Казанская крепость в Санкт-Петербурге

вчера, 22:44

«Зенит» уходит на перерыв в ранге лидера чемпионата, но «осадок» остался огромный. «Соккер.ру» - о крупной осечке лидера.

Безошибочный «Рубин»

Вот совершенно недавно очень активно обсуждалось, насколько «Зенит» - домашняя команда. И тут «Рубин» показывает, что не такая уж домашняя – нужно было просто найти правильный подход. Футбол ведь, по сути, очень простая игра. Кто совершит меньше ошибок, тот и победил. А все сопутствующие факторы и статистические выкладки кажутся порой смешными. Особенно ярко это демонстрирует игра с участием «Рубина». Сложно найти показатель, по которому казанцы превзошли бы петербуржцев, хотя один такой есть – голы. А в футболе только это имеет значение.

К слову об ошибках. «Рубин» в обороне практически осечек не допускал – вынесем за скобки пенальти и несколько моментов с суетливым отбоем перед штрафной. При этом «Зенит» как минимум дважды грубо ошибался и за это поплатился. Сначала при подаче углового ошибку допустил Лунев, не выйдя уверенно на навес во вратарскую. «Рубин» своим простым и надежным как палка методом, напихав игроков во вратарскую, а там Егор Сорокин подсуетился и опередил вратаря. То же самое он сделал в эпизоде со вторым голом, когда Лунев и защитник не разобрались, кому выходить на мяч, а Сорокин воспользовался замешательством и оформил дубль. Все. Главное – как ты используешь ошибки противника.

Изворотливый «Рубин»

Что самое удивительное – это состав, с которым «Рубин» вышел на игру против лидера чемпионата. У Курбана Бердыева такое случается иногда – вопреки всем обстоятельствам он может давать результат. «Рубин» и так-то не славится богатым кадровым ресурсом, а голы рождаются в адских муках. Но тут еще и огромные потери ударили по казанцам. Травмы получили Подберезкин, Кудряшов, Чико Флорес, Игорь Коновалов, Азмун отбывал дисквалификацию, а Полоз и Цаллагов не могли появиться на поле из-за условий арендного соглашения, поскольку одолжены у «Зенита».

Кстати, после этой игры петербуржцы наверняка пожалели, что такого пункта не оказалось в арендном договоре вратаря Егора Бабурина, который по чуйке Бердыева вышел в стартовом составе против своего клуба-правообладателя и выдал шикарный матч со спасениями. Могли петербуржцы пожалеть и о том, что Могилевец выступает за казанцев теперь, а не за них. Но самое главное сожаление вечера для «Зенита», это, конечно, 23-летний защитник Егор Сорокин. Он петербуржец и воспитанник школы «Зенита». И именно он приговорил команду из Северной Столицы своим дублем.

Когда «Рубин» прижат, и некому больше спасать, может выстрелить любой защитник. Даже центрдеф у Бердыева умеет оформлять дубль. Вообще же если верить раскладам официального сайта РПЛ , то у «Рубина» вышли в стартовом составе на поле номинальных семь защитников. Понятно, что не все они играли в обороне. Бердыев просто собрал здоровых и способных играть и расставил их как мог в таких условиях. Для целого ряда игроков «Рубина» этот матч стал самой большой проверкой покамест.

Например, тот же Бабурин играл до сих пор только в Кубке России за казанцев. Это был первый матч в Премьер-Лиге. А 23-летний защитник Игорь Калинин проводил четвертый свой матч в сезоне – и сделал две голевые передачи. Чего уж говорить о 18-летних Артуре Сагитове и Раиле Абдуллине. Сагитов раньше всего одну минуту отыграл в чемпионате. Ровно минуту. А Абдуллин дебютировал.

И сыграли все на достойном уровне, если, конечно, исключить пенальти, который случился после фола Абдуллина как раз на Эрнани. Раиль, надо сказать, с достоинством принял наказание и не спорил. Вот так поскреб товарищ Бердыев по сусекам. И показал, что не имена решают, а установки и четкость их исполнения. Взять хотя бы Байрамяна. Да он уже с такими пирогами умеет играть на всех позициях – за полсезона у Бердыева научился исполнять.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (4) – 6 (3)

Кажется, что превосходство «Зенита» тотальное. Однако настоящих голевых моментов пришлось ждать очень долго. Обратите внимание на точность этих ударов. Петербуржцы били часто, но очень мимо, тогда как «Рубин» половину из своего скудного запаса ударов направил в створ. «Зенит» наказан своим же оружием. Ведь сколько раз приходилось говорить, что соперники были острее, а побеждали петербуржцы. Теперь все наоборот. Да и значительную часть ударов «Зенит» нанес уже в конце, когда «Рубин» просто отбивался от штурма.

Владение мячом (точность передач): 77,3% (85%) - 22,7% (55%)

Есть ощущение, что это самая худшая статистика победившей команды в нынешнем сезоне. Такие низкие показатели даже у проигравших разгромно вдрызг аутсайдеров не бывают. Феноменально высокий процент владения мячом у «Зенита». По сути, только он им и распоряжался. Но сколько нужно точных передач и владения мячом, чтобы забить с подачи углового? Один пас и одно касание. «Рубин» просто извлек невозможное, наплевав на статистику.

Наверное, картина была бы совершенно иной, выйди на поле Артем Дзюба. Его мощи не хватило «Зениту», чтобы продавить в критический момент казанцев. Ведь те довольно быстро уставали во вторых частях таймов и просто отбивались, выстраивая редуты уже в штрафной. Иного выхода не было. Мало того что у команды кадровый дефицит, кадровый кризис, так еще и игра на Кубок России была только недавно на выезде в Москве. А «Зенит», который вроде как с Лигой Европы играет в более плотном графике, как раз отдыхал в недельном цикле. Даже тут «Рубину» не повезло - с графиком.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Думаю, в первом тайме не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, то мы прекрасно понимали, что «Рубин» будет ждать нашей ошибки или же стандарта. Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, зарабатывали абсолютно не нужные штрафные. После одного из типичных угловых, которые мы долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Пропущенный гол — это ничего страшного, должны были забивать больше. Что касается второго тайма, играли хорошо, создавали много моментов, было много давления. К сожалению, не смогли забить больше, чем «Рубин». В итоге ещё раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму мячу. После 0:2 отыгрываться сложно, но можно. Смогли забить один, могли ещё. До последнего ребята старались, сражались. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, проиграли.

Курбан Бердыев (главный тренер «Рубина»):

Закономерна ли победа? Если считать закономерностью то, что команда как один пласталась и боролась, то победа закономерна. Команда вжималась к воротам? Во втором тайме Иванович выдвинулся к нападающим. Я был вынужден опустить Камболова. Стали ниже играть. В целом в конце матча было сложно. Слава Аллаху, что победили. Я благодарен Всевышнему, что наши воспитанники первый раз вышли в основном составе в такой тяжелейшей игре. Это у них первая победа. Я за них очень рад.

«Зенит», который всю осеннюю часть доказывал своими результатами и игрой, что статистика не главное, который добивался успеха, показывая очень тусклую и невнятную игру, напоследок получил мощный удар, получив квинтэссенцию всего того, что ему помогало до сих пор. В этой игре наступила расплата за все. И, по-хорошему, было бы правильно, если бы на перерыв чемпионат ушел с «Краснодаром» во главе. Но «быки» оступились в игре с «Уфой» и позволили «Зениту» даже после такого остаться первым. И это один из худших «зимних чемпионов» за последние годы.