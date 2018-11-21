5 причин провала сборной России

21 ноября 2018, 02:04

Сборная России, к сожалению, завершила календарный год на минорной ноте, уступив шведам и упустив шанс выйти в дивизион сильнейших Лиги Наций. «Соккер.ру» - о причинах.

Функциональный кризис​

Это та причина, на которую тренерский штаб сборной повлиять не может. Функциональное состояние игроков во время таких коротких сборов – константа, разительным образом повлиять на него невозможно. Кроме того, нужно понимать, что в это время года в принципе трудно найти российского футболиста, который чувствует себя полным сил. Несмотря на перевод РПЛ на систему «осень-весна», длинный перерыв в нашем чемпионате по-прежнему зимой, в январе закладывается фундамент физической подготовки, и на этом «топливе» с дозаправками футболисты должны ехать целый год.

Сейчас конец цикла, в «баках» игроков осталось горючего на донышке, поэтому свежести требовать сложно. Проблема стоит остро из-за того, что подавляющее число членов сборной играют в РПЛ , то есть живут по одним функциональным часам. У шведов представлены ребята из разных чемпионатов, у них такой проблемы не существует. Профессионализм тоже со счетов не списываем, как и различия состояния игроков разных клубов. Например, зенитовцы явно устали, особенно Дзюба, Ерохин и Кузяев, прошедшие чемпионат мира, но Черчесов сделал ставку на проверенных людей.

Отсутствие ключевых игроков

Россия во втором матче подряд катастрофически сыграла в центре поля. В матче с Германией был настолько показательный провал, что не заметить его было невозможно. Черчесов ничего не предпринял, снова доверив опорную зону связке Газинский – Кузяев и выпустив Камболова на замену. Получилось, прямо скажем, не очень. И здесь Станиславу Саламовичу можно посочувствовать, ведь с Зобниным, Головиным и Черышевым получилась бы совсем другая игра. Ах да, и с Фернандесом на правой бровке, Марио уже стал незаменимым в сборной России, без него правый фланг выглядел осиротевшим. На краях обороны вообще играли защитники, которые являются третьим (!) выбором. К этому привели травмы Кудряшова, Рауша, Фернандеса и Смольникова. Для нашей сборной это очень серьезные потери, несущие с собой автоматическую потерю качества игры.

Трусливая стартовая тактика

Не забываем о первых двух пунктах: у сборной России действительно была плохая стартовая позиция перед игрой со шведами, но и с тренерского штаба ответственность не снимаем, ведь для того и нужны наставники, чтобы показать максимум в каждый конкретный момент времени с учетом позитивных и негативных обстоятельств. Черчесов выбрал тактику «не бей лежачего», и она себя не оправдала. Можно играть вторым номером, но сборная России, кажется, пошла дальше и играла третьим или четвертым. В какой-то момент по ходу первого тайма владение мячом достигло отметки 79% на 21% в пользу Швеции.

При всем уважении «Тре Крунур» сама по себе не может заставить играть своего соперника, если это не какой-нибудь «карлик», совсем без мяча, имел место осознанный выбор со стороны нашей команды: отдавать мяч и территорию, искать шансы на контратаках. Вот только сборная России переборщила с осторожностью и так глубоко увязла в собственной обороне, что выход в атаку банально не получался из-за чрезмерной компактности. Шведы пользовались этим, забирали подбор и накатывали новыми волнами, пока не забили после углового. И это было закономерно. Перестроения игры Черчесову тоже не удались: Камболов со своими гениальными ударами с сорока метров на роль спасителя никак не тянет, а появление на поле Заболотного и Ари – это уже кризисный менеджмент, в котором расчет на авось всегда велик.

Выбор состава

Черчесов подошел к выбору состава консервативно: доверился футболистам, которые лучше остальных знакомы с требованиями, либо дал шанс опытным ребятам вроде Игнатьева и Набабкина, да и тот же Полоз уже давно не мальчик. Понятно, что после драки все горазды махать кулаками, но с учетом того, что наша команда банально «не вывезла» физически игру со шведами (а информация о функциональном состоянии была в распоряжении тренерского штаба), логично оспорить подход Станислава Саламовича. В конце года стоило делать поправку на свежесть. Братья Миранчуки набрали ход вместе с «Локомотивом» поздней осенью, Чалов молод и полон сил, но Черчесов решил, что выжатые морально и физически к концу года «старички» не испортят борозду.

Умелая игра соперника

При всех тех проблемах и уязвимостях сборной России, а также просчетах, допущенных тренерским штабом, о которых сказано выше, всем этим еще нужно было воспользоваться. В футбол играют две команды, и нередко побеждает даже та, которая готова ужасно, если вторая еще хуже. Швеция же была идеально готова к матчу против сборной России, подопечные Янне Андерссона точно знали, что делать. Как говорится, у них был план, и они его придерживались.

План этот оказался выигрышным. «Тре Крунур» давили на проблемные фланги, четко перекрывали зоны подбора, воспользовались своим фирменным оружием – стандартом, а после перерыва отдали инициативу, но не упустили шанса соорудить второй гол. Видно, что шведов въедливо подготовили к игре против сборной России, а вот мы не смогли их ничем удивить. Поэтому справедливо, что в следующей Лиге Наций именно сборная Швеции сыграет в дивизионе сильнейших, а команда Станислава Черчесова, к сожалению, не смогла завершить 2018 год еще одним успехом, каким стал выход в четвертьфинал чемпионата мира.