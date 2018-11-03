«Ливерпуль» теперь играет как чемпион

03 ноября 2018, 23:25

«Арсенал» старался не огорчить Эмери в день рождения, но не все получилось. В сложном футбольном бою «Соккер.ру» увидел, как у «Ливерпуля» украли победу.

«Арсенал» сыграл роскошно

Крутая битва, в которой хозяева точно выиграли у гостей центр поля – не хватило Кейта, Фабиньо сыграл слабо. «Канониры» действовали шикарно, «Ливерпуль» - ниже возможностей. Но забил на гол больше, что в футболе означает набор трех пунктов. «Арсенал» больше владел мячом – 62 %, намного тоньше пасовал – брак всего 15 %. Команда Эмери была агрессивной – 21 отбор против 13 у соперника.

Но при этом по ударам счет почти ничейный 12:13, а по точным выстрелам ничья 4:4. Зарядив подопечных на крутой матч в день своего рождения, сделав неплохие замены и заставив Клоппа страдать на бровке, Унаи не дождался от «Арсенала» двух-трех забитых мячей и завершенности в игре. А плохо сыгравший «Ливерпуль» отличился дважды, но судьи украли первый чистый гол. Если бы не ошибка арбитра, счет после удара Милнера мог стать 2:0. И кого бы волновала статистика?

Футболисты титульного класса

Просто сравните с теми, кто был у Клоппа всего два с половиной года назад. В финале Лиги Европы против «Севильи» Эмери в воротах был Миньоле. Алиссон – голкипер совсем другого уровня, хоть и ошибается порой. Александер-Арнольд талантливее, чем Клайн. Хотя Натаниэл есть в заявке, если нужен. Робертсон круче, чем Морено – ошибается реже.

Ловрен и Туре слабее как связка, чем Ван Дейк и Гомес. Джан был хорош, но Кейта в лучших матчах не хуже, сегодня без него было туго в центре. Коутиньо – звезда, но его связка с Лалланой, Старриджем и Фирмино не была такой продуманной, как трио Мане, Салаха и все того же бразильца. Быть может, сейчас состав даже не уступит стамбульской версии. Дудек, Финнан, Траоре, Гарсия, Риисе, Кьюэлл и Барош крутые, но и теперь звезд немало.

Клопп – выдающийся наставник

«Ливерпуль» допустил девять ударов «Арсенала» в первом тайме – худший показатель для «красных» за долгое время, но не пропустил. А знаете, какой счет по ударам после перерыва? Всего 3:6, на этот раз в пользу «Ливерпуля». А все потому, что до перерыва у Клоппа была схема «4-3-3», а после – «4-4-1-1», которая по мере выхода в атаку становилась «4-2-3-1».

Многие не заметили, но Клопп сегодня не был наблюдателем, влиял. Лучшее, что сделали с АПЛ – пригласили Юргена, Почеттино, Гвардиолу, Сарри и Эмери. Благодаря тренерскому десанту новый тактический Ренессанс ждем именно от британских клубов, которые интернациональны по сути своей и структуре игры. Но если Эмери – кубковый боец, то Клопп был чемпионом Германии. Юргену важно выручать команду в трудный день, как сегодня.

Тройка в атаке спасет в будущем

Мало у кого в мире такая гармоничная и качественная связка, как у «Ливерпуля». Причем ее можно в отдельных матчах увеличивать до четверки, добавляя Шакири. Даже в день, когда сыграли ужасно – у Ван Дейка сегодня было больше крутых шансов, чем у Салаха, Мане и Фирмино вместе, нет совершенно никаких вопросов к классу.

Чемпионат состоит из 38 туров, если в одном матче не смогли сломать защиту Холдинга и Мустафи, то отыграются на других связках обороны. Салах бывает на острие, Фирмино отходит назад, Мане не работает, как классический вингер, хотя Милнер всегда может так сыграть, и не только Джеймс, но и Шакири. У «Ливеруля» есть варианты в атаке, и даже Старридж, как знаем, в важной игре теперь умеет спасти.

Ван Дейк – выдающийся игрок

Великодушно простите Вирджилу неумение реализовать шикарный момент у чужих ворот. Вывернул стопу, но попал пяткой, а не носком. Но у своих ворот именно голландец стал причиной, почему «Ливерпуль» так мало пропускает. Сегодня голландец минимум в четырех эпизодах принял феноменальные для защитника решения и выручил.

