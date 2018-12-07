Избиение младенцев

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 50’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Избиение младенцев

07 декабря 2018, 11:30

В преддверии матча «Ювентус» - «Интер» «Соккер.ру» рассказывает о скандальном дерби, в котором «Интер» пропустил 9 голов.

Самое скандальное Дерби Италии

В истории противостояния двух великих итальянских клубов случалось всякое. Но один матч всё же стоит особняком. Его несложно заметить, просматривая статистику Дерби Италии. Самая крупная победа была одержана «Ювентусом» 10 июня 1961 года. «Юве» разгромил миланцев со счётом 9:1.

Вызов брошен

У нас, не заставших это событие, непременно возникнут вопросы. Как такое могло произойти? Неужели выигравший в тот год Скудетто «Ювентус» был настолько сильнее «Интера»? Ведь в итоговой таблице соперников разделили всего пять очков.  Посмотрим внимательно и увидим, что встреча «бьянконери» и «нерадзурри» состоялась уже по завершении всего чемпионата, хотя и относилась к 28 туру (всего 34). Первый матч в Милане уверенно выиграли хозяева поля 3:1. Но больше всего вас удивит состав «сине-чёрных» в той самой, вынесенной за скобки игре. Алессандро Маццола и больше ни одной знакомой фамилии. Так произошло с «Интером», оборона которого всегда славилась прочностью. А при Эленио Эррере – особенно.

Довольно интересно развивались события в чемпионате 60/61. «Интер», к работе в котором приступил аргентинский специалист Эленио Эррера, сразу обозначил претензии на Скудетто. Но и «Ювентус» Карло Паролы не собирался складывать своих чемпионских полномочий. Соперники потеряли очки только в пятом туре – миланцы сыграли вничью с «Лацио» в Риме, а туринцы были биты «Фиорентиной» 0:3. После 7-го тура вперёд вырвалась «Рома», через пять туров «Интер» догнал «джаллоросси», а ещё через неделю обогнал. «Старая синьора» держалась недалеко, наступала на пятки вместе с «Миланом». «Интер» выиграл первый круг, оторвавшись от туринцев на четыре очка.

Но убежать не удалось. Более того, дистанция сокращалась. Пусть медленно, но верно. «Интер» был тяжёл по весне, и в конце марта, в 25-м туре, «Ювентус» вырвался вперёд. Команда Карло Паролы шла впереди всех, а рядышком в борьбе за право быть вторым толкались два соседа из Милана. К скандальному 28 туру ситуация была такова.

Турнирное положение
1. «Ювентус» 40
2. «Милан» 38
3. «Интер» 36

 

Несложно догадаться, что проигрыш в Турине означал для «нерадзурри» прощание с мечтами о Скудетто. Выигрыш же, напротив, обострял борьбу за чемпионство. Поэтому Эленио Эррера готовил команду к главному матчу сезона.

Ловкость рук

16 апреля 1961 года в Турине шёл дождь. Во время игры он и вовсе стал проливным, однако это обстоятельство не помешало собрать весьма внушительную аудиторию. И на тридцатой минуте толпа вдруг высыпала на поле. Формальным поводом стала ошибка судьи. Он не заметил, что вратарь «Интера» Лоренцо Буффон (двоюродный дедушка Джиджи) коснулся пальцами мяча, и вместо углового назначил удар от ворот. В течение нескольких минут вся штрафная гостей была забита правдоискателями. А потом на газон устремились промокшие зрители с других трибун. Команды ушли в раздевалку и больше на поле не появлялись. «Интер» быстро написал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию, в которой обвинил «Ювентус» в неспособности обеспечить порядок на матче. Вердикт последовал довольно быстро. «Старой синьоре» присудили техническое поражение с результатом 0:2, и это решение более чем удовлетворило «нерадзурри».

