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ЦСКА может остаться без еврокубков

03 ноября 2018, 19:16

«Армейцы» сегодня и ранее не готовы легко обыгрывать «Динамо». Московское дерби оправдало ожидания «Соккер.ру» - участника ЛЧ заставили попотеть.  

Подопечные Ганчаренко мечтали выиграть, но не могли победить легко. Довлела серия из поражений с успехом только против «Анжи». А «Динамо» гнуло традиционную для дерби линию – всем видом показывали, что к «армейцам» готовы. Даже по флангу, где играли два натурализованных игрока – Фернандес и Рауш, не было победителя. 

И еще повезло, что столкновение коленом в колено не завершилось травмами. А на другом фланге, где пытался активничать Жоаозиньо, или по центру, где потеряли из-за травмы Соу, не было конструктивных решений. Борьбы хватало, но скорости не радовали. В таком поединке мог сработать один стандарт, но даже его не дождались. 

Только удаление случилось, хотя даже оно не помогло ЦСКА впервые обыграть сложного оппонента со времен успеха против «Реала». 

Цифровое измерение поединка

23 удара на две команды – очень мало. Счет 7:16 в пользу ЦСКА, но когда по попаданиям победа «Динамо» 3:2, то понятно, что записать удары Эрнандеса мимо как шикарные моменты не получится.

40 % времени с мячом были динамовцы – для команды, которая концовку провела в меньшинстве, показатель нормальный. По ходу матча у ЦСКА мяч был даже чаще, но потом Хохлов заставил «Динамо» перестроить игру, выпустил Луценко, цеплялись за мячи. 

22:21 – счет по отборам. Встречались команды, которые умеют вести борьбу. 12:12 – еще одна ничья по перехватам, а вот по выносам перевес «Динамо» почти в три раза. Сыграли в три центральных просто, но надежно – 31 раз били мячом вперед от ворот. Пожалуй, можно поучиться играть осмысленнее. 

33:34 – ничья по позиционным потерям, которая объясняет, почему в матче не было ни одного гола. Когда на двух вратарей уровня сборной Акинфеева и Шунина всего пять сэйвов, причем ни одного выдающегося, претензии к линиям атаки. У Чалова было всего 2 удара, а у вышедшего со скамейки Эрнандеса – четыре. И все не голевые. 

Огорчение вечера. Травма Соу

Остается верить, что важный хавбек «Динамо» не пропустит много матчей, как прогнозирует врач московского клуба, без него нет агрессивности, которая выделяет «Динамо». Напарники тоже неплохие – сегодня у Москвичева многое получилось, но с Соу опорная зона смотрится солиднее. Плохо, что пришлось делать вынужденную замену. 

Важная деталь. Удаление Рауша

Это не просто вторая желтая карточка после первой, а объяснение, почему «Динамо» не в районе «Ростова» или хотя бы «Рубина» в турнирной таблице. Сразу перед удалением Рауша опытный игрок зачем-то небрежно сыграл. Аналогичный эпизод был в исполнении Соснина.

В простой ситуации свежий игрок непонятно отдал мяч сопернику. Аналогично поступал Панченко. Если бы динамовцы успешнее работали с мячом, а показали точность передач в 70 %, то в забегах Жоаозиньо и Луценко было бы больше смысла. А так играли в меньшинстве и ничья была максимумом без случайного гола в ворота Акинфеева. 

ЦСКА готов к реваншу с «Ромой»?

Можно догадаться, чего не хватает «Динамо» - концентрации игроков флангов и атаки, ведь центральные защитники, надо отдать им должное, против ЦСКА сыграли прилично, ведь удары Эрнандеса мимо не означают, что он бил из простых и очевидных позиций, а наоборот.

Кроме человека с пасом в глубине поля, который разводил бы атаки в разные стороны, также не хватает форварда острия. Луценко держался ближе к левому флангу, у Черных слабо получается работать именно в штрафной, да и для Панченко игра за линией вратарских владений – норма. Так что Хохлов прав, атакующая структура требует доработки. 

