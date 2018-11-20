Швеция vs Россия. Когда ничья равна победе

20 ноября 2018, 15:30

Андреас Гранквист сохранил для Швеции шансы на первое место в группе, но Россия все еще в привилегированном положении: «Соккер.ру» напоминает, что нас устроит ничья в Сольне.

Турнирные задачи

Матч на «Арене Друзей» мог остаться совсем без турнирной интриги, если бы Швеция в субботу не смогла выиграть у Турции в гостях. Но экс-капитан «Краснодара» и все еще вожак «Тре Крунур» Андреас Гранквист в середине второго тайма реализовал пенальти, этот гол принес скандинавам важную победу. Во-первых, они официально отправили турок в дивизион С и исключили подобную участь для себя. Во-вторых, теперь сборная Швеции оспорит в матче с Россией победу в группе и путевку в Лигу A. Шведам нужна победа с любым счетом: тогда они сравняются с россиянами по количеству набранных очков и превзойдут нашу команду по личным встречам, ведь октябрьская игра в Калининграде завершилась нулевой ничьей. Следовательно, команду Черчесова устроит отсутствие проигрыша в Сольне. Расклад простой до неприличия:

- Россия займет первое место, если выиграет или сыграет вничью. Откатится на вторую строчку в случае поражения.

- Швеция финиширует первой только в случае победы. При любом другом результате останется второй.

Битва четвертьфиналистов чемпионата мира – самый интригующий матч вечера в Лиге Европы. Уверен, каждая из команд будет играть на победу. У России есть преимущество в виде опции «сыграть вничью», а бонус шведов – свое поле. Чья «нога» окажется сильнее?

Личные встречи

Россия и Швеция играли в футбол, когда еще не родились наши бабушки и дедушки! Первые международные матчи между этими командами состоялись больше ста лет назад: в 1913 и 1914 году встречались в Москве и Стокгольме. Дома Российская империя уступила 1:4, а на выезде сыграла достойно – 2:2. Много любопытных встреч состоялись в советский период. Сборная СССР побеждала 7:0, 6:0 и 5:1, была яркая ничья 4:4, а вот в четвертьфинале ЧМ -1958, который проходил в Швеции, хозяева оказались сильнее и добрались тогда до финала, чтобы там проиграть Бразилии и юному Пеле. В 1964 году уже сборная СССР оказалась успешнее в 1/4 чемпионата Европы (в финальном турнире участвовали четыре команды, а четвертьфиналы были последним раундом отбора в главный турнир, играли дома и в гостях): 1:1 на выезде и 3:1 в Москве. Советскую команду тоже ждало поражение в финале: Евро-1964 выиграли испанцы.

Похожая зеркальная история случилась и в новейшее время. На ЧМ -1994 Швеция оказалась сильнее России 3:1 на групповой стадии, после чего провела успешный турнир и завоевала «бронзу». Полтора десятилетия спустя уже сборная России под руководством Гуса Хиддинка взяла верх над шведами 2:0 в группе Евро-2008 и тоже затем обзавелась «бронзой». Пересеклись наши пути с «Тре Крунур» в отборе Евро-2016. Итог: ничья на выезде еще при Фабио Капелло и очень эмоциональная победа 1:0 дома с голом Дзюбы и сэйвами Акинфеева уже под руководством Леонида Слуцкого. К сожалению, Артем не сумел забить в матче первого круга Лиги Наций – 0:0 в Калининграде. Нужно сказать, что у Швеции нет побед над Россией с 1998 года (6 матчей), а 7 игр и почти четверть века длится «низовая» серия: в русско-шведских футбольных баталиях не забивается больше двух мячей.

Составы и тактика

Сборная Швеции подходит к матчу против России в боевом состоянии и на моральном подъеме после победы над Турцией. Отступать шведам некуда, они настраиваются, как на финал, а вот мысли о запасном варианте в виде ничьей часто подводят команды, России нужно об этом помнить. Вот и свежие примеры из Лиги Наций подъехали: Франция и Бельгия, будучи фаворитами и имея возможность поделить очки с конкурентами в последнем туре, проиграли и упустили первые места. Но вернемся к нашим баранам. То есть для начала все-таки к шведским.

Главная неприятность для Янне Андерссона и его команды – травма Виктора Линделефа. Защитник «Манчестер Юнайтед» получил повреждение бедра в игре с Турцией, теперь у Гранквиста в центре обороны будет другой напарник. Вероятно, Филип Хеландер из «Болоньи», который и заменил Линделефа в Конье. Изменения по сравнению с матчем против Турции будут минимальными, а схема останется неизменной – 4-4-2. Отмечу также отсутствие в составе «Тре Крунур» полузащитника «Лейпцига» Эмиля Форсберга, у которого травма.

Ориентировочный состав сборной Швеции (4-4-2): Ульсен – Лустиг, Хеландер, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон, Свенссон, Йоханссон (Экдаль) – Берг, Телин.

Эксперты сейчас строят догадки, как сыграет сборная России в Сольне: строго ли от обороны или в свой футбол? Бытует мнение, что Станислав Черчесов ради достижения результата, держа в уме возможность ничейного исхода, выставит трех центральных защитников. Не думаю, что так будет, сборная сыграет по схеме 4-2-3-1. Во-первых, Станислав Саламович не считает Швецию сильнее, а у него есть разделение: против топ-сборных можно наступать на горло собственной песне, с равными и теми, кто котируется ниже, играть «от себя». Во-вторых, если бы Черчесов решил играть в три центральных защитника против Швеции, он бы испытал эту модель в матче с Германией. В-третьих, у нас сейчас нет стабильного центрбека в связку к Джикии и Нойштедтеру.

Игровая схема может внести дополнительную неразбериху в оборону, которая и без того вынужденно обзавелась новыми флангами из-за травм Марио Фернандеса, Игоря Смольникова, Константина Рауша и Федора Кудряшова. Выкосили и первые номера, и вторые. Справа теперь Набабкин, вспомнивший, как играть за сборную в матче с Германией, а на левый фланг экстренно вызван другой армеец – Георгий Щенников. В центре поля не будет Романа Зобнина и Александра Головина, это тоже серьезные потери, зато Дзюба подлечился и готов помочь сборной. Однозначно в стартовом составе выйдет именно Артем, а не Ари или Чалов, если форвард «Зенита» сможет стоять на ногах, вести борьбу, а его здоровью не будет ничего угрожать.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1): Лунев – Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Щенников – Газинский, Кузяев – Ионов, Ерохин, Миранчук – Дзюба.

Букмекеры из «Марафон» видят шведов фаворитом матча - коэффициент на их победу 2.02. Успех сборной России оценивается в 4.15, ничья - 3.20. Довольно заманчиво для тех, кто верит в дружину Черчесова в предстоящей встрече.

Прогноз «Соккер.ру»: признаться, есть опасения за результат. Сборная России может проиграть шведам и остаться без путевки в Лигу A. Фернандес, Зобнин, Головин и Черышев не сыграют, у многих игроков пик формы остался позади, ведь в нашем чемпионате, несмотря на переход на систему «осень-весна», основы «физики» по-прежнему закладываются зимой, а сейчас конец цикла. Многое против России в этом матче, есть только большое желание, чтобы команда Черчесова закончила этот хороший год на мажорной ноте. Пусть даже без яркой игры, согласимся на морально-волевую ничью 1:1 с автоголом шведов. Лишь бы остаться первыми.