Избиение младенцев

07 декабря 2018, 11:30

В преддверии матча «Ювентус» - «Интер» «Соккер.ру» рассказывает о скандальном дерби, в котором «Интер» пропустил 9 голов.

Самое скандальное Дерби Италии

В истории противостояния двух великих итальянских клубов случалось всякое. Но один матч всё же стоит особняком. Его несложно заметить, просматривая статистику Дерби Италии. Самая крупная победа была одержана «Ювентусом» 10 июня 1961 года. «Юве» разгромил миланцев со счётом 9:1.

Вызов брошен

У нас, не заставших это событие, непременно возникнут вопросы. Как такое могло произойти? Неужели выигравший в тот год Скудетто «Ювентус» был настолько сильнее «Интера»? Ведь в итоговой таблице соперников разделили всего пять очков. Посмотрим внимательно и увидим, что встреча «бьянконери» и «нерадзурри» состоялась уже по завершении всего чемпионата, хотя и относилась к 28 туру (всего 34). Первый матч в Милане уверенно выиграли хозяева поля 3:1. Но больше всего вас удивит состав «сине-чёрных» в той самой, вынесенной за скобки игре. Алессандро Маццола и больше ни одной знакомой фамилии. Так произошло с «Интером», оборона которого всегда славилась прочностью. А при Эленио Эррере – особенно.

Довольно интересно развивались события в чемпионате 60/61. «Интер», к работе в котором приступил аргентинский специалист Эленио Эррера, сразу обозначил претензии на Скудетто. Но и «Ювентус» Карло Паролы не собирался складывать своих чемпионских полномочий. Соперники потеряли очки только в пятом туре – миланцы сыграли вничью с «Лацио» в Риме, а туринцы были биты «Фиорентиной» 0:3. После 7-го тура вперёд вырвалась «Рома», через пять туров «Интер» догнал «джаллоросси», а ещё через неделю обогнал. «Старая синьора» держалась недалеко, наступала на пятки вместе с «Миланом». «Интер» выиграл первый круг, оторвавшись от туринцев на четыре очка.

Но убежать не удалось. Более того, дистанция сокращалась. Пусть медленно, но верно. «Интер» был тяжёл по весне, и в конце марта, в 25-м туре, «Ювентус» вырвался вперёд. Команда Карло Паролы шла впереди всех, а рядышком в борьбе за право быть вторым толкались два соседа из Милана. К скандальному 28 туру ситуация была такова.

Турнирное положение 1. «Ювентус» 40 2. «Милан» 38 3. «Интер» 36

Несложно догадаться, что проигрыш в Турине означал для «нерадзурри» прощание с мечтами о Скудетто. Выигрыш же, напротив, обострял борьбу за чемпионство. Поэтому Эленио Эррера готовил команду к главному матчу сезона.

Ловкость рук

16 апреля 1961 года в Турине шёл дождь. Во время игры он и вовсе стал проливным, однако это обстоятельство не помешало собрать весьма внушительную аудиторию. И на тридцатой минуте толпа вдруг высыпала на поле. Формальным поводом стала ошибка судьи. Он не заметил, что вратарь «Интера» Лоренцо Буффон (двоюродный дедушка Джиджи) коснулся пальцами мяча, и вместо углового назначил удар от ворот. В течение нескольких минут вся штрафная гостей была забита правдоискателями. А потом на газон устремились промокшие зрители с других трибун. Команды ушли в раздевалку и больше на поле не появлялись. «Интер» быстро написал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию, в которой обвинил «Ювентус» в неспособности обеспечить порядок на матче. Вердикт последовал довольно быстро. «Старой синьоре» присудили техническое поражение с результатом 0:2, и это решение более чем удовлетворило «нерадзурри».

Но в «Интере» не учли, что владелец «Ювентуса» и президент Футбольной ассоциации Умберто Аньелли – один и тот же человек. Тот выразил несогласие с решением собственного ведомства и пообещал пересмотреть инцидент. Чемпионат тем временем продолжался. И перед заключительным 34-м туром верхушка таблицы Серии А выглядела так. «Ювентус» и «Интер» - по 46 очков, причём у «нерадзурри» и лучшая разница мячей, и преимущество в личных встречах. 44 очка набрал шедший третьим «Милан». И вот тут-то Футбольная ассоциация под нажимом Аньелли изменила решение, принятое ранее. Матч постановили переиграть уже после завершения чемпионата. На практике это означало, что 46 очков «Интера» превратились в 44 и для защиты чемпионского титула «Ювентусу» было достаточно сыграть вничью в домашнем матче с «Бари». Что он и сделал. Расстроенные «нерадзурри» проиграли «Комо». Чемпионство было вне зоны доступа, медалей в Италии не давали, а с какого места выходить в Кубок Ярмарок - особого значения не имело. После 34 туров 47 очков у «Юве», 45 – у «Милана» и 44 - у «Интера».