А вот в причинах неудач ЦСКА разобраться сложно. Например, можно допустить, что у них есть боязнь ошибки, свойственная молодому игроку, который выбирает простые решения вместо сложных и рискованных. С «Локомотивом» и «Краснодаром» планировали не уступить, а получилось иначе в концовке. С «Ромой» была другая история – там чистая победа имени Джеко. 

Но даже сегодня, если бы Черных подстроился под мяч, Акинфеев мог получить неожиданный гол. И ведь не отыгрались бы! Такое ощущение, что Ганчаренко сам не знает, чего ЦСКА не хватает – отчаянно меняя схемы и подстраиваясь под соперников, наставник «армейцев» не может положиться на своих подопечных не в защите, а в атаке. Результативность Чалова – приятный бонус, но непостоянный. 

Верить в чудо и победу в «Лужниках» над статусными и талантливыми «волками» можно. Но найти аргументы для такого исхода пока сложно. Во-первых, ЦСКА играет неспешно, они активизировались в середине второго тайма дерби, но к концовке снова остановились. Во-вторых, без Бистровича не радует работа в центральной зоне. Команда  сваливается на фланги. 

Также очевидно, что перекос на правый край означает, что слева часто недорабатывают – а с «Ромой» надо играть двумя краями, ведь справа у них Юндер. Нельзя теряться при прессинге, как терялись в дерби с «Динамо», когда соперники легко выскакивали на перехваты. Когда после перерыва сегодня хозяева даже чуть лучше прессинговали – сразу у них оказывался мяч и могли искать свои атаки. 

«Рома» быстрее, поэтому будет намного сложнее. С другой стороны, когда ЦСКА не показал себя сегодня – есть шанс, что сохранили не столько силы, как желание на среду. Кроме того, у Ганчаренко появляются определенные варианты. Такие футболисты, как Эрнандес, могут менять ход матча, даже если вчера мазали – завтра забьют. Понятно, что в этом сезоне вряд ли можно мечтать о плей-офф Лиги чемпионов, когда попали в группу победителя и финалиста ЛЧ

Ничья с «Динамо» также означает, что у «Спартака» и «Рубина» есть железный повод атаковать позиции ЦСКА в таблице так, как это уже сделал «Локомотив». Понятно, что если в финале Кубка России сыграют те, кто финиширует в первой пятерке РПЛ, даже шестое место станет еврокубковым, как было в прошлом сезоне. Но, зная о поддержке фанатами «Ростова», хитрости Бердыева, можно предложить ЦСКА не расслабляться. 

Команда у «армейцев» молодая, никто с ними нянчиться не собирается – еще парочка осечек, и даже «Оренбург» может соперничать за право обойти москвичей в таблице. Через неделю матч ЦСКА и «Зенита», и хотя лидер РПЛ тоже в странном положении и состоянии, дерби с «Динамо» показало – «армейцы» не случайно потеряли очки в 5 из 6 последних матчей. Причем это не кризис, а закономерно подчеркнутая новая реальность – коллективу нужно время, но его никто не даст, снижая требования. 

Очень интересный момент для ЦСКА и тех, кто за командой наблюдает. Если соперники поднажмут, то увидим еще больше поражений. А вот если подходы с «Динамо» были намеком, что могут вернуться к отправной точке серии – победе над «Реалом» в «Лужниках», то пойдут успехи. Возможно, домашняя игра против «Ромы» сложится даже удачнее, чем выездная с «Динамо», ведь ЦСКА по возрасту состава нельзя быть нудными и предсказуемыми. 

В случае излишней рациональности они могут и концовку группового раунда ЛЧ провалить, и в чемпионате скатиться. Стабильности нет, хотя есть четкое следование рекомендациям главного тренера.

