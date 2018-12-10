Операция «Воспитанник». Сорокин и другие мстители РПЛ

10 декабря 2018, 16:00

Сорокин, который не пригодился «Зениту», отметился дублем в матче с питерцами. «Соккер.ру» вспомнил другие похожие случаи. Спойлер: «Спартак» и «Локо» страдали чаще других.

Андреа Чуканов («Оренбург»)

Матч: 3-й тур «Оренбург» - «Локомотив» - 1:0 (забил единственный гол на 90-й минуте).

Андреа – сын советского Олимпийского чемпиона по конному спорту Вячеслава Чуканова, родился он в Италии, где и прожил первые шесть лет жизни, поэтому он не Андрей, а Андреа. Футболом начал заниматься в санкт-петербургской «Смене», потом перешел в «Химки», а в 17 лет оказался в «Локомотиве», за который отыграл три сезона в молодежном первенстве России, даже входил в пятерку лучших бомбардиров турнира, но в главную команду железнодорожников так и не попал. После трех лет в «Тюмени» калабриец Андреа попал в «Оренбург», и уже в третьем для него матче РПЛ предоставился шанс для Вендетты. Чуканов вышел на замену на 79-й минуте матча с «Локомотивом», а в самом начале добавленного ко второму тайму времени приговорил действующих чемпионов к поражению дебютным голом в Премьер-Лиге.

Прямая речь:

«После этого гола мне сорвало крышу. Я тренировался с „Локомотивом“, играл за молодежку, поэтому настраивался на игру особым образом. И забить было вдвойне приятно. В свое время мне просто не предложили контракт в „Локо“ без объяснения, хотя говорили, что я хорошо играю».

Антон Швец («Ахмат»)

Матч: 7-й тур «Спартак» - «Ахмат» - 1:2 (забил победный гол на 86-й минуте).

В юношестве Швец занимался в академии «Спартака» на протяжении двух лет, но Антона не оценили по достоинству, и он уехал в Испанию, где его устроил муж сестры Иржи Ярошика. За «красно-белых» болеет отец Антона, а летом 2018-го полузащитник едва не вернулся в московский клуб, но вместо этого забил победный мяч в ворота «Спартака» в матче, с которого началась ужасная серия из домашних поражений в РПЛ .

Прямая речь:

«Мяч в ворота „Спартака“ - на данный момент самый важный в моей карьере».

Александр Ерохин («Зенит»)

Матч: 8-й тур «Зенит» - «Локомотив» - 5:3 (забил гол и отдал голевой пас).

Уроженец Барнаула оказался в «Локомотиве» в 15 лет благодаря протекции семейства Смертиных, Геннадия Ивановича и Алексея Геннадьевича. Ерохин успешно прошел просмотр и стал железнодорожником, очень хотел попасть в дубль, но не сумел убедить Рината Билялетдинова после нескольких сборов и был вынужден покинуть «Локомотив». Тогда Александр уехал в Молдову, там окреп, а после выступал за российские клубы «Краснодар», «Урал», «Ростов» и «Зенит». В ярком матче против железнодорожников, который завершился со счетом 5:3, Ерохин сыграл вдохновенно: сделал счет 2:1, а потом ассистировал Шатову, чей гол оказался победным по результатам перестрелки.

Прямая речь:

«Когда уехал из Москвы, какое-то время еще считал себя игроком „Локомотива“. Но потом это чувство остыло. Мне объяснили все просто: не подошел. Обиды на „Локомотив“ у меня нет. Да и не было никогда. После возвращения в Россию из молдавского „Шерифа“ мне очень хотелось играть в футбол. И карьера у меня складывается неплохо. Сейчас игры против железнодорожников для меня – это просто матчи с сильным соперником. С мотивацией у меня всегда полный порядок перед любой игрой».

Александр Зуев («Ростов»)

Матч: 9-й тур «Спартак» - «Ростов» - 0:1 (забил победный гол на 66-й минуте).

