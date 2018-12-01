Первый защитник за 100 миллионов евро

вчера, 13:00

Ван Дейк побил рекорды футболистов Гвардиолы, но бека «Ливерпуля» может опередить новичок МЮ . О большом трансфере – на «Соккер.ру».

За контракт Кулибали заплатят сто миллионов?

«Барселона» развернулась в сторону де Лигта, узнав цену защитника «Наполи». Но когда есть товар – найдется купец. Лаурентис умеет торговаться. Купив самого дорого игрока в истории «Наполи» за 39 миллионов евро (Игуаина у «Реала»), получил намного больше при продаже.

За того же Гонсало клуб выручил 90 млн евро, за Кавани пять лет назад 64.5, а за Жоржиньо 57 млн евро летом. Также многие сделки кинопродюсер сорвал, не желая расставаться с ценными игроками «за копейки». Но когда к нему приходят с мешком денег – как китайцы за Лавесси, устоять не может.

И Кулибали точно звали не только в «Барселону», но и в «Челси» еще прошлым летом, хотя могли разойтись в цене из-за риска нарваться на санкции УЕФА . Калиду точно хотел бы снова поработать с новым тренером «аристократов».

О родных отцах порой отзываются менее восторженно и пафосно, чем сенегалец о Маурицио:

Сарри позволил мне увидеть футбол под другим ракурсом. В основе его философии всегда была тактика. Под его руководством у команды все по плану. Благодаря Маурицио я сейчас вижу футбол иначе.

Или еще одно заявление, но уже с прямым комплиментом:

Сарри возродит меня, вернув уверенность. Он – гений, видит то, что не видят другие. Помогает понять футбол и предсказывает то, что трудно предугадать. Прививает командное, а не индивидуальное мышление. С Сарри футбол напоминает математику.

При этом Кулибали спокойно трудился с Бенитесом и Анчелотти. Отмечает, что у них схожий подход – ставка на трофеи, которые оба выигрывали. Моуриньо по подходу ближе к этим бывшим тренерам «Челси», чем к Сарри. Но в основе футбольной философии португальца игра в защите.

И МЮ нужен цепкий игрок. Кулибали в списке трансферных целей англичан может быть на первом месте. Но легко вырвать его контракт из цепких лап Де Лаурентиса не получится. Говорят, что предлагали 103 млн евро – мировой рекорд для оборонца, но «Наполи» отказал.

Вот поэтому Моуриньо заявил сегодня о желании подписать одного новичка зимой, но сомневается, что такой трансфер осуществим. Зато представить, как МЮ платит за игрока свыше 100 млн евро летом можем, ведь первыми в мире так сделали.

Разве защитник «Наполи» может сыграть на такие деньги?

Де Хеа подписали за 18 миллионов евро, испанец отработал все до единого. И свою немаленькую зарплату тоже. Благодаря Давиду «Манчестер Юнайтед» получил больше очков и трофеев, чем благодаря Лукаку или Погба – самым дорогим в истории клуба.

У Кулибали тоже есть таланты, нужные англичанам. У него идеальная позиционная игра, но если нужно отобрать мяч или сделать перехват – выступит успешно. 4.3 выноса за матч, мало фолов в обороне, умение поддержать атаку – по 5 длинных передач за матч, 90 % точных передач, 73 паса за игру, даже один ассист имеется.

Кулибали неудачно принимает мяч раз на 5 матчей, а обокрасть его можно раз в 10 игр. Если сравнивать со Смоллингом и Линделефом, то 27-летний сенегалец обходит их по отборам, перехватам, количеству созданных искусственных офсайдов, его реже проходят на дриблинге. Даже в тех параметрах, где Крис и Виктор прекрасны – Калиду рядом.