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Optimist Sidorov
Optimist Sidorov
05 ноября в 19:14
Странный очерк автора статьи! И это кстати пресуще почти всем писакам! С одной стороны они восхваляют ЦСКА за победу над Реалом. А с другой ругают его за ничью с Динамо? А ле коментаторы Динамо недавно Зенит обуло между прочим! И там нет 80% состава молодежи 20- летней! Там играют жучары 26-28 летние! ЦСКА в этом году ничего Не выиграет, даже бронзы! Да и не должен он выигрывать или вы ничего Не смыслети в футболе. Тогда не пишите вообще! Не позорьтесь!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
05 ноября в 12:57
Смешно, можно подумать что до конца чемпионата осталось два-три тура!
pomor45
pomor45 ответил Zimka
   100 / 801
04 ноября в 19:34
Игоря потеснил разве что Бекао, он пытается дать в тык товарищам и заставляет их действовать активнее, Влашич спокоен, он лидер именно по игре. а не в раздевалке.
Похоже Игорь наелся футболом до отвала?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 801
04 ноября в 18:53
Браво, Вадим!!! Блестящая "аналитика" от серьёзного эксперта!
Можно весь опус по полочкам разложить, но ограничусь тремя моментами.

1. "ЦСКА может остаться без еврокубков". Крутое заявление, с тем учётом, что играть ещё более половины сезона и плотность в "зоне ЕК" рекордная, а ЦСКА с ещё полусыгранным составом уже сейчас держится в верхней части турнирной таблицы (несмотря на все прогнозы подобных Вам "экспертов"), и по ходу сезона, тем более, после зимней паузы будет только набирать форму.

2. «Армейцы» сегодня и ранее не готовы легко обыгрывать «Динамо».
Вопрос "на засыпку": А кто из "топов" РПЛ сейчас готов легко обыгрывать нынешний Динамо? Зенит? Спартак? Локо? Краснодар? Никто. Команда Хохлова в матчах с нынешними фаворитами ЧР стабильно демонстрирует предельную собранность в обороне, не забывая опасно "колоть" контратаками.

3. И, как говорится, "на сладкое":
"Но даже сегодня, если бы Черных подстроился под мяч, Акинфеев мог получить неожиданный гол. И ведь не отыгрались бы!"
Вот эти два "бы" в двух предположениях - просто блеск экспертной мысли! Сами собой приходят аналогии про бабушкины "орешки" и размножающиеся спорами растениями во рту...
Давайте тогда по логике автора предположим, что "армейцы" реализовали "бы" хотя бы пару ими созданных моментов (коих было куда как больше приведённого Вадимом момента с Черновым), и?...

