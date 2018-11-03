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ГлавнаяБлогиКомандный дух

«Ливерпуль» теперь играет как чемпион

03 ноября 2018, 23:25

«Арсенал» старался не огорчить Эмери в день рождения, но не все получилось. В сложном футбольном бою «Соккер.ру» увидел, как у «Ливерпуля» украли победу. 

«Арсенал» сыграл роскошно

Крутая битва, в которой хозяева точно выиграли у гостей центр поля – не хватило Кейта, Фабиньо сыграл слабо. «Канониры» действовали шикарно, «Ливерпуль»  - ниже возможностей. Но забил на гол больше, что в футболе означает набор трех пунктов. «Арсенал» больше владел мячом – 62 %, намного тоньше пасовал – брак всего 15 %. Команда Эмери была агрессивной – 21 отбор против 13 у соперника. 

Но при этом по ударам счет почти ничейный 12:13, а по точным выстрелам ничья 4:4. Зарядив подопечных на крутой матч в день своего рождения, сделав неплохие замены и заставив Клоппа страдать на бровке, Унаи не дождался от «Арсенала» двух-трех забитых мячей и завершенности в игре. А плохо сыгравший «Ливерпуль» отличился дважды, но судьи украли первый чистый гол. Если бы не ошибка арбитра, счет после удара Милнера мог стать 2:0. И кого бы волновала статистика? 

Футболисты титульного класса

Просто сравните с теми, кто был у Клоппа всего два с половиной года назад. В финале Лиги Европы против «Севильи» Эмери в воротах был Миньоле. Алиссон – голкипер совсем другого уровня, хоть и ошибается порой. Александер-Арнольд талантливее, чем Клайн. Хотя Натаниэл есть в заявке, если нужен. Робертсон круче, чем Морено – ошибается реже. 

Ловрен и Туре слабее как связка, чем Ван Дейк и Гомес. Джан был хорош, но Кейта в лучших матчах не хуже, сегодня без него было туго в центре. Коутиньо – звезда, но его связка с Лалланой, Старриджем и Фирмино не была такой продуманной, как трио Мане, Салаха и все того же бразильца. Быть может, сейчас состав даже не уступит стамбульской версии. Дудек, Финнан, Траоре, Гарсия, Риисе, Кьюэлл и Барош крутые, но и теперь звезд немало. 

Клопп – выдающийся наставник

«Ливерпуль» допустил девять ударов «Арсенала» в первом тайме – худший показатель для «красных» за долгое время, но не пропустил. А знаете, какой счет по ударам после перерыва? Всего 3:6, на этот раз в пользу «Ливерпуля». А все потому, что до перерыва у Клоппа была схема «4-3-3», а после – «4-4-1-1», которая по мере выхода в атаку становилась «4-2-3-1». 

Многие не заметили, но Клопп сегодня не был наблюдателем, влиял. Лучшее, что сделали с АПЛ – пригласили Юргена, Почеттино, Гвардиолу, Сарри и Эмери. Благодаря тренерскому десанту новый тактический Ренессанс ждем именно от британских клубов, которые интернациональны по сути своей и структуре игры. Но если Эмери – кубковый боец, то Клопп был чемпионом Германии. Юргену важно выручать команду в трудный день, как сегодня. 

Тройка в атаке спасет в будущем

Мало у кого в мире такая гармоничная и качественная связка, как у «Ливерпуля». Причем ее можно в отдельных матчах увеличивать до четверки, добавляя Шакири. Даже в день, когда сыграли ужасно – у Ван Дейка сегодня было больше крутых шансов, чем у Салаха, Мане и Фирмино вместе, нет совершенно никаких вопросов к классу.

Чемпионат состоит из 38 туров, если в одном матче не смогли сломать защиту Холдинга и Мустафи, то отыграются на других связках обороны. Салах бывает на острие, Фирмино отходит назад, Мане не работает, как классический вингер, хотя Милнер всегда может так сыграть, и не только Джеймс, но и Шакири. У «Ливеруля» есть варианты в атаке, и даже Старридж, как знаем, в важной игре теперь умеет спасти. 

Ван Дейк – выдающийся игрок

Великодушно простите Вирджилу неумение реализовать шикарный момент у чужих ворот. Вывернул стопу, но попал пяткой, а не носком. Но у своих ворот именно голландец стал причиной, почему «Ливерпуль» так мало пропускает. Сегодня голландец минимум в четырех эпизодах принял феноменальные для защитника решения и выручил. 

При всем уважении к Каррагеру и Хююпя, хоть они и выиграли финал Лиги чемпионов, в отличие от Ван Дейка, по классу голландец выше будет. «Ливерпуль» с умом потратил деньги, Вирджил рубится на чемпионском уровне. А это значит, что с таким защитником можно в будущем терять очки редко и воевать за первое место. Лидер в обороне появился, пропускают мало. 

Тактика компенсирует минусы

Гомес, Робертсон, даже Александер-Арнольд, как и Фабиньо, не всегда играют на чемпионском уровне. Но и «Челси» не всегда играл так, как в победном сезоне Конте. И «Манчестер Сити» упускал титул, имея крутую игру. И «Лестер» не был идеальным. Тут важны нюансы, а с мелочами Клопп точно работает. Хотя есть разрыв в мастерстве между игроками, обратите внимание на построения. 

Между линиями никаких разрывов, команда компактная, быстро перестраивается, реагируют на осечки вместе. Даже в такой ужасной игре, как сегодня, паники почти не было. «Ливерпуль» не случайно так мало пропускает, и уж точно не имеет проблем с созданием моментов. Даже в день, когда проигрывают центр поля – сегодня Торрейра и Джака доминировали, что очевидно всем и каждому, Милнер забил после ошибки опорников «Арсенала». 

«Ливерпуль» стал рациональным

Отчасти поэтому у команды стало меньше голов в чужие ворота, чем ждешь от «красных». Стараются не просто много раз расписаться в чужих воротах, а именно забить больше, чем соперник. Сегодня получилось, ведь дважды отличились, а Ляказетт забил после сложнейшего удара и неочевидного момента. Никакого выхода один на один с Алиссоном, как у Ван Дейка с Лено, у хозяев не было. 

«Арсенал» был хорош, матч – замечательный. И гол арбитры у «Ливерпуля» отобрали незаконно. Это все понятно, но смотрите чуть шире, а потом глубже. Команда Клоппа сыграла с «канонирами» после удачной серии, а не сразу, как «Манчестер Сити» и «Челси» с тем же Эмери на старте. «Красным» было сложнее, но Юрген и его фиолетовые братья даже на неудобном стадионе в плохой вечер не уступили. Это дороже, чем уверенная победа над еще венгеровским «Арсеналом». 

«Красные» берут очки на характере

Чемпионы умеют работать под давлением. Вспомните «Баварию» до этого сезона – образец сбора пунктов, невзирая ни на что. Оцените «Ювентус» последних семи с копейками лет. Или ПСЖ с «Барселоной». У всех есть очень плохие матчи, но они даже в них играют часто верно. «Ливерпуль» учится быть таким же, не расплескивать энергию. Им не нужна победная серия, в которую вложат душу, а потом поражение за поражением. 

Да, очевидно, что «Манчестер Сити» ближе  к защите титула, чем «Челси» и «красные». Но матч против замечательно готового «Арсенала» в гостях получился знаковым. Показал, что команда Клоппа растет. Как раз потому, что справились с давлением. А если бы в самой богатой лиге мира не боялись системы VAR, могли обсуждать сейчас не просто выход «Ливерпуля» на первое место, как сейчас, а победу. Тогда бы и спорили, справедливо ли поражение «канониров», сыгравших круто? 

«Ливерпуль» не показал, что может

Посмотрите на ситуацию стратегически. «Арсенал» сегодня показал практически все, что может, сыграв лучший матч против соперника из лидирующей тройки. Но даже в таком режиме много ошибались в обороне и не создали идеальные шансы в атаке. Это Эмери отыгрался и набрал один пункт, а Клопп потерял два. «Ливерпуль» же продемонстрировал лишь часть от пиковых умений – и из-за вынужденных перемен в центре поля, и из-за классного сопротивления соперника, и из-за плохого матча от трио в атаке. 

Но даже в неважной игре не проиграли соседу из топ-4 «Арсеналу», как раньше не уступили Сарри и Гвардиоле. «Ливерпуль» не обязательно станет чемпионом – хотя мечтает об этом, но если у «канониров» сохранился романтический стиль серийных собирателей побед без мыслей о будущем, то «красные» стали рациональными. Сегодня их обворовали арбитры, сегодня чистую победу по качеству игры не заслужили, но так будет не всегда. «Челси» и «Манчестер Сити» еще потеряют очки, и если Клопп с подопечными сделают выводы после традиционно трудного выезда в Лондон, «Ливерпуль» остается в чемпионской гонке. 

