чемпионате Европы, где сделал конфетку из ничего. Сборная Латвии, в которой только Верпаковскис может считаться игроком европейского уровня, показала достойную игру. Он шел к этому пять-шесть лет, упорно строил команду, как Юрий Семин в «Локомотиве». Считаю, что это хороший ориентир и правильный путь для «Спартака».

Аленичев дал скандальное интервью «Старков – тупик для „Спартака“» и был отчислен из команды, но вскоре ушел и латвийский тренер, не сумевший исправить «тяжелую психологическую ситуацию в команде».

3. Леонид Федун и Владимир Федотов

Будущее Федотова в «Спартаке» зависит от результатов команды. Будут результаты – доработает свой контракт до конца. Федотов долго сидел «в засаде» при многих тренерах, никому не мешал работать и сейчас получил шанс работать самостоятельно. Когда я вижу, что команда под его руководством растет и поднимается, то нет смысла что-то менять. От случайных неудач никто не застрахован, вот если будет тупик, как в свое время со Старковым – другое дело…

Федотов был отправлен в отставку, когда «Спартак» шел в трех очках от лидера. Исключительно интеллигентный Владимир Григорьевич говорил, что это решение было принято совместно с Федуном, но для тренера такой поворот и сопутствовавшие события обернулись серьезными проблемами со здоровьем.

4. Леонид Федун и Станислав Черчесов

После поражения 1:5 от ЦСКА :

Я верю в Станислава, в его потенциал, он останется главным тренером, как минимум, до конца чемпионата и будет строить новую команду. Черчесов — человек тёртый. Никто его не перетрёт: ни я, ни вы.

Черчесов до конца чемпионата не доработал и покинул свой пост после поражения от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:4. Дело было в августе, до конца сезона оставалось еще три месяца, Федун свое слово не сдержал.

После успеха на ЧМ -2018:

Станислав – очень хороший качественный тренер, знаю это по совместной работе. Да, он сложный человек, но он, прошу прощения, мужик с яйцами и способен доказать, что он прав, даже когда не прав.

Черчесова уже в день отставки Карреры назвали главным претендентом на тренерский мостик «Спартака» именно по причине большой симпатии к нему со стороны Леонида Федуна.

5. Леонид Федун и Микаэль Лаудруп

Лаудруп сформирует новый стиль: пас, пас, пас, игра в одно касание на высокой скорости. Игра первым номером, с позиции доминирования. Мне это очень нравится. Отмечу игру в атаке при Лаудрупе, вырисовывается симпатичная связка Алекс – Веллитон.

Генеральный директор Валерий Карпин уволил Лаудрупа после 4 туров РПЛ -2009 и сам занял освободившееся кресло.

6. Леонид Федун и Валерий Карпин

Валерий – невероятно работоспособный человек, с амбициями и интеллектом, но он невезучий. Пока невезучий. А вместе с ним и я.

Валерий Карпин во время своей работы в «Спартаке» потратил 250 миллионов долларов на трансферы, еще раз – четверть миллиард долларов! А продал на 87. На эти деньги можно было трех Халков купить запросто. При Карпине бюджет увеличился в три раза, он полностью отвечал за селекцию, настаивал, что с такими-то и такими-то игроками мы точно станем чемпионами. Итог вы знаете. Сбитый летчик есть сбитый летчик.

Карпин пришел в «Спартак» генеральным директором, потом стал главным тренером с совмещением должностей после увольнения Лаудрупа, выиграл «серебро», но в 2012-м году уступил тренерское кресло Унаи Эмери, чтобы вернуться туда спустя всего полгода, но уже без полномочий гендира. Леонид Федун долго доверял Карпину и верил, что его план сработает, но, в конце концов, как вы можете судить по реплике выше, разочаровался в Валерии Георгиевиче.

7. Леонид Федун и Унаи Эмери

О назначении:

Эмери – один из трех самых прогрессирующих тренеров Европы и большая удача для нашего чемпионата. И конкретно для «Спартака».

За три дня до увольнения:

Его контракт действует два года, и он его отработает до конца.

Подводя итоги работы:

Назначение Эмери не было ошибкой, и я не разочарован его работой. На результатах сказалась эпидемия травм, кроме того, это первый опыт работы Унаи за пределами Испании. К сожалению, он не смог наладить коммуникацию с нашими игроками, которым нужно прямое общение и жесткий контроль.

8. Леонид Федун и Дмитрий Гунько

Могу сказать, что мы всячески желаем успеха и надеемся, что Гунько себя реализует.

Молодой специалист, получивший ключи от «Спартака» после окончательного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера, своим шансом не воспользовался.

9. Леонид Федун и Мурат Якин

У Якина есть кредит доверия. Мой принцип – менять тренеров, когда я не понимаю, чего они хотят. С тем же Валерой мы почему расстались? Не из-за результата, а потому что была израсходована масса денег на футболистов, которых и след в команде уже простыл. Неэффективный менеджмент.

Эти слова Федун произнес в середине сезона 2014/2015, а концу той кампании он перестал понимать, что делает Мурат Якин, и отправил его в отставку.

10. Леонид Федун и Дмитрий Аленичев

Человек постоянно наступал на одни и те же грабли. В какой-то момент команда перестала в него верить, а это – самое страшное. Его система работы нам не подошла, я увидел, что Аленичев в тупике: ничего не может выдавить из команды, футболисты его не воспринимают.

11. Леонид Федун и Массимо Каррера

Феномен Карреры заключается в том, что он прошел очень сильную итальянскую тренерскую школу, поработал с Антонио Конте. И сам по себе он очень амбициозный человек, профессионал с большой буквы. Плюс, конечно, везучий, что в его профессии жизненно необходимо. Каррера – топ-тренер и боец!

После чемпионства:

Тренер – это не 10%, это 100%! Как и любой руководитель, он своей волей может все развалить или создать что-то прекрасное. Он не маг и не волшебник, но в его руках абсолютная власть, и от него все зависит.

Незадолго до увольнения Карреры: