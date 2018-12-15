«Главная задача». «Спартак» - чемпион сезона-2018/19

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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«Главная задача». «Спартак» - чемпион сезона-2018/19

вчера, 19:40

Фанатам клуба, не говоря о врагах, порой тяжело оценивать «красно-белых» без эмоций. «Соккер.ру» помогает – смотрим на перспективы Кононова в РПЛ.

Леонид Федун летом обозначил приоритеты «Спартака» на новый сезон: «Чемпионство - главная задача». Также председатель совета директоров ждал от сезона «праздника», а получил скандальное телешоу.  

Зато благодаря серии «Зенита» из трех поражений в четырех турах и осечкам других конкурентов – у ЦСКА и «Краснодара» 16 матчей без побед из 33, «Спартак» не скатился в середину таблицы.  

Турнирное положение. «Спартак» после 15-го тура делил 6-8-е места, а прошло два тура - на четвертой строчке. По личным встречам опережает «Локомотив», у которого тоже 28 пунктов. Отстают от второго места и прямой путевки в ЛЧ на пять очков, а от лидерской позиции всего на шесть.

На кону весной 39 пунктов, поэтому «красно-белые» строго математически – претенденты на чемпионство. Не были такими два тура тому назад, когда отрыв составлял целых 12 пунктов. Но раз три из нужных шести очков «Спартак» может отыграть в домашней игре против «Зенита» - все возможно.

Командные показатели. За статистику не дают трофеи, но на табло тоже отражены цифры. И во всех ведущих лигах лучшие показатели зачастую у лидеров и фаворитов за редчайшими исключениями. У «Спартака» было много, а теперь мало голов – шестое место, но ударов, времени с мячом, точных передач, ударов в створ и обводок более чем достаточно.

Часто «Спартак» в тройке по параметрам во всей РПЛ. Им нужно чемпионское везение, как в позапрошлом сезоне. По их воротам даже в дикую пору, когда Карреру сменил Рианчо, а Рауля – Кононов, били реже, чем по рамке «Зенита». До успешности ЦСКА в защите «красно-белым» далеко, но вспомните, как играли до травмы Жиго – с «сухарями». Если навести порядок в защите и добавить реализации, то «Спартак» повторит показатели «Зенита».

Тренерский опыт. У Кононова нет чемпионских званий в высших лигах, не считая побед в чемпионате Молдовы в качестве помощника Кучука в «Шерифе». Но там речь шла об однозначном лидере дивизиона, а «Спартак» в России таковым не является.

С другой стороны, а какой опыт был у Карреры, кроме чемпионств «Ювентуса» в качестве помощника в штабе Конте? Не всегда опытные Семин и Бердыев чемпионы, да и Слуцкий первый титул взял, не будучи вторым Романцевым с горой трофеев.

Отвлечение на кубки. Поражение от «Вильярреала» означает последнее место в группе Лиги Европы. «Спартак» провалился в еврокубках. А изначально пустили ЦСКА к победам против «Реала» в последнем туре РПЛ прошлого сезона, уступив «Динамо».

На десерт группу с «Рапидом» и «Рейнджерс» не осилили. Зато есть один стратегический плюс – «Спартак» теперь воюет только в Кубке России, и оттуда может вылететь от «Урала» в конце февраля.

Календарь и соперники. «Спартак» может стать первым, только если «Зенит» позволит отыграть шесть пунктов – в случае победы в Москве в очном матче даже при равенстве очков столичные ребята будут выше, ведь в первом круге была ничья. Также «красно-белым» нужно, чтобы остальные конкуренты весной разочаровали своих фанатов. Комбинация сложная, но возможная.

Во-первых, уже в марте «Спартак» сыграет много сложных матчей. С «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». А в начале апреля – с ЦСКА. Во-вторых, и не такой отрыв отыгрывался. В 2014 году ЦСКА отставал от первого места на 9 пунктов после 20 матчей, а через десять туров не просто догнал, а перегнал изначального лидера еще на пять. У «Спартака» 13 матчей, очная игра с каждым из первой тройки и задача отыграть максимум шесть пунктов.

Матчи против конкурентов. Сложно не заметить, как удобно все складывается для «Спартака». «Зенит» мог – не оторвался. «Краснодар» был в состоянии – не справился. С первыми сыграли вничью, как и с ЦСКА в гостях, вторых на юге обыграли. С каждым сыграют дома весной, причем в 10 последних турах в календаре ни одного соседа по таблице.