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
05 ноября в 17:39
Пока не имею понятия за счёт чего Ливерпуль может обогнать Сити, если это вообще возможно, конечно играем лучше чем в прошлом году, но это скорее трансферы помогли, если ничего не поменяется окончим чемпионат на 2-и или 3-м месте.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
05 ноября в 13:17
Составы были и ранее, допусти у Бренда, и Суарес и Стерлинг, и Старр, а в полузащите- САМ ДЖЕРАРД, но это не помогало! Нет инстинкта победителя! Вернее потерян! А так на первый взгляд всё пока ровно!
lobsterdam
lobsterdam ответил neverwin
   276 / 801
05 ноября в 00:34
А ты в будущее смотреть научился что-ли?) Спады у всех бывают, плюс ко всему на нём одном мир клином не сошелся.
давно смотрю футбол и, думаю, в случае с салатом не ошибаюсь. Он любит забивать, а если не получается - скисает и если так пойдет дальше, то хандра его доконает.
lobsterdam
lobsterdam ответил neverwin
   276 / 801
05 ноября в 00:29
Где ты был в прошлых сезонах когда все 77м канониров поливали за паршивую игру? Как начали тащить так и болелы сразу на рисовались. Да и по уровню Арсеналу далеко до Ливера.
дело в том, что мне никогда не приходилось "поливать" Арсенал и это не оправдание, а так на всякий случай. Арсенал несмотря на смену тренера сохранил свой задорный и я бы сказал студенческо-молодежный стиль, во-вторых, лфк вылез со дна не так уж давно - второй сезон, а Арсенал практически в каждом сезоне стабильно на 4 месте как гвоздь и только вот в последнем не свезло, так что о "высоте" лфк -весьма субъективное мнение, а его нынешнее место оусловлено лишь падением качества футбола в целом и кризисом во многих клубах АПЛ и поэтому такие серые личности типа салаха-малаха, мане и фирмино выскочили как тролли из коробочки на радость их фанов и балагурят на поле из-за отсутствия надежной ответки.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил dzvinka
   133 / 801
04 ноября в 23:28
ахахаха
sparxx2
sparxx2 ответил DXTK
   141 / 801
04 ноября в 18:22
Модеры соккера или админы, почему исчезли популярные комментарии? или это у меня одного? не видно их на самом вверху?
Позволь в данном случаи согласится с админами и модерами соккера.
Если стадо индюков величает посты дзвиньки, то почему нормальные люди должны видеть эти помои в популярных комментах ?
Artuom
Artuom
   143 / 801
04 ноября в 18:10
Не знаю Горин фан Ливерпуля или нет... но то что он хейтер Арсенала уже несколько лет это точно, любой фан Арсенала это уже давно знает.

"«Арсенал» сегодня показал практически все, что может" - смешно, ведь Мхитарян явно провалился, а Обама сыграл слабо.

Насчёт якобы не засчитанного гола - если бы Мане не стартовал из офсайда, он мог элементарно не успеть на добивание. Поэтому гола там действительно нет!

Ливерпуль не играл по чемпионски! Многое в атаке не получалось(не только из-за противодействия Арсенала, но и из-за не на уровне сыгравших напов Ливерпуля.) Полузащита провалилась, Фабиньо по количеству фолов мог вполне и красную увидеть.
DXTK
DXTK
   93 / 801
04 ноября в 18:05
Модеры соккера или админы, почему исчезли популярные комментарии? или это у меня одного? не видно их на самом вверху?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   159 / 801
04 ноября в 17:09
По-любому сити будет чемпионом. Чемпионаты это стихия Гвардиолы. Можно выиграть, только если он наестся ими, как Моур в 2012
dzvinka
dzvinka ответил sparxx2
   35 / 801
04 ноября в 16:47
Однозначно автор статейки смотрит АПЛ не больше 3-ёх, максимум 5 лет.
ну а что по твоему, ему 50 лет ее смотреть, чтобы понять перспективы ТТХ?))
гениальное ведь просто - достаточно одного видосика:
dzvinka
dzvinka
   35 / 801
04 ноября в 16:43
ну автор прав в том, что с ВАР - это три очка Ливерпулю. Да Арсенал выглядел ярче - честь им и хвала, но именно у Ливерпуля было больше убойных моментов, да еще и 2 забитых гола один из которых отменили.
sparxx2
sparxx2
   141 / 801
04 ноября в 11:34
Однозначно автор статейки смотрит АПЛ не больше 3-ёх, максимум 5 лет.
Владимир Лушников
Владимир Лушников
04 ноября в 11:10
1
DXTK
DXTK
   93 / 801
04 ноября в 10:14
к окулисту давно ходили? какая чемпионская игра Ливера, не реализовали они свои моменты, и как раньше ни на что не способны.

