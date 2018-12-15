«Главная задача». «Спартак» - чемпион сезона-2018/19

вчера, 19:40

Фанатам клуба, не говоря о врагах, порой тяжело оценивать «красно-белых» без эмоций. «Соккер.ру» помогает – смотрим на перспективы Кононова в РПЛ .

Леонид Федун летом обозначил приоритеты «Спартака» на новый сезон: «Чемпионство - главная задача». Также председатель совета директоров ждал от сезона «праздника», а получил скандальное телешоу.

Зато благодаря серии «Зенита» из трех поражений в четырех турах и осечкам других конкурентов – у ЦСКА и «Краснодара» 16 матчей без побед из 33, «Спартак» не скатился в середину таблицы.

Турнирное положение. «Спартак» после 15-го тура делил 6-8-е места, а прошло два тура - на четвертой строчке. По личным встречам опережает «Локомотив», у которого тоже 28 пунктов. Отстают от второго места и прямой путевки в ЛЧ на пять очков, а от лидерской позиции всего на шесть.

На кону весной 39 пунктов, поэтому «красно-белые» строго математически – претенденты на чемпионство. Не были такими два тура тому назад, когда отрыв составлял целых 12 пунктов. Но раз три из нужных шести очков «Спартак» может отыграть в домашней игре против «Зенита» - все возможно.

Командные показатели. За статистику не дают трофеи, но на табло тоже отражены цифры. И во всех ведущих лигах лучшие показатели зачастую у лидеров и фаворитов за редчайшими исключениями. У «Спартака» было много, а теперь мало голов – шестое место, но ударов, времени с мячом, точных передач, ударов в створ и обводок более чем достаточно.

Часто «Спартак» в тройке по параметрам во всей РПЛ . Им нужно чемпионское везение, как в позапрошлом сезоне. По их воротам даже в дикую пору, когда Карреру сменил Рианчо, а Рауля – Кононов, били реже, чем по рамке «Зенита». До успешности ЦСКА в защите «красно-белым» далеко, но вспомните, как играли до травмы Жиго – с «сухарями». Если навести порядок в защите и добавить реализации, то «Спартак» повторит показатели «Зенита».

Тренерский опыт. У Кононова нет чемпионских званий в высших лигах, не считая побед в чемпионате Молдовы в качестве помощника Кучука в «Шерифе». Но там речь шла об однозначном лидере дивизиона, а «Спартак» в России таковым не является.

С другой стороны, а какой опыт был у Карреры, кроме чемпионств «Ювентуса» в качестве помощника в штабе Конте? Не всегда опытные Семин и Бердыев чемпионы, да и Слуцкий первый титул взял, не будучи вторым Романцевым с горой трофеев.

Отвлечение на кубки. Поражение от «Вильярреала» означает последнее место в группе Лиги Европы. «Спартак» провалился в еврокубках. А изначально пустили ЦСКА к победам против «Реала» в последнем туре РПЛ прошлого сезона, уступив «Динамо».

На десерт группу с «Рапидом» и «Рейнджерс» не осилили. Зато есть один стратегический плюс – «Спартак» теперь воюет только в Кубке России, и оттуда может вылететь от «Урала» в конце февраля.

Календарь и соперники. «Спартак» может стать первым, только если «Зенит» позволит отыграть шесть пунктов – в случае победы в Москве в очном матче даже при равенстве очков столичные ребята будут выше, ведь в первом круге была ничья. Также «красно-белым» нужно, чтобы остальные конкуренты весной разочаровали своих фанатов. Комбинация сложная, но возможная.

Во-первых, уже в марте «Спартак» сыграет много сложных матчей. С «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». А в начале апреля – с ЦСКА . Во-вторых, и не такой отрыв отыгрывался. В 2014 году ЦСКА отставал от первого места на 9 пунктов после 20 матчей, а через десять туров не просто догнал, а перегнал изначального лидера еще на пять. У «Спартака» 13 матчей, очная игра с каждым из первой тройки и задача отыграть максимум шесть пунктов.

Матчи против конкурентов. Сложно не заметить, как удобно все складывается для «Спартака». «Зенит» мог – не оторвался. «Краснодар» был в состоянии – не справился. С первыми сыграли вничью, как и с ЦСКА в гостях, вторых на юге обыграли. С каждым сыграют дома весной, причем в 10 последних турах в календаре ни одного соседа по таблице.

Если Кононов научит «Спартак» побеждать тех, кто номинально слабее, то останется правильно начать год. С «Краснодаром» у «красно-белых» 6 побед и 1 ничья в 7 последних играх. «Зениту» дома не проигрывали более шести лет. Даже с ЦСКА научились воевать – в 5 матчах 3 победы, 1 ничья и поражение. А еще конкуренты играют между собой – точно потеряют очки.

Наличие чемпионов. Давайте перечислять тех, кто может весной сыграть мощно. Селихов способен работать как чемпион России. У Жиго и Джикии в дни пиковой готовности получается быть похожими на элитных защитников в рамках РПЛ . Не трогаем Комбарова и Глушакова – хотя у них есть чемпионские звания, но добавляем Самедова.

Александр должен пригодиться в отдельных матчах, как Мельгарехо. Выделяем Зобнина и Фернандо как футболистов, которые по классу точно тянут в чемпионы России, как и Зе Луиш и Луис Адриано – спасли осенью голами и пасами. Насобирали 9 человек без Дмитрия или Дениса. У «Зенита», ЦСКА или «Краснодара» чемпионский опыт далеко не у всех. А «Локомотив» выступил не лучше «Спартака».

Команда Кононова заслужит чемпионский рывок?

Со «Спартаком» многое и давно понятно. Совершенно не случайно проиграли «Тосно» в Кубке России. Или отдали неоднозначному «Локомотиву» чемпионство, которое само просилось в руки. Наконец, не прошли ПАОК в ЛЧ .

И финишировали ниже «Рапида» и «Рейнджерс» в Лиге Европы тоже по делу, хотя это очень средние соперники. В РПЛ нет несправедливых провалов – всюду сами наработали. Но это «Спартак», а «Спартак» всегда способен выдать ударный отрезок.

Если у Кононова за зиму вырастет чемпионский характер, могут взять серию побед. Пора бы, ведь Олег Георгиевич старше Клоппа и Гвардиолы, зрелый мужчина. В «Спартаке» тоже не дети собрались. Деньги есть, не хватает только порядка.

Но и статистика, и состояние соперников, и календарь подсказывают – невозможное возможно. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» такие же нестабильные. А «Спартак», будучи в ужасном состоянии и проиграв 4 домашних поединка, остался в борьбе за медали.

Тоже факт в их пользу – если в кризис не скатились, что увидим, когда пойдет игра? Прямо сейчас не первые только потому, что «Спартак» не обыграл дома «Ахмат» или «Урал». Хотя может заполучить шесть пунктов в гостях против этих же команд. «Арсеналу» и «Ростову» тоже могут ответить успешнее, чем в первом круге.

Чтобы железно претендовать на чемпионство, им фактически нужно четыре успешных матча с возобновления чемпионата и до дерби с ЦСКА . Соперники сложнейшие – «Краснодар», «Динамо», «Зенит» и «Ахмат» в гостях, но разве в этом сезоне были матчи, где до начала легко угадывалось, кто именно победит и сыграет грамотнее?