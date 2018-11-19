Германия vs Нидерланды. Оранжевое настроение, или немцы бьются за французов

19 ноября 2018, 13:29

Голландцы выиграли у Франции, и теперь им нужна победа или ничья в матче с Германией, чтобы выйти на первое место в группе. «Соккер.ру» - о главном матче вечера в Лиге Наций.

Турнирное положение

Перед ноябрьскими матчами в первой группе Лиги Наций сложилась следующая ситуация: Франция обезопасила себя от вылета, Нидерланды могли финишировать на любой из трех строчек, Германия претендовала максимум на второе место. Матч в Роттердаме, завершившийся победой «оранжевых» 2:0, закрутил интригу в борьбе за первую строчку, попутно отправив Бундесманшафт в дивизион B: немцы не смогут достать своих конкурентов в турнирной таблице, сегодня они сыграют ради своего зрителя и за свою честь. Судьба первого места в руках сборной Нидерландов, которая выиграла первый из двух ноябрьских финалов у Франции, теперь дружине Рональда Кумана достаточно хотя бы сыграть вничью с Германией, чтобы выиграть свою группу и завоевать путевку в финал Лиги Наций, который пройдет будущим летом. Итак, еще раз по пунктам:

- Германия занимает последнее место при любом результате матча с голландцами в Гельзенкирхене.

- Франция останется на первой строчке, если Нидерланды проиграют Германии. В случае ничьей или победы голландцев в Гельзенкирхене «трехцветные» опустятся на второе место.

- Голландия выиграет группу в случае победы или ничьей (при равенстве очков обойдет Францию по личным встречам). Останется на втором месте, если проиграет немцам.

Личные встречи

Германия против Голландии – это классика европейского футбола. В 1974 году эти команды даже играли в финале чемпионата мира, и хотя тогда тотальная мощь «оранжевых» казалась неизмеримой, немцы все равно выиграли, положив начало серии поражений голландцев в решающих матчах мундиалей. По версии официального сайта УЕФА , противостояние Бундесманшафт и «Летучих голландцев» насчитывает 41 матч. У Германии 15 побед, столько же матчей завершились ничьими, 11 раз побеждали футболисты Нидерландов. Разница забитых и пропущенных мячей – 77:67 в пользу немецкой национальной команды. Эту статистику «оранжевые» немного поправили в октябре, когда переиграли Бундестим в Амстердаме со счетом 3:0 в первом круге Лиги Наций. Между прочим, эта победа стала первой для голландцев в принципиальном противостоянии с соседями с 2002 года, а если говорить об официальных встречах, то предыдущий успех голландцев датирован 1992 годом (групповой этап чемпионата Европы).

Составы и тактика

Из-за потери турнирной мотивации сборной Германии трудно предугадать состав и тактику Йоахима Лёва, для него этот матч, не исключено, станет последним у руля Бундесманшафт. Мудрые члены Немецкого футбольного союза решат судьбу тренера, взвесив все «за» и «против», такой вопрос будет главным на повестке дня ближайшего заседания, ведь вне зависимости от результата матча с голландцами ясно, что Бундестим провалила 2018-й год: вылет с чемпионата мира после группового этапа, понижение в классе в Лиге Наций.

В товарищеском матче против сборной России несколько лидеров не принимали участия, тот же Кроос получил возможность отдохнуть, но против Нидерландов немцы должны сыграть сильнейшим на сегодняшний день составом. Точно не будет Дракслера, участие Ройса под вопросом, а Хектору нанес травму Александр Ерохин. Думаю, Йоахим Лёв снова использует схему 3-4-3, а вот относительно выбора состава может быть два разных подхода. Первый – внести минимальные изменения, усилить центр поля Кроосом и вынужденно заменить Хектора на Шульца слева. Второй – дать полноценно поиграть всем футболистам, вызванным на ноябрьский сбор, раз уж турнирных задач перед командой не стоит. Что выберет Лёв?

Ориентировочный состав сборной Германии (3-4-3): Нойер – Гинтер, Зюле, Хуммельс – Керер, Кроос, Киммих, Шульц – Сане, Мюллер, Гнабри.

Сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана наконец-то радует своих болельщиков после неудач в квалификациях Евро-2016 и ЧМ -2018. Впрочем, радостью можно будет назвать выход в финальный турнир Лиги Наций, а для этого нужно сделать решающий шаг. Куман не станет отказываться от традиционной расстановки 4-3-3, а изменения в составе по сравнению с матчем против Франции тренер голландцев может сделать лишь по каким-то тактическим соображениям, или отталкиваясь от свежести своих парней. Полагаю, если Рональд как-то и перетряхнет состав, то изменения будут минимальными, тем более в Роттердаме Куман настолько был доволен стартовым составом, что провел три замены только после 86-й минуты.

Ориентировочный состав сборной Нидерландов (4-3-3): Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – Де Рон, Вейналдум, Френки де Йонг – Депай, Бергвейн, Бабел.

Слова перед игрой

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии:

Голландцы играют в энергичный и агрессивный футбол. В команду хорошо вписались молодые игроки. Во многом это заслуга их главного тренера Рональда Кумана. У него есть четкое представление об игре команды. Мы все разочарованы вылетом в Лигу B. Нам есть еще за что сражаться. Мы хотим победить и порадовать наших болельщиков. Но в предстоящей игре сборная Голландии является явным фаворитом.

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов:

Мы настраиваемся на победу, но если не удастся выиграть, то постараемся хотя бы не проиграть – с точки зрения турнирной таблицы это нас устроит. Матч с Германией будет сложнее, чем с Францией, потому что немцы действуют непредсказуемо. Задача Голландии – максимально эффективно проявить себя в реализации моментов, потому что, уверен, мы создадим шансы для взятия ворот.

Прогноз «Соккер.ру»: матч на три результата, и немцам все равно, что эта игра для них ничего не решает – будут играть на победу и постараются отомстить за разгром в Амстердаме. И все же хочется верить в успех голландцев, которым станет и ничья. Команда Рональда Кумана заслужила первое место в группе, превзойдя чемпионов мира. Предположу, что матч завершится яркой ничьей – 2:2. И немцы себя покажут, и голландцы задачу выполнят.