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ГлавнаяБлогиОценочные суждения

5 причин провала сборной России

21 ноября 2018, 02:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Кузяев Далер
Кузяев Далер
Полузащитник

Сборная России, к сожалению, завершила календарный год на минорной ноте, уступив шведам и упустив шанс выйти в дивизион сильнейших Лиги Наций. «Соккер.ру» - о причинах. 

Функциональный кризис​

Это та причина, на которую тренерский штаб сборной повлиять не может. Функциональное состояние игроков во время таких коротких сборов – константа, разительным образом повлиять на него невозможно. Кроме того, нужно понимать, что в это время года в принципе трудно найти российского футболиста, который чувствует себя полным сил. Несмотря на перевод РПЛ на систему «осень-весна», длинный перерыв в нашем чемпионате по-прежнему зимой, в январе закладывается фундамент физической подготовки, и на этом «топливе» с дозаправками футболисты должны ехать целый год. 

Сейчас конец цикла, в «баках» игроков осталось горючего на донышке, поэтому свежести требовать сложно. Проблема стоит остро из-за того, что подавляющее число членов сборной играют в РПЛ, то есть живут по одним функциональным часам. У шведов представлены ребята из разных чемпионатов, у них такой проблемы не существует. Профессионализм тоже со счетов не списываем, как и различия состояния игроков разных клубов. Например, зенитовцы явно устали, особенно Дзюба, Ерохин и Кузяев, прошедшие чемпионат мира, но Черчесов сделал ставку на проверенных людей. 

Отсутствие ключевых игроков

Россия во втором матче подряд катастрофически сыграла в центре поля. В матче с Германией был настолько показательный провал, что не заметить его было невозможно. Черчесов ничего не предпринял, снова доверив опорную зону связке Газинский – Кузяев и выпустив Камболова на замену. Получилось, прямо скажем, не очень. И здесь Станиславу Саламовичу можно посочувствовать, ведь с Зобниным, Головиным и Черышевым получилась бы совсем другая игра. Ах да, и с Фернандесом на правой бровке, Марио уже стал незаменимым в сборной России, без него правый фланг выглядел осиротевшим. На краях обороны вообще играли защитники, которые являются третьим (!) выбором. К этому привели травмы Кудряшова, Рауша, Фернандеса и Смольникова. Для нашей сборной это очень серьезные потери, несущие с собой автоматическую потерю качества игры. 

Трусливая стартовая тактика

Не забываем о первых двух пунктах: у сборной России действительно была плохая стартовая позиция перед игрой со шведами, но и с тренерского штаба ответственность не снимаем, ведь для того и нужны наставники, чтобы показать максимум в каждый конкретный момент времени с учетом позитивных и негативных обстоятельств. Черчесов выбрал тактику «не бей лежачего», и она себя не оправдала. Можно играть вторым номером, но сборная России, кажется, пошла дальше и играла третьим или четвертым. В какой-то момент по ходу первого тайма владение мячом достигло отметки 79% на 21% в пользу Швеции. 

При всем уважении «Тре Крунур» сама по себе не может заставить играть своего соперника, если это не какой-нибудь «карлик», совсем без мяча, имел место осознанный выбор со стороны нашей команды: отдавать мяч и территорию, искать шансы на контратаках. Вот только сборная России переборщила с осторожностью и так глубоко увязла в собственной обороне, что выход в атаку банально не получался из-за чрезмерной компактности. Шведы пользовались этим, забирали подбор и накатывали новыми волнами, пока не забили после углового. И это было закономерно. Перестроения игры Черчесову тоже не удались: Камболов со своими гениальными ударами с сорока метров на роль спасителя никак не тянет, а появление на поле Заболотного и Ари – это уже кризисный менеджмент, в котором расчет на авось всегда велик.

Выбор состава

Черчесов подошел к выбору состава консервативно: доверился футболистам, которые лучше остальных знакомы с требованиями, либо дал шанс опытным ребятам вроде Игнатьева и Набабкина, да и тот же Полоз уже давно не мальчик. Понятно, что после драки все горазды махать кулаками, но с учетом того, что наша команда банально «не вывезла» физически игру со шведами (а информация о функциональном состоянии была в распоряжении тренерского штаба), логично оспорить подход Станислава Саламовича. В конце года стоило делать поправку на свежесть. Братья Миранчуки набрали ход вместе с «Локомотивом» поздней осенью, Чалов молод и полон сил, но Черчесов решил, что выжатые морально и физически к концу года «старички» не испортят борозду. 

Умелая игра соперника

При всех тех проблемах и уязвимостях сборной России, а также просчетах, допущенных тренерским штабом, о которых сказано выше, всем этим еще нужно было воспользоваться. В футбол играют две команды, и нередко побеждает даже та, которая готова ужасно, если вторая еще хуже. Швеция же была идеально готова к матчу против сборной России, подопечные Янне Андерссона точно знали, что делать. Как говорится, у них был план, и они его придерживались. 

План этот оказался выигрышным. «Тре Крунур» давили на проблемные фланги, четко перекрывали зоны подбора, воспользовались своим фирменным оружием – стандартом, а после перерыва отдали инициативу, но не упустили шанса соорудить второй гол. Видно, что шведов въедливо подготовили к игре против сборной России, а вот мы не смогли их ничем удивить. Поэтому справедливо, что в следующей Лиге Наций именно сборная Швеции сыграет в дивизионе сильнейших, а команда Станислава Черчесова, к сожалению, не смогла завершить 2018 год еще одним успехом, каким стал выход в четвертьфинал чемпионата мира. 

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pomor45
pomor45
   100 / 799
22 ноября в 18:37
осознанный выбор со стороны нашей команды: отдавать мяч и территорию, искать шансы на контратаках.
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Не осознанный выбор, а огромнейший брак в передачах абсолютно всеми, как самый наглядный признак низкого уровня мастерства даже в элементарных слагаемых футбола. Тут уж что рассуждать о высоких материях. Тут, как
говорится, выше ж... не прыгнешь.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
22 ноября в 09:13
Вспомнили ЧМ. Да он был недавно. Но из основного состава на мундиале по разным причинам отсуствовали:Акинфеев,Жирков,Игнашевич, Кутепов,Фернандес,Головин,Зобнин,Черышев,Самедов,Дзагоев.Вам не кажется, что это совсем другая команда? Шведам проиграли по делу , но практически третьим составом.Да,не играли Миранчуки и Чалов.Но спасли ли бы они при такой игре?
Bolshoy
Bolshoy ответил ckori
   280 / 799
22 ноября в 00:08
это точно!
Шведы были сильнее нас, но из группы А дорога у них в гуппу Б. А нашим тоже место пока лишь в группе Б. Это уровень нашей сборной.Увы!
Верг
Верг
   362 / 799
21 ноября в 15:04
Cтасян научил сборную одной тактике, закиды прострелы на дзюбу, со схемой 4-5-1 в атаку или 5-4-1 в защиту, и если повезет артем скинет на партнеров вроде черышева или головина, или прострелит справа фернандес, пока газинский и зобнин будут стараться подчищать центр. СХема 4-4-2 не работает, 4-3 -3 полный ужас.Для кузяева и миранчуков позиции не нашли, они сильно хуже смотрятся в сборной, чем в клубе. Дуэт дзюболотного сработал 1 раз. Чалов не играет, хотя стасик должен его был выпускать на замену уставшему артему. Левый фланг в атаку не работает, кудряшов это чистый защитник разрушитель, в атаку он не умеет и куда лучше смотрелся всегда ближе к центру, но его постоянно меняют то в фланг то в оборону при игре в 5 защей. ВТорая тактика черчесова- полный отбой при поддержке трибун в надежде вытянуть. Все, больше схем нет, замены и ротация просто ужасны.Дзюба правильно назвал игроков без которых ему некомфортно, если 1 или пара игроков с травмами из них, то и сборная играет как товарняки до чм. Теперь пойдут отборочные матчи, вот там нужно искать сверхмотивацию, чтобы эта команда побеждала.
kingoffam
kingoffam
   222 / 799
21 ноября в 14:20
Вся история сборной России показывает,что мы не можем играть решающие матчи.Причины поражений всегда разные,а результат один.И все так возмущены,как будто рассчитывали на другой результат.Да с какого перепугу?
papic337
papic337 ответил parallels
   272 / 799
21 ноября в 13:57
причина поражения только одна: спартак. 2 гола джикии. позор.
В обоих голах вины Джикии нет. Первый гол вина Ерохина и Нойштедтера. Второй гол, сначала Гранквист выиграл верх у Ерохина и сбросил под удар, Газинский не успел этот удар заблокировать, но Лунёв потащил, а на добивание не успел выброситься Набабкин. Всё это происходило не в зоне ответственности Джикии.
spawn0
spawn0
   229 / 799
21 ноября в 12:14
Не считаю результат провалом,играл не основной состав.
MALOVAR
MALOVAR ответил CoRt
   3 / 799
21 ноября в 12:02
Джикия даже близко не виноват в голах,голы игровые,второй так вообще конфета
Слайш
Слайш
   271 / 799
21 ноября в 12:01
почему все думают, что выход в 1/4 чм - это заслуга черчесова? ))