Более того, рядом даже с ван Дейком или Вараном – защитниками, которые в 2018 году выдавали качественные матчи. Причем Кулибали, реже играя на втором этаже, также успешен в работе с мячом и даже чаще собирает отборы и перехваты. Хотя тут же идет отсылка к тому, что «Наполи» - не «Ювентус», в Серии А их атакуют частенько, а Кулибали приходится быть дирижером защитного оркестра.

Учитывая мастерство и стабильность – не первый год играет круто, может стоить не меньше ван Дейка. Причем в АПЛ , в отличие от Серии А, центральный защитник способен отработать серьезные вложения. Чемпионский титул и успех в Лиге чемпионов (даже не победа, а четвертьфинал или полуфинал) могут принести любой команде, не только МЮ , за один сезон 121 миллион евро.

Общий доход английского гранда в прошлом сезоне составил 665 миллионов евро. Чтобы какой-то новичок отработал дополнительных 100 миллионов, ему нужно быть причиной знатных побед. Кулибали точно будет верным помощником Де Хеа, если Давид не сбежит до прихода Калиду.

А зачем Кулибали современный «Манчестер Юнайтед»?

Сенегалец, рожденный во Франции, нужен англичанам. Хотя если не решить проблему взаимоотношений отдельных игроков и Моуриньо, если не убедиться, что остаются Де Хеа и Погба, что Лукаку и Рэшфорд смогут играть продуктивнее, что команду не будут развивать по примеру «Арсенала» - со ставкой на прибыль, а не на победы, то справедливо и обратное утверждение.

«Манчестер Юнайтед» нуждается в защитнике класса Калиду, но зачем Кулибали этот клуб и седьмая команда АПЛ ? Де Лаурентис не устоит, если ему серьезно притащат 80-100 млн евро – даже с учетом, насколько важным для команды Анчелотти является сенегальский защитник. Но если говорить о развитии зрелого футболиста и переходе на новый уровень, то Кулибали самому надо задуматься.

Понятно, что хочется расти и брать трофеи. Очевидно, что футболист становится заложником ценника – аналогично Де Лаурентис поступил с Гамшиком на пике формы, и тот никуда из Неаполя не уехал. Но в мире не так много клубов, которые могут позволить себе Кулибали. Зато в футболе Кепа с двумя играми за сборную Испании легко побил мировой трансферный рекорд для вратарей. Так что защитнику за 100 миллионов не удивимся.

Кроме того, как и ван Дейк – обошелся «Ливерпулю» в 78.8 млн евро, как и Фердинанд, Бонуччи или Силва (другие из десятки самых дорогих центрбеков), Кулибали является мастером исключительного уровня. Ляпорт, Стоунз или Отаменди, за которых много платила команда Гвардиолы, более зависимы от структуры игры и своих особенностей. А Кулибали как отсылка к старым временам, когда мировой рекорд Тюрама бил Фердинанд – сенегалец может управлять линией, как эти легенды.

Кулибали прекрасно играет, но проблема в качестве футбола МЮ и форме Моуриньо. Если у Сарри шахматы, то у Жозе сейчас «Чапаев» из шашек. В Манчестере могут испортить невероятно мощного, опытного и классного игрока, чья команда обыграла дома «Ливерпуль», дважды не проиграла ПСЖ . Класс позволяет Кулибали стартовать в АПЛ так, как Жоржиньо. Но даже если Де Лаурентиса устроит предложенная Вудвордом сумма, не факт, что Кулибали мечтает о красной майке.

Казалось бы, всего шесть лет назад играл во втором французском дивизионе, всего четыре года назад – в Бельгии. А теперь задумается, стоит ли ему идти в МЮ . Клуб великий, а команда не из тех, которая делает новичков счастливыми, ведь седьмая строчка слабо вдохновляет. Погба, Лукаку, Ди Мария, Марсьяль, Фред, Мата, Матич, Мхитарян – люди из топ-10 самых дорогих трансферов в истории МЮ , далеко не всегда прогрессировали на глазах, оказавшись в составе «красных дьяволов».