Вадим, я глубоко уважаю Вашу многолетнюю работу на Соккере, но, как сказал М.Жванецкий в одном из своих монологов, "тщательнЕЕ, надо, ребята!".
И, вот честно, удивляюсь особенно активной здесь части фанов Спартака, определяющих Вас в стан "конницы" после Вашей критики откровенно провальных игр Спартака. ;)
boniel3
boniel3
   743 / 801
04 ноября в 16:45
У ЦСКА очень слабый состав игроков.Ну что такое Обляков,Ахметов,убитый Дзагоев,совсем необученный Чалов,бездарный Ефремов и куча никаких иностранцев.Только три игрока в поле что-то могут.Это Влашич,Фернандес и Бекао.Трое против десяти.Гинер убил команду.Шансов на успех ноль,они будут проигрывать всем.Я о провале говорил еще два месяца назад,а дальше еще хуже будет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Риелтор с берегов Невы
   34 / 801
04 ноября в 14:31
Статья надуманная, журналисты тоже хотят кушать, а писать надо то что вызовет отклик. ЦСКА сейчас силён и будет прибавлять. В кубки что весной что на следующий год выйдет по любасу. Соперников просто мало. Спартак залез в такую попу, прости господи, им не до кубков. Ростов это, как говорили в моём детстве - бык фанерный. Кроме желания и фарта, нужно ещё мастерство и талант, этого у ростова нет. А фарт кончится, останется одно желание, максимум до лиги европы дотянут. Поэтому впереди будут краснодар, зенит, цска, локомотив. В каком порядке не знаю. В этих командах достаточно высококласных игроков, опытное руководство при деньгах, тренерские штабы заточенные на борьбу за чемпионство.
Такое ощущение, что автор вообще футбол не смотрит. "Ганчаренко тасует схемы". Что за бред? у ЦСКА всего две схемы с 5-ю защитниками и с 4-я. Если бы не травмы Бистровича, Кучаева, Абеля, да и Дзагоева, то, конечно игра была бы другой. Пока уровень не совсем тот, что нужен. Но команде всего лишь 4 месяца.
dongun22
dongun22 ответил edubokom
04 ноября в 13:39
Что за пьянь это написала? Без ста граммов не разберешь. Как будто интернет - перевод с китайского
сегодня и ранее не готовы легко обыгрывать
обыграть сложного оппонента со времен успеха против «Реала»
ничья была максимумом без случайного гола в ворота Акинфеева
Дальше читать не стал
a3r3v3
a3r3v3
04 ноября в 12:26
Очередной балабол
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
04 ноября в 11:34
Статья надуманная, журналисты тоже хотят кушать, а писать надо то что вызовет отклик. ЦСКА сейчас силён и будет прибавлять. В кубки что весной что на следующий год выйдет по любасу. Соперников просто мало. Спартак залез в такую попу, прости господи, им не до кубков. Ростов это, как говорили в моём детстве - бык фанерный. Кроме желания и фарта, нужно ещё мастерство и талант, этого у ростова нет. А фарт кончится, останется одно желание, максимум до лиги европы дотянут. Поэтому впереди будут краснодар, зенит, цска, локомотив. В каком порядке не знаю. В этих командах достаточно высококласных игроков, опытное руководство при деньгах, тренерские штабы заточенные на борьбу за чемпионство.
Владимир Лушников
Владимир Лушников
04 ноября в 11:12
Ну и хорошо
самуил кац 1
самуил кац 1
   85 / 801
04 ноября в 10:55
До окончания сезона еще играть - как до ведьмина заговенья. И Зенит может остаться без еврокубков, если на то пошло. Я считаю, что кони вряд ли возьмут какие-то медали, а бороться за еврокубки - почему нет ?
nikoladolgov
nikoladolgov
   192 / 801
04 ноября в 08:40
Без чемоданчика Гинера эти игрочишки ничего не могут. ... Пердив их дом.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   554 / 801
04 ноября в 06:35
Всеж конечно молодняк это хорошо, но вот все же опытные игроки не помешают, надо всеже укрепиться, да и молодняку будет у кого учиться, просто как то ЦСКА сейчас чаще продает, чем приобретает, игроки типа Вгнер Лав и Красич не помешают ИМХО
Persenchik
Persenchik
04 ноября в 06:16
Катастрофы не будет, если вылетят. Не в первой вылетать из турнира. :-)
MAUS
MAUS
   73 / 801
04 ноября в 00:41
ЦСКА может остаться без еврокубков
……………………………
Думаю пару лет не помешает без учатия в европе!!
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
04 ноября в 00:15
Зениту то же проиграют, опыта не хватает стабильно сильные Российские команды обыгрывать, за ЛЧ только года через два смогут бороться, в этом году 1 Зенит, 2-3 Краснодар-Локо.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
03 ноября в 23:11
судья спас кобыл
armeec_♞
armeec_♞
   456 / 801
03 ноября в 22:53
Удивляет видение автора, особенно в заголовке и это после 13 тура )))
311
311
   65 / 801
03 ноября в 22:30
В последнем туре обгонят пупсиков, приятного просмотра!)
Землянин
Землянин
   457 / 801
03 ноября в 21:55
Победитель ЛЧ, Реал - да,
Но финалист - это Ливерпуль с Кариусом, но никак не Рома, в группе у ЦСКА !!! Рома полуфиналист ЛЧ.

