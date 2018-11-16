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ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Карета превратилась в тыкву. Оцениваем игроков сборной России

16 ноября 2018, 01:48
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Ари Феррейра
Ари Феррейра
Нападающий
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник

Матч в Германии не удался сборной России, представшей в экспериментальном составе из-за травм. «Соккер.ру» оценивает работу футболистов и главного тренера Черчесова. 

5.5 - Андрей Лунёв. Вратаря не в чем обвинять, немцы забивали из верных позиций, даже чудес ждать в таких ситуациях не приходилось. Лунёв пропустил трижды, но при этом в игру почти не вступал, такой вот своеобразный матч для голкипера «Зенита» выдался. 

5.0 - Кирилл Набабкин. А ведь Кирилл Набабкин не «горел» на своем фланге, хотя против него действовал реактивный Лерой Сане из «Манчестер Сити». Основные трудности сборная России испытывала в других зонах, хотя нужно учесть и тот факт, что сборная Германии не слишком активно давила на армейского защитника, вернувшегося в национальную команду спустя несколько лет. 

4.5 – Роман Нойштедтер. Не стал бы безбожно «мочить» защитников за эту игру. Да, в первом тайме сборная России несколько раз провалилась, а Германия прекрасно реализовала свои моменты, но проблемы нужно искать и в опорной зоне, и на флангах, которые «отклеивались» и рушили командную компактность. Нойштедтер пару раз выручил, в моментах с голами не успел, но о полном провале обороны речь не идет. 

5.0 – Георгий Джикия. Как и в любом матче, записал на свой счет несколько самоотверженных отборов, когда соперник был в сантиметрах от опасного момента. В эпизоде с первым голом Георгий освободил пространство за своей спиной, далеко выдвинувшись за мячом. Впрочем, это вполне может быть установкой, а не самодеятельностью, тогда спрашивать нужно с тех, кто не подстраховал и не перестроился. Но и с Джикии как с потенциального лидера обороны ответственность не снимаем: индивидуально в решающих эпизодах он хорош, но в рутинной работе допускает сбои. 

4.5 - Константин Рауш. Гнабри переиграл Рауша на фланге, за игру в обороне Константину «незачет», а в атаке его фирменные передачи не привели к опасным моментам, поэтому сегодня плохо. 

3.5 - Юрий Газинский. Слабый матч новоиспеченного капитана сборной России. Именно позиционная нерасчетливость Газинского постоянно приводила к обостряющим передачам немцев и краху обороны. Юрий то ли не понял свою задачу, то ли не справился. Сборной не хватило в центре полузащиты Романа Зобнина, который хорош тем, что успевает страховать партнеров на 360 градусов и замедляет движение атак противников. Во втором тайме Газинский мог забить ударом по пустым воротам после фирменного выхода Нойера, но зарядил намного выше. 

4.5 – Далер Кузяев. Бегал, старался, кусался, тащил мяч. В общем, Далер дал хороший объем и искал возможности повернуть игру в пользу сборной России, но внедриться в команду ему не удалось. Может быть, это вина команды, а не его, но тут уж вышло, как вышло. 

4.0 – Александр Ерохин. На самом деле, типичный матч Ерохина: где-то бегает, что-то делает. Очень часто из такой нецелостной, но кропотливой работы рождаются голы, результативные передачи и победы команд Ерохина, но не сегодня. Самый запоминающийся момент с участием Александра случился, когда он нанес травму Йонасу Хектору, въехав тому в ахиллово сухожилие. Жестоко получилось. 

5.5 – Алексей Ионов. Один из самых активных в составе сборной России, у Алексея был прекрасный момент в дебюте второго тайма, но он не попал в угол ворот. Эффективности Ионову не хватило, но за назойливость и энергичность ставим форварду оценку чуть-чуть выше среднего по команде. 

4.0 - Алексей Миранчук. Почти ничем не запомнился в этом матче полузащитник «Локомотива», самый яркий момент с его участием – замена на брата по истечении часа игры. В самом дебюте матча Алексей пытался вывести Ари на рандеву с Нойером, но бразилец залез в положение «вне игры», а Миранчук после этого растерялся и потерялся. 

4.0 – Ари Феррейра. Такое ощущение, что Ари подвело чрезмерное желание, либо он почитал российскую прессу и не справился с давлением, которое на него оказывалось. Дебют у похожего на блинчик форварда получился, как и положено по русским законам жанра, комом. Ари залезал в офсайд, терял мячи, не попадал в темп команды и разок бессмысленно пробил по воротам Нойера примерно с километра. 

4.0 – Антон Миранчук. Одно слово – близнецы. Разительных перемен в качестве игры между братьями не замечено. 

