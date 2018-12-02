Отбор Евро-2020. Представляем группу сборной России

вчера, 16:15

«Соккер.ру» приглядывается к оппонентам команды Черчесова по пути в финальную часть чемпионата Европы. Будет десять непростых футбольных испытаний за год!

Ирландские танцоры побили руками по столу и сплясали на сцене. Ролики о Евро показали, Карвалью вынес на сцену трофей, а участники самой жеребьевки – Ронни Уилан, Нуну Гомеш, Робби Кин, Витор Байя и Джорджо Маркетти, начали процедуру.

В результате сборная России получила явно не самую представительную группу. Хотя если присмотреться, то есть один минус – перелетов будет много, не все выезды покажутся легкими.

Бельгия (1-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: финал в 1980 году.

Главный тренер: Роберто Мартинес (Испания)

Лидеры: Азар, Де Брюйне, Вертонген, Лукаку.

Лучшая сборная мира по сумме выступлений последних лет. Самая стабильная и часто побеждавшая команда. Выше Франции и Бразилии по коэффициенту, призеры последнего чемпионата мира в России. Лучшая сборная из АПЛ – переиграла Англию в летнем матче.

Но при этом бельгийцы в начале своего пути – в 2014 году, уже играли против России, победили в один мяч. А в прошлом году в веселом сочинском товарищеском матче был ничейный результат 3:3. Свежий опыт Швейцарии показывает, что порой команда Азара недооценивает соперников.

Прогноз «Соккер.ру»: победа в отборочной группе.

Россия (48-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: полуфинал в 2008 году.

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Лидеры: Дзюба, Фернандес, Газинский, Зобнин.

Вряд ли бельгийцы рады такому соперничеству, ведь на ЧМ -18 сборная России показала себя упрямой командой, а позже уступила только шведам – еще одному участнику плей-офф мундиаля. Но довольны, что не попались немцы, как голландцам.

Россия также не может страдать от попадания в такую компанию. Учитывая, что даже команд уровня Швеции и Турции в соперниках за вторую строчку нет, надо просто сыграть на уровне середины года, а не его начала или конца. Это реально, когда все будут здоровы.

Прогноз «Соккер.ру»: второе место в группе, прямая путевка на Евро-2020.

Шотландия (38-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: два групповых этапа в 1992 и 1996 году.

Главный тренер: Алекс Маклиш.

Лидеры: Робертсон, Форрест, Р. Фрейзер, А. МакГрегор.

Шотландцы – вечные неудачники отборочных турниров, что на Евро, что на ЧМ . Но обратите внимание, что у них выше коэффициент – то есть в Лиге Наций наконец нашли соперников, которых смогли переиграть, невзирая на неудачный отбор на чемпионат мира в Россию.

У шотландцев ставка на легенду тамошнего футбола Маклиша в качестве тренера, в Лиге Наций в группе с Израилем и Албанией британцы выступили прилично – три победы, одна ничья, разница мячей 10:4. Но разве Россия может позволить себе проиграть гонку команде, которая уступала Израилю в октябре?

Прогноз «Соккер.ру»: шотландцы попытаются навязать борьбу России, но вряд ли справятся.

Кипр (86-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: не участвовали.

Главный тренер: Ран Бен Шимон (Израиль).

Лидеры: Папулис, Артиматас, Меркис, Кусулос.

Обычная команда со слабой обороной. Один из лучших вариантов из четвертой корзины, где были неприятные соперники. Кипр раньше имел привычку время от времени переигрывать фаворитов, но никогда не играл на крупных турнирах.

При этом очевидно, что у российских клубов есть фобия в матчах с кипрскими командами. Если шотландцы вышли из третьего дивизиона Лиги Наций во второй, то Кипр остался – проиграли Норвегии и Болгарии, хотя опередили Словению.

Прогноз «Соккер.ру»: сражение за четвертую строчку в группе, не обязательно успешное.

Казахстан (120-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: не участвовали.

Главный тренер: Станимир Стоилов (Болгария).

Лидеры: Исламхан, Мужиков, Муртазаев.

В этом году есть победа. Андорру обыграли уверенно, с Латвией была ничья, но Грузии уступили в гостях. Казахстан занял в четвертом дивизионе Лиги Наций в своей группе второе место, победил один раз, еще трижды были ничейные результаты, а дважды – поражения.

Сейчас идет речь о команде, которая не играет успешнее вымышленной сборной, составленной из 11 Аршавиных в его нынешней форме. Выше головы пока не прыгали. Хотя помним ничью в Химках в товарищеской игре – в официальном бою надо сыграть иначе.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за четвертую строчку с Кипром. Не исключено, что удачная.

Сан-Марино (211-е место в рейтинге ФИФА )

Лучший результат на Евро: не участвовали.

Главный тренер: Франко Варрелла.

Лидеры: Бенедеттини, Симончини, Берарди, Витаиоли.

Последняя сборная планеты по рейтингу ФИФА , менее удачливых команд нет в природе, да и слабее еще поискать нужно. В группе Лиги Наций представители крошечной страны проиграли все шесть матчей с общим счетом 0:16, причем уступали не грандам, а Беларуси, Люксембургу и Молдове.

Если эти команды могут уверенно обыграть Сан-Марино, то какие у подопечных Черчесова варианты? В отборе на Евро-96 у России с этим соперником 2 победы с общим счетом 11:0. А в Лиге Наций их вратарь Бенедеттини отбил 40 ударов – надо серьезно подойти к вопросу реализации моментов.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе. Скорее всего, 10 поражений, а от Бельгии даже погромы.

Как вам результаты отбора?

В отличие от бедной Северной Ирландии, которой играть с Нидерландами и Германией, в отличие от Украины, которой достался неприятный соперник из третьей корзины – Сербия, российская команда получила нормальный набор оппонентов.

Бельгия постарается побеждать часто и всех. Но шотландцы, киприоты и казахи не соперники, которым можно себе позволять проигрывать по дороге на турнир из 55 стран в отборе. Если бы попали в группу к Швейцарии – вместо датчан, могли бы забросать соперников шапками.

А так Бельгия не позволит расслабиться, ждут непростые вылеты в Шотландию, Казахстан и на Кипр. Но в целом группа ровно такая, чтобы бороться, показать желание, прибавить в качестве футбола и занять вторую строчку, ведь из всей шестерки опыт Евро есть только у Бельгии и России.

Понятно, что именно команды Мартинеса и Черчесова – фавориты этой группы.