Его уровень - это игры до ЧМ и после ЧМ, рекорды по поражениям и не только - самая отвратительная игра команды...

То что было на чм - не есть результат тренерской работы.. Там откровенно помогли тыкве превратиться в карету, на время разумеется )
alex074
alex074
   555 / 799
21 ноября в 12:00
Одна причина и самая главная: усатый физрук с осетии
Виктор Логвин
Виктор Логвин
   785 / 799
21 ноября в 11:49
Черчесов-это вчерашний тренер.Футбол -это атака и команда:очень дружная что весьма важно.
MALOVAR
MALOVAR ответил CoRt
   3 / 799
21 ноября в 11:42
Фернандеш нас отправил с ЧМ ,так что не смеши
CoRt
CoRt ответил MALOVAR
21 ноября в 11:22
Сколько раз я уже говорил,что без спартаковцев сборная не может.Выздоровят будем всех разносить
Сборной нужны Фернандес, Черышев и Головин. Джикия вчера достаточно наглядно нам показал "спартаковское усиление" сборной, так же как и еще один экс спартаковец усатый таракан.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   477 / 799
21 ноября в 11:08
В статье все по делу, спасибо!
yasukuni
yasukuni ответил ESPANOL
   307 / 799
21 ноября в 10:49
Все время боятся обидеть Черчесова. Это уже похоже на персонаж Бородача (у нас Усач). После каждого провала вопрос: Ну и что теперь делать? Ответ всегда один: Понять, простить. Так у нас никогда не будет хорошей команды. Если тренер после этих фильмов ужасов с Германией и Швецией заявляет, что ребята старались и у него к ним притензий нет, то о чем тут говорить с таким тренером. В статье автор пишет полный бред про усталость всякую. О чем это он? У нас в чемпионате два перерыва по три с половиной и два месяца. Ни в одном чемпионате такого курорта нет. Но почему то шведы, имевшие отдых на целых два дня меньше наших, носились, как угорелые, а наши еле ноги таскали. Черчесов не может, а скорее всего не умеет, настроить или заставить команду играть через не могу. ЧМ я не беру в расчет, там полтора месяца втягивались спокойно, без отбора в турнир и играли в самой слабой группе, да еще и дома, да еще и под наблюдением многочисленных скаутов, перед которыми нужно было себя показать, чтобы цену поднять. В таких ситуациях никого заставлять бегать не нужно, они сами носятся и костьми ложатся. С Испанией нам откровенно повезло. Наш уровень, это Саудовская Аравия. В отборе на Европу, если ничего не изменится, нас ждет очередной провал. Давно уже специалисты говорят, что нужен грамотный прагматичный тренер, который не побоится набрать талантливую молодежь и привьет ей жажду побед, желание биться за свою страну все 90 минут, а нне отбывать номер и жаловаться на усталость и травмы. А таких самовлюбленных и самоуверенных тренеров, как Черчесов, Ярцев, Капелло, считающих себя непогрешимыми и обижающихся на малейшую критику, гнать от сборной, как можно дальше. Черчесов великолепно знает, что в управлении федерации футбола собрались дилетанты и карьеристы, которые легко дали этому авантюристу заоблочный контракт на много лет вперед. Поэтому он спокоен, как питон, зная, что с него никто ничего не спросит. Печально все это и безнадежно.
Обидные ваши слова! (Шариков) Игрочишка ясно сказал: Подай нам, боже, Гибралтар. Его мы точно обыграем. Вот он уровень нынешней Сборнаяй!!!
Брулин
Брулин
   83 / 799
21 ноября в 10:39
Ерохин и Ионов сыграли крайне плохо. Считаю, им не место в сборной. Только Лунев тащил. Дзюба после травмы и уставший, но был провал в центре поля. Кто такой Камболов? Почему не вышел Чалов? Слишком много вопросом, на которые Стас не даст прямых ответов.