* "Понятно, что в этом сезоне вряд ли можно мечтать о плей-офф Лиги чемпионов, когда попали в группу победителя и финалиста ЛЧ."
Zimka
Zimka ответил pomor45
   168 / 801
03 ноября в 21:51
Как мог Зенит проиграть такому недоразумению, как Динамо? Вот что делает удача аутсайдеру при наплевательстве лидера. ЦСКА в наплевательстве не обвинишь, хотя в некотором зазнайстве молодых после победы над Реалом - можно. Тянет команду арендованный Влашич, который подобно Дзюбе в Арсенале, обидевшись на хозяев Эвертона, рвёт и мечет, чтобы показать себя. Но, если не заметят, то потеряет интерес и сдуется, а заметят, то уйдёт. Его лидирующая роль в консолидации команды вызывает удивление тем, что он потеснил на этом поприще Акинфеева. Трудно это себе представить, без допущения некоторого охлаждения Игоря к своей роли лидера ЦСКА. Может устал уже и подумывает о следовании по стопам ушедших старших товарищей. Или молодёжь не хочет его признавать и терпеть его окрики.
Игоря потеснил разве что Бекао, он пытается дать в тык товарищам и заставляет их действовать активнее, Влашич спокоен, он лидер именно по игре. а не в раздевалке.
pomor45
pomor45
   100 / 801
03 ноября в 21:46
Если ЦСКА останется без еврокубков, то окажется на грани финансовой ямы: от болельщиков доходов нет давно, а продавать и некого, и нельзя. Придётся правительству принуждать имеющихся государственных спонсоров (Россети, Аэрофлот и прочие) ещё больше раскошеливаться на поддержание легендарного клуба, который непонятно почему до сих пор почитается частным. Частный ПФК "ЦСКА" - это же смешно: или армия частная, или название притянуто за уши.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 801
03 ноября в 21:27
Очень много моментов создали. В двух последних матчах можно сетовать на невезение, но это футбол. Рано или поздно фортуна вернётся. Главное, трудиться и усердно работать. Команда молодая, понятно, что спады были ожидаемы. Конечно, хочется всегда побеждать, тем более когда владеешь таким преимуществом территориальным и по всем показателям. Но иногда и так бывает. Не нужно отчаиваться. У команды есть потенциал.
Томик
Томик
   315 / 801
03 ноября в 21:13
Может? Они ещё в еврокубки в этом сезоне собирались, что ли?
pomor45
pomor45
   100 / 801
03 ноября в 20:54
Как мог Зенит проиграть такому недоразумению, как Динамо? Вот что делает удача аутсайдеру при наплевательстве лидера. ЦСКА в наплевательстве не обвинишь, хотя в некотором зазнайстве молодых после победы над Реалом - можно. Тянет команду арендованный Влашич, который подобно Дзюбе в Арсенале, обидевшись на хозяев Эвертона, рвёт и мечет, чтобы показать себя. Но, если не заметят, то потеряет интерес и сдуется, а заметят, то уйдёт. Его лидирующая роль в консолидации команды вызывает удивление тем, что он потеснил на этом поприще Акинфеева. Трудно это себе представить, без допущения некоторого охлаждения Игоря к своей роли лидера ЦСКА. Может устал уже и подумывает о следовании по стопам ушедших старших товарищей. Или молодёжь не хочет его признавать и терпеть его окрики.
SHMEL
SHMEL
   66 / 801
03 ноября в 20:53
Во первых команда только строится и сыгрывается практически с нуля,поэтому трагедии не будет,на если уж сыграемся нормально,то можем легко наверстать во второй части чемпионата упущенное.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 801
03 ноября в 20:49
Рано щеки надувать, всего лишь 13 туров прошло.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 801
03 ноября в 20:16
Кони хотят с динамиками по брататься. С бомжами уже корифаны не разлей вода))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   516 / 801
03 ноября в 20:07
может
UrAn54
UrAn54
   641 / 801
03 ноября в 19:47
Медленная,во многом неточная, если отбросить передачи назад, игра ни коем образом не вызывает оптимизм перед Ромой и Зенитом. Даже некого выделить в положительную сторону.
Смотрим дальше.
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