«Зенит» - «Ростов». Как по нотам

сегодня, 22:00

Просто и со вкусом. «Зенит» завершил первый круг победой над крепким «Ростовом». «Соккер.ру» отмечает, что все сложилось по сценарию петербуржцев.

Волшебный аут

Команда Валерия Карпина приучила нас к тому, что с ней очень сложно бороться. Ростовчане крайне неудобный соперник. Как-то слово сильный не очень ассоциируется с «Ростовом», но вот неуступчивый, неудобный, сложный – в самый раз. Причем для противников любого класса. Недаром по ряду интересных неочевидных статистических показателей ростовчане, которые подпирают собой группу лидеров в Премьер-Лиге, оказываются первыми.

Например, они до матча с «Зенитом» входили в топ-пять европейских команд, которые меньше других позволяют бить по своим воротам. В этой компании признанные доминаторы из Восточной Европы и Скандинавии, а также «Манчестер Сити». И «Ростов». А Александр Гацкан, допустим, абсолютно лучший игрок в чемпионате России по количеству подборов на чужой половине поля.

Вот из всяких таких нюансов и складывается стиль и образ неуступчивого «Ростова», который без феерии свое дело знает. Но есть у него среди прочих статистических прелестей ахиллесова пята. И тоже неожиданная. Ростовчане почему-то теряются при аутах у своей штрафной. Серьезно. Такая организованная защита, такая дисциплинированная команда – грубо ошибается, когда противник вводит мяч из аута.

Карпин просто не знает, как даже подойти к тому, чтобы натренировать способность противостоять этому проходному элементу. До этого тура в чемпионате России было забито пять мячей после ввода из аута. Всего. И три из них забили в ворота «Ростова». А теперь «Зенит» статистику эту укрепил, забив четвертый. Причем он оказался быстрым. Сложно сказать, какой бес путает игроков «Ростова», но эти взмахи мимо скачущего мяча и скидка под удар Дриусси – совсем непохоже на организованную оборону. Но надо заметить, что «Зенит» мощно начал матч и своим давлением дошел до такого состояния. Гол не свалился просто с неба.

Ловля на живца

А что потом? «Зенит» не стал продолжать гнуть линию и давить. Петербуржцы организованно откатились, держа мяч под контролем, давая повозиться с ним «Ростову», но не подпуская на реально угрожающие позиции. Да, порой приседали назад петербуржцы очень глубоко, позволяя неугомонному Гулиеву, например, прикладываться издали. Но в целом ощущалось, что даже при видимой передаче инициативы «Зенит» все контролирует.

Это оправданный шаг или демонстрация лени и самоуверенности петербуржцев? Скорее первое. Сергей Семак прекрасно понимает, в какой футбол «Ростову» играть очень неудобно – в позиционную атаку. Это команда быстрых контратак, команда пространства. И своими атаками «Зенит» давал бы это пространство вольно или невольно. А при такой спокойной прикрытой манере «Ростов» не мог разогнаться и зачастую просто не знал, как вскрывать оборону противника, упираясь в его построения и нанося удары издали, не несущие угрозы. Да, бывали неприятные эпизоды, когда ростовчане пробирались-таки к воротам. Но совсем без риска реализовывать такую тактику невозможно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (6) – 17 (2)

Вот как раз демонстрация тезиса о том, что «Зенит» делал видимость, будто отдает инициативу «Ростову». Петербуржцы вынуждали соперника идти в атаку, но тот в отчаянии от бессилия, от невозможности выйти на удар бил издалека, поэтому в общем-то выражении перестрелял «Зенит», но по точным ударам далеко позади. И нужно понимать, что само по себе заманивание «Ростова» смысла не имело бы без ответных быстрых атак, которыми «Зенит» и создавал множество угроз у ворот Песьякова – лучшего игрока «Ростова» в матче.

Владение мячом (точность передач): 53,6% (83%) - 46,4% (77%)

Снова видим, что ощущение инициативы «Ростова» обманчиво. «Зенит» в итоге все равно больше владел мячом, делал более точные передачи, хотя при скоростной манере игры обычно страдает именно точность. «Зенит» же показал хорошие цифры, вполне европейского уровня. Поэтому и получалось доводить свои выпады до реальной остроты. Все действия «Зенита» оказывались полезными, не суетливыми, но быстрыми.

Контрольный удар

Без второго гола «Зенита» сама тактика была бы слишком рискованной. И мы бы говорили немного в другой тональности. Но петербуржцы реализовали план до конца, в том числе проведя контрольную контратаку со вторым голом. Этот мяч Ерохина оказался не менее своевременным, чем первый быстрый гол. Как раз ближе к середине второго тайма, когда нервное напряжение нарастало бы при минимальной разнице.

А тут «Ростов» получил эмоциональный срыв, понимая, что ничего не получается, а инициатива встречает острый ответ от «Зенита». Физической демонстрацией срыва стала красная карточка Гулиеву, пожалуй, самому старательному и радевшему за результат игроку «Ростова». Он нанес шесть ударов по воротам – больше всех в матче. Но эта его заряженность имела побочный эффект и вылилась в две желтые карточки, которые он и не оспаривал, осознавая, что сам погорячился и был слишком взведенным.

«Зенит» не только игровой план реализовал, но и психологическую борьбу у «Ростова» выиграл, хотя южане и в этом компоненте обычно сильны. Так Сергей Семак переиграл Валерия Карпина, задушив быстрой операцией план «Ростова», а потом реализовав свой идеальным образом.