Избиение младенцев

В преддверии матча «Ювентус» - «Интер» «Соккер.ру» рассказывает о скандальном дерби, в котором «Интер» пропустил 9 голов.
Самое скандальное Дерби Италии
В истории противостояния двух великих итальянских клубов случалось всякое. Но один матч всё же стоит особняком. Его несложно заметить, просматривая статистику Дерби Италии. Самая крупная победа была одержана «Ювентусом» 10 июня 1961 года. «Юве» разгромил миланцев со счётом 9:1.
Вызов брошен
У нас, не заставших это событие, непременно возникнут вопросы. Как такое могло произойти? Неужели выигравший в тот год Скудетто «Ювентус» был настолько сильнее «Интера»? Ведь в итоговой таблице соперников разделили всего пять очков. Посмотрим внимательно и увидим, что встреча «бьянконери» и «нерадзурри» состоялась уже по завершении всего чемпионата, хотя и относилась к 28 туру (всего 34). Первый матч в Милане уверенно выиграли хозяева поля 3:1. Но больше всего вас удивит состав «сине-чёрных» в той самой, вынесенной за скобки игре. Алессандро Маццола и больше ни одной знакомой фамилии. Так произошло с «Интером», оборона которого всегда славилась прочностью. А при Эленио Эррере – особенно.
Довольно интересно развивались события в чемпионате 60/61. «Интер», к работе в котором приступил аргентинский специалист Эленио Эррера, сразу обозначил претензии на Скудетто. Но и «Ювентус» Карло Паролы не собирался складывать своих чемпионских полномочий. Соперники потеряли очки только в пятом туре – миланцы сыграли вничью с «Лацио» в Риме, а туринцы были биты «Фиорентиной» 0:3. После 7-го тура вперёд вырвалась «Рома», через пять туров «Интер» догнал «джаллоросси», а ещё через неделю обогнал. «Старая синьора» держалась недалеко, наступала на пятки вместе с «Миланом». «Интер» выиграл первый круг, оторвавшись от туринцев на четыре очка.
Но убежать не удалось. Более того, дистанция сокращалась. Пусть медленно, но верно. «Интер» был тяжёл по весне, и в конце марта, в 25-м туре, «Ювентус» вырвался вперёд. Команда Карло Паролы шла впереди всех, а рядышком в борьбе за право быть вторым толкались два соседа из Милана. К скандальному 28 туру ситуация была такова.
|1. «Ювентус»
|40
|2. «Милан»
|38
|3. «Интер»
|36
Несложно догадаться, что проигрыш в Турине означал для «нерадзурри» прощание с мечтами о Скудетто. Выигрыш же, напротив, обострял борьбу за чемпионство. Поэтому Эленио Эррера готовил команду к главному матчу сезона.
Ловкость рук
16 апреля 1961 года в Турине шёл дождь. Во время игры он и вовсе стал проливным, однако это обстоятельство не помешало собрать весьма внушительную аудиторию. И на тридцатой минуте толпа вдруг высыпала на поле. Формальным поводом стала ошибка судьи. Он не заметил, что вратарь «Интера» Лоренцо Буффон (двоюродный дедушка Джиджи) коснулся пальцами мяча, и вместо углового назначил удар от ворот. В течение нескольких минут вся штрафная гостей была забита правдоискателями. А потом на газон устремились промокшие зрители с других трибун. Команды ушли в раздевалку и больше на поле не появлялись. «Интер» быстро написал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию, в которой обвинил «Ювентус» в неспособности обеспечить порядок на матче. Вердикт последовал довольно быстро. «Старой синьоре» присудили техническое поражение с результатом 0:2, и это решение более чем удовлетворило «нерадзурри».
Но в «Интере» не учли, что владелец «Ювентуса» и президент Футбольной ассоциации Умберто Аньелли – один и тот же человек. Тот выразил несогласие с решением собственного ведомства и пообещал пересмотреть инцидент. Чемпионат тем временем продолжался. И перед заключительным 34-м туром верхушка таблицы Серии А выглядела так. «Ювентус» и «Интер» - по 46 очков, причём у «нерадзурри» и лучшая разница мячей, и преимущество в личных встречах. 44 очка набрал шедший третьим «Милан». И вот тут-то Футбольная ассоциация под нажимом Аньелли изменила решение, принятое ранее. Матч постановили переиграть уже после завершения чемпионата. На практике это означало, что 46 очков «Интера» превратились в 44 и для защиты чемпионского титула «Ювентусу» было достаточно сыграть вничью в домашнем матче с «Бари». Что он и сделал. Расстроенные «нерадзурри» проиграли «Комо». Чемпионство было вне зоны доступа, медалей в Италии не давали, а с какого места выходить в Кубок Ярмарок - особого значения не имело. После 34 туров 47 очков у «Юве», 45 – у «Милана» и 44 - у «Интера».