Если Кононов научит «Спартак» побеждать тех, кто номинально слабее, то останется правильно начать год. С «Краснодаром» у «красно-белых» 6 побед и 1 ничья в 7 последних играх. «Зениту» дома не проигрывали более шести лет. Даже с ЦСКА научились воевать – в 5 матчах 3 победы, 1 ничья и поражение. А еще конкуренты играют между собой – точно потеряют очки.

Наличие чемпионов. Давайте перечислять тех, кто может весной сыграть мощно. Селихов способен работать как чемпион России. У Жиго и Джикии в дни пиковой готовности получается быть похожими на элитных защитников в рамках РПЛ. Не трогаем Комбарова и Глушакова – хотя у них есть чемпионские звания, но добавляем Самедова.

Александр должен пригодиться в отдельных матчах, как Мельгарехо. Выделяем Зобнина и Фернандо как футболистов, которые по классу точно тянут в чемпионы России, как и Зе Луиш и Луис Адриано – спасли осенью голами и пасами. Насобирали 9 человек без Дмитрия или Дениса. У «Зенита», ЦСКА или «Краснодара» чемпионский опыт далеко не у всех. А «Локомотив» выступил не лучше «Спартака».

Команда Кононова заслужит чемпионский рывок?

Со «Спартаком» многое и давно понятно. Совершенно не случайно проиграли «Тосно» в Кубке России. Или отдали неоднозначному «Локомотиву» чемпионство, которое само просилось в руки. Наконец, не прошли ПАОК в ЛЧ.

И финишировали ниже «Рапида» и «Рейнджерс» в Лиге Европы тоже по делу, хотя это очень средние соперники. В РПЛ нет несправедливых провалов – всюду сами наработали. Но это «Спартак», а «Спартак» всегда способен выдать ударный отрезок.

Если у Кононова за зиму вырастет чемпионский характер, могут взять серию побед. Пора бы, ведь Олег Георгиевич старше Клоппа и Гвардиолы, зрелый мужчина. В «Спартаке» тоже не дети собрались. Деньги есть, не хватает только порядка.

Но и статистика, и состояние соперников, и календарь подсказывают – невозможное возможно. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» такие же нестабильные. А «Спартак», будучи в ужасном состоянии и проиграв 4 домашних поединка, остался в борьбе за медали.

Тоже факт в их пользу – если в кризис не скатились, что увидим, когда пойдет игра? Прямо сейчас не первые только потому, что «Спартак» не обыграл дома «Ахмат» или «Урал». Хотя может заполучить шесть пунктов в гостях против этих же команд. «Арсеналу» и «Ростову» тоже могут ответить успешнее, чем в первом круге.

Чтобы железно претендовать на чемпионство, им фактически нужно четыре успешных матча с возобновления чемпионата и до дерби с ЦСКА. Соперники сложнейшие – «Краснодар», «Динамо», «Зенит» и «Ахмат» в гостях, но разве в этом сезоне были матчи, где до начала легко угадывалось, кто именно победит и сыграет грамотнее?