Но в «Интере» не учли, что владелец «Ювентуса» и президент Футбольной ассоциации Умберто Аньелли – один и тот же человек. Тот выразил несогласие с решением собственного ведомства и пообещал пересмотреть инцидент. Чемпионат тем временем продолжался. И перед заключительным 34-м туром верхушка таблицы Серии А выглядела так. «Ювентус» и «Интер» - по 46 очков, причём у «нерадзурри» и лучшая разница мячей, и преимущество в личных встречах. 44 очка набрал шедший третьим «Милан». И вот тут-то Футбольная ассоциация под нажимом Аньелли изменила решение, принятое ранее. Матч постановили переиграть уже после завершения чемпионата. На практике это означало, что 46 очков «Интера» превратились в 44 и для защиты чемпионского титула «Ювентусу» было достаточно сыграть вничью в домашнем матче с «Бари». Что он и сделал. Расстроенные «нерадзурри» проиграли «Комо». Чемпионство было вне зоны доступа, медалей в Италии не давали, а с какого места выходить в Кубок Ярмарок - особого значения не имело. После 34 туров 47 очков у «Юве», 45 – у «Милана» и 44 - у «Интера».

Брошенные на алтарь

Но оставался несыгранным ещё один матч. Который должен был стать центральным, а превратился в никому не нужное мероприятие. «Интер» проигнорировал его, отпустив всех игроков в отпуск. Но не играть было нельзя, поэтому миланцы отправили на заклание к чемпиону воспитанников своей футбольной школы, самым старшим из которых было по 19. Никто из них ещё не выходил на поле в Серии А. И тут сразу бросили в бой с чемпионом.

«Я готовился к сдаче экзамена и не собирался никуда ехать. Вдруг меня вызвали в клубный офис и объявили, что надо ехать. Пришлось сдавать экзамен досрочно. Не о таком дебюте я мечтал», - вспоминал потом Алессандро Маццола, впоследствии звезда «Интера».

Было бы логично, если б «Ювентус» тоже выставил молодёжь. Но у чемпионов были иные планы. Не только больно щёлкнуть по носу своего конкурента, но и помочь своему лучшему бомбардиру Омару Сивори забить как можно больше. Он и забил шесть штук, повторив тем самым рекорд результативности в одном матче.

«Ювентус» избивал миланских младенцев с каким-то садизмом. Можно было забить штучки три в первом и на этом успокоиться. Нет, туринцы продолжили издеваться и вовсе перерыва. В итоге 9:1, причём последний мяч Сивори забил на 90-й минуте с пенальти. У «нерадзурри» отличился Маццола, тоже реализовав 11-метровый. В итоге 9:1 – рекорд во всех отношениях.

«Ювентус» - «Интер» 9:1 (3:0)

Голы: Сивори 11, 12, 17, 54, 67, 90 (пенальти), Риефоло 52 (автогол), Николе 64, Мора 79 - А. Маццола 78 (пенальти).

«Ювентус»: Карло Маттрель - Флавио Эмоли, Бенито Сарти - Джампьеро Бониперти, Серджо Червато, Умберто Коломбо - Бруно Мора, Джон Чарльз, Бруно Николе, Омар Сивори, Джино Стаккини.

Главный тренер: Карло Парола.

«Интер»: Антонио Аннибале - Франческо Риефоло, Роберто Таккини - Джузеппе Морози, Франко Масетто, Франко Даль Масо - Роберто Манини, Алессандро Маццола, Антонио Фузари, Клаудио Джульельмони, Роберто Гелли.

Главный тренер: Эленио Эррера.

Унижение молодых миланцев отбило у большинства из них желание играть футбол. Из 11 участников матча только трое стали профессиональными футболистами – Маццола, несчастный вратарь Антонио Аннибале и полузащитник Клаудио Джульельмони. Причём двое последних играли недолго и неважно. А июньское избиение вошло в историю противостояния двух итальянских грандов, которое через шесть лет получит название «Дерби Италии».

