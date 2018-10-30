Помогите Пересу найти новую жертву в «Реал»

30 октября 2018, 22:03

Еще летом Хулен Лопетеги был горячо любим и перспективен. Теперь с позором ушел. «Соккер.ру» называет имена следующих жертв «Реала».

Для кого-то «Реал» оказывается удачным проектом, трамплином, способом поставить памятник тренерскому таланту при жизни. А для кого-то – клеймом на долгие годы. Хулен Лопетеги запомнит работу в «Реале» как ту, что сгубила его перспективы и выбила из-под ног лестницу, по которой он шел к вершине карьеры, устанавливая было рекорды со сборной Испании. Ну, в конце концов он сам сделал этот выбор, сам рискнул и прогорел. Теперь интереснее то, кто будет следующим. Флорентино Перес потирает руки и выбирает жертву. Но легко ли ему будет? Давайте посмотрим, кого ушлая испанская пресса сватает в «Реал».

Антонио Конте

Бывший главный тренер сборной Италии, «Ювентуса» и «Челси» имеет репутацию очень крепкого строгого тренера со своими принципами и вполне четкими подходами к работе. И многие сходятся во мнении, что его имя всплыло лишь потому, что «Реалу» просто нужен был любой знаменитый тренер, который сейчас свободен. Поскольку сам стиль работы, стиль поведения и принципы Конте не вяжутся с тем, что хочет видеть Перес. Как многие были уверены, что назначение Лопетеги обречено на провал. Конте совсем другой тренер. Но может оказаться столь же неподходящим, поскольку очень быстро поссорится с самим Пересом, с Рамосом или с кем-то другим. Да вот хоть с Куртуа, которого не так давно тренировал в «Челси». Говорят, что от известия о возможном назначении Конте у Куртуа волосы зашевелились. Поэтому версию с Конте пресса потихоньку стала спускать на тормозах, утверждая, будто переговоры застопорились. Называются разные причины: от слишком несоответствующих запросов до желания возглавить «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуриньо

Особенно продуманные СМИ из числа английских вовсе соорудили многоходовку. По их версии, Конте метит на пост главного тренера МЮ , чтобы оттуда эффективно мстить «Челси», наверное. Якобы кушать не может – дай ему топ-клуб в Англии. И эта схема вполне реалистична, говорят в Британии. Только для этого нужно выкурить окопавшегося на «Олд Траффорд» португальца, который палит из всех орудий, со всеми ругается, отбивается, брыкается, но держится за место главного тренера МЮ всеми руками и ногами. Задуматься об уходе его может заставить предложение «Реала». А почему нет? Вариант проверенный. Дважды в одну реку с «Челси» входил, опыт имеет. Там ему все знакомо, сразу возьмется за выполнение жесткой политики партии.

Маурисио Почеттино

А вы знаете, что хитрющий босс «Тоттенхэма» Даниэль Леви причастен к тому, что стало с тренерской карьерой Лопетеги? Интригует. Но все дело в том, что Перес хотел на место главного тренера после ухода Зинедина Зидана пригласить Почеттино. Аргентинец был его фаворитом, любимцем, который, по мнению главы «Реала», способен жестко и в кратчайшие сроки выстроить эффективную командную игру и привести мадридцев к новым успехам. Но загвоздка в том, что он на контракте (чуть не написал в рабстве) у «Тоттенхэма», а оттуда вызволить кого-либо очень тяжело, если Леви не захочет. Желания у него пока не видно – при Почеттино «шпоры» вышли на новый уровень игры и восприятия, вышли в новый статус. Договор у тренера долгосрочный, поэтому он сам даже не заикается о своих сторонних желаниях, если они и есть. Говорит, что ему прекрасно в Лондоне. Еще летом англичане писали, будто Перес делал предложение Почеттино, но «Тоттенхэм» не просто не стал устанавливать сумму отступных, а вовсе отказался это дело обсуждать. Вряд ли мнение Леви изменилось.

Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии как-то плавно вкатился в число элитных специалистов, больших наставников, которых уже ассоциируют и с топ-клубами. Некогда его переход в сборную Бельгии, в одну из сильнейших в мире на данный момент, казался каким-то диким решением федерации, поскольку в Англии Мартинес ничего выдающегося не добивался, пусть порой и выстраивал в клубах очень симпатичную игру. Но с бельгийцами проект взлетел, команда играет здорово, тренерские идеи свежи, они четко просматриваются, схема работает. Были едва ли не самой мощной силой на чемпионате мира в России, а кто-то уверен и до сих пор, что бельгийцы Мартинеса были там лучшими. Так что тренер интересный. Любопытно, как справится с топ-клубом после топ-сборной. Это же разная специфика. Федерация футбола Бельгии, кстати, не стала отпихиваться от интереса со стороны «Реала», а намекнула мадридцам публично, что неплохо бы сначала с ней сторговаться, хотя в принципе сделка не исключена.

Сантьяго Солари

С Зиданом прокатило – почему бы с Солари не попробовать? Его кандидатура называлась еще тогда, когда казалось, что Лопетеги вполне способен удержаться на коне и сохранить свое место. Просто потому, что Солари работает с «Кастильей», со второй командой «Реала». Оттуда триумфально в основную команду некогда перешел Зидан. Схема проверенная. Только на поток такое вряд ли можно поставить. Пока именно Солари исполняет обязанности главного тренера. Существуют разные теории среди испанских СМИ по поводу дальнейшего развития ситуации. Кто-то говорит, что Сантьяго дадут несколько матчей, чтобы посмотреть, есть ли прогресс. Если все будет получаться, его оставят до конца сезона минимум. Другая версия – вопрос сохранения поста за Солари даже не рассматривается. Он фигура номинальная, пока не будет найден элитный специалист.

В любом случае поиск тренера и любое назначение, какое бы ни случилось, это будет интересно. Важно даже то, насколько охотно сами тренеры пойдут в такой «Реал», где нет Роналду, где, как многие считают, проблема-то не в тренере, а в руководстве и игроках. Тогда переход сюда будет сродни самоубийству. Вот говорят, что Микаэль Лаудруп отказался даже. Скептики тут же отметили, а звал ли его вообще кто-то? Но дело в другом. «Реал» сейчас не такое уж и лакомое местечко, особенно для тренеров, у которых есть неплохая работа. Боль Лопетеги еще висит над «Сантьяго Бернабеу».