Брошенные на алтарь
Но оставался несыгранным ещё один матч. Который должен был стать центральным, а превратился в никому не нужное мероприятие. «Интер» проигнорировал его, отпустив всех игроков в отпуск. Но не играть было нельзя, поэтому миланцы отправили на заклание к чемпиону воспитанников своей футбольной школы, самым старшим из которых было по 19. Никто из них ещё не выходил на поле в Серии А. И тут сразу бросили в бой с чемпионом.
«Я готовился к сдаче экзамена и не собирался никуда ехать. Вдруг меня вызвали в клубный офис и объявили, что надо ехать. Пришлось сдавать экзамен досрочно. Не о таком дебюте я мечтал», - вспоминал потом Алессандро Маццола, впоследствии звезда «Интера».
Было бы логично, если б «Ювентус» тоже выставил молодёжь. Но у чемпионов были иные планы. Не только больно щёлкнуть по носу своего конкурента, но и помочь своему лучшему бомбардиру Омару Сивори забить как можно больше. Он и забил шесть штук, повторив тем самым рекорд результативности в одном матче.
«Ювентус» избивал миланских младенцев с каким-то садизмом. Можно было забить штучки три в первом и на этом успокоиться. Нет, туринцы продолжили издеваться и вовсе перерыва. В итоге 9:1, причём последний мяч Сивори забил на 90-й минуте с пенальти. У «нерадзурри» отличился Маццола, тоже реализовав 11-метровый. В итоге 9:1 – рекорд во всех отношениях.
«Ювентус» - «Интер» 9:1 (3:0)
Голы: Сивори 11, 12, 17, 54, 67, 90 (пенальти), Риефоло 52 (автогол), Николе 64, Мора 79 - А. Маццола 78 (пенальти).
«Ювентус»: Карло Маттрель - Флавио Эмоли, Бенито Сарти - Джампьеро Бониперти, Серджо Червато, Умберто Коломбо - Бруно Мора, Джон Чарльз, Бруно Николе, Омар Сивори, Джино Стаккини.
Главный тренер: Карло Парола.
«Интер»: Антонио Аннибале - Франческо Риефоло, Роберто Таккини - Джузеппе Морози, Франко Масетто, Франко Даль Масо - Роберто Манини, Алессандро Маццола, Антонио Фузари, Клаудио Джульельмони, Роберто Гелли.
Главный тренер: Эленио Эррера.
Унижение молодых миланцев отбило у большинства из них желание играть футбол. Из 11 участников матча только трое стали профессиональными футболистами – Маццола, несчастный вратарь Антонио Аннибале и полузащитник Клаудио Джульельмони. Причём двое последних играли недолго и неважно. А июньское избиение вошло в историю противостояния двух итальянских грандов, которое через шесть лет получит название «Дерби Италии».
Болельщики «Интера» тоже запомнили этот матч. Они долго ждали, когда же отольются кошке мышкины слёзки. И это случилось. В 2006 году в итальянском футболе грянул скандал кальчополи, ударивший по всем большим клубам, кроме «Интера». Больше всех пострадал «Ювентус». Его и Скудетто лишили, и в Серию С выпроводили. Потом, правда, сжалились и ограничились высылкой в Серию В. В Турине случившееся называли происками «Интера», указывая на главного бенефициара случившегося. Скудетто перешел от «бьянконери» к «нерадзурри», - раз. «Ювентус» впервые в истории вылетел из элиты, и в Серии А остался один бессмертный клуб, - два. Златан Ибрагимович и Патрик Виейра сменили чёрно-белые футболки на чёрно-синие, - три. Наконец, «Интер» на несколько лет лишился главного конкурента и смог собрать урожай трофеев, – четыре. И хотя в Турине до сих пор видят за кальчополи торчащие сине-чёрные уши, доказать причастность миланцев к данной каверзе не получается. Поэтому нельзя утверждать о вендетте сорок шесть лет спустя, можно только о ней догадываться.
Ювентус брал ЛЧ, когда её брали Ноттингем Форест, Стяуа и Црвена Звезда.
Это был совсем другой турнир.
А Интер взял ЛЧ менее 10 лет назад. Причём прошёл Барселонаугвардиолы, которую многие персонажи считают лучшимклубоммира.
Ювентус брал ЛЧ, когда её брали Ноттингем Форест, Стяуа и Црвена Звезда.
Это был совсем другой турнир.
