  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиСтолкновения

Германия vs Нидерланды. Оранжевое настроение, или немцы бьются за французов

19 ноября 2018, 13:29

Голландцы выиграли у Франции, и теперь им нужна победа или ничья в матче с Германией, чтобы выйти на первое место в группе. «Соккер.ру» - о главном матче вечера в Лиге Наций.

Турнирное положение

Перед ноябрьскими матчами в первой группе Лиги Наций сложилась следующая ситуация: Франция обезопасила себя от вылета, Нидерланды могли финишировать на любой из трех строчек, Германия претендовала максимум на второе место. Матч в Роттердаме, завершившийся победой «оранжевых» 2:0, закрутил интригу в борьбе за первую строчку, попутно отправив Бундесманшафт в дивизион B: немцы не смогут достать своих конкурентов в турнирной таблице, сегодня они сыграют ради своего зрителя и за свою честь. Судьба первого места в руках сборной Нидерландов, которая выиграла первый из двух ноябрьских финалов у Франции, теперь дружине Рональда Кумана достаточно хотя бы сыграть вничью с Германией, чтобы выиграть свою группу и завоевать путевку в финал Лиги Наций, который пройдет будущим летом. Итак, еще раз по пунктам:

- Германия занимает последнее место при любом результате матча с голландцами в Гельзенкирхене.

- Франция останется на первой строчке, если Нидерланды проиграют Германии. В случае ничьей или победы голландцев в Гельзенкирхене «трехцветные» опустятся на второе место.

- Голландия выиграет группу в случае победы или ничьей (при равенстве очков обойдет Францию по личным встречам). Останется на втором месте, если проиграет немцам.

Личные встречи

Германия против Голландии – это классика европейского футбола. В 1974 году эти команды даже играли в финале чемпионата мира, и хотя тогда тотальная мощь «оранжевых» казалась неизмеримой, немцы все равно выиграли, положив начало серии поражений голландцев в решающих матчах мундиалей. По версии официального сайта УЕФА, противостояние Бундесманшафт и «Летучих голландцев» насчитывает 41 матч. У Германии 15 побед, столько же матчей завершились ничьими, 11 раз побеждали футболисты Нидерландов. Разница забитых и пропущенных мячей – 77:67 в пользу немецкой национальной команды. Эту статистику «оранжевые» немного поправили в октябре, когда переиграли Бундестим в Амстердаме со счетом 3:0 в первом круге Лиги Наций. Между прочим, эта победа стала первой для голландцев в принципиальном противостоянии с соседями с 2002 года, а если говорить об официальных встречах, то предыдущий успех голландцев датирован 1992 годом (групповой этап чемпионата Европы).

Составы и тактика

Из-за потери турнирной мотивации сборной Германии трудно предугадать состав и тактику Йоахима Лёва, для него этот матч, не исключено, станет последним у руля Бундесманшафт. Мудрые члены Немецкого футбольного союза решат судьбу тренера, взвесив все «за» и «против», такой вопрос будет главным на повестке дня ближайшего заседания, ведь вне зависимости от результата матча с голландцами ясно, что Бундестим провалила 2018-й год: вылет с чемпионата мира после группового этапа, понижение в классе в Лиге Наций.

В товарищеском матче против сборной России несколько лидеров не принимали участия, тот же Кроос получил возможность отдохнуть, но против Нидерландов немцы должны сыграть сильнейшим на сегодняшний день составом. Точно не будет Дракслера, участие Ройса под вопросом, а Хектору нанес травму Александр Ерохин. Думаю, Йоахим Лёв снова использует схему 3-4-3, а вот относительно выбора состава может быть два разных подхода. Первый – внести минимальные изменения, усилить центр поля Кроосом и вынужденно заменить Хектора на Шульца слева. Второй – дать полноценно поиграть всем футболистам, вызванным на ноябрьский сбор, раз уж турнирных задач перед командой не стоит. Что выберет Лёв?

Ориентировочный состав сборной Германии (3-4-3): Нойер – Гинтер, Зюле, Хуммельс – Керер, Кроос, Киммих, Шульц – Сане, Мюллер, Гнабри.      

Сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана наконец-то радует своих болельщиков после неудач в квалификациях Евро-2016 и ЧМ-2018. Впрочем, радостью можно будет назвать выход в финальный турнир Лиги Наций, а для этого нужно сделать решающий шаг. Куман не станет отказываться от традиционной расстановки 4-3-3, а изменения в составе по сравнению с матчем против Франции тренер голландцев может сделать лишь по каким-то тактическим соображениям, или отталкиваясь от свежести своих парней. Полагаю, если Рональд как-то и перетряхнет состав, то изменения будут минимальными, тем более в Роттердаме Куман настолько был доволен стартовым составом, что провел три замены только после 86-й минуты.

Ориентировочный состав сборной Нидерландов (4-3-3): Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – Де Рон, Вейналдум, Френки де Йонг – Депай, Бергвейн, Бабел.

Слова перед игрой

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии:

Голландцы играют в энергичный и агрессивный футбол. В команду хорошо вписались молодые игроки. Во многом это заслуга их главного тренера Рональда Кумана. У него есть четкое представление об игре команды. Мы все разочарованы вылетом в Лигу B. Нам есть еще за что сражаться. Мы хотим победить и порадовать наших болельщиков. Но в предстоящей игре сборная Голландии является явным фаворитом.

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов:

Мы настраиваемся на победу, но если не удастся выиграть, то постараемся хотя бы не проиграть – с точки зрения турнирной таблицы это нас устроит. Матч с Германией будет сложнее, чем с Францией, потому что немцы действуют непредсказуемо. Задача Голландии – максимально эффективно проявить себя в реализации моментов, потому что, уверен, мы создадим шансы для взятия ворот.

Прогноз «Соккер.ру»: матч на три результата, и немцам все равно, что эта игра для них ничего не решает – будут играть на победу и постараются отомстить за разгром в Амстердаме. И все же хочется верить в успех голландцев, которым станет и ничья. Команда Рональда Кумана заслужила первое место в группе, превзойдя чемпионов мира. Предположу, что матч завершится яркой ничьей – 2:2. И немцы себя покажут, и голландцы задачу выполнят.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Атлетико» - «Барселона»: решающий день для дона Диего
Вчера, 10:30Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии9
«Тоттенхэм» - «Челси». Битва за статус
23 ноябряСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии8
«Енисей» - «Ахмат». Танцы с бубном
22 ноябряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии15
Швеция vs Россия. Когда ничья равна победе
20 ноябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии17
Швеция не вернулась, но Черчесову будет сложно
18 ноябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии14
Англия – Хорватия. Финал вместо полуфинала
18 ноябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
19 ноября в 20:50
Там,где голландцы не против русских-я за них.
rector
rector
   618 / 799
19 ноября в 19:28
А мне пох! Игру буду смотреть. Наслаждаться!
112910415
112910415
   95 / 799
19 ноября в 18:22
поставим на голландцев
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   237 / 799
19 ноября в 17:35
Буду болеть за немцев Фууу
cska plus
cska plus
   2 / 799
19 ноября в 15:39
Фрицы победят.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
19 ноября в 15:04
Удачи команде Квинси,помню как лошадинорылые ехидничали по поводу положения оранжевых в мировом футболе,но теперь они сильнейшие
Красный навсегда
Красный навсегда ответил fanliverpoolfan
   488 / 799
19 ноября в 14:56
Не думаю максимум голланцы может рашитыват на ничю
DVL
DVL
   623 / 799
19 ноября в 14:20
Френки Де Йонг и Де Лигт будущее сб. Голландии. Удачи!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   77 / 799
19 ноября в 13:49
Нидерланды порвет немецкую машину
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100