4.0 – Антон Заболотный. Старался действовать в стиле Дзюбы, цеплялся за мяч, навязывал борьбу, почти всегда действовал спиной к воротам. Не забил, хотя свежий форвард в таком матче был нужен и для гола престижа в том числе. Слово Госпоже Статистике, которая объяснит, почему игроки атаки сборной России с такими низкими оценками: соперники нанесли по воротам друг друга всего лишь по 8 ударов, при этом немцы 6 раз попали в створ, а наши – 0. И этим всё сказано. 

Без оценки – Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Руслан Камболов, Дмитрий Полоз. Эти игроки провели на поле по 15-20 минут, и на персональные оценки наиграть не успели, тем более интересных событий на поле «на их смене» практически не было. 

5.0 – Станислав Черчесов. Не брошу камень в огород Черчесова после такого матча. Во-первых, играть против Германии пришлось половинным составом. Да, у соперника тоже отсутствовали ведущие игроки, но для нас потери лидеров гораздо существеннее, потому что трудно заменить Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Александра Головина, Дениса Черышева, Артёма Дзюбу. Половина стартового состава. Германия ловко вскрыла нашу команду в первом тайме, четко реализовав считанное количество выпадов, сказался класс исполнителей. Но сборная России как команда не развалилась, более того, собралась в перерыве и во втором тайме сыграла строже, не забывая об атаке. Проиграть Германии не зазорно, а тренерский штаб наверняка получил ценную пищу для размышлений.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   278 / 799
17 ноября в 14:05
зачем анализировать пустоту и придавать ей форму
GrimlocK
GrimlocK
17 ноября в 12:02
Эти оценки по 100 бальной системе?)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 799
17 ноября в 09:16
С учётом кадровых потерь и класса соперника сыграли неплохо. В центре ожидаемо не хватало остроты Головина и цепкости Зобнина, в атаке - энергетики Артёма. О важности потери Марио, даже при вполне приличной игре Набабкина, вообще говорить не приходится.
Ари, автор прав, "перегорел" перед дебютом. Хотелось как лучше, получилось то, что получилось... В стартовой двадцатиминутке запорол две шикарнейшие передачи, забежав в оффсайд, хотя позиции были выигрышные - нервишки подвели. Ну да ладно, первый блин комом...
Привычно веселят местные "ыксперты" - общий вывод: "шеф, всё пропало, клиенту снимают гипс!!!", "черчес - ..., команда- ..., а чего вы хотели?" и т.д. и т.п.
Так же дотошно эти ребята обкашливают результаты "товарняков" ведущих клубов на сборах в перерывах ЧР, зачастую даже не смотря не только сами матчи, но даже не интересуясь составами команд.
Ребята, в очередной раз "открою Америку" - в товарищеских матчах победа не главное. Если не понятно, что главное - играйте в ФИФА и там матчи комментируйте... ;)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 799
17 ноября в 09:10
Игра пазорная!
ESPANOL
ESPANOL
   249 / 799
17 ноября в 02:40
Как не было команды у нас, так ее и нет! Чемпионат Мира лучше не вспоминать. Там готовились потора месяца в тепличных условиях, плюс дома играли, плюс группа была самая легкая. Заслуги Черчесова нет никакой, игроки перед своим народом сами бежали, потому как понимали, если не бежать, то их либо соперник порвет, либо народ. С Испанией откровенно повезло, а дальше приплыли. Больше таких условий не будет, короткий сбор перед игрой, а дальше все зависит от тренера и команды. С Германией мы увидели, что нет ни одного, ни другого.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Abris
   85 / 799
16 ноября в 19:37
Понабрали опять миранчуков и спартачей, чего от них ожидать?
Хорошо, что обошлись минимумом бомжей, а то поймали бы штук 5-6.
mars6791
mars6791
   212 / 799
16 ноября в 19:32
Да нормально все. Германия классом выше, там никаких вариантов, хоть с Головиным, хоть с Фернандесом. Во 2 тайме немцы просто сбавили темп, и показалось что наши выравняли игру.
KURUM
KURUM ответил Hesus_4erez_us
   668 / 799
16 ноября в 17:43
Черчесов решает конкретную задачу-выйти на чемпионат Европы. Для этого, на всякий случай, надо выиграть группу лиги наций. Для этого, приглашён Ари-сиюминутный успех. Не более. На перспективу будет наигрываться Чалов. Позднее
а выполнит задачу - 79...ся.
Дед Мазая
Дед Мазая ответил Aris
   794 / 799
16 ноября в 16:26
Коренные россияне поняли, что дорога в сборную для них закрывается! Зачем ломаться то? Придут Вити Анны и доиграют …. ……. ПОЗОР великой страны.
В тюрьме коренные...(
Nickless
Nickless ответил drimmer
   343 / 799
16 ноября в 13:36
