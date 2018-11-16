Карета превратилась в тыкву. Оцениваем игроков сборной России

16 ноября 2018, 01:48

Матч в Германии не удался сборной России, представшей в экспериментальном составе из-за травм. «Соккер.ру» оценивает работу футболистов и главного тренера Черчесова.

5.5 - Андрей Лунёв. Вратаря не в чем обвинять, немцы забивали из верных позиций, даже чудес ждать в таких ситуациях не приходилось. Лунёв пропустил трижды, но при этом в игру почти не вступал, такой вот своеобразный матч для голкипера «Зенита» выдался.

5.0 - Кирилл Набабкин. А ведь Кирилл Набабкин не «горел» на своем фланге, хотя против него действовал реактивный Лерой Сане из «Манчестер Сити». Основные трудности сборная России испытывала в других зонах, хотя нужно учесть и тот факт, что сборная Германии не слишком активно давила на армейского защитника, вернувшегося в национальную команду спустя несколько лет.

4.5 – Роман Нойштедтер. Не стал бы безбожно «мочить» защитников за эту игру. Да, в первом тайме сборная России несколько раз провалилась, а Германия прекрасно реализовала свои моменты, но проблемы нужно искать и в опорной зоне, и на флангах, которые «отклеивались» и рушили командную компактность. Нойштедтер пару раз выручил, в моментах с голами не успел, но о полном провале обороны речь не идет.

5.0 – Георгий Джикия. Как и в любом матче, записал на свой счет несколько самоотверженных отборов, когда соперник был в сантиметрах от опасного момента. В эпизоде с первым голом Георгий освободил пространство за своей спиной, далеко выдвинувшись за мячом. Впрочем, это вполне может быть установкой, а не самодеятельностью, тогда спрашивать нужно с тех, кто не подстраховал и не перестроился. Но и с Джикии как с потенциального лидера обороны ответственность не снимаем: индивидуально в решающих эпизодах он хорош, но в рутинной работе допускает сбои.

4.5 - Константин Рауш. Гнабри переиграл Рауша на фланге, за игру в обороне Константину «незачет», а в атаке его фирменные передачи не привели к опасным моментам, поэтому сегодня плохо.

3.5 - Юрий Газинский. Слабый матч новоиспеченного капитана сборной России. Именно позиционная нерасчетливость Газинского постоянно приводила к обостряющим передачам немцев и краху обороны. Юрий то ли не понял свою задачу, то ли не справился. Сборной не хватило в центре полузащиты Романа Зобнина, который хорош тем, что успевает страховать партнеров на 360 градусов и замедляет движение атак противников. Во втором тайме Газинский мог забить ударом по пустым воротам после фирменного выхода Нойера, но зарядил намного выше.

4.5 – Далер Кузяев. Бегал, старался, кусался, тащил мяч. В общем, Далер дал хороший объем и искал возможности повернуть игру в пользу сборной России, но внедриться в команду ему не удалось. Может быть, это вина команды, а не его, но тут уж вышло, как вышло.

4.0 – Александр Ерохин. На самом деле, типичный матч Ерохина: где-то бегает, что-то делает. Очень часто из такой нецелостной, но кропотливой работы рождаются голы, результативные передачи и победы команд Ерохина, но не сегодня. Самый запоминающийся момент с участием Александра случился, когда он нанес травму Йонасу Хектору, въехав тому в ахиллово сухожилие. Жестоко получилось.



5.5 – Алексей Ионов. Один из самых активных в составе сборной России, у Алексея был прекрасный момент в дебюте второго тайма, но он не попал в угол ворот. Эффективности Ионову не хватило, но за назойливость и энергичность ставим форварду оценку чуть-чуть выше среднего по команде.

4.0 - Алексей Миранчук. Почти ничем не запомнился в этом матче полузащитник «Локомотива», самый яркий момент с его участием – замена на брата по истечении часа игры. В самом дебюте матча Алексей пытался вывести Ари на рандеву с Нойером, но бразилец залез в положение «вне игры», а Миранчук после этого растерялся и потерялся.



4.0 – Ари Феррейра. Такое ощущение, что Ари подвело чрезмерное желание, либо он почитал российскую прессу и не справился с давлением, которое на него оказывалось. Дебют у похожего на блинчик форварда получился, как и положено по русским законам жанра, комом. Ари залезал в офсайд, терял мячи, не попадал в темп команды и разок бессмысленно пробил по воротам Нойера примерно с километра.

4.0 – Антон Миранчук. Одно слово – близнецы. Разительных перемен в качестве игры между братьями не замечено.

4.0 – Антон Заболотный. Старался действовать в стиле Дзюбы, цеплялся за мяч, навязывал борьбу, почти всегда действовал спиной к воротам. Не забил, хотя свежий форвард в таком матче был нужен и для гола престижа в том числе. Слово Госпоже Статистике, которая объяснит, почему игроки атаки сборной России с такими низкими оценками: соперники нанесли по воротам друг друга всего лишь по 8 ударов, при этом немцы 6 раз попали в створ, а наши – 0. И этим всё сказано.

Без оценки – Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Руслан Камболов, Дмитрий Полоз. Эти игроки провели на поле по 15-20 минут, и на персональные оценки наиграть не успели, тем более интересных событий на поле «на их смене» практически не было.

5.0 – Станислав Черчесов. Не брошу камень в огород Черчесова после такого матча. Во-первых, играть против Германии пришлось половинным составом. Да, у соперника тоже отсутствовали ведущие игроки, но для нас потери лидеров гораздо существеннее, потому что трудно заменить Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Александра Головина, Дениса Черышева, Артёма Дзюбу. Половина стартового состава. Германия ловко вскрыла нашу команду в первом тайме, четко реализовав считанное количество выпадов, сказался класс исполнителей. Но сборная России как команда не развалилась, более того, собралась в перерыве и во втором тайме сыграла строже, не забывая об атаке. Проиграть Германии не зазорно, а тренерский штаб наверняка получил ценную пищу для размышлений.