Брошенные на алтарь

Но оставался несыгранным ещё один матч. Который должен был стать центральным, а превратился в никому не нужное мероприятие. «Интер» проигнорировал его, отпустив всех игроков в отпуск. Но не играть было нельзя, поэтому миланцы отправили на заклание к чемпиону воспитанников своей футбольной школы, самым старшим из которых было по 19. Никто из них ещё не выходил на поле в Серии А. И тут сразу бросили в бой с чемпионом.

«Я готовился к сдаче экзамена и не собирался никуда ехать. Вдруг меня вызвали в клубный офис и объявили, что надо ехать. Пришлось сдавать экзамен досрочно. Не о таком дебюте я мечтал», - вспоминал потом Алессандро Маццола, впоследствии звезда «Интера».

Было бы логично, если б «Ювентус» тоже выставил молодёжь. Но у чемпионов были иные планы. Не только больно щёлкнуть по носу своего конкурента, но и помочь своему лучшему бомбардиру Омару Сивори забить как можно больше. Он и забил шесть штук, повторив тем самым рекорд результативности в одном матче.

«Ювентус» избивал миланских младенцев с каким-то садизмом. Можно было забить штучки три в первом и на этом успокоиться. Нет, туринцы продолжили издеваться и вовсе перерыва. В итоге 9:1, причём последний мяч Сивори забил на 90-й минуте с пенальти. У «нерадзурри» отличился Маццола, тоже реализовав 11-метровый. В итоге 9:1 – рекорд во всех отношениях.

«Ювентус» - «Интер» 9:1 (3:0)

Голы: Сивори 11, 12, 17, 54, 67, 90 (пенальти), Риефоло 52 (автогол), Николе 64, Мора 79 - А. Маццола 78 (пенальти).

«Ювентус»: Карло Маттрель - Флавио Эмоли, Бенито Сарти - Джампьеро Бониперти, Серджо Червато, Умберто Коломбо - Бруно Мора, Джон Чарльз, Бруно Николе, Омар Сивори, Джино Стаккини.

Главный тренер: Карло Парола.

«Интер»: Антонио Аннибале - Франческо Риефоло, Роберто Таккини - Джузеппе Морози, Франко Масетто, Франко Даль Масо - Роберто Манини, Алессандро Маццола, Антонио Фузари, Клаудио Джульельмони, Роберто Гелли.

Главный тренер: Эленио Эррера.

Унижение молодых миланцев отбило у большинства из них желание играть футбол. Из 11 участников матча только трое стали профессиональными футболистами – Маццола, несчастный вратарь Антонио Аннибале и полузащитник Клаудио Джульельмони. Причём двое последних играли недолго и неважно. А июньское избиение вошло в историю противостояния двух итальянских грандов, которое через шесть лет получит название «Дерби Италии».

Болельщики «Интера» тоже запомнили этот матч. Они долго ждали, когда же отольются кошке мышкины слёзки. И это случилось. В 2006 году в итальянском футболе грянул скандал кальчополи, ударивший по всем большим клубам, кроме «Интера». Больше всех пострадал «Ювентус». Его и Скудетто лишили, и в Серию С выпроводили. Потом, правда, сжалились и ограничились высылкой в Серию В. В Турине случившееся называли происками «Интера», указывая на главного бенефициара случившегося. Скудетто перешел от «бьянконери» к «нерадзурри», - раз. «Ювентус» впервые в истории вылетел из элиты, и в Серии А остался один бессмертный клуб, - два. Златан Ибрагимович и Патрик Виейра сменили чёрно-белые футболки на чёрно-синие, - три. Наконец, «Интер» на несколько лет лишился главного конкурента и смог собрать урожай трофеев, – четыре. И хотя в Турине до сих пор видят за кальчополи торчащие сине-чёрные уши, доказать причастность миланцев к данной каверзе не получается. Поэтому нельзя утверждать о вендетте сорок шесть лет спустя, можно только о ней догадываться.