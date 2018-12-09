Казанская крепость в Санкт-Петербурге

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эвертон -:-  Уотфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2:2 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 3.8 1.8 4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1:2 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 3.65 1.42 11
01:20 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:30 47’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.4 4 10.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.32 4.7 9
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 2.2 3.3 3.1
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.65 3.6 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1.8 3.7 3.9
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.5 3.05 2.85
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Атлетик Б -:-  Жирона 1.95 3.4 4
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.2 3.2 3.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.38 4.4 7.8
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:45 45’ Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.15 3.2 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Ахмат -:-  Арсенал Т 2.15 3.1 3.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.33 4.5 9.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.2 3.6 1.77
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.43 4.3 6.8
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 7.3 4.1 1.43
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.4 4.7 6.5
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Казанская крепость в Санкт-Петербурге

вчера, 22:44

«Зенит» уходит на перерыв в ранге лидера чемпионата, но «осадок» остался огромный. «Соккер.ру» - о крупной осечке лидера.

Безошибочный «Рубин»

Вот совершенно недавно очень активно обсуждалось, насколько «Зенит» - домашняя команда. И тут «Рубин» показывает, что не такая уж домашняя – нужно было просто найти правильный подход. Футбол ведь, по сути, очень простая игра. Кто совершит меньше ошибок, тот и победил. А все сопутствующие факторы и статистические выкладки кажутся порой смешными. Особенно ярко это демонстрирует игра с участием «Рубина». Сложно найти показатель, по которому казанцы превзошли бы петербуржцев, хотя один такой есть – голы. А в футболе только это имеет значение. 

К слову об ошибках. «Рубин» в обороне практически осечек не допускал – вынесем за скобки пенальти и несколько моментов с суетливым отбоем перед штрафной. При этом «Зенит» как минимум дважды грубо ошибался и за это поплатился. Сначала при подаче углового ошибку допустил Лунев, не выйдя уверенно на навес во вратарскую. «Рубин» своим простым и надежным как палка методом, напихав игроков во вратарскую, а там Егор Сорокин подсуетился и опередил вратаря. То же самое он сделал в эпизоде со вторым голом, когда Лунев и защитник не разобрались, кому выходить на мяч, а Сорокин воспользовался замешательством и оформил дубль. Все. Главное – как ты используешь ошибки противника.

Изворотливый «Рубин»

Что самое удивительное – это состав, с которым «Рубин» вышел на игру против лидера чемпионата. У Курбана Бердыева такое случается иногда – вопреки всем обстоятельствам он может давать результат. «Рубин» и так-то не славится богатым кадровым ресурсом, а голы рождаются в адских муках. Но тут еще и огромные потери ударили по казанцам. Травмы получили Подберезкин, Кудряшов, Чико Флорес, Игорь Коновалов, Азмун отбывал дисквалификацию, а Полоз и Цаллагов не могли появиться на поле из-за условий арендного соглашения, поскольку одолжены у «Зенита». 

Кстати, после этой игры петербуржцы наверняка пожалели, что такого пункта не оказалось в арендном договоре вратаря Егора Бабурина, который по чуйке Бердыева вышел в стартовом составе против своего клуба-правообладателя и выдал шикарный матч со спасениями. Могли петербуржцы пожалеть и о том, что Могилевец выступает за казанцев теперь, а не за них. Но самое главное сожаление вечера для «Зенита», это, конечно, 23-летний защитник Егор Сорокин. Он петербуржец и воспитанник школы «Зенита». И именно он приговорил команду из Северной Столицы своим дублем. 

Когда «Рубин» прижат, и некому больше спасать, может выстрелить любой защитник. Даже центрдеф у Бердыева умеет оформлять дубль. Вообще же если верить раскладам официального сайта РПЛ, то у «Рубина» вышли в стартовом составе на поле номинальных семь защитников. Понятно, что не все они играли в обороне. Бердыев просто собрал здоровых и способных играть и расставил их как мог в таких условиях. Для целого ряда игроков «Рубина» этот матч стал самой большой проверкой покамест. 

Например, тот же Бабурин играл до сих пор только в Кубке России за казанцев. Это был первый матч в Премьер-Лиге. А 23-летний защитник Игорь Калинин проводил четвертый свой матч в сезоне – и сделал две голевые передачи. Чего уж говорить о 18-летних Артуре Сагитове и Раиле Абдуллине. Сагитов раньше всего одну минуту отыграл в чемпионате. Ровно минуту. А Абдуллин дебютировал. 

И сыграли все на достойном уровне, если, конечно, исключить пенальти, который случился после фола Абдуллина как раз на Эрнани. Раиль, надо сказать, с достоинством принял наказание и не спорил. Вот так поскреб товарищ Бердыев по сусекам. И показал, что не имена решают, а установки и четкость их исполнения. Взять хотя бы Байрамяна. Да он уже с такими пирогами умеет играть на всех позициях – за полсезона у Бердыева научился исполнять.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (4) – 6 (3)

Кажется, что превосходство «Зенита» тотальное. Однако настоящих голевых моментов пришлось ждать очень долго. Обратите внимание на точность этих ударов. Петербуржцы били часто, но очень мимо, тогда как «Рубин» половину из своего скудного запаса ударов направил в створ. «Зенит» наказан своим же оружием. Ведь сколько раз приходилось говорить, что соперники были острее, а побеждали петербуржцы. Теперь все наоборот. Да и значительную часть ударов «Зенит» нанес уже в конце, когда «Рубин» просто отбивался от штурма.