играть против Германии пришлось полуторным составом Полуторный это почти двойной. Полагаю, имелось ввиду половинным
Поправили
борька
борька
   193 / 799
16 ноября в 13:16
Куда ни глянь, кругом дрянь!
alexamit
alexamit
   552 / 799
16 ноября в 13:07
Одним словом-ДВОЕЧНИКИ!
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   421 / 799
16 ноября в 12:09
Какие нафик четверки,пятёрки...на сборную России было больно смотреть!Такое впечатление,что Черчесов пригласил в сборную не профессионалов,а каких-то пацанов с дворовой команды...
амурец
амурец ответил Abris
   84 / 799
16 ноября в 11:58
Понабрали опять миранчуков и спартачей, чего от них ожидать?
да и лунёвых тоже
drimmer
drimmer ответил Фата лист
16 ноября в 11:28
Бывает
Угу) как раз самых лидеров-то полдесятка и не было. Тут полуторный это еще оптимистично сказано. Хотя скорее не столько лидеров, сколько самых качественных на поле и по показателям
Фата лист
Фата лист ответил drimmer
   71 / 799
16 ноября в 11:26
Бывает
drimmer
drimmer ответил Фата лист
16 ноября в 11:25
Полуторный это почти второй, а не двойной:) Вы просто неправильно просклоняли слово.
Прошу пардону) чегой-то про второй не подумал
Фата лист
Фата лист ответил drimmer
   71 / 799
16 ноября в 11:24
Полуторный это почти второй, а не двойной:) Вы просто неправильно просклоняли слово.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
16 ноября в 11:21
Нормально так сыграли!)
Это товарняк!) Посмотрим, как со Швецией сыграют, там и будем рассуждать;)
fcspartak
fcspartak ответил ЦСКА Самый титулованный
   205 / 799
16 ноября в 11:18
Черчесов стал лидером по количеству поражений у руля сборной России Черчесов: 30 матчей, 11 поражений; Хиддинк: 39 матчей, 10 поражений; Романцев: 60 матчей, 10 поражений; Опять спартаковский тренер - сбитый летчик.
Леонида мы у руля тоже помним)
drimmer
drimmer
16 ноября в 11:16
играть против Германии пришлось полуторным составом
Полуторный это почти двойной. Полагаю, имелось ввиду половинным
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Hesus_4erez_us
   124 / 799
16 ноября в 11:11
Сарказм понятен.Просто по мне,по десятибальной шкале Ионов сыграл на 7.
А Вы не знали,что шкала может быть больше трёх,но меньше десяти баллов? Например, восемь?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
16 ноября в 11:06
Черчесов стал лидером по количеству поражений у руля сборной России
Черчесов: 30 матчей, 11 поражений;
Хиддинк: 39 матчей, 10 поражений;
Романцев: 60 матчей, 10 поражений;
Опять спартаковский тренер - сбитый летчик.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
   762 / 799
16 ноября в 11:04
Конечно,это был просто товарищески матч, и результат не главное в таком матче,и состав был не оптимальный у наших, но в первом тайме особенно плохо играл цент полузащиты, давали спокойно принять мяч, и отдавать разрезающие передачи, а дальше высокотехничные игроки сб. Германии, просто расстреливали Лунева. Так играть против команд, как сб.Германии нельзя, наказание последует мгновенно. Во втором тайме немцы немного отпустили, и Ионов должен был забивать, но промахнулся, а сб. Германия больше так их ошибок не допускала.
Mangur
Mangur ответил yasukuni
   200 / 799
16 ноября в 10:24
Сыграли, как и предполагалось. Зато насчет остального есть прекрасная цитата, которую я уже приводил: "Я ничего не смыслю в портновском деле, но прекрасно вижу, хорошо или плохо пошит пиджак". Особенно если он пошит, как в знаменитой сценке Райкина. А в остальном не нужно волноваться. Вот пробьет Инфантино 64 сборные на ЧМ, наши точно каждый раз будут туда попадать. Уж Гибралтар мы всяко обыграем, особенно если в Сборнаяй будут восемь "!натуралов".
Хохотал над 3 абзацем.
шацк
шацк
   211 / 799
16 ноября в 10:06
А чего вы ожидали от нашей сборной и скажем спасибо немцам, что не стали нас добивать - лежачих не бьют! С контрольным идиотом сложно играть...
Abris
Abris
   466 / 799
16 ноября в 10:01
Понабрали опять миранчуков и спартачей, чего от них ожидать?
zamsb
zamsb
   546 / 799
16 ноября в 09:42
Первый тайм черчесовцы провалили "напрочь". Во втором тайме немцы успокоились (наших это спасло от разгрома). Игра с Германией показала истинную силу и возможности сборной России. Вообщем наше место "в буфете".
номер 12
номер 12
16 ноября в 09:39
Был бы Фернандес, Дзюба, Черышев, Головин и Зобнин, естественно все было бы по другому
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил parallels
   593 / 799
16 ноября в 09:12
Газинский сыграл как Глушаков
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