При всем уважении к Каррагеру и Хююпя, хоть они и выиграли финал Лиги чемпионов, в отличие от Ван Дейка, по классу голландец выше будет. «Ливерпуль» с умом потратил деньги, Вирджил рубится на чемпионском уровне. А это значит, что с таким защитником можно в будущем терять очки редко и воевать за первое место. Лидер в обороне появился, пропускают мало.

Тактика компенсирует минусы

Гомес, Робертсон, даже Александер-Арнольд, как и Фабиньо, не всегда играют на чемпионском уровне. Но и «Челси» не всегда играл так, как в победном сезоне Конте. И «Манчестер Сити» упускал титул, имея крутую игру. И «Лестер» не был идеальным. Тут важны нюансы, а с мелочами Клопп точно работает. Хотя есть разрыв в мастерстве между игроками, обратите внимание на построения.

Между линиями никаких разрывов, команда компактная, быстро перестраивается, реагируют на осечки вместе. Даже в такой ужасной игре, как сегодня, паники почти не было. «Ливерпуль» не случайно так мало пропускает, и уж точно не имеет проблем с созданием моментов. Даже в день, когда проигрывают центр поля – сегодня Торрейра и Джака доминировали, что очевидно всем и каждому, Милнер забил после ошибки опорников «Арсенала».

«Ливерпуль» стал рациональным

Отчасти поэтому у команды стало меньше голов в чужие ворота, чем ждешь от «красных». Стараются не просто много раз расписаться в чужих воротах, а именно забить больше, чем соперник. Сегодня получилось, ведь дважды отличились, а Ляказетт забил после сложнейшего удара и неочевидного момента. Никакого выхода один на один с Алиссоном, как у Ван Дейка с Лено, у хозяев не было.

«Арсенал» был хорош, матч – замечательный. И гол арбитры у «Ливерпуля» отобрали незаконно. Это все понятно, но смотрите чуть шире, а потом глубже. Команда Клоппа сыграла с «канонирами» после удачной серии, а не сразу, как «Манчестер Сити» и «Челси» с тем же Эмери на старте. «Красным» было сложнее, но Юрген и его фиолетовые братья даже на неудобном стадионе в плохой вечер не уступили. Это дороже, чем уверенная победа над еще венгеровским «Арсеналом».

«Красные» берут очки на характере

Чемпионы умеют работать под давлением. Вспомните «Баварию» до этого сезона – образец сбора пунктов, невзирая ни на что. Оцените «Ювентус» последних семи с копейками лет. Или ПСЖ с «Барселоной». У всех есть очень плохие матчи, но они даже в них играют часто верно. «Ливерпуль» учится быть таким же, не расплескивать энергию. Им не нужна победная серия, в которую вложат душу, а потом поражение за поражением.

Да, очевидно, что «Манчестер Сити» ближе к защите титула, чем «Челси» и «красные». Но матч против замечательно готового «Арсенала» в гостях получился знаковым. Показал, что команда Клоппа растет. Как раз потому, что справились с давлением. А если бы в самой богатой лиге мира не боялись системы VAR , могли обсуждать сейчас не просто выход «Ливерпуля» на первое место, как сейчас, а победу. Тогда бы и спорили, справедливо ли поражение «канониров», сыгравших круто?

«Ливерпуль» не показал, что может

Посмотрите на ситуацию стратегически. «Арсенал» сегодня показал практически все, что может, сыграв лучший матч против соперника из лидирующей тройки. Но даже в таком режиме много ошибались в обороне и не создали идеальные шансы в атаке. Это Эмери отыгрался и набрал один пункт, а Клопп потерял два. «Ливерпуль» же продемонстрировал лишь часть от пиковых умений – и из-за вынужденных перемен в центре поля, и из-за классного сопротивления соперника, и из-за плохого матча от трио в атаке.

Но даже в неважной игре не проиграли соседу из топ-4 «Арсеналу», как раньше не уступили Сарри и Гвардиоле. «Ливерпуль» не обязательно станет чемпионом – хотя мечтает об этом, но если у «канониров» сохранился романтический стиль серийных собирателей побед без мыслей о будущем, то «красные» стали рациональными. Сегодня их обворовали арбитры, сегодня чистую победу по качеству игры не заслужили, но так будет не всегда. «Челси» и «Манчестер Сити» еще потеряют очки, и если Клопп с подопечными сделают выводы после традиционно трудного выезда в Лондон, «Ливерпуль» остается в чемпионской гонке.