Болельщики «Интера» тоже запомнили этот матч. Они долго ждали, когда же отольются кошке мышкины слёзки. И это случилось. В 2006 году в итальянском футболе грянул скандал кальчополи, ударивший по всем большим клубам, кроме «Интера». Больше всех пострадал «Ювентус». Его и Скудетто лишили, и в Серию С выпроводили. Потом, правда, сжалились и ограничились высылкой в Серию В. В Турине случившееся называли происками «Интера», указывая на главного бенефициара случившегося. Скудетто перешел от «бьянконери» к «нерадзурри», - раз. «Ювентус» впервые в истории вылетел из элиты, и в Серии А остался один бессмертный клуб, - два. Златан Ибрагимович и Патрик Виейра сменили чёрно-белые футболки на чёрно-синие, - три. Наконец, «Интер» на несколько лет лишился главного конкурента и смог собрать урожай трофеев, – четыре. И хотя в Турине до сих пор видят за кальчополи торчащие сине-чёрные уши, доказать причастность миланцев к данной каверзе не получается. Поэтому нельзя утверждать о вендетте сорок шесть лет спустя, можно только о ней догадываться.

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил zim289
   109 / 937
вчера в 08:33
Когда Ювентус брал ЛЧ? В прошлом веке? Ювентус брал ЛЧ, когда её брали Ноттингем Форест, Стяуа и Црвена Звезда. Это был совсем другой турнир. А Интер взял ЛЧ менее 10 лет назад. Причём прошёл Барселонаугвардиолы, которую многие персонажи считают лучшимклубоммира.
Не взял, а получил. Чемпионство 2010 тоже липовое на судейских подачках. Ты как болельщик не мог этого не видеть.
zim289
zim289 ответил Волшебный Палец Перотти
   648 / 937
вчера в 04:18
Мафия имеет власть везде, она не имеет национальности. Реал, Барселона, МЮ, Ливерпуль, Интер, Милан - вот она мафия и коррупция, поэтому они не несут ответственности за содеянное) Но вас наказывает жизнь. Смотри, вы поимели 4 картонных чемпионства, а мы теперь идём к восьмому и это не предел. Теперь об импотенции в ЛЧ. И у интера и у Ювентуса по 1 ЛЧ, при чём у вас картонная 2010, это факт. На "кофе эреры" и кабинетах прошлых, давних лет у вас есть 2 КЕЧ, а у нас 1, зато честный. К тому же сколько интер в ЛЧ не играл? И ещё столько же не играл бы, если бы вы не купили ВАР с потрохами и не оставили Лацио за бортом ЛЧ. Надеюсь Барса и ПСВ это исправят, а если нет, то посмеёмся от души.
Когда Ювентус брал ЛЧ? В прошлом веке?
Ювентус брал ЛЧ, когда её брали Ноттингем Форест, Стяуа и Црвена Звезда.
Это был совсем другой турнир.
А Интер взял ЛЧ менее 10 лет назад. Причём прошёл Барселонаугвардиолы, которую многие персонажи считают лучшимклубоммира.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
   908 / 937
вчера в 01:16
Вот и сегодня Интер получил по щам. Ноу фарсополи, ноу пати. Аха-ха)
Нужно техническое поражение потребовать, за то что не только судья за Ювентус играет, но и штанга. Аха-ха)
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   706 / 937
07 декабря в 20:05
    djaich
    djaich
       260 / 937
    07 декабря в 17:57
    Самый знаменитый инцидент с выбежавшими на поле болельщиками - это финал Кубка Кубков 1972 года "Глазго Рейнджерс" - "Динамо" Москва, когда шотландцы целенаправленно помешали советской команде сравнять счет. И ничего, даже переигровки не назначили, которой добивалась наша сторона. Если подобные фокусы на уровне УЕФА проходили и в 70-е годы, то что уж говорить про матч национального первенства, сыгранного более чем десятилетием ранее, когда подобные случаи и решения были отнюдь не единичными и уникальными.
    Dominators
    Dominators
       131 / 937
    07 декабря в 16:25
    Мне пофигу ,что за гадости про Интер , написали сеньоры ,болеющие за сеньору .Для меня Интер лучший клуб Италии .И я думаю , что у всех итальянских ТОПов , есть свой скелет в шкафу ,причем не взирая на имена .А вспоминать в 10 классе ,как кто плюнул в него в спину в 1 классе , это абсурд .Не уподобляйтесь болелам Барсы и Реала .Просто болейте за свою любимую команду .
    Dinamikk
    Dinamikk
       523 / 937
    07 декабря в 16:09
    Короче пересмотрите полуфинал 2010 с барселоной, кто скажет что это картонный матч, тот полный сектант)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Dinamikk
       74 / 937
    07 декабря в 15:45
    барабан запомни. Наказания без вины не бывает! В своем мирке ты можешь выдумывать что угодно, купленные ЛЧ, рептилоидов, святой ювентус. Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
    А про наказание без вины заливай в детском садике. Нужно будет тебя посадить, менты запросто сфабрикуют дело, для этого им понадобится лишь твоя фамилия. Просто ты никому не нужен, а Ювентус многим мешал.
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Dinamikk
       74 / 937
    07 декабря в 15:43
    барабан запомни. Наказания без вины не бывает! В своем мирке ты можешь выдумывать что угодно, купленные ЛЧ, рептилоидов, святой ювентус. Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
    Не нужно хамить старшим. Аудиосистемы тоже стареют, аха-ха)