Зуев подписал контракт со «Спартаком» в 17 лет, выступал за дублирующий состав, провел шесть десятков матчей за «Спартак-2», привлекался к матчам основного состава и даже является чемпионом России, пусть вторую часть сезона 2016/2017 провел в «Крыльях Советов» на правах аренды. Сейчас Александр защищает цвета «Ростова», и именно ему удалось прибить «Спартак» вторым подряд домашним поражением, причем Зуев забил гол спустя всего две минуты после появления на поле. И тут же попросил прощения у спартаковских трибун. Также в том матче в составе «Ростова» играли Сергей Паршивлюк и Аяз Гулиев – еще два воспитанника «Спартака», и пусть они не забили, их вклад в победу тоже был весом.

Прямая речь:

«Чувства не описать словами. Когда забил, минут пять не мог поверить, как будто в сказке был, по телу бежали мурашки».

Андрей Панюков («Урал»)

Матч: 13-й тур «Спартак» - «Урал» - 1:2 (забил победный гол на 76-й минуте).

Три из четырех матчей в антирекордной серии домашних поражений в РПЛ «Спартак» потерпел после победных голов футболистов, которые так или иначе воспитывались в недрах «Спартака». Панюков подчеркивает, что он выпускник школы «Динамо», но три года в красно-белых цветах, пусть и в детстве, тоже немалый срок. Андрей добил «Спартак» своим голом во время полного распада в московской команде, когда у руля стоял Рианчо.

Прямая речь:

«Я не считаю себя воспитанником „Спартака“, но действительно начинал заниматься футболом в этом клубе, провел там три года. Для меня обыграть „Спартак“ на его поле – дорогого стоит».

Дмитрий Ятченко («Енисей»)

Матч: 15-й тур «Динамо» - «Енисей» - 1:2 (забил победный гол на 55-й минуте).

Дмитрий Ятченко, как и его брат-близнец Евгений, является воспитанником школы «Динамо». Братья вместе выступали за дублирующий состав «бело-голубых» до 2006 года, а потом их пути-дороги разошлись. Дмитрий поиграл в Нальчике, Грозном и Самаре, а с этого года защищает цвета «Енисея». И надо же такому случиться, именно он классным ударом со штрафного принес худшей команде РПЛ победу над своей альма-матер.

Денис Глушаков («Спартак»)

Матч: 15-й тур «Спартак» - «Локомотив» - 2:1 (открыл счет на 5-й минуте).

Молодежные клубы Глушакова – это московские ЦСКА и «Ника». Впрочем, согласно правилам УЕФА , Денис может считаться воспитанником «Локомотива», ведь провел в стане железнодорожников три года в возрасте до 21-го года. После восьми сезонов в «Локо» Глушаков перешел в «Спартак», где стал капитаном, героем, а потом и изгоем. Денис забивал «Локо» и в прошлом году, но нынешний гол важнее: во-первых, это первый мяч Глушакова в 2018-м, во-вторых, он помог «Спартаку» переиграть принципиального соперника. Расположение болельщиков этим голом Денис Борисович не вернул, но это уже совсем другая история.

Прямая речь:

«Локомотив» - достойный соперник, матчи против них – дерби, и этим все сказано. В «Локомотиве» я состоялся как футболист, дорос до сборной России, поэтому всегда буду с уважением относиться к этому клубу и его болельщикам».

Егор Сорокин («Рубин»)

Матч: 17-й тур «Зенит» - «Рубин» - 1:2 (оформил дубль).

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Смены» не пригодился там, где родился, если не считать времени, проведенного в «Тосно». В этом году центральный защитник «Рубина», который к 23-м годам успел и в Казахстане поиграть, заставляет много о себе говорить, а уж после последнего матча в календарном году о Сорокине не трещит только ленивый. В матче с «Зенитом» Егор оказался в нужном месте в нужное время и воспользовался ошибками Лунева, оформил дубль и обеспечил «Рубину» победу. Как думаете, «Зенит» задумается над возвращением футболиста, который не скрывает, что его задело то, как с ним обошлись в Санкт-Петербурге.

Прямая речь: