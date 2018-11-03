ЦСКА может остаться без еврокубков

03 ноября 2018, 19:16

«Армейцы» сегодня и ранее не готовы легко обыгрывать «Динамо». Московское дерби оправдало ожидания «Соккер.ру» - участника ЛЧ заставили попотеть.

Подопечные Ганчаренко мечтали выиграть, но не могли победить легко. Довлела серия из поражений с успехом только против «Анжи». А «Динамо» гнуло традиционную для дерби линию – всем видом показывали, что к «армейцам» готовы. Даже по флангу, где играли два натурализованных игрока – Фернандес и Рауш, не было победителя.

И еще повезло, что столкновение коленом в колено не завершилось травмами. А на другом фланге, где пытался активничать Жоаозиньо, или по центру, где потеряли из-за травмы Соу, не было конструктивных решений. Борьбы хватало, но скорости не радовали. В таком поединке мог сработать один стандарт, но даже его не дождались.

Только удаление случилось, хотя даже оно не помогло ЦСКА впервые обыграть сложного оппонента со времен успеха против «Реала».

Цифровое измерение поединка

23 удара на две команды – очень мало. Счет 7:16 в пользу ЦСКА , но когда по попаданиям победа «Динамо» 3:2, то понятно, что записать удары Эрнандеса мимо как шикарные моменты не получится.

40 % времени с мячом были динамовцы – для команды, которая концовку провела в меньшинстве, показатель нормальный. По ходу матча у ЦСКА мяч был даже чаще, но потом Хохлов заставил «Динамо» перестроить игру, выпустил Луценко, цеплялись за мячи.

22:21 – счет по отборам. Встречались команды, которые умеют вести борьбу. 12:12 – еще одна ничья по перехватам, а вот по выносам перевес «Динамо» почти в три раза. Сыграли в три центральных просто, но надежно – 31 раз били мячом вперед от ворот. Пожалуй, можно поучиться играть осмысленнее.

33:34 – ничья по позиционным потерям, которая объясняет, почему в матче не было ни одного гола. Когда на двух вратарей уровня сборной Акинфеева и Шунина всего пять сэйвов, причем ни одного выдающегося, претензии к линиям атаки. У Чалова было всего 2 удара, а у вышедшего со скамейки Эрнандеса – четыре. И все не голевые.

Огорчение вечера. Травма Соу

Остается верить, что важный хавбек «Динамо» не пропустит много матчей, как прогнозирует врач московского клуба, без него нет агрессивности, которая выделяет «Динамо». Напарники тоже неплохие – сегодня у Москвичева многое получилось, но с Соу опорная зона смотрится солиднее. Плохо, что пришлось делать вынужденную замену.

Важная деталь. Удаление Рауша

Это не просто вторая желтая карточка после первой, а объяснение, почему «Динамо» не в районе «Ростова» или хотя бы «Рубина» в турнирной таблице. Сразу перед удалением Рауша опытный игрок зачем-то небрежно сыграл. Аналогичный эпизод был в исполнении Соснина.

В простой ситуации свежий игрок непонятно отдал мяч сопернику. Аналогично поступал Панченко. Если бы динамовцы успешнее работали с мячом, а показали точность передач в 70 %, то в забегах Жоаозиньо и Луценко было бы больше смысла. А так играли в меньшинстве и ничья была максимумом без случайного гола в ворота Акинфеева.

ЦСКА готов к реваншу с «Ромой»?

Можно догадаться, чего не хватает «Динамо» - концентрации игроков флангов и атаки, ведь центральные защитники, надо отдать им должное, против ЦСКА сыграли прилично, ведь удары Эрнандеса мимо не означают, что он бил из простых и очевидных позиций, а наоборот.

Кроме человека с пасом в глубине поля, который разводил бы атаки в разные стороны, также не хватает форварда острия. Луценко держался ближе к левому флангу, у Черных слабо получается работать именно в штрафной, да и для Панченко игра за линией вратарских владений – норма. Так что Хохлов прав, атакующая структура требует доработки.

А вот в причинах неудач ЦСКА разобраться сложно. Например, можно допустить, что у них есть боязнь ошибки, свойственная молодому игроку, который выбирает простые решения вместо сложных и рискованных. С «Локомотивом» и «Краснодаром» планировали не уступить, а получилось иначе в концовке. С «Ромой» была другая история – там чистая победа имени Джеко.

Но даже сегодня, если бы Черных подстроился под мяч, Акинфеев мог получить неожиданный гол. И ведь не отыгрались бы! Такое ощущение, что Ганчаренко сам не знает, чего ЦСКА не хватает – отчаянно меняя схемы и подстраиваясь под соперников, наставник «армейцев» не может положиться на своих подопечных не в защите, а в атаке. Результативность Чалова – приятный бонус, но непостоянный.

Верить в чудо и победу в «Лужниках» над статусными и талантливыми «волками» можно. Но найти аргументы для такого исхода пока сложно. Во-первых, ЦСКА играет неспешно, они активизировались в середине второго тайма дерби, но к концовке снова остановились. Во-вторых, без Бистровича не радует работа в центральной зоне. Команда сваливается на фланги.

Также очевидно, что перекос на правый край означает, что слева часто недорабатывают – а с «Ромой» надо играть двумя краями, ведь справа у них Юндер. Нельзя теряться при прессинге, как терялись в дерби с «Динамо», когда соперники легко выскакивали на перехваты. Когда после перерыва сегодня хозяева даже чуть лучше прессинговали – сразу у них оказывался мяч и могли искать свои атаки.

«Рома» быстрее, поэтому будет намного сложнее. С другой стороны, когда ЦСКА не показал себя сегодня – есть шанс, что сохранили не столько силы, как желание на среду. Кроме того, у Ганчаренко появляются определенные варианты. Такие футболисты, как Эрнандес, могут менять ход матча, даже если вчера мазали – завтра забьют. Понятно, что в этом сезоне вряд ли можно мечтать о плей-офф Лиги чемпионов, когда попали в группу победителя и финалиста ЛЧ .

Ничья с «Динамо» также означает, что у «Спартака» и «Рубина» есть железный повод атаковать позиции ЦСКА в таблице так, как это уже сделал «Локомотив». Понятно, что если в финале Кубка России сыграют те, кто финиширует в первой пятерке РПЛ , даже шестое место станет еврокубковым, как было в прошлом сезоне. Но, зная о поддержке фанатами «Ростова», хитрости Бердыева, можно предложить ЦСКА не расслабляться.

Команда у «армейцев» молодая, никто с ними нянчиться не собирается – еще парочка осечек, и даже «Оренбург» может соперничать за право обойти москвичей в таблице. Через неделю матч ЦСКА и «Зенита», и хотя лидер РПЛ тоже в странном положении и состоянии, дерби с «Динамо» показало – «армейцы» не случайно потеряли очки в 5 из 6 последних матчей. Причем это не кризис, а закономерно подчеркнутая новая реальность – коллективу нужно время, но его никто не даст, снижая требования.

Очень интересный момент для ЦСКА и тех, кто за командой наблюдает. Если соперники поднажмут, то увидим еще больше поражений. А вот если подходы с «Динамо» были намеком, что могут вернуться к отправной точке серии – победе над «Реалом» в «Лужниках», то пойдут успехи. Возможно, домашняя игра против «Ромы» сложится даже удачнее, чем выездная с «Динамо», ведь ЦСКА по возрасту состава нельзя быть нудными и предсказуемыми.