А Интер взял ЛЧ менее 10 лет назад. Причём прошёл Барселонаугвардиолы, которую многие персонажи считают лучшимклубоммира.
Нужно техническое поражение потребовать, за то что не только судья за Ювентус играет, но и штанга. Аха-ха)
Нужно техническое поражение потребовать, за то что не только судья за Ювентус играет, но и штанга. Аха-ха)
Что ты конкретно можешь возразить по тем четырём пунктам? Даже многие фансайты интера этого не отрицают, кроме 4-го пункта. Но это и так очевидно)
Что ты конкретно можешь возразить по тем четырём пунктам? Даже многие фансайты интера этого не отрицают, кроме 4-го пункта. Но это и так очевидно)
Но вас наказывает жизнь. Смотри, вы поимели 4 картонных чемпионства, а мы теперь идём к восьмому и это не предел. Теперь об импотенции в ЛЧ. И у интера и у Ювентуса по 1 ЛЧ, при чём у вас картонная 2010, это факт. На "кофе эреры" и кабинетах прошлых, давних лет у вас есть 2 КЕЧ, а у нас 1, зато честный. К тому же сколько интер в ЛЧ не играл? И ещё столько же не играл бы, если бы вы не купили ВАР с потрохами и не оставили Лацио за бортом ЛЧ.
Надеюсь Барса и ПСВ это исправят, а если нет, то посмеёмся от души.
Но вас наказывает жизнь. Смотри, вы поимели 4 картонных чемпионства, а мы теперь идём к восьмому и это не предел. Теперь об импотенции в ЛЧ. И у интера и у Ювентуса по 1 ЛЧ, при чём у вас картонная 2010, это факт. На "кофе эреры" и кабинетах прошлых, давних лет у вас есть 2 КЕЧ, а у нас 1, зато честный. К тому же сколько интер в ЛЧ не играл? И ещё столько же не играл бы, если бы вы не купили ВАР с потрохами и не оставили Лацио за бортом ЛЧ.
Надеюсь Барса и ПСВ это исправят, а если нет, то посмеёмся от души.
Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
1) Первый титул в истории выигран не спортивно. Тут как говорил Врунгель, - "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт."
2) Кичатся, что не покидали элиту, однако это тоже было обусловлено не спортивными принципами, интер должен был вылетать, но его оставили вопреки правилам под нажимом влиятельных людей.
3) Требл их картонный, в 2010 получили ЛЧ как 30 серебренников за предательство серии А, а в чемпионате им голы с 2-х метровых офсайдов засчитывали.
4) Мошенничество с документами игроков, допинг, от которого интеристы крякали), спортивное мошенничество, которое проигнорили за давностью лет в 2006 году(понятно почему)
А вообще автор ничего не знает о кальчополли. Интер просто заглотил наживку, позарившись на картонные трофеи, ноги коррупционного скандала росли из Англии, именно туда устремились мегаинвестиции. За 4 картонных титула теперь платит позором и бестрофейностью, в то время, как Ювентус правит в Италии и уже на пол пути к господству в Европе. Осталось только свергнуть два цыганских кабинета.
1) Первый титул в истории выигран не спортивно. Тут как говорил Врунгель, - "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт."
2) Кичатся, что не покидали элиту, однако это тоже было обусловлено не спортивными принципами, интер должен был вылетать, но его оставили вопреки правилам под нажимом влиятельных людей.
3) Требл их картонный, в 2010 получили ЛЧ как 30 серебренников за предательство серии А, а в чемпионате им голы с 2-х метровых офсайдов засчитывали.
4) Мошенничество с документами игроков, допинг, от которого интеристы крякали), спортивное мошенничество, которое проигнорили за давностью лет в 2006 году(понятно почему)
А вообще автор ничего не знает о кальчополли. Интер просто заглотил наживку, позарившись на картонные трофеи, ноги коррупционного скандала росли из Англии, именно туда устремились мегаинвестиции. За 4 картонных титула теперь платит позором и бестрофейностью, в то время, как Ювентус правит в Италии и уже на пол пути к господству в Европе. Осталось только свергнуть два цыганских кабинета.
А так хоть народ подтянется)
А так хоть народ подтянется)
Сами нули, только кальчополи и технари)
Сами нули, только кальчополи и технари)
А автору посоветую написать, как интер выиграл свой первый в истории титул у Про Верчели.
С самого первого и до последнего титула интера - скандалы и кабинеты. Аха-ха)
Не плохо было бы им тоже сегодня штук 10 положить.)
А автору посоветую написать, как интер выиграл свой первый в истории титул у Про Верчели.
С самого первого и до последнего титула интера - скандалы и кабинеты. Аха-ха)
Не плохо было бы им тоже сегодня штук 10 положить.)