Каким он был таким Ливер и останется.

PS по хорошему МС и Челси их должны были побеждать до этого, но им дико фартануло отскакивать на ничьи. И в игре с Арсналом итог закономерен..... 1-1
BenderBender
BenderBender
   345 / 801
04 ноября в 09:45
Автор явно болельщик ливера
АНИЩ
АНИЩ
   619 / 801
04 ноября в 09:29
Арсенал был лучше во всем
Crooclin
Crooclin
   353 / 801
04 ноября в 09:00
    Фата лист
    Фата лист
       72 / 801
    04 ноября в 08:43
    Если не знать счет матча, то результат можно узнать только в конце статьи, в самом начале идет повествование, что Ливерпуль выиграл, а в конце узнаешь, что была ничья, так нельзя.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
       516 / 801
    04 ноября в 08:30
    ливер крутышы
    neverwin
    neverwin ответил lobsterdam
       628 / 801
    04 ноября в 08:24
    Где ты был в прошлых сезонах когда все 77м канониров поливали за паршивую игру? Как начали тащить так и болелы сразу на рисовались. Да и по уровню Арсеналу далеко до Ливера.
    neverwin
    neverwin ответил lobsterdam
       628 / 801
    04 ноября в 08:19
    А ты в будущее смотреть научился что-ли?) Спады у всех бывают, плюс ко всему на нём одном мир клином не сошелся.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил neverwin
       276 / 801
    04 ноября в 08:15
    Ждём побед в дальнейшем, Вирджил красава, а вот прошлогоднего Салаха пока не видно, хорошо что Фирмино выручает когда надо.
    ... и не увидите, потому что он уже "прошлогодний"!
    lobsterdam
    lobsterdam
       276 / 801
    04 ноября в 08:14
    безудержная и наглая пропаганда ливерпуделей, сплошная неприкрытая ложь, унижение Арсенала, хотя по игре, создав гораздо больше голевых моментов, Арсенал был ближе к победе. Для человека, обнаружившего вдруг у себя неодолимое желание (писучий зуд) выставить на всенародное обозрение свои "таланты", должно все-таки быть чувство меры и объективности, чего мы не обнаружили в этой заметке по поводу матча.
    neverwin
    neverwin
       628 / 801
    04 ноября в 07:53
    Ждём побед в дальнейшем, Вирджил красава, а вот прошлогоднего Салаха пока не видно, хорошо что Фирмино выручает когда надо.
    Шейх Сити
    Шейх Сити
    04 ноября в 06:41
    Бред! Ливерпуль не выглядел чемпионом
    stroki
    stroki
    04 ноября в 02:42
    что за фанат колбасы писал эту статью?
    Мы видим сильнейший ливер за последние 10 лет, но и арсенал тоже.
    нападение арса не хуже чем у колбасы. у арса пол состава в лазарете. игра была равная. арсу очень не везло, а ливеру везло. класс у обоих команд запредельный. но не надо петь дифирамбы.
    aNOOBis
    aNOOBis
       267 / 801
    04 ноября в 01:41
    Куда девался критерий "игрок в оффсайде участвовал в эпизоде"? Мане не стоял пассивно, он и мяч принять пытался, просто Фирмино его опередил. Арбитр создал двусмысленную ситуацию, а пишут драматичное "украли победу". "Shame on you", Горин.
    MALOVAR
    MALOVAR
       3 / 801
    04 ноября в 00:49
    Только Сити забил больше канониров
    инвайт
    инвайт
       6 / 801
    04 ноября в 00:40
    ...Никакого выхода один на один с Алиссоном, как у Ван Дейка с Лено, у хозяев не было...

    Мхитарян выходил один на один, даже двое на одного вратаря. Просто бездарно загубил Арсенал этот выход, хотя там топ-клуб, как Барселона или тот же Ливерпуль, забили бы.
    Насмешник
    Насмешник
       202 / 801
    04 ноября в 00:08
    Ливер играл солидно, но не круто.
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