Владение мячом (точность передач): 77,3% (85%) - 22,7% (55%)

Есть ощущение, что это самая худшая статистика победившей команды в нынешнем сезоне. Такие низкие показатели даже у проигравших разгромно вдрызг аутсайдеров не бывают. Феноменально высокий процент владения мячом у «Зенита». По сути, только он им и распоряжался. Но сколько нужно точных передач и владения мячом, чтобы забить с подачи углового? Один пас и одно касание. «Рубин» просто извлек невозможное, наплевав на статистику.

Наверное, картина была бы совершенно иной, выйди на поле Артем Дзюба. Его мощи не хватило «Зениту», чтобы продавить в критический момент казанцев. Ведь те довольно быстро уставали во вторых частях таймов и просто отбивались, выстраивая редуты уже в штрафной. Иного выхода не было. Мало того что у команды кадровый дефицит, кадровый кризис, так еще и игра на Кубок России была только недавно на выезде в Москве. А «Зенит», который вроде как с Лигой Европы играет в более плотном графике, как раз отдыхал в недельном цикле. Даже тут «Рубину» не повезло - с графиком.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Думаю, в первом тайме не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, то мы прекрасно понимали, что «Рубин» будет ждать нашей ошибки или же стандарта. Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, зарабатывали абсолютно не нужные штрафные. После одного из типичных угловых, которые мы долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Пропущенный гол — это ничего страшного, должны были забивать больше. 

Что касается второго тайма, играли хорошо, создавали много моментов, было много давления. К сожалению, не смогли забить больше, чем «Рубин». В итоге ещё раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму мячу. После 0:2 отыгрываться сложно, но можно. Смогли забить один, могли ещё. До последнего ребята старались, сражались. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, проиграли.

Курбан Бердыев (главный тренер «Рубина»):

Закономерна ли победа? Если считать закономерностью то, что команда как один пласталась и боролась, то победа закономерна. Команда вжималась к воротам? Во втором тайме Иванович выдвинулся к нападающим. Я был вынужден опустить Камболова. Стали ниже играть.

В целом в конце матча было сложно. Слава Аллаху, что победили. Я благодарен Всевышнему, что наши воспитанники первый раз вышли в основном составе в такой тяжелейшей игре. Это у них первая победа. Я за них очень рад.

«Зенит», который всю осеннюю часть доказывал своими результатами и игрой, что статистика не главное, который добивался успеха, показывая очень тусклую и невнятную игру, напоследок получил мощный удар, получив квинтэссенцию всего того, что ему помогало до сих пор. В этой игре наступила расплата за все. И, по-хорошему, было бы правильно, если бы на перерыв чемпионат ушел с «Краснодаром» во главе. Но «быки» оступились в игре с «Уфой» и позволили «Зениту» даже после такого остаться первым. И это один из худших «зимних чемпионов» за последние годы.

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Все комментарии
maldalik
maldalik ответил Родериго Великолепный
   557 / 945
сегодня в 04:25
В Зенити все игроки 1888 г.р и старше, песок в Неву сыпется! Скоро Питер без воды из-за бомжей останется!((((( АХАХА
Я бы сказал с возрастом легкое преувеличение.
МКС
МКС
   317 / 945
сегодня в 00:15
Я думаю газ пром вряд ли будет интересоваться твоим мнением. Газ Мяс больше подходит вашей команде.
Байкал-38
Байкал-38
   149 / 945
вчера в 23:36
Вот когда Газпром купит Спартак, вот тогда и будет ГазМяс!
МКС
МКС
   317 / 945
вчера в 23:19
Арену переименовали, скоро и команду переименуют в ГазМяс.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   23 / 945
вчера в 23:06
Верим в ТОП тренера! Только не увольняйте,
Дайте подзаработать сэмаку!
Правдин Семён
Правдин Семён
   125 / 945
вчера в 23:01
Странно, что автор позволяет себе личную оценку"это один из худших «зимних чемпионов» за последние годы".Троллинг троллингом,но это ведь официальный материал сайта, пусть и авторский.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 22:55
Луня наелся и подарил победу...тяжело сразу везде быть первым.....
mikysss
mikysss
   621 / 945
вчера в 22:52
переименовали распил-арену в газпром-арену, еще накинули пару миллиардов народных на взятки и т.д. чтоб переименовали, а толку нет)))
Аксинья
Аксинья
   140 / 945
вчера в 22:49
КББ наглядно показал чем ТРЕНЕР отличается от ФИЗРУКА...
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   23 / 945
вчера в 22:49
В Зенити все игроки 1888 г.р и старше, песок в Неву сыпется!
Скоро Питер без воды из-за бомжей останется!(((((
АХАХА
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