ESPANOL
ESPANOL
   249 / 799
21 ноября в 10:28
Все время боятся обидеть Черчесова. Это уже похоже на персонаж Бородача (у нас Усач). После каждого провала вопрос: Ну и что теперь делать? Ответ всегда один: Понять, простить. Так у нас никогда не будет хорошей команды. Если тренер после этих фильмов ужасов с Германией и Швецией заявляет, что ребята старались и у него к ним притензий нет, то о чем тут говорить с таким тренером. В статье автор пишет полный бред про усталость всякую. О чем это он? У нас в чемпионате два перерыва по три с половиной и два месяца. Ни в одном чемпионате такого курорта нет. Но почему то шведы, имевшие отдых на целых два дня меньше наших, носились, как угорелые, а наши еле ноги таскали. Черчесов не может, а скорее всего не умеет, настроить или заставить команду играть через не могу. ЧМ я не беру в расчет, там полтора месяца втягивались спокойно, без отбора в турнир и играли в самой слабой группе, да еще и дома, да еще и под наблюдением многочисленных скаутов, перед которыми нужно было себя показать, чтобы цену поднять. В таких ситуациях никого заставлять бегать не нужно, они сами носятся и костьми ложатся. С Испанией нам откровенно повезло. Наш уровень, это Саудовская Аравия. В отборе на Европу, если ничего не изменится, нас ждет очередной провал. Давно уже специалисты говорят, что нужен грамотный прагматичный тренер, который не побоится набрать талантливую молодежь и привьет ей жажду побед, желание биться за свою страну все 90 минут, а нне отбывать номер и жаловаться на усталость и травмы. А таких самовлюбленных и самоуверенных тренеров, как Черчесов, Ярцев, Капелло, считающих себя непогрешимыми и обижающихся на малейшую критику, гнать от сборной, как можно дальше. Черчесов великолепно знает, что в управлении федерации футбола собрались дилетанты и карьеристы, которые легко дали этому авантюристу заоблочный контракт на много лет вперед. Поэтому он спокоен, как питон, зная, что с него никто ничего не спросит. Печально все это и безнадежно.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил parallels
   622 / 799
21 ноября в 10:16
Ох, воешь и несёшь ты пхинею под Спартаком)))
Пепс
Пепс
   348 / 799
21 ноября в 10:06
Бледная тень сборной которая была на ЧМ ....
шацк
шацк
   211 / 799
21 ноября в 10:03
Причина одна - это контрольный идиот!
spartach n1
spartach n1
   7 / 799
21 ноября в 10:02
Don trombone
Don trombone ответил MALOVAR
   30 / 799
21 ноября в 10:00
Калиниченко тащил Украину, Плетикоса тащил Хорватию, Чельстрём тащил Швецию, Деми и Квинси тащили Голландию
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 799
21 ноября в 09:59
Стас ‑ это похороны)))
Don trombone
Don trombone
   30 / 799
21 ноября в 09:53
Нам не хватило креатива: не хватило Головина, Зобнина, который является мотором команды, Марио Фернандеса, очень грамотного и умного футболиста, Черышева, который несётся. Ключевых ребят нет, и это очень трудно. Мы старались за счёт командного духа, определённой агрессии, но у нас не получалось. Мы теряли на ровном месте мячи.
=======
Головин: _ _ ю _ а о нём не сказал ничего
Фернандес: умный и техничный? Да только всё впустую
Черышев несётся, прям без его несучки ничего не будет
Даже _ _ ю _ а понимает, кто мотор сборной и её самый главный игрок
Don trombone
Don trombone ответил MALOVAR
   30 / 799
21 ноября в 09:48
В том же 1988 киевляне, которых усиленно пиарили, без Рината не справились бы.

Нидерланды - Франция: есть Промес - нет Жиго. Браво _ _ ю _ е за то, что сломал Сэма, сам же привёл Квинси к успеху, ухаха!
Don trombone
Don trombone
   30 / 799
21 ноября в 09:40
На свежую голову почитал сентенцию феррари. Одиозный персонаж.
Когда весь местный бомонд только и пишет, что об усаче спартаче и привозе Джикии, это его устраивает. Но дырофеев, видите ли, священная корова. Он живёт прошлым, как при дырофее было хорошо (якобы). Сейчас в сборной новый состав, в котором дзюба, ерохин, заболотный, ори бесполезны - это факт.

Я ещё почитал вот что от этого субьекта.
Не могу не пожелать Швеции удачи в Лиге А. Берегись, голландия. К тебе снова постучали три короны.
Чёрная метка на месте.
Удачи сборной России и выхода в Лигу А 2022-23.

То бишь данный персонаж рад, что Швеция снова сыграет с ненавистной ему Голландией. Ну и Швеция на аве, когда она играет против России.
Вывод: на этом ресурсе против сборной болеют как раз конибакланы. За кого они болеют? За дырофея, ари, лунёва. Чтобы они стату набивали. Игорьфеев завершил карьеру в сборной, когда предстояло играть не с Фарерами и Андоррами (на которых он накрутил сухари). Ещё они болеют "друг за друга" в ЕК. Первый АИК, Твенте, Лозанна, Стандард эту лавочку прикрывают.

И я буду желать удачи Промесу в Лиге Европы. На него будут смотреть. И к нам в лигу поедут, чтобы вырасти как Промес. Краснодар же, даже если выйдет, дальше 1/8 не пройдёт. Сомнительная польза России.
Mi6
Mi6
   565 / 799
21 ноября в 09:33
Провал Усача
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
21 ноября в 09:21
Надеюсь теперь конебомжам понятно почему именно гетры Зобнина в музее
112910415
112910415
   95 / 799
21 ноября в 09:20
"Будем играть на победу" - заявляли хором.
E_Geniy
E_Geniy
21 ноября в 09:18
Черсес совершил туже ошибку что и Слуцкий на Евро. С одной стороны понятно что хотел сделать таким составом, но просчитался а исправить же невозможно из-за твердолобости. Так как есть одна тактика и под неё пытается подстроить всю игру. У Черсеса всё построено на физике. А если не готовы и соперник физически сильнее то все.... Хотя у Черсесова сегодня по игрокам есть два варианта на игру, первый силовой как на ЧМ, а второй на молодых, думающих, техничных игроках типа Миранчуков, Чалова, Ахметова но к сожалению ТШ их хоть и вызывает, но не способен использовать. Вот и получаем такой результат.
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