    Что ты конкретно можешь возразить по тем четырём пунктам? Даже многие фансайты интера этого не отрицают, кроме 4-го пункта. Но это и так очевидно)
    cska plus
    cska plus
       7 / 937
    07 декабря в 15:39
    Смешно смотреть эти кадры.
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил Dinamikk
       109 / 937
    07 декабря в 15:39
    барабан запомни. Наказания без вины не бывает! В своем мирке ты можешь выдумывать что угодно, купленные ЛЧ, рептилоидов, святой ювентус. Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
    Мафия имеет власть везде, она не имеет национальности. Реал, Барселона, МЮ, Ливерпуль, Интер, Милан - вот она мафия и коррупция, поэтому они не несут ответственности за содеянное)
    Но вас наказывает жизнь. Смотри, вы поимели 4 картонных чемпионства, а мы теперь идём к восьмому и это не предел. Теперь об импотенции в ЛЧ. И у интера и у Ювентуса по 1 ЛЧ, при чём у вас картонная 2010, это факт. На "кофе эреры" и кабинетах прошлых, давних лет у вас есть 2 КЕЧ, а у нас 1, зато честный. К тому же сколько интер в ЛЧ не играл? И ещё столько же не играл бы, если бы вы не купили ВАР с потрохами и не оставили Лацио за бортом ЛЧ.
    Надеюсь Барса и ПСВ это исправят, а если нет, то посмеёмся от души.
    Dinamikk
    Dinamikk ответил Князю бан по барабану
       523 / 937
    07 декабря в 15:25
    Вообще интер для подобных статей просто создан) 1) Первый титул в истории выигран не спортивно. Тут как говорил Врунгель, - "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт." 2) Кичатся, что не покидали элиту, однако это тоже было обусловлено не спортивными принципами, интер должен был вылетать, но его оставили вопреки правилам под нажимом влиятельных людей. 3) Требл их картонный, в 2010 получили ЛЧ как 30 серебренников за предательство серии А, а в чемпионате им голы с 2-х метровых офсайдов засчитывали. 4) Мошенничество с документами игроков, допинг, от которого интеристы крякали), спортивное мошенничество, которое проигнорили за давностью лет в 2006 году(понятно почему) А вообще автор ничего не знает о кальчополли. Интер просто заглотил наживку, позарившись на картонные трофеи, ноги коррупционного скандала росли из Англии, именно туда устремились мегаинвестиции. За 4 картонных титула теперь платит позором и бестрофейностью, в то время, как Ювентус правит в Италии и уже на пол пути к господству в Европе. Осталось только свергнуть два цыганских кабинета.
    барабан запомни. Наказания без вины не бывает! В своем мирке ты можешь выдумывать что угодно, купленные ЛЧ, рептилоидов, святой ювентус.

    Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил parallels
       109 / 937
    07 декабря в 15:24
    казалось бы - при чём здесь спартак.
    И правда ни при чём, а вот Зинка-кабинетчица такая же гнусная, как и интер.
    parallels
    parallels
       4 / 937
    07 декабря в 15:21
    казалось бы - при чём здесь спартак.
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       74 / 937
    07 декабря в 15:11
    Вообще интер для подобных статей просто создан)
    1) Первый титул в истории выигран не спортивно. Тут как говорил Врунгель, - "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт."
    2) Кичатся, что не покидали элиту, однако это тоже было обусловлено не спортивными принципами, интер должен был вылетать, но его оставили вопреки правилам под нажимом влиятельных людей.
    3) Требл их картонный, в 2010 получили ЛЧ как 30 серебренников за предательство серии А, а в чемпионате им голы с 2-х метровых офсайдов засчитывали.
    4) Мошенничество с документами игроков, допинг, от которого интеристы крякали), спортивное мошенничество, которое проигнорили за давностью лет в 2006 году(понятно почему)

    А вообще автор ничего не знает о кальчополли. Интер просто заглотил наживку, позарившись на картонные трофеи, ноги коррупционного скандала росли из Англии, именно туда устремились мегаинвестиции. За 4 картонных титула теперь платит позором и бестрофейностью, в то время, как Ювентус правит в Италии и уже на пол пути к господству в Европе. Осталось только свергнуть два цыганских кабинета.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Князю бан по барабану
       256 / 937
    07 декабря в 14:22
    Ты смотри, хитрые картонщики, хотели технаря за то, что болелы на поле выбежали. Аха-ха) Сами нули, только кальчополи и технари)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил DXTK
         74 / 937
      07 декабря в 14:18
      зачем итальянский футбол пихать в блоги посвященные британскому футболу? Для этих кабинетных картонов существует свои блоги.
      Потому что ваши британские блоги никто не читает. Аха-ха)
      А так хоть народ подтянется)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил BESTjuventus10
         74 / 937
      07 декабря в 14:16
      унижать миланский картон, привычное дело.)
      Ты смотри, хитрые картонщики, хотели технаря за то, что болелы на поле выбежали. Аха-ха)
      Сами нули, только кальчополи и технари)
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         74 / 937
      07 декабря в 14:15
      "Судья не заметил.....", вот вся суть интера, кроме работы с арбитрами ни на что не способен.
      А автору посоветую написать, как интер выиграл свой первый в истории титул у Про Верчели.
      С самого первого и до последнего титула интера - скандалы и кабинеты. Аха-ха)
      Не плохо было бы им тоже сегодня штук 10 положить.)
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
         256 / 937
      07 декабря в 14:09
        bublikyo
        bublikyo
           916 / 937
        07 декабря в 13:16
        Интересная статья
        -Inquisitor-
        -Inquisitor-
           372 / 937
        07 декабря в 12:51
          амурец
          амурец
             76 / 937
          07 декабря в 12:42
          что тут говорить сейчас в сериАле Ювентусу ни кто не соперник. да сеньора может обгадится в некоторых матчах, но сериАл будет за Ювентусом
          Deville
          Deville
             539 / 937
          07 декабря в 12:34
          Что тут такого, один клуб изнасиловал другой прямо при свидетелях, такие хардкоры есть везде.
          DXTK
          DXTK
             127 / 937
          07 декабря в 12:21
          зачем итальянский футбол пихать в блоги посвященные британскому футболу? Для этих кабинетных картонов существует свои блоги.
          Nickolai S
          Nickolai S
             446 / 937
          07 декабря в 12:04
          Зина, это намёк?
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