«Спартак» может стать качественнее весной, чем был осенью. Для этого есть все предпосылки – сильнее издеваться над публикой и собой невозможно. Как бы парадоксально в декабре уходящего года это ни звучало, но «Спартак» - претендент на чемпионство в РПЛ сезона-2018/19.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил viv
   505 / 991
сегодня в 01:01
Дбб ты Карасев говоришь вспомни матч Спартак локомотив ну если способен вспомнить хотя сомневаюсь
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил SHMEL
   505 / 991
сегодня в 00:57
Бя ни слова про футбол конебомжи как всегда только и могут примитивные шутки нести
SHMEL
SHMEL
   36 / 991
сегодня в 00:39
Спартак решил забить на межгалактический кубок "сала и соли" и коллективными усилиями Фердуна и судейского корпуса приобрести чемпионство?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   15 / 991
вчера в 23:55
МапС
МапС
   398 / 991
вчера в 22:49
Перспективы призрачные. В Кононова не верится. Полная задница, короче.
Faustello
Faustello ответил Fleischjager
   2 / 991
вчера в 22:48
какое чемпионство спартаку же еще в полуфинале ЛЕ играть боюсь не здюжат
Там без вариков, любого кто выйдет пупсики обыграют вторым составом )))
Ты же теперь понял, у Спартака самые техничные и скоростные футболисты ))))
Faustello
Faustello ответил Олег Борткевич
   2 / 991
вчера в 22:46
В Спартаке самые техничные и скоростные футболисты в РПЛ, И судьи на их играх самые объективные.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Faustello
   335 / 991
вчера в 22:27
Афтар забыл кое какую статистику привести, я пожалуй добавлю для размышления. Стата взята с комментариев на спортсе и подготовлена на момент 16 туров. Т.е. у Спартака после 17 туров там цифры будут ещё более впечатляющими )) "Никаких теорий заговора и намёков, просто статистика. В расчёт брал результаты клубов первой пятёрки текущего первенства РПЛ. Показателей два: пенальти и красные карточки. Столбец "Пенальти" - первая цифра, количество голов с пенальти забитых клубом, вторая цифра количество голов с пенальти, пропущенных клубом. Столбце "Удаления" - первая цифра означает количество удалённых игроков команд соперников, вторая цифра количество удалённых игроков своей команды. _______Пенальти Удаления Зенит______1-2 ____6-3 Краснодар__1-1_____0-4 ЦСКА______2-0_____3-2 Спартак____5-2_____4-1 Локомотив__1-2_____1-4 Всего было забито 24 гола с пенальти. В среднем это 8,7% от общего числа всех забитых мячей. Зенит_____ 3,84% голов с пенальти Краснодар__3,33% голов с пенальти ЦСКА______8,69% голов с пенальти Спартак____22,73% голов с пенальти Локомотив__4,35% голов с пенальти"
В Спартаке самые техничные и скоростные футболисты в РПЛ, И судьи на их играх самые объективные.
Fleischjager
Fleischjager
   267 / 991
вчера в 22:00
какое чемпионство спартаку же еще в полуфинале ЛЕ играть боюсь не здюжат
serh62
serh62
   141 / 991
вчера в 21:57
МКС- ну.ну.....попробуй. отшиби. только скажу тебе по секрету, сила есть-ума не надо)))
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   99 / 991
вчера в 21:46
Стоит арендовать Промеса у Севильи.
МКС
МКС ответил serh62
   27 / 991
вчера в 21:42
весной опять судьи начнут тянуть спартак за пятачок и свинячьи уши....но все равно не вытянут ЭТО выше 5 места
    serh62
    serh62
       141 / 991
    вчера в 21:34
      Faustello
      Faustello ответил Balbes77773
         2 / 991
      вчера в 21:13
      То есть,Вы считаете,если нарушение в штрафной против игрока ЦСКА(Локо,Зени и тд),судья должен смотреть статистику и решать-можно поставить "точку" или нет???Вы в своём уме вообще то?Или обоснуйте все "левые" пенали???
      Вообще не понял вопроса )))
      Привел статистику - далее каждый сам думает, я к примеру задаюсь вопросом, как после 17-ти туров у Спартака 7! пенальти которые судейки насвистели...
      А к среднему показателю всех клубов, который на момент 16-ти туров составляет 8,7% у Спартака выше в 3! раза!!!
      А так же от общего кол-ва забитых Спартаком голов, 31,8% - забито с пенальти!!!
      А если сюда опасные штрафные у ворот добавить?
      Насколько я помню с игры вообще забито 4 из 22 (Ерёменко, Глушаков, Мельгарехо и Зе Луиш) - 18,1% голов с игры!!!
      Из разряда - УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ )))
      Balbes77773
      Balbes77773 ответил Faustello
         252 / 991
      вчера в 21:01
      Афтар забыл кое какую статистику привести, я пожалуй добавлю для размышления. Стата взята с комментариев на спортсе и подготовлена на момент 16 туров. Т.е. у Спартака после 17 туров там цифры будут ещё более впечатляющими )) "Никаких теорий заговора и намёков, просто статистика. В расчёт брал результаты клубов первой пятёрки текущего первенства РПЛ. Показателей два: пенальти и красные карточки. Столбец "Пенальти" - первая цифра, количество голов с пенальти забитых клубом, вторая цифра количество голов с пенальти, пропущенных клубом. Столбце "Удаления" - первая цифра означает количество удалённых игроков команд соперников, вторая цифра количество удалённых игроков своей команды. _______Пенальти Удаления Зенит______1-2 ____6-3 Краснодар__1-1_____0-4 ЦСКА______2-0_____3-2 Спартак____5-2_____4-1 Локомотив__1-2_____1-4 Всего было забито 24 гола с пенальти. В среднем это 8,7% от общего числа всех забитых мячей. Зенит_____ 3,84% голов с пенальти Краснодар__3,33% голов с пенальти ЦСКА______8,69% голов с пенальти Спартак____22,73% голов с пенальти Локомотив__4,35% голов с пенальти"
      То есть,Вы считаете,если нарушение в штрафной против игрока ЦСКА(Локо,Зени и тд),судья должен смотреть статистику и решать-можно поставить "точку" или нет???Вы в своём уме вообще то?Или обоснуйте все "левые" пенали???
      Никита Бычков
      Никита Бычков
         687 / 991
      вчера в 21:00
      Спартак будет чемпионом пфл
      mikysss
      mikysss ответил viv
         157 / 991
      вчера в 20:43
      Автор ещё забыл добавить, если спартаку продолжат помогать судьи, как в последних трёх турах первой части сезона, а как играет спартак в еврокубках, где нет Москалева, Карасёва, Безбородова все видели.
      Овса не съел? кышь в стойло, и вспоминай реал и 4-е место
      Faustello
      Faustello ответил viv
         2 / 991
      вчера в 20:25
      Автор ещё забыл добавить, если спартаку продолжат помогать судьи, как в последних трёх турах первой части сезона, а как играет спартак в еврокубках, где нет Москалева, Карасёва, Безбородова все видели.
      Смотри стату ниже, там всё есть ))
      viv
      viv
         37 / 991
      вчера в 20:25
      Автор ещё забыл добавить, если спартаку продолжат помогать судьи, как в последних трёх турах первой части сезона, а как играет спартак в еврокубках, где нет Москалева, Карасёва, Безбородова все видели.
      Faustello
      Faustello
         2 / 991
      вчера в 20:24
      Афтар забыл кое какую статистику привести, я пожалуй добавлю для размышления.
      Стата взята с комментариев на спортсе и подготовлена на момент 16 туров.
      Т.е. у Спартака после 17 туров там цифры будут ещё более впечатляющими ))

      "Никаких теорий заговора и намёков, просто статистика. В расчёт брал результаты клубов первой пятёрки текущего первенства РПЛ. Показателей два: пенальти и красные карточки.
      Столбец "Пенальти" - первая цифра, количество голов с пенальти забитых клубом, вторая цифра количество голов с пенальти, пропущенных клубом.
      Столбце "Удаления" - первая цифра означает количество удалённых игроков команд соперников, вторая цифра количество удалённых игроков своей команды.
      _______Пенальти Удаления
      Зенит______1-2 ____6-3
      Краснодар__1-1_____0-4
      ЦСКА______2-0_____3-2
      Спартак____5-2_____4-1
      Локомотив__1-2_____1-4

      Всего было забито 24 гола с пенальти. В среднем это 8,7% от общего числа всех забитых мячей.

      Зенит_____ 3,84% голов с пенальти
      Краснодар__3,33% голов с пенальти
      ЦСКА______8,69% голов с пенальти
      Спартак____22,73% голов с пенальти
      Локомотив__4,35% голов с пенальти"
      Faustello
      Faustello
         2 / 991
      вчера в 20:04
      Цитата: "Зато благодаря серии «Зенита» из трех поражений в четырех турах и осечкам других конкурентов – у ЦСКА и «Краснодара» 16 матчей без побед из 33, «Спартак» не скатился в середину таблицы.

      Хотелось бы поинтересоваться, это как к текущему сезону относится? у которого только 17 туров прошло... Ну и к положению в таблице Спартака, который благодаря этому не скатился в середину турнирной таблицы???
      Как вообще поражения Зенита, Краснодара и ЦСКА на это скатывание Спартака могут повлиять если он ниже в турнирной сетки? Или теперь Федун новые правила протащил и за каждое наше поражение Спартак дополнительное очко получает? )))
      Может кто нить пояснить эти шедевры логики?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         78 / 991
      вчера в 19:59
      Жаркая весна предстоит в нашем холодном чемпионате).
      mortid
      mortid
         306 / 991
      вчера в 19:58
      Я что-то не понял, это теперь отмазка за провал в еврокубках или что? Типа задача выиграть ЧР а на остальное клали в этом сезоне и слили ЛЕ спецом? Диву даёшься от этого клуба, у них то член длинён, то рубаха коротка, клоуны.
      Исмет
      Исмет ответил any2key
         531 / 991
      вчера в 19:56
      Вы с уромолы👎 Спартак лучший клуб России.....а цуска позор России....
      МКС
      МКС
         27 / 991
      вчера в 19:49
      Удивительный человек этот автор. На протяжении всей статьи 42ть Спартак, и в финале прогнозировать его чемпионство.
      2 балла за статью вполне достойная оценка.

      В следующей статье, ждем дикую похвалу любимой команды автора.
      any2key
      any2key
      вчера в 19:47
      Соккер юмористический
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